Откажитесь от телефонной линии и попробуйте вместо этого эти 5 бесплатных и открытых платформ для голосовых вызовов

Программное обеспечение VoIP (Voice over Internet Protocol) позволяет вам совершать телефонные звонки через Интернет вместо традиционных телефонных линий, что может сэкономить деньги и повысить гибкость. Оно обеспечивает такие функции, как видеозвонки, обмен сообщениями и обмен файлами, делая общение более универсальным. Как и во многих других приложениях, существуют также альтернативы программного обеспечения VoIP с открытым исходным кодом и бесплатно, доступные для всех.
Они могут быть отличными для пользователей, поскольку они автономны, настраиваемы и более прозрачны, предоставляя людям больше контроля над своей конфиденциальностью и безопасностью по сравнению с фирменными опциями (такими как Skype или Google Meet). Фирменное программное обеспечение контролируется компанией, то есть она решает, как оно работает, обрабатывает ваши данные и часто показывает рекламу или накладывает ограничения.
Мы собираемся изучить некоторые альтернативы VoIP с открытым исходным кодом, которые могут быть полезны как отдельным лицам, так и учреждениям. Если вы найдете их полезными, вы можете пожертвовать криптовалюту их командам через
Бормотание
Mumble, выпущенный в 2005 году Торвальдом Натвигом, — это бесплатное приложение для голосового чата с открытым исходным кодом. Это был один из первых инструментов VoIP, обеспечивающих голосовую связь с действительно низкой задержкой, что сделало его популярным среди геймеров и других людей, которым необходимо плавное взаимодействие в реальном времени . Его основная цель — обеспечить высококачественные голосовые чаты для различных сценариев: от игр и подкастов до совместной работы на рабочем месте и любительского использования.
Mumble управляется сообществом и поддерживается пожертвованиями и волонтерской работой, а не корпоративным финансированием. Эта открытая модель обеспечивает прозрачность и свободу для пользователей. Если вы заинтересованы в поддержке этого проекта, вы можете
Водный трамвай
Запущенное в 2023 году Kai (известным как «lambiengcode»), это приложение для видеоконференций, созданное на технологиях WebRTC и Flutter. Разработанное для поддержки виртуальных встреч, вебинаров и конференций, оно делает упор на бесперебойную видео- и аудиосвязь. Оно было разработано для изучения инновационных функций в технологии VoIP, предлагая программистам и обычным пользователям настраиваемую платформу для безопасных высококачественных видеозвонков.
Отличительная черта
Этот проект в первую очередь управляется сообществом и открыт для пожертвований. Он был создан при поддержке его растущего сообщества GitHub, которое включает в себя наблюдателей за звездами и участников. Чтобы пожертвовать криптовалюту этому проекту, вы можете найти ее на Kivach как
qTox (чат Tox)
Представленная летом 2013 года группой разработчиков, вдохновленных разоблачениями Эдварда Сноудена, эта децентрализованная платформа разработана для конфиденциального, безопасного общения. Ее основная цель — обеспечить зашифрованный обмен мгновенными сообщениями, голосовые и видеозвонки без использования централизованных серверов. Созданная как одноранговая система,
Одной из примечательных реализаций является
Проект Tox работает исключительно за счет усилий сообщества и разработчиков-добровольцев. Он не принимает пожертвований как централизованная организация, но призывает пользователей поддерживать индивидуальных участников. Эта модель финансирования соответствует его идеалу оставаться свободным, открытым и независимым от корпоративного влияния. Вы можете найти команду TokTok на Kivach как
Восстание
Revolt — это коммуникационная платформа, созданная Полом Маклесом (также известным как «insert») и его командой, которая переняла оригинальную платформу «Riot» Мартина Лёффлера и «nizune». Первоначально задуманная в 2019 году, ее разработка набрала обороты к концу 2020 года, достигнув кульминации в запуске публичной бета-версии 11 августа 2021 года. Разработанная как ориентированная на конфиденциальность альтернатива закрытым чат-платформам (таким как Discord),
Его философия user-first подчеркивает прозрачность, свободу и безопасность, предлагая настраиваемое пространство для общения. Платформа предлагает текстовые и голосовые чаты, групповые звонки, настраиваемые темы и поддержку ботов. Пользователи могут управлять несколькими серверами, создавать собственные роли и использовать реакции. Благодаря знакомому интерфейсу Revolt включает поддержку markdown, двухфакторную аутентификацию и публичные групповые чаты. Он легкий, кроссплатформенный и совместим с такими операционными системами, как Linux, Windows, macOS и мобильными устройствами. Его открытая архитектура также поддерживает самостоятельный хостинг и создание персонализированных клиентов или ботов.
