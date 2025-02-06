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ስልኩን ያውጡ እና እነዚህን 5 ነፃ እና ክፍት ምንጭ መድረኮች ለድምጽ ጥሪዎች ይሞክሩ

Obyte6m2025/02/06
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

VoIP (Voice over Internet Protocol) ሶፍትዌር ከባህላዊ የስልክ መስመሮች ይልቅ በበይነ መረብ ላይ የስልክ ጥሪ ለማድረግ ያስችላል። የባለቤትነት ሶፍትዌር በኩባንያ ነው የሚቆጣጠረው፣ ይህ ማለት እንዴት እንደሚሰራ ይወስናሉ፣ ውሂብዎን እንደሚይዙ እና ብዙ ጊዜ ማስታወቂያዎችን ያሳያሉ ወይም ገደቦችን ያስገድዳሉ። እንዲሁም ክፍት ምንጭ እና ነፃ የቪኦአይፒ ሶፍትዌር አማራጮች አሉ፣ ለሁሉም ይገኛሉ።
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VoIP (Voice over Internet Protocol) ሶፍትዌር ከባህላዊ የስልክ መስመሮች ይልቅ በኢንተርኔት ስልክ እንድትደውል ያስችልሃል፣ ይህም ገንዘብን ለመቆጠብ እና የመተጣጠፍ ችሎታን ያሻሽላል። እንደ የቪዲዮ ጥሪዎች፣ የመልእክት መላላኪያ እና የፋይል መጋራት ያሉ ባህሪያትን ያስችላል፣ ይህም ግንኙነትን የበለጠ ሁለገብ ያደርገዋል። እንደሌሎች አፕሊኬሽኖች ሁሉ ክፍት ምንጭ እና ነፃ የቪኦአይፒ ሶፍትዌር አማራጮችም አሉ ለሁሉም ሰው ይገኛል።


ለተጠቃሚዎች በጣም ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም ራሳቸውን ችለው፣ ሊበጁ የሚችሉ እና የበለጠ ግልጽ ናቸው፣ ይህም ለሰዎች ከባለቤትነት አማራጮች (እንደ ስካይፕ ወይም ጎግል ሜት) ጋር ሲነጻጸሩ በግላዊነት እና ደህንነታቸው ላይ የበለጠ ቁጥጥር ያደርጋሉ። የባለቤትነት ሶፍትዌር በኩባንያ ነው የሚቆጣጠረው፣ ይህ ማለት እንዴት እንደሚሰራ ይወስናሉ፣ ውሂብዎን እንደሚይዙ እና ብዙ ጊዜ ማስታወቂያዎችን ያሳያሉ ወይም ገደቦችን ያስገድዳሉ።


ለግለሰቦች እና ለተቋማት ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ አንዳንድ የክፍት ምንጭ ቪኦአይፒ አማራጮችን እንቃኛለን። ጠቃሚ ሆነው ካገኛችኋቸው ክሪፕቶፕን በቡድኖቻቸው በኩል መለገስ ትችላላችሁ ኪቫች . ይህ የ በኦባይት ላይ የተመሰረተ የተለያዩ ሳንቲሞችን ወደ ገንቢዎች ለመላክ ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ መንገድ ለሚያቀርበው GitHub ፕሮጄክቶች ልገሳዎችን የሚሰበስብበት መድረክ - ምንም እንኳን መጀመሪያ ላይ ምንም ነገር ባያዘጋጁም።

ማባበል

በ2005 በቶርቫልድ ናትቪግ የተለቀቀው ሙምብል ነፃ እና ክፍት ምንጭ የድምጽ ውይይት መተግበሪያ ነው። በእውነቱ ዝቅተኛ መዘግየት የድምጽ ግንኙነትን ለማድረስ ከመጀመሪያዎቹ የቪኦአይፒ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ ነበር፣ ይህም ለተጫዋቾች እና ሌሎች ለስላሳ እና ቅጽበታዊ መስተጋብር ለሚያስፈልጋቸው ተወዳጅ ያደርገዋል ። ዋና አላማው ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የድምጽ ቻቶች ለተለያዩ ሁኔታዎች ከጨዋታ እና ፖድካስት እስከ የስራ ቦታ ትብብር እና በትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች መጠቀም ነው።



