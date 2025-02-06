Telefon Hattını Bırakın ve Bunun Yerine Sesli Aramalar İçin Bu 5 Ücretsiz ve Açık Kaynaklı Platformu Deneyin





VoIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses) yazılımı, geleneksel telefon hatları yerine İnternet üzerinden telefon görüşmeleri yapmanızı sağlar, bu da paradan tasarruf etmenizi ve esnekliği artırmanızı sağlar. Görüntülü görüşmeler, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi özellikleri etkinleştirerek iletişimi daha çok yönlü hale getirir. Diğer birçok uygulamada olduğu gibi, herkes için açık kaynaklı ve ücretsiz VoIP yazılım alternatifleri de mevcuttur.





Kullanıcılar için harika olabilirler çünkü özerktirler, özelleştirilebilirdirler ve daha şeffaftırlar, insanlara özel seçeneklere (Skype veya Google Meet gibi) kıyasla gizlilikleri ve güvenlikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlarlar. Özel yazılımlar bir şirket tarafından kontrol edilir, yani nasıl çalıştığına onlar karar verir, verilerinizi işler ve genellikle reklamlar gösterir veya sınırlamalar getirir.





Hem bireyler hem de kurumlar için kullanışlı olabilecek bazı açık kaynaklı VoIP alternatiflerini inceleyeceğiz. Bunları yararlı bulursanız, ekiplerine kripto para bağışında bulunabilirsiniz. Kivaç Bu bir Obyte tabanlı Geliştiricilere (başlangıçta hiçbir şey ayarlamamış olsalar bile) farklı coin'leri göndermenin kullanıcı dostu bir yolunu sunan, GitHub projelerine bağışların kademeli olarak dağıtıldığı bir platform.

Mırıltı

Thorvald Natvig tarafından 2005 yılında yayınlanan Mumble, ücretsiz ve açık kaynaklı bir sesli sohbet uygulamasıdır. Gerçekten düşük gecikmeli sesli iletişim sağlayan ilk VoIP araçları arasındaydı ve bu da onu oyuncular ve sorunsuz, gerçek zamanlı etkileşime ihtiyaç duyan diğer kişiler için popüler hale getirdi . Birincil amacı, oyun ve podcast'ten işyeri iş birliğine ve hobi amaçlı kullanımlara kadar çeşitli senaryolar için yüksek kaliteli sesli sohbetler sağlamaktır.









Bu yazılım Çeşitli kullanıcılara göre uyarlanmış bir dizi özellik sunar. Oyuncular, gerçek dünyadaki ses yerleşimini taklit eden oyun içi katmanını ve konumsal sesini sever. Gizlilik bilincine sahip kullanıcılar, şifreli iletişim ve genel/özel anahtar kimlik doğrulamasından faydalanır. Yöneticiler için, kendi kendine barındırma seçenekleri, kapsamlı izin kontrolleri ve özelleştirme için betikler ve API'lerle uyumluluk sağlar. Hafif istemci ve sunucu yazılımı, onu büyük topluluklar için bile istikrarlı ve verimli bir çözüm haline getirir.





Mumble topluluk odaklıdır ve kurumsal fonlama yerine bağışlar ve gönüllü çalışmayla sürdürülür. Bu açık model, kullanıcılar için şeffaflık ve özgürlük sağlar. Bu projeyi desteklemekle ilgileniyorsanız, şunları yapabilirsiniz: Kivach aracılığıyla takımlarına biraz para bağışlayın .

Su otobüsü

Kai ("lambiengcode" olarak bilinir) tarafından 2023'te başlatılan bu, WebRTC ve Flutter teknolojileri üzerine kurulu bir video konferans uygulamasıdır. Sanal toplantıları, web seminerlerini ve konferansları desteklemek için tasarlanmıştır ve kesintisiz video ve ses iletişimini vurgular. VoIP teknolojisindeki yenilikçi özellikleri keşfetmek, programcılara ve ortalama kullanıcılara güvenli, yüksek kaliteli video görüşmeleri için özelleştirilebilir bir platform sunmak için geliştirilmiştir.