Revolt работает на пожертвования, которые покрывают операционные расходы и случайные расходы, с планами устойчивой монетизации в будущем. Эти планы направлены на введение дополнительных платных функций, избегая рекламы и платного доступа к существующим функциям. Пожертвования осуществляются через такие платформы, как Ko-fi и PayPal, что позволяет пользователям напрямую поддерживать его миссию и разработку с открытым исходным кодом.
TeaSpeak
Это платформа голосовой связи, разработанная Маркусом Хаденфельдтом, также известным как WolverinDEV, и выпущенная в 2017 году . Она обеспечивает надежный способ для пользователей подключаться через высококачественный звук в реальном времени, что делает ее особенно популярной среди геймеров и профессионалов, которым нужна бесперебойная связь для командной работы или виртуальных встреч. В отличие от некоторых альтернатив,
Программное обеспечение оснащено функциями, разработанными для улучшения пользовательского опыта. Оно включает поддержку как веб-, так и собственных клиентов, что обеспечивает гибкость в том, как пользователи получают доступ к платформе. TeaSpeak предлагает расширенные функции, такие как встроенные музыкальные боты, передача файлов, скрытые каналы для обеспечения конфиденциальности и режим офлайн или LAN для локальных сетей. Благодаря высококачественной передаче голоса OPUS, чату с поддержкой markdown и кросс-канальной связи платформа обеспечивает как производительность, так и простоту использования для различных сценариев, от обычных игр до профессионального сотрудничества.
TeaSpeak работает как проект, управляемый сообществом, поддерживаемый некоммерческими усилиями. Несмотря на то, что проект бесплатный, его развитие поддерживается его пользовательской базой посредством добровольных взносов и пожертвований. Если вы хотите
Что нужно для пожертвования через «Кивач»?
Чтобы пожертвовать криптовалюту с помощью Kivach, вам сначала понадобится
В то время как GBYTE используется для оплаты комиссий за транзакции, которые обычно значительно ниже $0,001, Kivach позволяет вам делать пожертвования, используя различные криптовалюты, совместимые с сетью Obyte. Как только ваш кошелек будет пополнен, перейдите в Kivach, найдите репозиторий GitHub, который вы хотите поддержать, и нажмите «Пожертвовать». Выберите сумму и криптовалюту, и ваше пожертвование будет отправлено.
Поскольку получателям также необходим кошелек Obyte для вывода средств, будет хорошей идеей сообщить им о вашем взносе, чтобы они могли его получить.
Вы также можете просмотреть наши предыдущие эпизоды, чтобы узнать о других полезных бесплатных инструментах.
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5 проектов с открытым исходным кодом, на которые вы можете сделать пожертвование через Kivach, Эпизод IV: Инструменты конфиденциальности
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5 инструментов для блоггинга и написания текстов с открытым исходным кодом, на которые можно пожертвовать средства через Kivach (Эпизод V)
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5 инструментов с открытым исходным кодом, которым вы можете пожертвовать через Kivach, Эпизод VI: Децентрализованные сервисы
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5 проектов с открытым исходным кодом для пожертвований через Kivach, Эпизод VII: Игры, в которые можно играть бесплатно!
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5 бесплатных инструментов кибербезопасности, которые можно использовать и пожертвовать через Кивач
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5 бесплатных проектов по восстановлению и резервному копированию данных, на которые можно пожертвовать Via Kivach
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5 проектов программного обеспечения для обучения с открытым исходным кодом, которые можно пожертвовать через Kivach
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5 исследовательских инструментов с открытым исходным кодом для поддержки через Kivach
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5 бесплатных операционных систем с открытым исходным кодом для пожертвований через Kivach
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