ይህ ሶፍትዌር ለተለያዩ ተጠቃሚዎች የተበጁ ባህሪያትን ያቀርባል። ተጫዋቾች በጨዋታው ውስጥ ባለው ተደራቢ እና በአቀማመጥ ኦዲዮ ይደሰታሉ፣ እሱም የገሃዱ አለም የድምጽ አቀማመጥን አስመስሎ። ግላዊነትን የሚያውቁ ተጠቃሚዎች ከተመሰጠረ ግንኙነት እና ይፋዊ/የግል-ቁልፍ ማረጋገጫ ይጠቀማሉ። ለአስተዳዳሪዎች፣ ራስን የማስተናገጃ አማራጮችን፣ ሰፊ የፍቃድ ቁጥጥሮችን እና ከስክሪፕቶች እና ኤፒአይዎች ጋር ለማበጀት ተኳሃኝነትን ይሰጣል። ቀላል ክብደት ያለው ደንበኛ እና የአገልጋይ ሶፍትዌር ለትልቅ ማህበረሰቦች እንኳን የተረጋጋ እና ቀልጣፋ መፍትሄ ያደርገዋል።


ሙምብል በህብረተሰቡ የሚመራ እና የሚንከባከበው ከድርጅታዊ የገንዘብ ድጋፍ ይልቅ በስጦታ እና በበጎ ፈቃድ ስራ ነው። ይህ ክፍት ሞዴል ለተጠቃሚዎች ግልጽነት እና ነፃነትን ያረጋግጣል. ይህንን ፕሮጀክት ለመደገፍ ፍላጎት ካሎት፣ ይችላሉ። አንዳንድ ሳንቲሞችን በኪቫች በኩል ለቡድናቸው ለገሱ .

የውሃ አውቶቡስ

በ2023 በካይ ("lambiingcode" በመባል የሚታወቀው) የጀመረው ይህ በWebRTC እና Flutter ቴክኖሎጂዎች ላይ የተገነባ የቪዲዮ ኮንፈረንስ መተግበሪያ ነው። ምናባዊ ስብሰባዎችን፣ ዌብናሮችን እና ኮንፈረንሶችን ለመደገፍ የተነደፈ፣ እንከን የለሽ የቪዲዮ እና የድምጽ ግንኙነትን ያጎላል። በVoIP ቴክኖሎጂ ውስጥ አዳዲስ ባህሪያትን ለመዳሰስ የተሰራ ነው፣ ለፕሮግራመሮች እና ለአማካይ ተጠቃሚዎች ለደህንነቱ የተጠበቀ ጥራት ያለው የቪዲዮ ጥሪዎች ሊበጅ የሚችል መድረክ ይሰጣል።



ተለይቶ የሚታወቅ ባህሪ የውሃ አውቶቡስ ስም-አልባ መዳረሻን የሚደግፍ በመሆኑ ተሳታፊዎች ሳይመዘገቡ ስብሰባዎችን መቀላቀል ይችላሉ። ተጠቃሚዎች በስክሪን መጋራት፣ በተመሰጠሩ ቻቶች እና ከጫፍ እስከ ጫፍ በተመሰጠሩ የቪዲዮ ጥሪዎች መደሰት ይችላሉ። እንዲሁም እንደ ምናባዊ ዳራዎች፣ የውበት ማጣሪያዎች እና የሥዕል-ውስጥ ሁነታ ለብዙ ተግባራት ያሉ የላቁ ተግባራትን ያዋህዳል። መተግበሪያው እንደ AV1፣ H.264 እና VP9 ያሉ በርካታ የቪዲዮ ኮዴኮችን ይደግፋል፣ ይህም በመሳሪያዎች እና መድረኮች ላይ ተለዋዋጭነትን ያረጋግጣል። ተደራሽነት በእውነተኛ ጊዜ የትርጉም ጽሑፎች የበለጠ ይሻሻላል፣ ይህም ለተለያዩ ተመልካቾች መግባባትን ቀላል ያደርገዋል።