Öne çıkan bir özellik Su otobüsü anonim erişimi desteklemesidir, böylece katılımcılar kayıt olmadan toplantılara katılabilir. Kullanıcılar ekran paylaşımının, şifreli sohbetlerin ve uçtan uca şifreli görüntülü aramaların keyfini çıkarabilir. Ayrıca sanal arka planlar, güzellik filtreleri ve çoklu görev için resim içinde resim modu gibi gelişmiş işlevleri de entegre eder. Uygulama, AV1, H.264 ve VP9 gibi birden fazla video kodeğini destekleyerek cihazlar ve platformlar arasında esneklik sağlar. Erişilebilirlik, gerçek zamanlı altyazılarla daha da geliştirilir ve iletişim çeşitli kitleler için daha akıcı hale getirilir.





Bu proje öncelikle topluluk odaklıdır ve katkılara açıktır. Yıldız gözlemcileri ve katkıda bulunanları içeren büyüyen GitHub topluluğunun desteğiyle oluşturulmuştur. Bu projeye kripto para bağışlamak için Kivach'ta bulabilirsiniz su otobüsü teknolojisi/su otobüsü .

qTox (Tox Sohbeti)

Edward Snowden'ın ifşaatlarından ilham alan bir grup geliştirici tarafından 2013 yazında tanıtılan bu, özel ve güvenli iletişim için tasarlanmış merkezi olmayan bir platformdur. Birincil amacı, merkezi sunuculara güvenmeden şifreli anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar sağlamaktır. Eşler arası bir sistem olarak oluşturulmuştur, Tox Sohbeti teknik uzmanlıklarından bağımsız olarak herkesin erişimine açıktır, gizlilik ve kullanım kolaylığı sağlar. Yıllar geçtikçe, çekirdek kütüphanesi büyüdü ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli müşteri projeleri ortaya çıktı.









Dikkat çekici uygulamalardan biri şudur: qToks , Kasım 2024'te TokTok ekibi tarafından başlatıldı. Qt çerçevesini kullanır ve Windows, Linux, macOS ve BSD'de çalışır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan qTox, güvenli kısa mesajlaşmayı, sesli ve görüntülü aramaları, dosya transferlerini ve ekran paylaşımını destekler. Ayrıca grup sohbetleri, avatarlar için identicons ve 30'dan fazla dilde çeviriler sunar. Canlı bir topluluk tarafından desteklenen düzenli güncellemeleri, işlevselliği iyileştirmeye ve özelliklerini genişletmeye devam ediyor.





Tox projesi tamamen topluluk odaklı çabalar ve gönüllü geliştiriciler aracılığıyla çalışır. Merkezi bir varlık olarak bağış kabul etmez ancak kullanıcıları bireysel katkıda bulunanları desteklemeye teşvik eder. Bu fonlama modeli, özgür, açık ve kurumsal etkilerden bağımsız kalma felsefesiyle uyumludur. TokTok ekibini Kivach'ta bulabilirsiniz toktok/web sitesi .

İsyan

Revolt, Paul Makles (ayrıca "insert" olarak da bilinir) ve ekibi tarafından yaratılan, Martin Löffler ve "nizune" tarafından orijinal "Riot" platformunu geri alan bir iletişim platformudur. Başlangıçta 2019'da kavramsallaştırılan, gelişimi 2020'nin sonlarına doğru ivme kazandı ve 11 Ağustos 2021'de halka açık bir beta lansmanıyla sonuçlandı . Kapalı kaynaklı sohbet platformlarına (Discord gibi) gizlilik odaklı bir alternatif olarak tasarlanan İsyan kullanıcıların sohbetlerini korurken arkadaşlarıyla ve topluluklarla bağlantı kurmasını sağlar.









Kullanıcı odaklı felsefesi şeffaflık, özgürlük ve güvenliği vurgular ve iletişim için özelleştirilebilir bir alan sunar. Platform, metin ve sesli sohbetler, grup aramaları, özelleştirilebilir temalar ve bot desteği sunar. Kullanıcılar birden fazla sunucuyu yönetebilir, özel roller oluşturabilir ve tepkileri kullanabilir. Tanıdık bir arayüze sahip olan Revolt, markdown desteği, iki faktörlü kimlik doğrulama ve genel grup sohbetleri içerir. Hafiftir, platformlar arasıdır ve Linux, Windows, macOS ve mobil cihazlar gibi işletim sistemleriyle uyumludur. Açık mimarisi ayrıca kendi kendine barındırmayı ve kişiselleştirilmiş istemcilerin veya botların oluşturulmasını destekler.





