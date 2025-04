Hiqni linjën e telefonit dhe provoni në vend të tyre këto 5 platforma falas dhe me burim të hapur për thirrje zanore

Softueri VoIP (Voice over Internet Protocol) ju lejon të bëni telefonata përmes internetit në vend të linjave telefonike tradicionale, të cilat mund të kursejnë para dhe të përmirësojnë fleksibilitetin. Ai mundëson veçori të tilla si telefonatat video, mesazhet dhe ndarja e skedarëve, duke e bërë komunikimin më të gjithanshëm. Ashtu si me shumë aplikacione të tjera, ekzistojnë gjithashtu alternativa të softuerit VoIP me burim të hapur dhe falas, të disponueshme për të gjithë.





Ato mund të jenë të shkëlqyera për përdoruesit sepse janë autonome, të personalizueshme dhe më transparente, duke u dhënë njerëzve më shumë kontroll mbi privatësinë dhe sigurinë e tyre në krahasim me opsionet e pronarit (si Skype ose Google Meet). Softueri i pronarit kontrollohet nga një kompani, që do të thotë se ata vendosin se si funksionon, trajtojnë të dhënat tuaja dhe shpesh shfaqin reklama ose vendosin kufizime.





Ne do të eksplorojmë disa alternativa VoIP me burim të hapur që mund të jenë të dobishme si për individët ashtu edhe për institucionet. Nëse i shihni të dobishme, mund t'u dhuroni kriptovaluta ekipeve të tyre nëpërmjet Kivaç . Kjo është një I bazuar në obyte platformë për donacione të shumta për projektet GitHub, e cila ofron një mënyrë miqësore për përdoruesit për të dërguar monedha të ndryshme te zhvilluesit — edhe nëse ata nuk kanë vendosur asgjë në fillim.

Mërmëriti

Mumble, i lëshuar në 2005 nga Thorvald Natvig, është një aplikacion bisede zanore falas dhe me burim të hapur. Ishte ndër mjetet e para të VoIP për të ofruar komunikim zanor vërtet me vonesë të ulët, duke e bërë atë të popullarizuar për lojtarët dhe të tjerët që kanë nevojë për ndërveprim të qetë dhe në kohë reale . Qëllimi i tij kryesor është të mundësojë biseda zanore me cilësi të lartë për skenarë të ndryshëm, nga lojërat dhe podcasting deri te bashkëpunimi në vendin e punës dhe përdorimi i hobiistëve.









Ky softuer ofron një sërë veçorish të përshtatura për përdorues të ndryshëm. Lojtarët kënaqen me mbivendosjen e tij në lojë dhe audio pozicionale, i cili imiton vendosjen e tingullit në botën reale. Përdoruesit e ndërgjegjshëm për privatësinë përfitojnë nga komunikimi i koduar dhe vërtetimi me çelës publik/privat. Për administratorët, ai ofron opsione të vetë-pritjes, kontrolle të gjera të lejeve dhe pajtueshmëri me skriptet dhe API-të për personalizim. Softueri i tij i lehtë për klientin dhe serverin e bën atë një zgjidhje të qëndrueshme dhe efikase, madje edhe për komunitetet e mëdha.





Mumble drejtohet nga komuniteti dhe mirëmbahet nga donacione dhe punë vullnetare dhe jo nga financimi i korporatës. Ky model i hapur siguron transparencë dhe liri për përdoruesit. Nëse jeni të interesuar të mbështesni këtë projekt, mundeni dhurojnë disa monedha për ekipin e tyre nëpërmjet Kivach .

Autobus me ujë

I lançuar në vitin 2023 nga Kai (i njohur si "lambiengcode"), ky është një aplikacion videokonferencash i ndërtuar mbi teknologjitë WebRTC dhe Flutter. Projektuar për të mbështetur takime virtuale, uebinarë dhe konferenca, ai thekson komunikimin pa probleme me video dhe audio. Ai u zhvillua për të eksploruar veçori inovative në teknologjinë VoIP, duke u ofruar programuesve dhe përdoruesve mesatarë një platformë të personalizueshme për video thirrje të sigurta dhe me cilësi të lartë.