ይህ ፕሮጀክት በዋናነት በማህበረሰብ የሚመራ እና ለመዋጮ ክፍት ነው። ኮከቦችን እና አስተዋጽዖ አበርካቾችን ባካተተው በማደግ ላይ ባለው የ GitHub ማህበረሰብ ድጋፍ ነው የተገነባው። ለዚህ ፕሮጀክት cryptocurrency ለመለገስ፣ በ Kivach as ላይ ሊያገኙት ይችላሉ። waterbustech / waterbus .

qTox (ቶክስ ውይይት)

በኤድዋርድ ስኖውደን መገለጦች በተነሳሱ የገንቢዎች ቡድን እ.ኤ.አ. በ2013 ክረምት ላይ አስተዋውቋል፣ ይህ ያልተማከለ መድረክ ለግል እና ደህንነቱ የተጠበቀ ግንኙነት የተነደፈ ነው። ዋናው አላማው የተማከለ አገልጋይ ሳይታመን የተመሰጠረ የፈጣን መልእክት፣ የድምጽ እና የቪዲዮ ጥሪዎችን ማቅረብ ነው። እንደ አቻ ለአቻ ስርዓት ተገንብቷል፣ ቶክስ ውይይት ግላዊነትን እና የአጠቃቀም ቀላልነትን በማረጋገጥ የቴክኒክ እውቀታቸው ምንም ይሁን ምን ለማንም ሰው ተደራሽ ነው። ለዓመታት, ዋናው ቤተ-መጽሐፍት እያደገ ነው, ለተለያዩ የተጠቃሚ ፍላጎቶች የሚያሟሉ የተለያዩ የደንበኛ ፕሮጄክቶችን አፍርቷል.



አንዱ ጉልህ ትግበራ ነው። qTox በቶክ ቶክ ቡድን በኖቬምበር 2024 ተጀመረ። የQt ማዕቀፍን ይጠቀማል እና በዊንዶውስ፣ ሊኑክስ፣ ማክሮስ እና ቢኤስዲ ላይ ይሰራል። ለተጠቃሚ ምቹ በሆነ በይነገጽ፣qTox ደህንነቱ የተጠበቀ የጽሑፍ መልእክት፣ የድምጽ እና የቪዲዮ ጥሪዎች፣ የፋይል ዝውውሮች እና የስክሪን መጋራትን ይደግፋል። እንዲሁም የቡድን ውይይቶችን፣ የአቫታር መለያዎችን እና ከ30 በላይ በሆኑ ቋንቋዎች ትርጉሞችን ያቀርባል። በነቃ ማህበረሰብ የሚደገፈው መደበኛ ማሻሻያ ተግባሩን ማሻሻል እና ባህሪያቱን ማስፋፋቱን ቀጥሏል።


የቶክስ ፕሮጄክቱ ሙሉ በሙሉ የሚንቀሳቀሰው በማህበረሰብ ተኮር ጥረቶች እና በጎ ፈቃደኛ ገንቢዎች ነው። እንደ የተማከለ አካል ልገሳን አይቀበልም ነገር ግን ተጠቃሚዎች ለግለሰብ አስተዋፅዖ አበርካቾችን እንዲደግፉ ያበረታታል። ይህ የገንዘብ ድጋፍ ሞዴል ነፃ፣ ክፍት እና ከድርጅታዊ ተጽእኖዎች ነፃ ሆኖ የመቆየት ስነ-ምግባር ጋር ይጣጣማል። የቶክቶክ ቡድንን በ Kivach as ላይ ማግኘት ይችላሉ። toktok / ድር ጣቢያ .

አመፅ

Revolt የመጀመርያውን የ'Riot' መድረክ በማርቲን ሎፍለር እና "nizune" እንደገና በመውሰድ በፖል ማክስክስ ("ማስገባት" በመባልም ይታወቃል) እና በቡድኑ የተፈጠረ የግንኙነት መድረክ ነው። እ.ኤ.አ. በ2019 መጀመሪያ ላይ በፅንሰ-ሃሳብ የተነደፈ፣ እድገቱ በ2020 መጨረሻ ላይ ተፋፍሟል፣ በነሀሴ 11፣ 2021 ይፋዊ የቅድመ-ይሁንታ ጅምር ላይ ደርሷል ። እንደ ግላዊነት ላይ ያተኮረ አማራጭ ከተዘጋ ምንጭ የውይይት መድረኮች (እንደ Discord) ተዘጋጅቷል። አመፅ ውይይቶቻቸውን በሚጠብቁበት ጊዜ ተጠቃሚዎች ከጓደኞች እና ከማህበረሰቦች ጋር እንዲገናኙ ያስችላቸዋል።



