ስልኩን ያውጡ እና እነዚህን 5 ነፃ እና ክፍት ምንጭ መድረኮች ለድምጽ ጥሪዎች ይሞክሩ

VoIP (Voice over Internet Protocol) ሶፍትዌር ከባህላዊ የስልክ መስመሮች ይልቅ በኢንተርኔት ስልክ እንድትደውል ያስችልሃል፣ ይህም ገንዘብን ለመቆጠብ እና የመተጣጠፍ ችሎታን ያሻሽላል። እንደ የቪዲዮ ጥሪዎች፣ የመልእክት መላላኪያ እና የፋይል መጋራት ያሉ ባህሪያትን ያስችላል፣ ይህም ግንኙነትን የበለጠ ሁለገብ ያደርገዋል። እንደሌሎች አፕሊኬሽኖች ሁሉ ክፍት ምንጭ እና ነፃ የቪኦአይፒ ሶፍትዌር አማራጮችም አሉ ለሁሉም ሰው ይገኛል።
ለተጠቃሚዎች በጣም ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም ራሳቸውን ችለው፣ ሊበጁ የሚችሉ እና የበለጠ ግልጽ ናቸው፣ ይህም ለሰዎች ከባለቤትነት አማራጮች (እንደ ስካይፕ ወይም ጎግል ሜት) ጋር ሲነጻጸሩ በግላዊነት እና ደህንነታቸው ላይ የበለጠ ቁጥጥር ያደርጋሉ። የባለቤትነት ሶፍትዌር በኩባንያ ነው የሚቆጣጠረው፣ ይህ ማለት እንዴት እንደሚሰራ ይወስናሉ፣ ውሂብዎን እንደሚይዙ እና ብዙ ጊዜ ማስታወቂያዎችን ያሳያሉ ወይም ገደቦችን ያስገድዳሉ።
ለግለሰቦች እና ለተቋማት ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ አንዳንድ የክፍት ምንጭ ቪኦአይፒ አማራጮችን እንቃኛለን። ጠቃሚ ሆነው ካገኛችኋቸው ክሪፕቶፕን በቡድኖቻቸው በኩል መለገስ ትችላላችሁ
ማባበል
በ2005 በቶርቫልድ ናትቪግ የተለቀቀው ሙምብል ነፃ እና ክፍት ምንጭ የድምጽ ውይይት መተግበሪያ ነው። በእውነቱ ዝቅተኛ መዘግየት የድምጽ ግንኙነትን ለማድረስ ከመጀመሪያዎቹ የቪኦአይፒ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ ነበር፣ ይህም ለተጫዋቾች እና ሌሎች ለስላሳ እና ቅጽበታዊ መስተጋብር ለሚያስፈልጋቸው ተወዳጅ ያደርገዋል ። ዋና አላማው ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የድምጽ ቻቶች ለተለያዩ ሁኔታዎች ከጨዋታ እና ፖድካስት እስከ የስራ ቦታ ትብብር እና በትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች መጠቀም ነው።
ሙምብል በህብረተሰቡ የሚመራ እና የሚንከባከበው ከድርጅታዊ የገንዘብ ድጋፍ ይልቅ በስጦታ እና በበጎ ፈቃድ ስራ ነው። ይህ ክፍት ሞዴል ለተጠቃሚዎች ግልጽነት እና ነፃነትን ያረጋግጣል. ይህንን ፕሮጀክት ለመደገፍ ፍላጎት ካሎት፣ ይችላሉ።
የውሃ አውቶቡስ
በ2023 በካይ ("lambiingcode" በመባል የሚታወቀው) የጀመረው ይህ በWebRTC እና Flutter ቴክኖሎጂዎች ላይ የተገነባ የቪዲዮ ኮንፈረንስ መተግበሪያ ነው። ምናባዊ ስብሰባዎችን፣ ዌብናሮችን እና ኮንፈረንሶችን ለመደገፍ የተነደፈ፣ እንከን የለሽ የቪዲዮ እና የድምጽ ግንኙነትን ያጎላል። በVoIP ቴክኖሎጂ ውስጥ አዳዲስ ባህሪያትን ለመዳሰስ የተሰራ ነው፣ ለፕሮግራመሮች እና ለአማካይ ተጠቃሚዎች ለደህንነቱ የተጠበቀ ጥራት ያለው የቪዲዮ ጥሪዎች ሊበጅ የሚችል መድረክ ይሰጣል።
