Telefon Hattını Bırakın ve Bunun Yerine Sesli Aramalar İçin Bu 5 Ücretsiz ve Açık Kaynaklı Platformu Deneyin

VoIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses) yazılımı, geleneksel telefon hatları yerine İnternet üzerinden telefon görüşmeleri yapmanızı sağlar, bu da paradan tasarruf etmenizi ve esnekliği artırmanızı sağlar. Görüntülü görüşmeler, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi özellikleri etkinleştirerek iletişimi daha çok yönlü hale getirir. Diğer birçok uygulamada olduğu gibi, herkes için açık kaynaklı ve ücretsiz VoIP yazılım alternatifleri de mevcuttur.
Kullanıcılar için harika olabilirler çünkü özerktirler, özelleştirilebilirdirler ve daha şeffaftırlar, insanlara özel seçeneklere (Skype veya Google Meet gibi) kıyasla gizlilikleri ve güvenlikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlarlar. Özel yazılımlar bir şirket tarafından kontrol edilir, yani nasıl çalıştığına onlar karar verir, verilerinizi işler ve genellikle reklamlar gösterir veya sınırlamalar getirir.
Hem bireyler hem de kurumlar için kullanışlı olabilecek bazı açık kaynaklı VoIP alternatiflerini inceleyeceğiz. Bunları yararlı bulursanız, ekiplerine kripto para bağışında bulunabilirsiniz.
Mırıltı
Thorvald Natvig tarafından 2005 yılında yayınlanan Mumble, ücretsiz ve açık kaynaklı bir sesli sohbet uygulamasıdır. Gerçekten düşük gecikmeli sesli iletişim sağlayan ilk VoIP araçları arasındaydı ve bu da onu oyuncular ve sorunsuz, gerçek zamanlı etkileşime ihtiyaç duyan diğer kişiler için popüler hale getirdi . Birincil amacı, oyun ve podcast'ten işyeri iş birliğine ve hobi amaçlı kullanımlara kadar çeşitli senaryolar için yüksek kaliteli sesli sohbetler sağlamaktır.
Mumble topluluk odaklıdır ve kurumsal fonlama yerine bağışlar ve gönüllü çalışmayla sürdürülür. Bu açık model, kullanıcılar için şeffaflık ve özgürlük sağlar. Bu projeyi desteklemekle ilgileniyorsanız, şunları yapabilirsiniz:
Su otobüsü
Kai ("lambiengcode" olarak bilinir) tarafından 2023'te başlatılan bu, WebRTC ve Flutter teknolojileri üzerine kurulu bir video konferans uygulamasıdır. Sanal toplantıları, web seminerlerini ve konferansları desteklemek için tasarlanmıştır ve kesintisiz video ve ses iletişimini vurgular. VoIP teknolojisindeki yenilikçi özellikleri keşfetmek, programcılara ve ortalama kullanıcılara güvenli, yüksek kaliteli video görüşmeleri için özelleştirilebilir bir platform sunmak için geliştirilmiştir.
Öne çıkan bir özellik
Bu proje öncelikle topluluk odaklıdır ve katkılara açıktır. Yıldız gözlemcileri ve katkıda bulunanları içeren büyüyen GitHub topluluğunun desteğiyle oluşturulmuştur. Bu projeye kripto para bağışlamak için Kivach'ta bulabilirsiniz
qTox (Tox Sohbeti)
Edward Snowden'ın ifşaatlarından ilham alan bir grup geliştirici tarafından 2013 yazında tanıtılan bu, özel ve güvenli iletişim için tasarlanmış merkezi olmayan bir platformdur. Birincil amacı, merkezi sunuculara güvenmeden şifreli anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar sağlamaktır. Eşler arası bir sistem olarak oluşturulmuştur,
Dikkat çekici uygulamalardan biri şudur:
Tox projesi tamamen topluluk odaklı çabalar ve gönüllü geliştiriciler aracılığıyla çalışır. Merkezi bir varlık olarak bağış kabul etmez ancak kullanıcıları bireysel katkıda bulunanları desteklemeye teşvik eder. Bu fonlama modeli, özgür, açık ve kurumsal etkilerden bağımsız kalma felsefesiyle uyumludur. TokTok ekibini Kivach'ta bulabilirsiniz
İsyan
Revolt, Paul Makles (ayrıca "insert" olarak da bilinir) ve ekibi tarafından yaratılan, Martin Löffler ve "nizune" tarafından orijinal "Riot" platformunu geri alan bir iletişim platformudur. Başlangıçta 2019'da kavramsallaştırılan, gelişimi 2020'nin sonlarına doğru ivme kazandı ve 11 Ağustos 2021'de halka açık bir beta lansmanıyla sonuçlandı . Kapalı kaynaklı sohbet platformlarına (Discord gibi) gizlilik odaklı bir alternatif olarak tasarlanan
Kullanıcı odaklı felsefesi şeffaflık, özgürlük ve güvenliği vurgular ve iletişim için özelleştirilebilir bir alan sunar. Platform, metin ve sesli sohbetler, grup aramaları, özelleştirilebilir temalar ve bot desteği sunar. Kullanıcılar birden fazla sunucuyu yönetebilir, özel roller oluşturabilir ve tepkileri kullanabilir. Tanıdık bir arayüze sahip olan Revolt, markdown desteği, iki faktörlü kimlik doğrulama ve genel grup sohbetleri içerir. Hafiftir, platformlar arasıdır ve Linux, Windows, macOS ve mobil cihazlar gibi işletim sistemleriyle uyumludur. Açık mimarisi ayrıca kendi kendine barındırmayı ve kişiselleştirilmiş istemcilerin veya botların oluşturulmasını destekler.