የተጠቃሚ-የመጀመሪያው ፍልስፍና ግልጽነትን፣ ነፃነትን እና ደህንነትን ያጎላል፣ ለግንኙነት ሊበጅ የሚችል ቦታ ይሰጣል። መድረኩ የጽሁፍ እና የድምጽ ውይይት፣ የቡድን ጥሪዎች፣ ሊበጁ የሚችሉ ገጽታዎች እና የቦት ድጋፍን ያቀርባል። ተጠቃሚዎች ብዙ አገልጋዮችን ማስተዳደር፣ ብጁ ሚናዎችን መፍጠር እና ምላሾችን መጠቀም ይችላሉ። በሚታወቅ በይነገጽ፣ Revolt የማርክ ዳራ ድጋፍን፣ ባለሁለት ደረጃ ማረጋገጫን እና የህዝብ የቡድን ውይይቶችን ያካትታል። ክብደቱ ቀላል፣ መድረክ አቋራጭ እና እንደ ሊኑክስ፣ ዊንዶውስ፣ ማክሮስ እና ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች ካሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ጋር ተኳሃኝ ነው። የእሱ ክፍት አርክቴክቸር ራስን ማስተናገድ እና ለግል የተበጁ ደንበኞችን ወይም ቦቶችን መፍጠርንም ይደግፋል።


አመፅ የሚንቀሳቀሰው ልገሳ ላይ ሲሆን ይህም የስራ ማስኬጃ ወጪዎችን እና አልፎ አልፎ ወጪዎችን የሚሸፍን ሲሆን ለወደፊቱ ቀጣይነት ያለው ገቢ ለመፍጠር እቅድ አለው። እነዚህ እቅዶች ለነባር ተግባራት ማስታወቂያዎችን እና የክፍያ ግድግዳዎችን በማስወገድ አማራጭ የሚከፈልባቸው ባህሪያትን ለማስተዋወቅ ያለመ ነው። ልገሳዎች እንደ Ko-fi እና PayPal ባሉ መድረኮች ይመቻቻሉ፣ ይህም ተጠቃሚዎች ክፍት ምንጭ ተልእኮውን እና ልማቱን በቀጥታ እንዲደግፉ ያስችላቸዋል። ለ crypto ወደ ገንቢዎቻቸው ይላኩ ፣ በ Kivach ላይ ሊያገኟቸው ይችላሉ። እንዲሁም.

TeaSpeak

ይህ በማርከስ ሃደንፌልት የተሰራ የድምጽ መገናኛ መድረክ ሲሆን በዎልቨሪንDEV በመባልም ይታወቃል እና በ 2017 የተለቀቀው I t ተጠቃሚዎች ከፍተኛ ጥራት ባለው ድምጽ በእውነተኛ ጊዜ እንዲገናኙ የሚያስችል አስተማማኝ መንገድ ያቀርባል ይህም በተለይ ለቡድን ስራ ወይም ምናባዊ ስብሰባዎች እንከን የለሽ ግንኙነት በሚያስፈልጋቸው ተጫዋቾች እና ባለሙያዎች ዘንድ ተወዳጅ ያደርገዋል። እንደ አንዳንድ አማራጮች ሳይሆን፣ TeaSpeak የፍቃድ ክፍያዎችን እና ገደቦችን ከመስጠት ነፃነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል ፣ የግል ወይም የማህበረሰብ ድምጽ አገልጋዮችን ለመፍጠር እና ለማስተዳደር ተደራሽ መፍትሄ ይሰጣል ።