ተለይቶ የሚታወቅ ባህሪ
ይህ ፕሮጀክት በዋናነት በማህበረሰብ የሚመራ እና ለመዋጮ ክፍት ነው። ኮከቦችን እና አስተዋጽዖ አበርካቾችን ባካተተው በማደግ ላይ ባለው የ GitHub ማህበረሰብ ድጋፍ ነው የተገነባው። ለዚህ ፕሮጀክት cryptocurrency ለመለገስ፣ በ Kivach as ላይ ሊያገኙት ይችላሉ።
qTox (ቶክስ ውይይት)
በኤድዋርድ ስኖውደን መገለጦች በተነሳሱ የገንቢዎች ቡድን እ.ኤ.አ. በ2013 ክረምት ላይ አስተዋውቋል፣ ይህ ያልተማከለ መድረክ ለግል እና ደህንነቱ የተጠበቀ ግንኙነት የተነደፈ ነው። ዋናው አላማው የተማከለ አገልጋይ ሳይታመን የተመሰጠረ የፈጣን መልእክት፣ የድምጽ እና የቪዲዮ ጥሪዎችን ማቅረብ ነው። እንደ አቻ ለአቻ ስርዓት ተገንብቷል፣
አንዱ ጉልህ ትግበራ ነው።
የቶክስ ፕሮጄክቱ ሙሉ በሙሉ የሚንቀሳቀሰው በማህበረሰብ ተኮር ጥረቶች እና በጎ ፈቃደኛ ገንቢዎች ነው። እንደ የተማከለ አካል ልገሳን አይቀበልም ነገር ግን ተጠቃሚዎች ለግለሰብ አስተዋፅዖ አበርካቾችን እንዲደግፉ ያበረታታል። ይህ የገንዘብ ድጋፍ ሞዴል ነፃ፣ ክፍት እና ከድርጅታዊ ተጽእኖዎች ነፃ ሆኖ የመቆየት ስነ-ምግባር ጋር ይጣጣማል። የቶክቶክ ቡድንን በ Kivach as ላይ ማግኘት ይችላሉ።
አመፅ
Revolt የመጀመርያውን የ'Riot' መድረክ በማርቲን ሎፍለር እና "nizune" እንደገና በመውሰድ በፖል ማክስክስ ("ማስገባት" በመባልም ይታወቃል) እና በቡድኑ የተፈጠረ የግንኙነት መድረክ ነው። እ.ኤ.አ. በ2019 መጀመሪያ ላይ በፅንሰ-ሃሳብ የተነደፈ፣ እድገቱ በ2020 መጨረሻ ላይ ተፋፍሟል፣ በነሀሴ 11፣ 2021 ይፋዊ የቅድመ-ይሁንታ ጅምር ላይ ደርሷል ። እንደ ግላዊነት ላይ ያተኮረ አማራጭ ከተዘጋ ምንጭ የውይይት መድረኮች (እንደ Discord) ተዘጋጅቷል።
የተጠቃሚ-የመጀመሪያው ፍልስፍና ግልጽነትን፣ ነፃነትን እና ደህንነትን ያጎላል፣ ለግንኙነት ሊበጅ የሚችል ቦታ ይሰጣል። መድረኩ የጽሁፍ እና የድምጽ ውይይት፣ የቡድን ጥሪዎች፣ ሊበጁ የሚችሉ ገጽታዎች እና የቦት ድጋፍን ያቀርባል። ተጠቃሚዎች ብዙ አገልጋዮችን ማስተዳደር፣ ብጁ ሚናዎችን መፍጠር እና ምላሾችን መጠቀም ይችላሉ። በሚታወቅ በይነገጽ፣ Revolt የማርክ ዳራ ድጋፍን፣ ባለሁለት ደረጃ ማረጋገጫን እና የህዝብ የቡድን ውይይቶችን ያካትታል። ክብደቱ ቀላል፣ መድረክ አቋራጭ እና እንደ ሊኑክስ፣ ዊንዶውስ፣ ማክሮስ እና ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች ካሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ጋር ተኳሃኝ ነው። የእሱ ክፍት አርክቴክቸር ራስን ማስተናገድ እና ለግል የተበጁ ደንበኞችን ወይም ቦቶችን መፍጠርንም ይደግፋል።
