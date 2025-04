Oprogramowanie VoIP (Voice over Internet Protocol) umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet zamiast tradycyjnych linii telefonicznych, co może zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć elastyczność. Umożliwia funkcje takie jak połączenia wideo, wiadomości i udostępnianie plików, czyniąc komunikację bardziej wszechstronną. Podobnie jak w przypadku wielu innych aplikacji, istnieją również alternatywy oprogramowania VoIP typu open source i bezpłatne, dostępne dla każdego.





Mogą być świetne dla użytkowników, ponieważ są autonomiczne, konfigurowalne i bardziej przejrzyste, dając ludziom większą kontrolę nad prywatnością i bezpieczeństwem w porównaniu z opcjami zastrzeżonymi (takimi jak Skype lub Google Meet). Oprogramowanie zastrzeżone jest kontrolowane przez firmę, co oznacza, że decyduje ona, jak działa, przetwarza Twoje dane i często wyświetla reklamy lub nakłada ograniczenia.





Przyjrzymy się kilku alternatywom VoIP typu open source, które mogą przydać się zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom. Jeśli uznasz je za przydatne, możesz przekazać kryptowalutę ich zespołom za pośrednictwem Kivach . To jest Oparty na Obyte platforma umożliwiająca kaskadowe przekazywanie darowizn na rzecz projektów GitHub, która oferuje łatwy w obsłudze sposób wysyłania różnych monet do deweloperów — nawet jeśli na początku niczego nie skonfigurowali.

Bełkot

Mumble, wydany w 2005 roku przez Thorvalda Natviga, jest darmową i otwartą aplikacją do czatów głosowych. Był jednym z pierwszych narzędzi VoIP, które zapewniały komunikację głosową o naprawdę niskim opóźnieniu, co sprawiło, że stał się popularny wśród graczy i innych osób potrzebujących płynnej interakcji w czasie rzeczywistym . Jego głównym celem jest umożliwienie wysokiej jakości czatów głosowych w różnych scenariuszach, od gier i podcastów po współpracę w miejscu pracy i zastosowania hobbystyczne.









To oprogramowanie oferuje szereg funkcji dostosowanych do różnych użytkowników. Gracze korzystają z nakładki w grze i dźwięku pozycyjnego, który naśladuje rzeczywiste rozmieszczenie dźwięku. Użytkownicy dbający o prywatność korzystają z szyfrowanej komunikacji i uwierzytelniania kluczem publicznym/prywatnym. Administratorom oferuje opcje samodzielnego hostingu, rozbudowane kontrole uprawnień oraz zgodność ze skryptami i interfejsami API w celu dostosowania. Jego lekkie oprogramowanie klienckie i serwerowe sprawia, że jest to stabilne i wydajne rozwiązanie, nawet dla dużych społeczności.





Mumble jest napędzany przez społeczność i utrzymywany dzięki darowiznom i pracy wolontariuszy, a nie finansowaniu korporacyjnemu. Ten otwarty model zapewnia przejrzystość i swobodę dla użytkowników. Jeśli chcesz wesprzeć ten projekt, możesz przekaż trochę monet swojej drużynie za pośrednictwem Kivach .

Wodny autobus

Wprowadzona w 2023 roku przez Kai (znaną jako „lambiengcode”), jest aplikacją do wideokonferencji opartą na technologiach WebRTC i Flutter. Zaprojektowana do obsługi wirtualnych spotkań, webinariów i konferencji, kładzie nacisk na bezproblemową komunikację wideo i audio. Została opracowana w celu eksploracji innowacyjnych funkcji w technologii VoIP, oferując programistom i przeciętnym użytkownikom dostosowywalną platformę do bezpiecznych, wysokiej jakości połączeń wideo.









Wyróżniającą się cechą Wodny autobus jest to, że obsługuje anonimowy dostęp, więc uczestnicy mogą dołączać do spotkań bez rejestracji. Użytkownicy mogą korzystać z udostępniania ekranu, szyfrowanych czatów i szyfrowanych połączeń wideo typu end-to-end. Integruje również zaawansowane funkcje, takie jak wirtualne tła, filtry upiększające i tryb obrazu w obrazie do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Aplikacja obsługuje wiele kodeków wideo, takich jak AV1, H.264 i VP9, zapewniając elastyczność na różnych urządzeniach i platformach. Dostępność jest dodatkowo zwiększona dzięki napisom w czasie rzeczywistym, dzięki czemu komunikacja jest płynniejsza dla różnych odbiorców.





