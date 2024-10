Telic vs Atelic: Equilibrando el trabajo y el juego en tu vida

Luchar por la grandeza es una misión admirable. Admiro a las personas que me rodean que planifican sus carreras, se ajustan a un horario y emprenden proyectos personales gratificantes o se abren camino a través de rigurosos regímenes de acondicionamiento físico.





En muchos sentidos, este es el objetivo de la vida: seguir creando, mejorando, sobresaliendo, aprendiendo y descubriendo. Si no estamos progresando, ¿qué estamos haciendo? Si no nos desafiamos a nosotros mismos, es muy fácil estancarnos.





Pero existe la tentación de ver el crecimiento y el aprendizaje como una serie de hitos. Tal vez consideres la progresión como terminar un gran proyecto en el trabajo. Quizás sólo te sientas satisfecho cuando hayas dominado el siguiente peso de tu peso muerto.





Estoy empezando a darme cuenta, como lo hacen muchas personas a lo largo de su viaje de autodescubrimiento, de que el crecimiento no siempre se trata de completar algo. No se trata exclusivamente de alcanzar una meta, alcanzar un hito o dominar una habilidad.





También puedes crecer a través de actividades cotidianas que le hablen a tu alma. Tomar un cuaderno de bocetos por un par de horas; dar un paseo por la costa; escuchando un nuevo álbum; pasar las tardes de domingo en el jardín comunitario local; Estas actividades no tienen un objetivo final, pero pueden ser tan enriquecedoras como cualquier logro profesional o personal.





Hoy veremos este contraste a través del lente de las actividades de Telic vs Atelic. ¡Pronto sabrás exactamente a qué me refiero con "todo trabajo y nada de juego"!





Hablemos de eso.





¿Qué son las actividades telicas y atelicas?

Hemos aprendido mucho de los grandes filósofos del pasado, uno de estos grandes pensadores fue Aristóteles.





En 'Metafísica', hizo una distinción entre kinesis y energia . Las actividades cinéticas o 'télicas' siempre tienen un destino a la vista; la palabra griega 'telos' se refiere a un objetivo final, lo que implica que la actividad es terminal.





Por ejemplo, si decides que vas a aprender un instrumento, el objetivo final es poder tocarlo bien. Si estás escribiendo una autobiografía, el objetivo final es terminarla y publicarla. Si tiene que completar un gran proyecto de cliente, el objetivo final es entregarlo y pasar a la siguiente tarea.





Una acción energética o 'atelica' es algo que realmente no puedes agotar. Pasar tiempo en la naturaleza no tiene fecha de finalización. Se pueden escribir entradas en el diario todas las mañanas y nunca se quedará sin cosas que decir porque es una práctica de atención plena abierta.





Hay algunos casos confusos; por ejemplo, si puedes tocar la guitarra todos los días y nunca te quedas sin tablaturas para aprender, ¿no es eso atélico?





Aquí diría que depende de tu intención. Si estás tratando de adquirir habilidades para tocar la guitarra y mejorar, probablemente sea telic. Si ya has aprendido a tocar y disfrutas del hábito diario de rasguear durante cinco minutos cada mañana antes del trabajo, eso es atélico.





Se trata del objetivo final tangible (o la falta del mismo).





¿Por qué hacer la distinción?

Como la mayoría de los temas de mi boletín, me encontré con estos términos (telic y atelic) mientras leía. Publicado el filósofo Kieran Setiya La mediana edad: una guía filosófica en 2018; Es un libro de reflexión profunda sobre cómo encontrar propósito y satisfacción en la segunda mitad de la vida, y se centra particularmente en las crisis de la mediana edad.





Setiya habla de su propia crisis de la mediana edad, que experimentó a los 35 años. Fue como si la vida de repente perdiera todo significado. Se sintió como una serie de logros inútiles y lo llenó de un intenso temor.





Lo que Setiya encontró (aunque escribió sobre ello con mucho más detalle que lo que escribiré aquí) es algo llamado tedio : el sentimiento de aburrimiento e insatisfacción que proviene de la falta de significado, propósito u ocupación. Se enfrentó a la inutilidad de la vida.





Volveremos a Setiya.





Las opiniones pesimistas de Schopenhauer

En el siglo XIX, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer revolucionó las cosas con sus teorías sobre un universo irracional. Quizás hayas oído hablar de Schopenhauer: él tiene una reputación por ser bastante pesimista.





Creía que la vida es un ciclo interminable de sufrimiento y esfuerzo, donde incluso las actividades alegres traen dolor. Realmente nunca podremos obtener satisfacción, porque es fugaz; Después de cierto punto, nuestros logros y logros comienzan a perder sentido.





Para ser honesto, creo que todos jugamos con estas ideas a lo largo de nuestra vida. Todo termina, entonces, ¿cuál es el punto? Simplemente seguimos los movimientos hasta llegar a la conclusión inevitable.





Pero me pareció interesante leer el libro de Setiya y escuchar su solución al problema de Schopenhauer. Sugiere que si ves la vida como una serie de metas y logros, naturalmente te sentirás insatisfecho por la naturaleza temporal de esos logros.





Aquí es donde las actividades télicas y atélicas se vuelven relevantes para la conversación.





