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ຖອດສາຍໂທລະສັບອອກແລ້ວລອງໃຊ້ 5 ແພລດຟອມທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະເປີດແຫຼ່ງສຳລັບການໂທຫາສຽງແທນ.

ໂດຍ Obyte6m2025/02/06
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ຊອບແວ VoIP (Voice over Internet Protocol) ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໂທຫາໂທລະສັບຜ່ານອິນເຕີເນັດແທນທີ່ຈະເປັນສາຍໂທລະສັບແບບດັ້ງເດີມ. ຊອບແວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຖືກຄວບຄຸມໂດຍບໍລິສັດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຕັດສິນໃຈວ່າມັນເຮັດວຽກແນວໃດ, ຈັດການຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ແລະມັກຈະສະແດງໂຄສະນາຫຼືກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດ. ນອກນັ້ນຍັງມີທາງເລືອກຊອບແວ VoIP ແຫຼ່ງເປີດ ແລະຟຣີ, ມີໃຫ້ສຳລັບທຸກຄົນ.
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ຊອບແວ VoIP (Voice over Internet Protocol) ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໂທຫາໂທລະສັບຜ່ານອິນເຕີເນັດແທນທີ່ຈະເປັນສາຍໂທລະສັບແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງສາມາດປະຫຍັດເງິນແລະປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ມັນເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ການໂທວິດີໂອ, ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ແລະການແບ່ງປັນໄຟລ໌, ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ, ຍັງມີແຫຼ່ງເປີດແລະທາງເລືອກຊອບແວ VoIP ຟຣີ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບທຸກຄົນ.


ພວກເຂົາສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນເອກະລາດ, ປັບແຕ່ງໄດ້, ແລະໂປ່ງໃສກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດຄວບຄຸມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອປຽບທຽບກັບທາງເລືອກທີ່ເປັນກຳມະສິດ (ເຊັ່ນ: Skype ຫຼື Google Meet). ຊອບແວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຖືກຄວບຄຸມໂດຍບໍລິສັດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຕັດສິນໃຈວ່າມັນເຮັດວຽກແນວໃດ, ຈັດການຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ແລະມັກຈະສະແດງໂຄສະນາຫຼືກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດ.


ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຄົ້ນ​ຫາ​ບາງ​ທາງ​ເລືອກ VoIP open-source ທີ່​ສາ​ມາດ​ມາ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສໍາ​ລັບ​ບຸກ​ຄົນ​ແລະ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​. ຖ້າທ່ານພົບວ່າພວກເຂົາເປັນປະໂຫຍດ, ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໃຫ້ກັບທີມງານຂອງພວກເຂົາຜ່ານທາງ Kivach . ນີ້ແມ່ນ ອີງໃສ່ Obyte ແພລະຕະຟອມສໍາລັບການບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ກັບໂຄງການ GitHub, ເຊິ່ງສະເຫນີວິທີທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ໃນການສົ່ງຫຼຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຫາຜູ້ພັດທະນາ - ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄ່າຫຍັງໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ.

ມົວໆ

Mumble, ປ່ອຍອອກມາເມື່ອໃນປີ 2005 ໂດຍ Thorvald Natvig, ເປັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສົນທະນາສຽງທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າແລະເປີດແຫຼ່ງ. ມັນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນເຄື່ອງມື VoIP ທຳ ອິດທີ່ສົ່ງການສື່ສານສຽງທີ່ມີສຽງຊ້າແທ້ໆ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ນິຍົມ ສຳ ລັບນັກຫຼິ້ນເກມແລະຜູ້ອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການການໂຕ້ຕອບແບບສົດໆແລະສົດຊື່ນ . ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ສົນ​ທະ​ນາ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ​ສໍາ​ລັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຕ່າງໆ​, ຈາກ​ການ​ເກມ​ແລະ podcasting ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ hobbyist​.



ຊອບແວນີ້ ສະເໜີໃຫ້ຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຜູ້ຫຼິ້ນເກມຈະເພີດເພີນກັບການວາງຊ້ອນກັນໃນເກມ ແລະສຽງທີ່ຕັ້ງຕຳແໜ່ງ, ເຊິ່ງຈຳລອງການວາງສຽງໃນໂລກຈິງ. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສະຕິຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສື່ສານທີ່ເຂົ້າລະຫັດໄວ້ ແລະການກວດສອບລະຫັດສາທາລະນະ/ສ່ວນຕົວ ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ, ມັນສະຫນອງທາງເລືອກການໂຮດເອງ, ການຄວບຄຸມການອະນຸຍາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສະຄິບແລະ API ສໍາລັບການປັບແຕ່ງ. ຊອບແວລູກຄ້າແລະເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະມີປະສິດທິພາບ, ເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບຊຸມຊົນຂະຫນາດໃຫຍ່.