Ten projekt jest przede wszystkim napędzany przez społeczność i otwarty na wkład. Został zbudowany dzięki wsparciu rosnącej społeczności GitHub, w której skład wchodzą obserwatorzy gwiazd i współautorzy. Aby przekazać kryptowalutę na rzecz tego projektu, możesz ją znaleźć na stronie Kivach jako technologia wodna/autobus wodny .

qTox (czat Tox)

Wprowadzona latem 2013 r. przez grupę deweloperów zainspirowanych rewelacjami Edwarda Snowdena, jest to zdecentralizowana platforma zaprojektowana do prywatnej, bezpiecznej komunikacji. Jej głównym celem jest zapewnienie szyfrowanych wiadomości błyskawicznych, połączeń głosowych i wideo bez polegania na scentralizowanych serwerach. Zbudowana jako system peer-to-peer, Czat Tox jest dostępny dla każdego, niezależnie od jego wiedzy technicznej, zapewniając prywatność i łatwość użytkowania. Na przestrzeni lat jego podstawowa biblioteka rozrosła się, dając początek różnym projektom klienckim, które zaspokajają różne potrzeby użytkowników.









Jedną z godnych uwagi implementacji jest qTox , uruchomiony w listopadzie 2024 r. przez zespół TokTok. Wykorzystuje framework Qt i działa w systemach Windows, Linux, macOS i BSD. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi qTox obsługuje bezpieczne wiadomości tekstowe, połączenia audio i wideo, przesyłanie plików i udostępnianie ekranu. Oferuje również czaty grupowe, identyfikatory awatarów i tłumaczenia w ponad 30 językach. Jego regularne aktualizacje, wspierane przez aktywną społeczność, nadal poprawiają funkcjonalność i rozszerzają jego funkcje.





Projekt Tox działa wyłącznie dzięki wysiłkom społeczności i wolontariuszom-programistom. Nie przyjmuje darowizn jako scentralizowany podmiot, ale zachęca użytkowników do wspierania indywidualnych darczyńców. Ten model finansowania jest zgodny z etosem pozostania wolnym, otwartym i niezależnym od wpływów korporacyjnych. Zespół TokTok można znaleźć na Kivach jako toktok/strona internetowa .

Bunt

Revolt to platforma komunikacyjna stworzona przez Paula Maklesa (znanego również jako „insert”) i jego zespół, przejmując oryginalną platformę „Riot” autorstwa Martina Löfflera i „nizune”. Początkowo pomyślana w 2019 r., jej rozwój nabrał rozpędu pod koniec 2020 r., osiągając punkt kulminacyjny w publicznej wersji beta 11 sierpnia 2021 r. Zaprojektowana jako alternatywa dla platform czatu o zamkniętym kodzie źródłowym (takich jak Discord) skoncentrowana na prywatności, Bunt umożliwia użytkownikom łączenie się ze znajomymi i społecznościami, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa prowadzonych rozmów.









Jego filozofia stawiająca użytkownika na pierwszym miejscu kładzie nacisk na przejrzystość, wolność i bezpieczeństwo, oferując dostosowywalną przestrzeń do komunikacji. Platforma oferuje czaty tekstowe i głosowe, połączenia grupowe, dostosowywalne motywy i obsługę botów. Użytkownicy mogą zarządzać wieloma serwerami, tworzyć niestandardowe role i wykorzystywać reakcje. Dzięki znanemu interfejsowi Revolt obejmuje obsługę znaczników, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i publiczne czaty grupowe. Jest lekki, wieloplatformowy i kompatybilny z systemami operacyjnymi, takimi jak Linux, Windows, macOS i urządzenia mobilne. Jego otwarta architektura obsługuje również samodzielne hostowanie i tworzenie spersonalizowanych klientów lub botów.