Revolt, gelecekte sürdürülebilir para kazanma planları ile operasyonel maliyetleri ve ara sıra harcamaları karşılayan bağışlarla faaliyet göstermektedir. Bu planlar, mevcut işlevler için reklamlardan ve ödeme duvarlarından kaçınarak isteğe bağlı ücretli özellikler sunmayı amaçlamaktadır. Bağışlar, Ko-fi ve PayPal gibi platformlar aracılığıyla kolaylaştırılır ve kullanıcıların açık kaynaklı misyonunu ve gelişimini doğrudan desteklemelerine olanak tanır.
Çay Konuşması
Bu, WolverinDEV olarak da bilinen Markus Hadenfeldt tarafından geliştirilen ve 2017'de piyasaya sürülen bir sesli iletişim platformudur . Kullanıcıların gerçek zamanlı olarak yüksek kaliteli ses aracılığıyla bağlantı kurmaları için güvenilir bir yol sağlar ve bu da onu özellikle ekip çalışması veya sanal toplantılar için kesintisiz iletişime ihtiyaç duyan oyuncular ve profesyoneller arasında popüler hale getirir. Bazı alternatiflerin aksine,
Yazılım, kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmış özelliklerle doludur. Hem web tabanlı hem de yerel istemciler için destek içerir ve kullanıcıların platforma nasıl eriştiği konusunda esneklik sağlar. TeaSpeak, yerleşik müzik botları, dosya transferleri, gizlilik için gizli kanallar ve yerel ağlar için çevrimdışı veya LAN modu gibi gelişmiş işlevler sunar. Yüksek kaliteli OPUS ses iletimi, markdown özellikli sohbet ve çapraz kanal iletişimiyle platform, gündelik oyunlardan profesyonel işbirliklerine kadar çeşitli senaryolar için hem performans hem de kullanım kolaylığı sağlar.
TeaSpeak, ticari olmayan çabalarla sürdürülen, topluluk odaklı bir proje olarak faaliyet göstermektedir. Kullanımı ücretsiz olsa da, projenin gelişimi gönüllü katkılar ve bağışlar aracılığıyla kullanıcı tabanı tarafından desteklenmektedir. Eğer isterseniz
Kivach aracılığıyla bağış yapmak için neye ihtiyacınız var?
Kivach kullanarak kripto para bağışında bulunmak için öncelikle bir
GBYTE, genellikle 0,001$'ın çok altında olan işlem ücretleri için kullanılırken, Kivach, Obyte ağıyla uyumlu çeşitli kripto para birimleri kullanarak bağış yapmanıza olanak tanır. Cüzdanınız fonlandığında, Kivach'a gidin, desteklemek istediğiniz GitHub deposunu arayın ve "Bağışla"ya tıklayın. Miktarı ve kripto para birimini seçin ve bağışınız yola çıktı.
Alıcıların da para çekebilmeleri için bir Obyte cüzdanına ihtiyaçları olduğundan, katkınızı talep edebilmeleri için onları katkınız hakkında bilgilendirmeniz iyi bir fikirdir.
Ayrıca diğer faydalı ve ücretsiz araçları keşfetmek için önceki bölümlerimizi de inceleyebilirsiniz.
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Kivach aracılığıyla bağış yapabileceğiniz 5 Açık Kaynaklı Proje, Bölüm IV: Gizlilik Araçları
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Kivach (Bölüm V) aracılığıyla bağış yapabileceğiniz 5 açık kaynaklı bloglama ve yazma aracı
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Kivach, Bölüm VI: Merkezi Olmayan Hizmetler aracılığıyla bağış yapabileceğiniz 5 Açık Kaynaklı Araç
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Kivach Üzerinden Bağış Yapabileceğiniz 5 Açık Kaynaklı Proje, Bölüm VII: Ücretsiz Oynayabileceğiniz Oyunlar!
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Ücretsiz Kullanabileceğiniz ve Via Kivach'a Bağışlayabileceğiniz 5 Siber Güvenlik Aracı
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Bağış Yapabileceğiniz 5 Ücretsiz Veri Kurtarma ve Yedekleme Projesi Via Kivach
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Kivach Aracılığıyla Bağışlanabilecek 5 Açık Kaynaklı Öğrenme Yazılımı Projesi
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Kivach Aracıyla Desteklenecek 5 Açık Kaynaklı Araştırma Aracı
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Kivach'ta Bağışa Açık 5 Ücretsiz Müzik Yazılım Aracını Keşfedin
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Kivach Üzerinden Bağış Yapabileceğiniz Küresel Ekipler İçin 5 Açık Kaynaklı Yazılım
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Kivach Üzerinden Bağışlayabileceğiniz 5 Açık Kaynaklı ve Ücretsiz İşletim Sistemi
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