ຖອດສາຍໂທລະສັບອອກແລ້ວລອງໃຊ້ 5 ແພລດຟອມທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະເປີດແຫຼ່ງສຳລັບການໂທຫາສຽງແທນ.

ຊອບແວ VoIP (Voice over Internet Protocol) ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໂທຫາໂທລະສັບຜ່ານອິນເຕີເນັດແທນທີ່ຈະເປັນສາຍໂທລະສັບແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງສາມາດປະຫຍັດເງິນແລະປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ມັນເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ການໂທວິດີໂອ, ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ແລະການແບ່ງປັນໄຟລ໌, ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ, ຍັງມີແຫຼ່ງເປີດແລະທາງເລືອກຊອບແວ VoIP ຟຣີ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບທຸກຄົນ.
ພວກເຂົາສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນເອກະລາດ, ປັບແຕ່ງໄດ້, ແລະໂປ່ງໃສກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດຄວບຄຸມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອປຽບທຽບກັບທາງເລືອກທີ່ເປັນກຳມະສິດ (ເຊັ່ນ: Skype ຫຼື Google Meet). ຊອບແວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຖືກຄວບຄຸມໂດຍບໍລິສັດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຕັດສິນໃຈວ່າມັນເຮັດວຽກແນວໃດ, ຈັດການຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ແລະມັກຈະສະແດງໂຄສະນາຫຼືກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດ.
ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາບາງທາງເລືອກ VoIP open-source ທີ່ສາມາດມາເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບບຸກຄົນແລະສະຖາບັນເຊັ່ນດຽວກັນ. ຖ້າທ່ານພົບວ່າພວກເຂົາເປັນປະໂຫຍດ, ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໃຫ້ກັບທີມງານຂອງພວກເຂົາຜ່ານທາງ
ມົວໆ
Mumble, ປ່ອຍອອກມາເມື່ອໃນປີ 2005 ໂດຍ Thorvald Natvig, ເປັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສົນທະນາສຽງທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າແລະເປີດແຫຼ່ງ. ມັນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນເຄື່ອງມື VoIP ທຳ ອິດທີ່ສົ່ງການສື່ສານສຽງທີ່ມີສຽງຊ້າແທ້ໆ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ນິຍົມ ສຳ ລັບນັກຫຼິ້ນເກມແລະຜູ້ອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການການໂຕ້ຕອບແບບສົດໆແລະສົດຊື່ນ . ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົນທະນາດ້ວຍສຽງຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບສະຖານະການຕ່າງໆ, ຈາກການເກມແລະ podcasting ກັບການຮ່ວມມືໃນບ່ອນເຮັດວຽກແລະການນໍາໃຊ້ hobbyist.
Mumble ແມ່ນຊຸມຊົນຂັບເຄື່ອນແລະຮັກສາໄວ້ໂດຍການບໍລິຈາກແລະວຽກງານອາສາສະຫມັກແທນທີ່ຈະເປັນທຶນຂອງບໍລິສັດ. ຮູບແບບເປີດນີ້ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສແລະເສລີພາບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການນີ້, ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້
ລົດເມ
ເປີດຕົວໃນປີ 2023 ໂດຍ Kai (ເອີ້ນວ່າ "lambengcode"), ອັນນີ້ແມ່ນແອັບປະຊຸມຜ່ານວິດີໂອທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເຕັກໂນໂລຊີ WebRTC ແລະ Flutter. ອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກອງປະຊຸມ virtual, webinars, ແລະກອງປະຊຸມ, ມັນເນັ້ນຫນັກໃສ່ການສື່ສານວິດີໂອແລະສຽງ seamless. ມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຄົ້ນຫາລັກສະນະໃຫມ່ໆໃນເຕັກໂນໂລຢີ VoIP, ສະເຫນີໃຫ້ນັກຂຽນໂປລແກລມແລະຜູ້ໃຊ້ສະເລ່ຍເປັນແພລະຕະຟອມທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສໍາລັບການໂທວິດີໂອທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ
ໂຄງການນີ້ແມ່ນຕົ້ນຕໍແມ່ນການຂັບເຄື່ອນຂອງຊຸມຊົນແລະເປີດໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນ. ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຊຸມຊົນ GitHub ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງປະກອບມີ stargazers ແລະຜູ້ປະກອບສ່ວນ. ເພື່ອບໍລິຈາກ cryptocurrency ກັບໂຄງການນີ້, ທ່ານສາມາດຊອກຫາມັນຢູ່ໃນ Kivach ເປັນ
qTox (Tox Chat)
ແນະນໍາໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນຂອງປີ 2013 ໂດຍກຸ່ມນັກພັດທະນາທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກການເປີດເຜີຍຂອງ Edward Snowden, ນີ້ແມ່ນແພລະຕະຟອມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການສື່ສານສ່ວນຕົວ, ປອດໄພ. ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ຄວາມທັນທີທັນໃດ, ສຽງ, ແລະການໂທວິດີໂອໂດຍບໍ່ມີການອີງໃສ່ກັບເຊີບເວີສູນກາງ. ສ້າງຂຶ້ນເປັນລະບົບ peer-to-peer,
ຫນຶ່ງໃນການປະຕິບັດທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ
ໂຄງການ Tox ດໍາເນີນການທັງຫມົດໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນແລະຜູ້ພັດທະນາອາສາສະຫມັກ. ມັນບໍ່ຍອມຮັບການບໍລິຈາກເປັນຫນ່ວຍງານສູນກາງແຕ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ປະກອບສ່ວນສ່ວນບຸກຄົນ. ຮູບແບບການສະໜອງທຶນນີ້ສອດຄ່ອງກັບຈັນຍາບັນຂອງຄວາມເສລີ, ເປີດເຜີຍ, ແລະເອກະລາດຈາກອິດທິພົນຂອງບໍລິສັດ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາທີມງານ TokTok ໃນ Kivach ເປັນ
Revolt
Revolt ເປັນແພລະຕະຟອມການສື່ສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Paul Makles (ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "ໃສ່") ແລະທີມງານຂອງລາວ, retaking ຕົ້ນສະບັບ 'Riot' ເວທີໂດຍ Martin Löffler ແລະ "nizune". ແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2019, ການພັດທະນາຂອງມັນໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນທ້າຍປີ 2020, ເຊິ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນການເປີດຕົວເບຕ້າສາທາລະນະໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2021. ຖືກອອກແບບເປັນທາງເລືອກທີ່ເນັ້ນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບແພລດຟອມສົນທະນາແບບປິດ (ເຊັ່ນ: Discord),
ປັດຊະຍາຜູ້ໃຊ້ທໍາອິດເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສ, ເສລີພາບ, ແລະຄວາມປອດໄພ, ສະເຫນີພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສໍາລັບການສື່ສານ. ແພລະຕະຟອມສະຫນອງການສົນທະນາຂໍ້ຄວາມແລະສຽງ, ການໂທກຸ່ມ, ຮູບແບບທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນ bot. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັດການຫຼາຍເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ, ສ້າງພາລະບົດບາດທີ່ກໍານົດໄວ້, ແລະການນໍາໃຊ້ຕິກິຣິຍາ. ດ້ວຍການໂຕ້ຕອບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, Revolt ປະກອບມີການສະຫນັບສະຫນູນ markdown, ການກວດສອບສອງປັດໃຈ, ແລະການສົນທະນາກຸ່ມສາທາລະນະ. ມັນມີນໍ້າໜັກເບົາ, ຂ້າມເວທີ, ແລະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການເຊັ່ນ Linux, Windows, macOS ແລະອຸປະກອນມືຖື. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາເປີດຂອງມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນການໂຮດຕົວເອງແລະການສ້າງລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນຫຼື bots.
Revolt ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກ, ເຊິ່ງກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນບາງຄັ້ງຄາວ, ດ້ວຍແຜນການສໍາລັບການສ້າງລາຍໄດ້ແບບຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ. ແຜນການເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນະນໍາຄຸນສົມບັດທີ່ຈ່າຍທາງເລືອກ, ຫຼີກເວັ້ນການໂຄສະນາແລະ paywalls ສໍາລັບຫນ້າທີ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການບໍລິຈາກແມ່ນອຳນວຍຄວາມສະດວກຜ່ານເວທີຕ່າງໆເຊັ່ນ Ko-fi ແລະ PayPal, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະໜັບສະໜູນພາລະກິດ ແລະການພັດທະນາແຫຼ່ງເປີດຂອງມັນໂດຍກົງ. ເຖິງ
TeaSpeak
ນີ້ແມ່ນແພລະຕະຟອມການສື່ສານທາງສຽງທີ່ພັດທະນາໂດຍ Markus Hadenfeldt, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ WolverinDEV, ແລະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2017. I t ສະຫນອງວິທີທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສຽງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນເວລາຈິງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ນິຍົມໂດຍສະເພາະໃນບັນດານັກຫຼິ້ນເກມແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຕ້ອງການການສື່ສານແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ສໍາລັບການເຮັດວຽກເປັນທີມຫຼືກອງປະຊຸມ virtual. ບໍ່ເຫມືອນກັບບາງທາງເລືອກ,
ຊອບແວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ມັນປະກອບມີການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບທັງລູກຄ້າເວັບແລະພື້ນເມືອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນວິທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງເວທີ. TeaSpeak ສະຫນອງການທໍາງານຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ບັອດເພງໃນຕົວ, ການໂອນໄຟລ໌, ຊ່ອງທາງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ສໍາລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະໂຫມດອອບໄລນ໌ຫຼື LAN ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ. ດ້ວຍການສົ່ງສຽງ OPUS ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການສົນທະນາທີ່ເປີດໃຊ້ງານ markdown, ແລະການສື່ສານຂ້າມຊ່ອງ, ແພລະຕະຟອມຮັບປະກັນທັງການປະຕິບັດແລະຄວາມງ່າຍໃນການນໍາໃຊ້ສໍາລັບສະຖານະການຕ່າງໆ, ຈາກການຫຼິ້ນເກມແບບທໍາມະດາໄປສູ່ການຮ່ວມມືແບບມືອາຊີບ.