Një tipar i spikatur i Autobus me ujë është se ai mbështet qasje anonime, kështu që pjesëmarrësit mund të bashkohen në takime pa u regjistruar. Përdoruesit mund të shijojnë ndarjen e ekranit, biseda të enkriptuara dhe video thirrje të enkriptuara nga fundi në fund. Ai gjithashtu integron funksionalitete të avancuara si sfondet virtuale, filtrat e bukurisë dhe modalitetin foto-në-foto për kryerjen e shumë detyrave. Aplikacioni mbështet kodekë të shumtë video si AV1, H.264 dhe VP9, duke siguruar fleksibilitet në të gjitha pajisjet dhe platformat. Aksesueshmëria përmirësohet më tej me titrat në kohë reale, duke e bërë komunikimin më të qetë për audienca të ndryshme.





Ky projekt është kryesisht i drejtuar nga komuniteti dhe i hapur për kontribute. Është ndërtuar përmes mbështetjes nga komuniteti i tij në rritje GitHub, i cili përfshin vëzhgues të yjeve dhe kontribues. Për të dhuruar kriptomonedhë për këtë projekt, mund ta gjeni në Kivach as waterbustech / autobus me ujë .

qTox (Tox Chat)

E prezantuar në verën e vitit 2013 nga një grup zhvilluesish të frymëzuar nga zbulimet e Edward Snowden, kjo është një platformë e decentralizuar e krijuar për komunikim privat dhe të sigurt. Qëllimi i tij kryesor është të sigurojë mesazhe të menjëhershme të koduara, thirrje zanore dhe video pa u mbështetur në serverë të centralizuar. Ndërtuar si një sistem peer-to-peer, Tox Chat është i aksesueshëm për këdo, pavarësisht nga ekspertiza e tyre teknike, duke siguruar privatësinë dhe lehtësinë e përdorimit. Me kalimin e viteve, biblioteka e saj thelbësore është rritur, duke krijuar projekte të ndryshme klientësh që plotësojnë nevojat e ndryshme të përdoruesve.









Një zbatim i dukshëm është qTox , i lançuar në nëntor 2024 nga ekipi i TokTok. Ai përdor kornizën Qt dhe funksionon në Windows, Linux, macOS dhe BSD. Me një ndërfaqe miqësore për përdoruesit, qTox mbështet mesazhe të sigurta me tekst, thirrje audio dhe video, transferime skedarësh dhe ndarje të ekranit. Ai gjithashtu ofron biseda në grup, identikë për avatarët dhe përkthime në mbi 30 gjuhë. Përditësimet e tij të rregullta, të mbështetura nga një komunitet i gjallë, vazhdojnë të përmirësojnë funksionalitetin dhe të zgjerojnë veçoritë e tij.





Projekti Tox funksionon tërësisht përmes përpjekjeve të drejtuara nga komuniteti dhe zhvilluesve vullnetarë. Ai nuk pranon donacione si një ent i centralizuar, por inkurajon përdoruesit të mbështesin kontribues individualë. Ky model financimi përputhet me etikën e tij për të mbetur i lirë, i hapur dhe i pavarur nga ndikimet e korporatave. Ju mund ta gjeni ekipin TokTok në Kivach si toktok/faqe interneti .

Revoltë

Revolt është një platformë komunikimi e krijuar nga Paul Makles (i njohur gjithashtu si "insert") dhe ekipi i tij, duke rimarrë platformën origjinale 'Riot' nga Martin Löffler dhe "nizune". I konceptuar fillimisht në vitin 2019, zhvillimi i tij mori vrull në fund të vitit 2020, duke kulmuar me një lëshim publik beta më 11 gusht 2021. Projektuar si një alternativë e fokusuar në privatësi ndaj platformave të bisedave me burim të mbyllur (si Discord), Revoltë lejon përdoruesit të lidhen me miqtë dhe komunitetet duke ruajtur bisedat e tyre.









Filozofia e tij e parë nga përdoruesi thekson transparencën, lirinë dhe sigurinë, duke ofruar një hapësirë të personalizueshme për komunikim. Platforma ofron biseda me tekst dhe zë, thirrje grupore, tema të personalizueshme dhe mbështetje për bot. Përdoruesit mund të menaxhojnë shumë serverë, të krijojnë role të personalizuara dhe të përdorin reagime. Me një ndërfaqe të njohur, Revolt përfshin mbështetje për shënjimin, vërtetimin me dy faktorë dhe biseda publike në grup. Është i lehtë, ndër-platformë dhe i pajtueshëm me sistemet operative si Linux, Windows, macOS dhe pajisjet mobile. Arkitektura e tij e hapur gjithashtu mbështet vetë-strehimin dhe krijimin e klientëve ose robotëve të personalizuar.