Invertir en tareas atemporales

"Al perseguir una meta, estás tratando de agotar tu interacción con algo bueno, como si fueras a hacer amigos para despedirte".





Así es como Setiya introduce la idea de actividades télicas versus actividades atélicas; Señala que los objetivos con un destino a la vista suelen ser de corta duración.





Especialmente en los primeros 20 o 30 años de vida, es más fácil llegar a un destino tras otro sin sentir una sensación de falta de sentido. Sin embargo, en cierto momento tendemos a sentir el peso del esfuerzo interminable, que es lo que sintió Setiya a los 35 años.





Entonces, ¿adónde acudimos? Setiya sugiere reconocer y adoptar un medio diferente de realización en las actividades atélicas. Recomienda “un cambio de enfoque del valor de llegar al valor de estar en camino”.





El mérito de vivir en Atelic

A menos que seamos científicos locos adictos al trabajo, la mayoría de nosotros tenemos una combinación decente de actividades télicas y atélicas en nuestras vidas. Es simplemente natural.





¿Llevas un diario? ¿Pasas tiempo con la familia? ¿Haces viajes de fin de semana? ¿Ves documentales o lees libros? ¿Hay algún sendero en particular que recorras cada día después del trabajo?





¿Te recuestas sobre una manta para mirar las estrellas cuando se acerca una lluvia de meteoritos? ¿Hay algún tema en particular que le fascine y le guste investigar? ¿Hay algún pasatiempo al que te sumerjas de vez en cuando, sólo porque sí?





Todas estas son actividades atélicas. No tienen un objetivo final y no necesariamente requieren que "hagamos" nada; simplemente podemos estar presentes. Podemos disfrutarlos sin sentir que necesitamos sacarles algo o avanzar rápidamente para poder llegar al siguiente destino.





... ¡Pero ya lo estoy haciendo!

Como dije, probablemente ya estés participando en un montón de actividades atélicas. Muchos de nosotros lo hacemos, sólo que no los hemos reconocido como tales, porque no necesariamente contribuyen a nuestro currículum ni nos ayudan a alcanzar un hito.





Lo que estás tratando de hacer en cambio es cambiar qué actividades (télicas o atélicas) consideras más importantes. Las normas sociales y la forma en que nos educan normalmente exigen que nos centremos en las actividades télicas y las veamos como las más significativas.





Las actividades atélicas pueden aportarnos tanto (si no más) valor en términos de aprendizaje, crecimiento y satisfacción. Si no podemos aprender a encontrar satisfacción en las actividades menores sin fin, sin destino y sin meta, entonces lucharemos para luchar con esos sentimientos schopenhauerianos de futilidad.





No estás definido por tus logros mensurables. La vida no debería ser simplemente una serie de "Terminé eso, ¿qué sigue?"





Es genial tener metas y ambiciones. No es tan bueno verlos como el único medio de crecimiento y satisfacción.





Abrazando la vida atélica

¿Está experimentando algo parecido a una crisis de la mediana edad? Tal vez estés consumido por pensamientos sobre la vida y la existencia o preocupado porque deberías haber hecho más, haber sido más o haber logrado más.





Mi primera respuesta sería recomendar el libro de Setiya, pero en términos de pasos a seguir, no puedo enfatizar lo suficiente esta idea de vida atélica. Mire su vida e identifique realmente esas actividades cotidianas y menores que le alegran. Reconozca la forma en que le hacen sentir.





Acepte que si toda su vida transcurriera sin otro logro mensurable, aún podría encontrar un profundo significado y satisfacción en las actividades sin objetivos.





Lista de inspiración: actividades atélicas

Si tienes problemas para identificar las actividades atélicas en tu vida, pensé que podría ayudarte elaborar una lista de ideas.





Esto es lo que se me ocurrió:

Encontrar una receta nutritiva que nunca hayas probado antes y cocinarla/comerla con atención

Dar un paseo sin escuchar música ni podcasts

Pasar una hora en el jardín regando plantas, arrancando malas hierbas, recogiendo flores.

Dibujar, pintar o colorear

Tomar una clase de yoga y concentrarse en la respiración en lugar de las posturas.

Escribir un flujo de conciencia en tu diario sin censurar tus pensamientos

Sentarse en silencio durante 10 minutos sin distracciones para observar sus pensamientos y sentimientos.

Leer un libro que no tiene nada que ver con el trabajo, la escuela o los objetivos profesionales (es decir, algo solo por diversión)

Ver atardeceres o amaneceres

Escuchar un álbum completo de principio a fin





¿Puedes pensar en algo más? ¡Me encantaría escuchar tus ideas en los comentarios!

Envolver

Las actividades atelicas no tienen destino. Por lo general, no conducen a logros y no son necesariamente mensurables. Pero eso no significa que no puedan ser tan significativas y enriquecedoras como las actividades télicas, si no más.





Lograr un equilibrio entre objetivos laborales y actividades conmovedoras y sin objetivos es una de mis principales prioridades en estos días; Sé lo que se siente estar consumido por el ciclo de logros y ambiciones.





Creo que es crucial reconocer que hay otras formas de crecer. También puede haber alegría en las actividades cotidianas, incluso si no parece productividad o progreso en un currículum.





¡Gracias por leer!