Mumble ແມ່ນຊຸມຊົນຂັບເຄື່ອນແລະຮັກສາໄວ້ໂດຍການບໍລິຈາກແລະວຽກງານອາສາສະຫມັກແທນທີ່ຈະເປັນທຶນຂອງບໍລິສັດ. ຮູບແບບເປີດນີ້ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສແລະເສລີພາບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໂຄງ​ການ​ນີ້​, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ ບໍລິຈາກບາງຫຼຽນໃຫ້ກັບທີມງານຂອງພວກເຂົາຜ່ານ Kivach .

ລົດເມ

ເປີດຕົວໃນປີ 2023 ໂດຍ Kai (ເອີ້ນວ່າ "lambengcode"), ອັນນີ້ແມ່ນແອັບປະຊຸມຜ່ານວິດີໂອທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເຕັກໂນໂລຊີ WebRTC ແລະ Flutter. ອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກອງປະຊຸມ virtual, webinars, ແລະກອງປະຊຸມ, ມັນເນັ້ນຫນັກໃສ່ການສື່ສານວິດີໂອແລະສຽງ seamless. ມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຄົ້ນຫາລັກສະນະໃຫມ່ໆໃນເຕັກໂນໂລຢີ VoIP, ສະເຫນີໃຫ້ນັກຂຽນໂປລແກລມແລະຜູ້ໃຊ້ສະເລ່ຍເປັນແພລະຕະຟອມທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສໍາລັບການໂທວິດີໂອທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.



ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ລົດເມ ແມ່ນວ່າມັນສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທະບຽນ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຫນ້າ​ຈໍ​, ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ທີ່​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​, ແລະ​ການ​ໂທ​ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ທີ່​ສຸດ​ເຖິງ​ຕອນ​ທ້າຍ​. ມັນຍັງປະສົມປະສານການທໍາງານຂັ້ນສູງເຊັ່ນພື້ນຫລັງ virtual, ຕົວກອງຄວາມງາມ, ແລະຮູບແບບຮູບພາບໃນຮູບພາບສໍາລັບການເຮັດຫຼາຍວຽກ. ແອັບດັ່ງກ່າວຮອງຮັບຕົວແປງສັນຍານວິດີໂອຫຼາຍອັນເຊັ່ນ: AV1, H.264, ແລະ VP9, ຮັບປະກັນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນ ແລະແພລດຟອມ. ການເຂົ້າເຖິງແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕື່ມອີກດ້ວຍຄໍາບັນຍາຍແບບສົດໆ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ສື່ສານງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ຊົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.


ໂຄງ​ການ​ນີ້​ແມ່ນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແມ່ນ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ແລະ​ເປີດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​. ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຊຸມຊົນ GitHub ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງປະກອບມີ stargazers ແລະຜູ້ປະກອບສ່ວນ. ເພື່ອບໍລິຈາກ cryptocurrency ກັບໂຄງການນີ້, ທ່ານສາມາດຊອກຫາມັນຢູ່ໃນ Kivach ເປັນ waterbustech/waterbus .

qTox (Tox Chat)

ແນະນໍາໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນຂອງປີ 2013 ໂດຍກຸ່ມນັກພັດທະນາທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກການເປີດເຜີຍຂອງ Edward Snowden, ນີ້ແມ່ນແພລະຕະຟອມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການສື່ສານສ່ວນຕົວ, ປອດໄພ. ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​, ສຽງ​, ແລະ​ການ​ໂທ​ວິ​ດີ​ໂອ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອີງ​ໃສ່​ກັບ​ເຊີບ​ເວີ​ສູນ​ກາງ​. ສ້າງຂຶ້ນເປັນລະບົບ peer-to-peer, Tox Chat ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ກັບທຸກຄົນ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຫ້ອງສະຫມຸດຫຼັກຂອງມັນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່, ສ້າງໂຄງການລູກຄ້າຕ່າງໆທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.