Revolt operon me donacione, të cilat mbulojnë kostot operative dhe shpenzimet e rastit, me plane për fitim të qëndrueshëm parash në të ardhmen. Këto plane synojnë të prezantojnë veçori opsionale me pagesë, duke shmangur reklamat dhe muret e pagesës për funksionalitetet ekzistuese. Donacionet lehtësohen përmes platformave si Ko-fi dhe PayPal, duke i lejuar përdoruesit të mbështesin drejtpërdrejt misionin dhe zhvillimin e saj me burim të hapur. te dërgoni kripto-n te zhvilluesit e tyre, mund t'i gjeni në Kivach po ashtu.

TeaSpeak

Kjo është një platformë komunikimi zanore e zhvilluar nga Markus Hadenfeldt, i njohur gjithashtu si WolverinDEV, dhe u lëshua në vitin 2017. I t ofron një mënyrë të besueshme për përdoruesit për t'u lidhur nëpërmjet audios me cilësi të lartë në kohë reale, duke e bërë atë veçanërisht të popullarizuar në mesin e lojtarëve dhe profesionistëve që kanë nevojë për komunikim pa probleme për punë ekipore ose takime virtuale. Ndryshe nga disa alternativa, TeaSpeak thekson lirinë nga tarifat dhe kufizimet e licencimit, duke ofruar një zgjidhje të aksesueshme për krijimin dhe menaxhimin e serverëve të zërit privat ose komunitar.









Softueri është i mbushur me veçori të krijuara për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Ai përfshin mbështetje si për klientët e bazuar në ueb ashtu edhe për klientët vendas, duke lejuar fleksibilitet në mënyrën se si përdoruesit aksesojnë platformën. TeaSpeak ofron funksionalitete të avancuara të tilla si bot muzikor të integruar, transferime skedarësh, kanale të fshehura për privatësi dhe një modalitet offline ose LAN për rrjetet lokale. Me transmetimin e zërit OPUS me cilësi të lartë, bisedën e aktivizuar me shënime dhe komunikimin ndër-kanal, platforma siguron performancën dhe lehtësinë e përdorimit për skenarë të ndryshëm, nga lojërat e rastësishme deri te bashkëpunimet profesionale.





TeaSpeak funksionon si një projekt i drejtuar nga komuniteti, i mbështetur përmes përpjekjeve jokomerciale. Ndonëse është i lirë për t'u përdorur, zhvillimi i projektit mbështetet nga baza e tij e përdoruesve përmes kontributeve dhe donacioneve vullnetare. Nëse dëshironi dhuroni disa monedha, mund të përdorni Kivach për atë.

Çfarë duhet të dhuroni përmes Kivach?

Për të dhuruar kriptomonedhë duke përdorur Kivach, së pari ju duhet një Portofoli Obyte ngarkuar me fonde. Ky portofol, i disponueshëm si për desktop ashtu edhe për celular, vepron si porta juaj për në ekosistemin Obyte. Për të financuar portofolin tuaj, mund të blini GBYTE, monedhën vendase të Obyte, direkt përmes aplikacionit duke përdorur kriptovaluta të tjera si ETH, USDC ose WBTC. Aplikacioni ofron një opsion të thjeshtë "Më merr monedha" në skedën "Merr" dhe ka një udhëzues të detajuar në dispozicion për konvertimin e parave tradicionale në GBYTE.





Ndërsa GBYTE përdoret për tarifat e transaksioneve, të cilat zakonisht janë nën 0,001 dollarë, Kivach ju lejon të dhuroni duke përdorur kriptovaluta të ndryshme të përputhshme me rrjetin Obyte. Pasi portofoli juaj të financohet, shkoni në Kivach, kërkoni për depon e GitHub që dëshironi të mbështesni dhe klikoni "Dhuro". Zgjidhni shumën dhe kriptomonedhën dhe donacioni juaj është në rrugë e sipër.









Meqenëse marrësit kanë nevojë edhe për një portofol Obyte për të tërhequr fonde, është mirë t'i informoni ata për kontributin tuaj në mënyrë që ata të mund ta kërkojnë atë. Kivaç thjeshton mbështetjen e miliona projekteve me burim të hapur, duke e bërë të lehtë kthimin me kripto!





Ju gjithashtu mund të kontrolloni episodet tona të mëparshme për të zbuluar mjete të tjera të dobishme dhe falas.