



Программное обеспечение VoIP (Voice over Internet Protocol) позволяет вам совершать телефонные звонки через Интернет вместо традиционных телефонных линий, что может сэкономить деньги и повысить гибкость. Оно обеспечивает такие функции, как видеозвонки, обмен сообщениями и обмен файлами, делая общение более универсальным. Как и во многих других приложениях, существуют также альтернативы программного обеспечения VoIP с открытым исходным кодом и бесплатно, доступные для всех.





Они могут быть отличными для пользователей, поскольку они автономны, настраиваемы и более прозрачны, предоставляя людям больше контроля над своей конфиденциальностью и безопасностью по сравнению с фирменными опциями (такими как Skype или Google Meet). Фирменное программное обеспечение контролируется компанией, то есть она решает, как оно работает, обрабатывает ваши данные и часто показывает рекламу или накладывает ограничения.





Мы собираемся изучить некоторые альтернативы VoIP с открытым исходным кодом, которые могут быть полезны как отдельным лицам, так и учреждениям. Если вы найдете их полезными, вы можете пожертвовать криптовалюту их командам через Кивач . Это На основе Obyte платформа для каскадных пожертвований в проекты GitHub, которая предлагает удобный способ отправки различных монет разработчикам — даже если они изначально ничего не настроили.

Бормотание

Mumble, выпущенный в 2005 году Торвальдом Натвигом, — это бесплатное приложение для голосового чата с открытым исходным кодом. Это был один из первых инструментов VoIP, обеспечивающих голосовую связь с действительно низкой задержкой, что сделало его популярным среди геймеров и других людей, которым необходимо плавное взаимодействие в реальном времени . Его основная цель — обеспечить высококачественные голосовые чаты для различных сценариев: от игр и подкастов до совместной работы на рабочем месте и любительского использования.









Это программное обеспечение предлагает ряд функций, адаптированных для разных пользователей. Геймеры наслаждаются его внутриигровым наложением и позиционным звуком, который имитирует размещение звука в реальном мире. Пользователи, заботящиеся о конфиденциальности, получают выгоду от зашифрованной связи и аутентификации с открытым/закрытым ключом. Для администраторов он предоставляет возможности самостоятельного размещения, расширенный контроль разрешений и совместимость со скриптами и API для настройки. Его легкое клиентское и серверное программное обеспечение делает его стабильным и эффективным решением даже для больших сообществ.





Mumble управляется сообществом и поддерживается пожертвованиями и волонтерской работой, а не корпоративным финансированием. Эта открытая модель обеспечивает прозрачность и свободу для пользователей. Если вы заинтересованы в поддержке этого проекта, вы можете пожертвовать немного монет их команде через Кивач .

Водный трамвай

Запущенное в 2023 году Kai (известным как «lambiengcode»), это приложение для видеоконференций, созданное на технологиях WebRTC и Flutter. Разработанное для поддержки виртуальных встреч, вебинаров и конференций, оно делает упор на бесперебойную видео- и аудиосвязь. Оно было разработано для изучения инновационных функций в технологии VoIP, предлагая программистам и обычным пользователям настраиваемую платформу для безопасных высококачественных видеозвонков.









Отличительная черта Водный трамвай заключается в том, что он поддерживает анонимный доступ, поэтому участники могут присоединяться к встречам без регистрации. Пользователи могут наслаждаться совместным использованием экрана, зашифрованными чатами и сквозными зашифрованными видеозвонками. Он также интегрирует расширенные функции, такие как виртуальные фоны, фильтры красоты и режим «картинка в картинке» для многозадачности. Приложение поддерживает несколько видеокодеков, таких как AV1, H.264 и VP9, что обеспечивает гибкость на разных устройствах и платформах. Доступность дополнительно улучшена с помощью субтитров в реальном времени, что делает общение более плавным для разных аудиторий.





Этот проект в первую очередь управляется сообществом и открыт для пожертвований. Он был создан при поддержке его растущего сообщества GitHub, которое включает в себя наблюдателей за звездами и участников. Чтобы пожертвовать криптовалюту этому проекту, вы можете найти ее на Kivach как водныйтранспортtech/водный транспорт .

qTox (чат Tox)

Представленная летом 2013 года группой разработчиков, вдохновленных разоблачениями Эдварда Сноудена, эта децентрализованная платформа разработана для конфиденциального, безопасного общения. Ее основная цель — обеспечить зашифрованный обмен мгновенными сообщениями, голосовые и видеозвонки без использования централизованных серверов. Созданная как одноранговая система, Токсичный чат доступен для всех, независимо от их технических знаний, обеспечивая конфиденциальность и простоту использования. За эти годы его основная библиотека выросла, породив различные клиентские проекты, которые удовлетворяют различные потребности пользователей.









Одной из примечательных реализаций является qTox , запущенный в ноябре 2024 года командой TokTok. Он использует фреймворк Qt и работает на Windows, Linux, macOS и BSD. Благодаря удобному интерфейсу qTox поддерживает безопасный обмен текстовыми сообщениями, аудио- и видеозвонки, передачу файлов и совместное использование экрана. Он также предлагает групповые чаты, значки для аватаров и переводы на более чем 30 языков. Его регулярные обновления, поддерживаемые активным сообществом, продолжают улучшать функциональность и расширять его возможности.