ຫນຶ່ງໃນການປະຕິບັດທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ qTox , ເປີດຕົວໃນເດືອນພະຈິກ 2024 ໂດຍທີມງານ TokTok. ມັນໃຊ້ກອບ Qt ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນ Windows, Linux, macOS, ແລະ BSD. ດ້ວຍການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້, qTox ສະຫນັບສະຫນູນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ປອດໄພ, ການໂທສຽງແລະວິດີໂອ, ການໂອນໄຟລ໌, ແລະການແບ່ງປັນຫນ້າຈໍ. ມັນ​ຍັງ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກຸ່ມ​, ຕົວ​ຕົນ​ສໍາ​ລັບ​ຮູບ​ຕົວ​ແທນ​, ແລະ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ໃນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 30 ພາ​ສາ​. ການປັບປຸງເປັນປົກກະຕິຂອງມັນ, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງການເຮັດວຽກແລະຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດຂອງມັນ.


ໂຄງການ Tox ດໍາເນີນການທັງຫມົດໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນແລະຜູ້ພັດທະນາອາສາສະຫມັກ. ມັນບໍ່ຍອມຮັບການບໍລິຈາກເປັນຫນ່ວຍງານສູນກາງແຕ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ປະກອບສ່ວນສ່ວນບຸກຄົນ. ຮູບແບບການສະໜອງທຶນນີ້ສອດຄ່ອງກັບຈັນຍາບັນຂອງຄວາມເສລີ, ເປີດເຜີຍ, ແລະເອກະລາດຈາກອິດທິພົນຂອງບໍລິສັດ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາທີມງານ TokTok ໃນ Kivach ເປັນ toktok/ເວັບໄຊທ໌ .

Revolt

Revolt ເປັນແພລະຕະຟອມການສື່ສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Paul Makles (ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "ໃສ່") ແລະທີມງານຂອງລາວ, retaking ຕົ້ນສະບັບ 'Riot' ເວທີໂດຍ Martin Löffler ແລະ "nizune". ແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2019, ການພັດທະນາຂອງມັນໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນທ້າຍປີ 2020, ເຊິ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນການເປີດຕົວເບຕ້າສາທາລະນະໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2021. ຖືກອອກແບບເປັນທາງເລືອກທີ່ເນັ້ນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບແພລດຟອມສົນທະນາແບບປິດ (ເຊັ່ນ: Discord), Revolt ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫມູ່ເພື່ອນແລະຊຸມຊົນໃນຂະນະທີ່ປົກປ້ອງການສົນທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ.



ປັດຊະຍາຜູ້ໃຊ້ທໍາອິດເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສ, ເສລີພາບ, ແລະຄວາມປອດໄພ, ສະເຫນີພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສໍາລັບການສື່ສານ. ແພລະຕະຟອມສະຫນອງການສົນທະນາຂໍ້ຄວາມແລະສຽງ, ການໂທກຸ່ມ, ຮູບແບບທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນ bot. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ການ​ຫຼາຍ​ເຄື່ອງ​ແມ່​ຂ່າຍ​, ສ້າງ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​, ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕິ​ກິ​ຣິ​ຍາ​. ດ້ວຍການໂຕ້ຕອບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, Revolt ປະກອບມີການສະຫນັບສະຫນູນ markdown, ການກວດສອບສອງປັດໃຈ, ແລະການສົນທະນາກຸ່ມສາທາລະນະ. ມັນມີນໍ້າໜັກເບົາ, ຂ້າມເວທີ, ແລະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການເຊັ່ນ Linux, Windows, macOS ແລະອຸປະກອນມືຖື. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາເປີດຂອງມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນການໂຮດຕົວເອງແລະການສ້າງລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນຫຼື bots.


Revolt ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກ, ເຊິ່ງກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນບາງຄັ້ງຄາວ, ດ້ວຍແຜນການສໍາລັບການສ້າງລາຍໄດ້ແບບຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ. ແຜນການເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນະນໍາຄຸນສົມບັດທີ່ຈ່າຍທາງເລືອກ, ຫຼີກເວັ້ນການໂຄສະນາແລະ paywalls ສໍາລັບຫນ້າທີ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການບໍລິຈາກແມ່ນອຳນວຍຄວາມສະດວກຜ່ານເວທີຕ່າງໆເຊັ່ນ Ko-fi ແລະ PayPal, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະໜັບສະໜູນພາລະກິດ ແລະການພັດທະນາແຫຼ່ງເປີດຂອງມັນໂດຍກົງ. ເຖິງ ສົ່ງ crypto ກັບນັກພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາພວກເຂົາຢູ່ໃນ Kivach ເຊັ່ນດຽວກັນ.