አመፅ የሚንቀሳቀሰው ልገሳ ላይ ሲሆን ይህም የስራ ማስኬጃ ወጪዎችን እና አልፎ አልፎ ወጪዎችን የሚሸፍን ሲሆን ለወደፊቱ ቀጣይነት ያለው ገቢ ለመፍጠር እቅድ አለው። እነዚህ እቅዶች ለነባር ተግባራት ማስታወቂያዎችን እና የክፍያ ግድግዳዎችን በማስወገድ አማራጭ የሚከፈልባቸው ባህሪያትን ለማስተዋወቅ ያለመ ነው። ልገሳዎች እንደ Ko-fi እና PayPal ባሉ መድረኮች ይመቻቻሉ፣ ይህም ተጠቃሚዎች ክፍት ምንጭ ተልእኮውን እና ልማቱን በቀጥታ እንዲደግፉ ያስችላቸዋል። ለ
TeaSpeak
ይህ በማርከስ ሃደንፌልት የተሰራ የድምጽ መገናኛ መድረክ ሲሆን በዎልቨሪንDEV በመባልም ይታወቃል እና በ 2017 የተለቀቀው I t ተጠቃሚዎች ከፍተኛ ጥራት ባለው ድምጽ በእውነተኛ ጊዜ እንዲገናኙ የሚያስችል አስተማማኝ መንገድ ያቀርባል ይህም በተለይ ለቡድን ስራ ወይም ምናባዊ ስብሰባዎች እንከን የለሽ ግንኙነት በሚያስፈልጋቸው ተጫዋቾች እና ባለሙያዎች ዘንድ ተወዳጅ ያደርገዋል። እንደ አንዳንድ አማራጮች ሳይሆን፣
ሶፍትዌሩ የተጠቃሚን ልምድ ለማሻሻል በተዘጋጁ ባህሪያት የተሞላ ነው። ለሁለቱም ድር-ተኮር እና ቤተኛ ደንበኞች ድጋፍን ያካትታል፣ ይህም ተጠቃሚዎች መድረኩን እንዴት እንደሚደርሱ ላይ መለዋወጥ ያስችላል። TeaSpeak እንደ አብሮገነብ የሙዚቃ ቦቶች፣ የፋይል ዝውውሮች፣ ለግላዊነት የተደበቁ ቻናሎች እና ከመስመር ውጭ ወይም ላን ሁነታ ለአካባቢያዊ አውታረ መረቦች ያሉ የላቀ ተግባራትን ያቀርባል። ከፍተኛ ጥራት ባለው የ OPUS የድምጽ ስርጭት፣ ማርክ ላይ የነቃ ውይይት እና የቻናል አቋራጭ ግንኙነት መድረኩ ሁለቱንም አፈጻጸም እና ለተለያዩ ሁኔታዎች የአጠቃቀም ቀላልነትን ያረጋግጣል፣ ከተለመዱ ጨዋታዎች እስከ ሙያዊ ትብብር።
TeaSpeak እንደ ማህበረሰብ-ተኮር ፕሮጀክት ነው የሚሰራው፣ ለንግድ ባልሆኑ ጥረቶች የሚቀጥል። ለመጠቀም ነጻ ሆኖ ሳለ የፕሮጀክቱ እድገት በተጠቃሚው መሰረት በፈቃደኝነት በሚደረጉ መዋጮ እና ልገሳዎች ይደገፋል። ከፈለጉ
በኪቫች በኩል ለመለገስ ምን ያስፈልግዎታል?
ኪቫች በመጠቀም ምስጠራን ለመለገስ መጀመሪያ ያስፈልግዎታል
GBYTE በተለምዶ ከ$0.001 በታች ለሆኑ የግብይት ክፍያዎች የሚውል ቢሆንም Kivach ከ Obyte አውታረመረብ ጋር የሚጣጣሙ የተለያዩ የምስጢር ምንዛሬዎችን በመጠቀም እንድትለግሱ ይፈቅድልዎታል። አንዴ የኪስ ቦርሳዎ የገንዘብ ድጋፍ ከተደረገ በኋላ ወደ Kivach ይሂዱ፣ ለመደገፍ የሚፈልጉትን የ GitHub ማከማቻ ይፈልጉ እና “ለግስ” ን ጠቅ ያድርጉ። መጠኑን እና ምንዛሬን ይምረጡ፣ እና ልገሳዎ በመንገድ ላይ ነው።
ተቀባዮች ገንዘባቸውን ለማውጣት የObyte ቦርሳ ስለሚያስፈልጋቸው፣ እርስዎ እንዲጠይቁት ስለ እርስዎ አስተዋፅዖ ማሳወቅ ጥሩ ሀሳብ ነው።
እንዲሁም ሌሎች ጠቃሚ እና ነጻ መሳሪያዎችን ለማግኘት ያለፉትን ክፍሎቻችንን ማየት ይችላሉ።
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