Проект Tox работает исключительно за счет усилий сообщества и разработчиков-добровольцев. Он не принимает пожертвований как централизованная организация, но призывает пользователей поддерживать индивидуальных участников. Эта модель финансирования соответствует его идеалу оставаться свободным, открытым и независимым от корпоративного влияния. Вы можете найти команду TokTok на Kivach как toktok/сайт .

Восстание

Revolt — это коммуникационная платформа, созданная Полом Маклесом (также известным как «insert») и его командой, которая переняла оригинальную платформу «Riot» Мартина Лёффлера и «nizune». Первоначально задуманная в 2019 году, ее разработка набрала обороты к концу 2020 года, достигнув кульминации в запуске публичной бета-версии 11 августа 2021 года. Разработанная как ориентированная на конфиденциальность альтернатива закрытым чат-платформам (таким как Discord), Восстание позволяет пользователям общаться с друзьями и сообществами, обеспечивая при этом безопасность своих разговоров.









Его философия user-first подчеркивает прозрачность, свободу и безопасность, предлагая настраиваемое пространство для общения. Платформа предлагает текстовые и голосовые чаты, групповые звонки, настраиваемые темы и поддержку ботов. Пользователи могут управлять несколькими серверами, создавать собственные роли и использовать реакции. Благодаря знакомому интерфейсу Revolt включает поддержку markdown, двухфакторную аутентификацию и публичные групповые чаты. Он легкий, кроссплатформенный и совместим с такими операционными системами, как Linux, Windows, macOS и мобильными устройствами. Его открытая архитектура также поддерживает самостоятельный хостинг и создание персонализированных клиентов или ботов.





Revolt работает на пожертвования, которые покрывают операционные расходы и случайные расходы, с планами устойчивой монетизации в будущем. Эти планы направлены на введение дополнительных платных функций, избегая рекламы и платного доступа к существующим функциям. Пожертвования осуществляются через такие платформы, как Ko-fi и PayPal, что позволяет пользователям напрямую поддерживать его миссию и разработку с открытым исходным кодом. отправьте криптовалюту их разработчикам, вы можете найти их на Киваче также.

TeaSpeak

Это платформа голосовой связи, разработанная Маркусом Хаденфельдтом, также известным как WolverinDEV, и выпущенная в 2017 году . Она обеспечивает надежный способ для пользователей подключаться через высококачественный звук в реальном времени, что делает ее особенно популярной среди геймеров и профессионалов, которым нужна бесперебойная связь для командной работы или виртуальных встреч. В отличие от некоторых альтернатив, TeaSpeak подчеркивает свободу от лицензионных сборов и ограничений, предлагая доступное решение для создания и управления частными или общественными голосовыми серверами.









Программное обеспечение оснащено функциями, разработанными для улучшения пользовательского опыта. Оно включает поддержку как веб-, так и собственных клиентов, что обеспечивает гибкость в том, как пользователи получают доступ к платформе. TeaSpeak предлагает расширенные функции, такие как встроенные музыкальные боты, передача файлов, скрытые каналы для обеспечения конфиденциальности и режим офлайн или LAN для локальных сетей. Благодаря высококачественной передаче голоса OPUS, чату с поддержкой markdown и кросс-канальной связи платформа обеспечивает как производительность, так и простоту использования для различных сценариев, от обычных игр до профессионального сотрудничества.





TeaSpeak работает как проект, управляемый сообществом, поддерживаемый некоммерческими усилиями. Несмотря на то, что проект бесплатный, его развитие поддерживается его пользовательской базой посредством добровольных взносов и пожертвований. Если вы хотите пожертвуйте немного монет, вы можете использовать Кивач для этого.

Что нужно для пожертвования через «Кивач»?

Чтобы пожертвовать криптовалюту с помощью Kivach, вам сначала понадобится Кошелек Obyte загружен средствами. Этот кошелек, доступный как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств, выступает в качестве вашего шлюза в экосистему Obyte. Чтобы пополнить свой кошелек, вы можете купить GBYTE, собственную монету Obyte, напрямую через приложение, используя другие криптовалюты, такие как ETH, USDC или WBTC. Приложение предлагает простую опцию «Получить мне монеты» на вкладке «Получить», и есть подробное руководство доступен для конвертации традиционных денег в ГБАЙТЫ.





В то время как GBYTE используется для оплаты комиссий за транзакции, которые обычно значительно ниже $0,001, Kivach позволяет вам делать пожертвования, используя различные криптовалюты, совместимые с сетью Obyte. Как только ваш кошелек будет пополнен, перейдите в Kivach, найдите репозиторий GitHub, который вы хотите поддержать, и нажмите «Пожертвовать». Выберите сумму и криптовалюту, и ваше пожертвование будет отправлено.









Поскольку получателям также необходим кошелек Obyte для вывода средств, будет хорошей идеей сообщить им о вашем взносе, чтобы они могли его получить. Кивач упрощает поддержку миллионов проектов с открытым исходным кодом, позволяя легко вносить свой вклад в криптовалюте!





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