TeaSpeak

ນີ້ແມ່ນແພລະຕະຟອມການສື່ສານທາງສຽງທີ່ພັດທະນາໂດຍ Markus Hadenfeldt, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ WolverinDEV, ແລະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2017. I t ສະຫນອງວິທີທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສຽງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນເວລາຈິງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ນິຍົມໂດຍສະເພາະໃນບັນດານັກຫຼິ້ນເກມແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຕ້ອງການການສື່ສານແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ສໍາລັບການເຮັດວຽກເປັນທີມຫຼືກອງປະຊຸມ virtual. ບໍ່ເຫມືອນກັບບາງທາງເລືອກ, TeaSpeak ເນັ້ນຫນັກໃສ່ເສລີພາບຈາກຄ່າທໍານຽມການອະນຸຍາດແລະຂໍ້ຈໍາກັດ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການສ້າງແລະການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍສຽງສ່ວນຕົວຫຼືຊຸມຊົນ.



ຊອບແວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ມັນປະກອບມີການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບທັງລູກຄ້າເວັບແລະພື້ນເມືອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນວິທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງເວທີ. TeaSpeak ສະຫນອງການທໍາງານຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ບັອດເພງໃນຕົວ, ການໂອນໄຟລ໌, ຊ່ອງທາງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ສໍາລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະໂຫມດອອບໄລນ໌ຫຼື LAN ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ. ດ້ວຍການສົ່ງສຽງ OPUS ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການສົນທະນາທີ່ເປີດໃຊ້ງານ markdown, ແລະການສື່ສານຂ້າມຊ່ອງ, ແພລະຕະຟອມຮັບປະກັນທັງການປະຕິບັດແລະຄວາມງ່າຍໃນການນໍາໃຊ້ສໍາລັບສະຖານະການຕ່າງໆ, ຈາກການຫຼິ້ນເກມແບບທໍາມະດາໄປສູ່ການຮ່ວມມືແບບມືອາຊີບ.


TeaSpeak ດໍາເນີນການເປັນໂຄງການທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ, ຍືນຍົງໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄ້າ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອນໍາໃຊ້, ການພັດທະນາຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຖານຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນໂດຍຜ່ານການປະກອບສ່ວນແລະການບໍລິຈາກໂດຍສະຫມັກໃຈ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ບໍລິຈາກບາງຫຼຽນ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ Kivach ສໍາລັບການນັ້ນ.

ທ່ານຕ້ອງການບໍລິຈາກຫຍັງຜ່ານ Kivach?

ເພື່ອບໍລິຈາກ cryptocurrency ໂດຍໃຊ້ Kivach, ກ່ອນອື່ນ ໝົດ ທ່ານຕ້ອງມີ ກະເປົາເງິນ Obyte loaded ກັບກອງທຶນ. ກະເປົ໋າເງິນນີ້, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບທັງ desktop ແລະມືຖື, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນປະຕູສູ່ລະບົບນິເວດ Obyte ຂອງທ່ານ. ເພື່ອລະດົມທຶນໃນກະເປົາເງິນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຊື້ GBYTE, ຫຼຽນເດີມຂອງ Obyte, ໂດຍກົງຜ່ານແອັບຯໂດຍໃຊ້ cryptocurrencies ອື່ນໆເຊັ່ນ ETH, USDC, ຫຼື WBTC. ແອັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ຕົວເລືອກ “Get me Coins” ງ່າຍໆໃນແຖບ “ຮັບ”, ແລະມີ ຄູ່ມືລາຍລະອຽດ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການປ່ຽນເງິນແບບດັ້ງເດີມເປັນ GBYTE.


ໃນຂະນະທີ່ GBYTE ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນດີພາຍໃຕ້ $ 0.001, Kivach ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານບໍລິຈາກໂດຍໃຊ້ cryptocurrencies ຕ່າງໆທີ່ເຫມາະສົມກັບເຄືອຂ່າຍ Obyte. ເມື່ອກະເປົາເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບທຶນ, ໄປຫາ Kivach, ຊອກຫາບ່ອນເກັບມ້ຽນ GitHub ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະຫນັບສະຫນູນແລະຄລິກ "ບໍລິຈາກ." ເລືອກຈໍານວນແລະ cryptocurrency, ແລະການບໍລິຈາກຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນວິທີການຂອງຕົນ.



ເນື່ອງຈາກຜູ້ຮັບຍັງຕ້ອງການກະເປົາເງິນ Obyte ເພື່ອຖອນເງິນ, ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາອ້າງເອົາມັນ. Kivach ເຮັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ open-source ຫຼາຍລ້ານຄົນງ່າຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍໃນການໃຫ້ກັບຄືນດ້ວຍ crypto!


ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຕອນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນພົບເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດ, ບໍ່ເສຍຄ່າອື່ນໆ.




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