Revolt działa na podstawie darowizn, które pokrywają koszty operacyjne i okazjonalne wydatki, z planami zrównoważonej monetyzacji w przyszłości. Plany te mają na celu wprowadzenie opcjonalnych płatnych funkcji, unikając reklam i paywallów dla istniejących funkcjonalności. Darowizny są ułatwiane za pośrednictwem platform takich jak Ko-fi i PayPal, umożliwiając użytkownikom bezpośrednie wspieranie misji open source i rozwoju. Aby wysyłają krypto do swoich programistów, można ich znaleźć na Kivach również.

Mowa herbaciana

Jest to platforma komunikacji głosowej opracowana przez Markusa Hadenfeldta, znanego również jako WolverinDEV, która została wydana w 2017 roku . Zapewnia ona użytkownikom niezawodny sposób łączenia się za pomocą wysokiej jakości dźwięku w czasie rzeczywistym, co czyni ją szczególnie popularną wśród graczy i profesjonalistów, którzy potrzebują płynnej komunikacji do pracy zespołowej lub wirtualnych spotkań. W przeciwieństwie do niektórych alternatyw, Mowa herbaciana kładzie nacisk na brak opłat licencyjnych i ograniczeń, oferując dostępne rozwiązanie do tworzenia i zarządzania prywatnymi lub społecznościowymi serwerami głosowymi.









Oprogramowanie jest wyposażone w funkcje zaprojektowane w celu ulepszenia doświadczeń użytkownika. Obejmuje obsługę zarówno klientów internetowych, jak i natywnych, co zapewnia elastyczność w sposobie dostępu użytkowników do platformy. TeaSpeak oferuje zaawansowane funkcje, takie jak wbudowane boty muzyczne, transfery plików, ukryte kanały zapewniające prywatność oraz tryb offline lub LAN dla sieci lokalnych. Dzięki wysokiej jakości transmisji głosu OPUS, czatowi z obsługą znaczników Markdown i komunikacji międzykanałowej platforma zapewnia zarówno wydajność, jak i łatwość użytkowania w różnych scenariuszach, od gier towarzyskich po profesjonalną współpracę.





TeaSpeak działa jako projekt społecznościowy, utrzymywany dzięki niekomercyjnym wysiłkom. Choć korzystanie z niego jest bezpłatne, rozwój projektu jest wspierany przez jego bazę użytkowników poprzez dobrowolne składki i darowizny. Jeśli chcesz przekaż trochę monet, możesz użyć Kivach za to.

Co trzeba przekazać za pośrednictwem Kivach?

Aby przekazać kryptowalutę za pomocą Kivach, najpierw potrzebujesz Portfel Obyte załadowany funduszami. Ten portfel, dostępny zarówno na komputery stacjonarne, jak i urządzenia mobilne, działa jako Twoja brama do ekosystemu Obyte. Aby zasilić swój portfel, możesz kupić GBYTE, natywną monetę Obyte, bezpośrednio przez aplikację, używając innych kryptowalut, takich jak ETH, USDC lub WBTC. Aplikacja oferuje prostą opcję „Get me Coins” w zakładce „Receive”, a także jest szczegółowy przewodnik dostępne do wymiany tradycyjnych pieniędzy na GBATY.





Podczas gdy GBYTE jest używane do opłat transakcyjnych, które zazwyczaj wynoszą znacznie poniżej 0,001 USD, Kivach pozwala na dokonywanie darowizn przy użyciu różnych kryptowalut zgodnych z siecią Obyte. Po zasileniu portfela przejdź do Kivach, wyszukaj repozytorium GitHub, które chcesz wesprzeć, i kliknij „Przekaż darowiznę”. Wybierz kwotę i kryptowalutę, a Twoja darowizna jest w drodze.









Ponieważ odbiorcy również potrzebują portfela Obyte, aby móc wypłacić środki, dobrym pomysłem będzie poinformowanie ich o swojej wpłacie, aby mogli się o nią ubiegać. Kivach upraszcza obsługę milionów projektów open-source, dzięki czemu możesz łatwo odwdzięczyć się za pomocą kryptowalut!





Możesz również sprawdzić nasze poprzednie odcinki, aby odkryć inne przydatne, bezpłatne narzędzia.