Revolt, gelecekte sürdürülebilir para kazanma planları ile operasyonel maliyetleri ve ara sıra harcamaları karşılayan bağışlarla faaliyet göstermektedir. Bu planlar, mevcut işlevler için reklamlardan ve ödeme duvarlarından kaçınarak isteğe bağlı ücretli özellikler sunmayı amaçlamaktadır. Bağışlar, Ko-fi ve PayPal gibi platformlar aracılığıyla kolaylaştırılır ve kullanıcıların açık kaynaklı misyonunu ve gelişimini doğrudan desteklemelerine olanak tanır. geliştiricilerine kripto gönderin, onları Kivach'ta bulabilirsiniz ilave olarak.

Çay Konuşması

Bu, WolverinDEV olarak da bilinen Markus Hadenfeldt tarafından geliştirilen ve 2017'de piyasaya sürülen bir sesli iletişim platformudur . Kullanıcıların gerçek zamanlı olarak yüksek kaliteli ses aracılığıyla bağlantı kurmaları için güvenilir bir yol sağlar ve bu da onu özellikle ekip çalışması veya sanal toplantılar için kesintisiz iletişime ihtiyaç duyan oyuncular ve profesyoneller arasında popüler hale getirir. Bazı alternatiflerin aksine, Çay Konuşması Lisans ücretlerinden ve kısıtlamalardan bağımsızlığı vurgulayarak, özel veya topluluk ses sunucularının oluşturulması ve yönetilmesi için erişilebilir bir çözüm sunar.









Yazılım, kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmış özelliklerle doludur. Hem web tabanlı hem de yerel istemciler için destek içerir ve kullanıcıların platforma nasıl eriştiği konusunda esneklik sağlar. TeaSpeak, yerleşik müzik botları, dosya transferleri, gizlilik için gizli kanallar ve yerel ağlar için çevrimdışı veya LAN modu gibi gelişmiş işlevler sunar. Yüksek kaliteli OPUS ses iletimi, markdown özellikli sohbet ve çapraz kanal iletişimiyle platform, gündelik oyunlardan profesyonel işbirliklerine kadar çeşitli senaryolar için hem performans hem de kullanım kolaylığı sağlar.





TeaSpeak, ticari olmayan çabalarla sürdürülen, topluluk odaklı bir proje olarak faaliyet göstermektedir. Kullanımı ücretsiz olsa da, projenin gelişimi gönüllü katkılar ve bağışlar aracılığıyla kullanıcı tabanı tarafından desteklenmektedir. Eğer isterseniz biraz para bağışlayın, Kivach'ı kullanabilirsiniz Bunun için.

Kivach aracılığıyla bağış yapmak için neye ihtiyacınız var?

Kivach kullanarak kripto para bağışında bulunmak için öncelikle bir Obyte cüzdanı fonlarla dolu. Hem masaüstü hem de mobil için mevcut olan bu cüzdan, Obyte ekosistemine açılan kapınız görevi görür. Cüzdanınıza fon sağlamak için, ETH, USDC veya WBTC gibi diğer kripto paraları kullanarak doğrudan uygulama üzerinden Obyte'ın yerel parası olan GBYTE satın alabilirsiniz. Uygulama, "Al" sekmesinde basit bir "Bana Para Al" seçeneği sunar ve detaylı bir rehber Geleneksel parayı GBYTE'ye çevirmek için kullanılabilir.





GBYTE, genellikle 0,001$'ın çok altında olan işlem ücretleri için kullanılırken, Kivach, Obyte ağıyla uyumlu çeşitli kripto para birimleri kullanarak bağış yapmanıza olanak tanır. Cüzdanınız fonlandığında, Kivach'a gidin, desteklemek istediğiniz GitHub deposunu arayın ve "Bağışla"ya tıklayın. Miktarı ve kripto para birimini seçin ve bağışınız yola çıktı.









Alıcıların da para çekebilmeleri için bir Obyte cüzdanına ihtiyaçları olduğundan, katkınızı talep edebilmeleri için onları katkınız hakkında bilgilendirmeniz iyi bir fikirdir. Kivaç milyonlarca açık kaynaklı projeyi desteklemeyi basitleştirir ve kripto ile geri vermeyi kolaylaştırır!





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