ሶፍትዌሩ የተጠቃሚን ልምድ ለማሻሻል በተዘጋጁ ባህሪያት የተሞላ ነው። ለሁለቱም ድር-ተኮር እና ቤተኛ ደንበኞች ድጋፍን ያካትታል፣ ይህም ተጠቃሚዎች መድረኩን እንዴት እንደሚደርሱ ላይ መለዋወጥ ያስችላል። TeaSpeak እንደ አብሮገነብ የሙዚቃ ቦቶች፣ የፋይል ዝውውሮች፣ ለግላዊነት የተደበቁ ቻናሎች እና ከመስመር ውጭ ወይም ላን ሁነታ ለአካባቢያዊ አውታረ መረቦች ያሉ የላቀ ተግባራትን ያቀርባል። ከፍተኛ ጥራት ባለው የ OPUS የድምጽ ስርጭት፣ ማርክ ላይ የነቃ ውይይት እና የቻናል አቋራጭ ግንኙነት መድረኩ ሁለቱንም አፈጻጸም እና ለተለያዩ ሁኔታዎች የአጠቃቀም ቀላልነትን ያረጋግጣል፣ ከተለመዱ ጨዋታዎች እስከ ሙያዊ ትብብር።


TeaSpeak እንደ ማህበረሰብ-ተኮር ፕሮጀክት ነው የሚሰራው፣ ለንግድ ባልሆኑ ጥረቶች የሚቀጥል። ለመጠቀም ነጻ ሆኖ ሳለ የፕሮጀክቱ እድገት በተጠቃሚው መሰረት በፈቃደኝነት በሚደረጉ መዋጮ እና ልገሳዎች ይደገፋል። ከፈለጉ አንዳንድ ሳንቲሞችን ይለግሱ, Kivach መጠቀም ይችላሉ ለዛውም.

በኪቫች በኩል ለመለገስ ምን ያስፈልግዎታል?

ኪቫች በመጠቀም ምስጠራን ለመለገስ መጀመሪያ ያስፈልግዎታል Obyte ቦርሳ በገንዘብ ተጭኗል. ለዴስክቶፕ እና ሞባይል ለሁለቱም የሚገኘው ይህ የኪስ ቦርሳ ወደ Obyte ስነ-ምህዳር እንደ መግቢያ ሆኖ ያገለግላል። የኪስ ቦርሳዎን ገንዘብ ለማድረግ፣ እንደ ETH፣ USDC ወይም WBTC ያሉ ሌሎች ሚስጥራዊ ምንዛሬዎችን በመጠቀም የ GBYTEን፣ የ Obyte ቤተኛ ሳንቲም በቀጥታ በመተግበሪያው መግዛት ይችላሉ። መተግበሪያው በ"ተቀበል" ትር ውስጥ ቀላል "ሳንቲሞችን አግኝ" የሚለውን አማራጭ ያቀርባል፣ እና አለ። ዝርዝር መመሪያ ባህላዊ ገንዘብን ወደ GBYTE ለመቀየር ይገኛል።


GBYTE በተለምዶ ከ$0.001 በታች ለሆኑ የግብይት ክፍያዎች የሚውል ቢሆንም Kivach ከ Obyte አውታረመረብ ጋር የሚጣጣሙ የተለያዩ የምስጢር ምንዛሬዎችን በመጠቀም እንድትለግሱ ይፈቅድልዎታል። አንዴ የኪስ ቦርሳዎ የገንዘብ ድጋፍ ከተደረገ በኋላ ወደ Kivach ይሂዱ፣ ለመደገፍ የሚፈልጉትን የ GitHub ማከማቻ ይፈልጉ እና “ለግስ” ን ጠቅ ያድርጉ። መጠኑን እና ምንዛሬን ይምረጡ፣ እና ልገሳዎ በመንገድ ላይ ነው።



ተቀባዮች ገንዘባቸውን ለማውጣት የObyte ቦርሳ ስለሚያስፈልጋቸው፣ እርስዎ እንዲጠይቁት ስለ እርስዎ አስተዋፅዖ ማሳወቅ ጥሩ ሀሳብ ነው። ኪቫች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ክፍት ምንጭ ፕሮጄክቶችን መደገፍን ያቃልላል ፣ ይህም በ crypto መመለስ ቀላል ያደርገዋል!


እንዲሁም ሌሎች ጠቃሚ እና ነጻ መሳሪያዎችን ለማግኘት ያለፉትን ክፍሎቻችንን ማየት ይችላሉ።




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