TeaSpeak ດໍາເນີນການເປັນໂຄງການທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ, ຍືນຍົງໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄ້າ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອນໍາໃຊ້, ການພັດທະນາຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຖານຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນໂດຍຜ່ານການປະກອບສ່ວນແລະການບໍລິຈາກໂດຍສະຫມັກໃຈ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ທ່ານຕ້ອງການບໍລິຈາກຫຍັງຜ່ານ Kivach?
ເພື່ອບໍລິຈາກ cryptocurrency ໂດຍໃຊ້ Kivach, ກ່ອນອື່ນ ໝົດ ທ່ານຕ້ອງມີ
ໃນຂະນະທີ່ GBYTE ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນດີພາຍໃຕ້ $ 0.001, Kivach ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານບໍລິຈາກໂດຍໃຊ້ cryptocurrencies ຕ່າງໆທີ່ເຫມາະສົມກັບເຄືອຂ່າຍ Obyte. ເມື່ອກະເປົາເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບທຶນ, ໄປຫາ Kivach, ຊອກຫາບ່ອນເກັບມ້ຽນ GitHub ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະຫນັບສະຫນູນແລະຄລິກ "ບໍລິຈາກ." ເລືອກຈໍານວນແລະ cryptocurrency, ແລະການບໍລິຈາກຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນວິທີການຂອງຕົນ.
ເນື່ອງຈາກຜູ້ຮັບຍັງຕ້ອງການກະເປົາເງິນ Obyte ເພື່ອຖອນເງິນ, ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາອ້າງເອົາມັນ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຕອນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນພົບເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດ, ບໍ່ເສຍຄ່າອື່ນໆ.
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5 ໂຄງການແຫຼ່ງເປີດທີ່ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກຜ່ານ Kivach, ຕອນ IV: ເຄື່ອງມືຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
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5 Open-source Blogging and Writing Tools to Donate to via Kivach (Ep V)
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5 ເຄື່ອງມືເປີດແຫຼ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດບໍລິຈາກຜ່ານ Kivach, ຕອນທີ VI: ການບໍລິການທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
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5 ໂຄງການເປີດແຫຼ່ງເພື່ອບໍລິຈາກຜ່ານ Kivach, Episode VII: ເກມໃຫ້ຫຼິ້ນໄດ້ຟຣີ!
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5 ເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີເພື່ອໃຊ້ຟຣີ ແລະບໍລິຈາກໃຫ້ຜ່ານ Kivach
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5 ໂຄງການການຟື້ນຕົວຂອງຂໍ້ມູນແລະສໍາຮອງຂໍ້ມູນຟຣີເພື່ອບໍລິຈາກຜ່ານ Kivach
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5 ໂຄງການຊອບແວການຮຽນຮູ້ແບບເປີດເພື່ອບໍລິຈາກຜ່ານ Kivach
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5 ເຄື່ອງມືການຄົ້ນຄວ້າແຫຼ່ງເປີດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜ່ານ Kivach
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ສຳຫຼວດ 5 ເຄື່ອງມືຊອບແວເພງຟຣີເປີດສຳລັບການບໍລິຈາກຢູ່ Kivach
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5 ຊອບແວແຫຼ່ງເປີດສໍາລັບທີມງານທົ່ວໂລກທີ່ຈະບໍລິຈາກຜ່ານ Kivach
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ຂຽນການຜະຈົນໄພຂອງທ່ານເອງດ້ວຍ 5 ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງລອງຟຣີ
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5 ລະບົບປະຕິບັດການເປີດແຫຼ່ງ ແລະບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອບໍລິຈາກຜ່ານ Kivach
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