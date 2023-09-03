Telic vs Atelic: Hayatınızda İş ve Eğlenceyi Dengelemek

Büyüklük için çabalamak takdire şayan bir görevdir. Çevremdeki kariyerlerini planlayan, bir programa sadık kalan, tatmin edici kişisel projeler üstlenen veya sıkı fitness rejimleri yoluyla kendi yollarını çizen insanlara bakıyorum.





Birçok bakımdan hayatın amacı budur; yaratmaya, gelişmeye, mükemmelleşmeye, öğrenmeye ve keşfetmeye devam etmek. İlerleyemiyorsak ne yapıyoruz? Eğer kendimize meydan okumuyorsak, durgunlaşmak çok kolaydır.





Ancak büyümeyi ve öğrenmeyi bir dizi kilometre taşı olarak görme eğilimi var. Belki ilerlemeyi işyerinde büyük bir projeyi bitirmek olarak görüyorsunuz. Belki de ancak deadliftinizde bir sonraki ağırlığa hakim olduğunuzda tatmin olmuş hissedersiniz.





Pek çok insanın kendini keşfetme yolculuğunda yaptığı gibi, büyümenin her zaman bir şeyi tamamlamakla ilgili olmadığını anlamaya başlıyorum. Bu sadece bir hedefe ulaşmak, bir kilometre taşına ulaşmak veya bir beceride ustalaşmakla sınırlı değildir.





Ruhunuza hitap eden günlük aktivitelerle de büyüyebilirsiniz. Birkaç saatliğine bir eskiz defteri almak; kıyı şeridinde yürüyüşe çıkmak; yeni bir albüm dinlemek; Pazar öğleden sonralarını yerel topluluk bahçesinde geçirmek; bu faaliyetlerin nihai bir hedefi yoktur ancak herhangi bir mesleki veya kişisel başarı kadar zenginleştirici olabilirler.





Bugün bu zıtlığa Telic ve Atelic etkinliklerinin merceğinden bakacağız. Yakında "hepsi iş, oyun yok" derken tam olarak neyi kastettiğimi anlayacaksınız!





Bunun hakkında konuşalım.





Telic ve Atelic Faaliyetleri Nelerdir?

Geçmişin büyük filozoflarından çok şey öğrendik; bu büyük düşünürlerden biri de Aristoteles'tir.





'Metafizik'te şunlar arasında bir ayrım yaptı: kinesis ve energeia . Kinetik veya 'telik' aktivitelerin her zaman görünürde bir hedefi vardır; Yunanca 'telos' kelimesi nihai hedefi ifade eder ve aktivitenin nihai olduğunu ima eder.





Örneğin; eğer bir enstrüman öğrenmeye karar verdiyseniz, nihai hedef o enstrümanı iyi çalabilmektir. Bir otobiyografi yazıyorsanız, nihai hedef onu bitirip yayınlamaktır. Tamamlamanız gereken büyük bir müşteri projeniz varsa, nihai hedef onu teslim etmek ve bir sonraki göreve geçmektir.





Enerjik veya 'atelik' bir eylem gerçekten tüketemeyeceğiniz bir şeydir. Doğada vakit geçirmenin bitiş tarihi yoktur. Günlük günlük girişleri yazmak her sabah yapılabilir ve açık uçlu bir farkındalık uygulaması olduğundan söyleyecekleriniz asla tükenmez.





Birkaç kafa karıştırıcı durum var; örneğin, her gün gitar çalabiliyorsanız ve öğrenecek notlarınız asla bitmiyorsa, bu çok atelik değil mi?





Burada şunu söyleyebilirim ki bu sizin niyetinize bağlı. Eğer gitar çalma becerisi kazanmaya ve bu konuda daha iyi olmaya çalışıyorsanız, bu muhtemelen teliktir. Nasıl oynanacağını zaten öğrendiyseniz ve her sabah işten önce beş dakika boyunca tıngırdatma alışkanlığından keyif alıyorsanız, bu ateliktir.





Her şey somut nihai hedefle (veya bunun eksikliğiyle) ilgilidir.





Neden Ayrım Yapmalısınız?

Haber bülteni konularımın çoğunda olduğu gibi, okurken bu terimlerle - telic ve atelic - karşılaştım. Filozof Kieran Setiya yayınlandı Orta Yaşam: Felsefi Bir Kılavuz 2018 yılında; hayatın ikinci yarısında amaç ve tatmin bulma konusunda derinlemesine düşünülmüş bir kitaptır ve özellikle orta yaş krizlerine odaklanmaktadır.





Setiya, 35 yaşında yaşadığı orta yaş krizini anlatıyor. Sanki hayat bir anda anlamını yitirmiş gibiydi. Bir dizi anlamsız başarı gibi geldi ve içini yoğun bir korkuyla doldurdu.





Setiya'nın karşılaştığı şey (bu konuda benim burada anlatacağımdan çok daha detaylı yazmasına rağmen) şöyle bir şeydi: can sıkıntısı : Anlam, amaç veya meslek eksikliğinden kaynaklanan can sıkıntısı ve tatminsizlik duygusu. Hayatın anlamsızlığıyla karşı karşıyaydı.





Setiya'ya geri döneceğiz.





Schopenhauer'in Kötümser Görüşleri

19. yüzyılda Alman filozof Arthur Schopenhauer, irrasyonel evren teorileriyle ortalığı karıştırdı. Schopenhauer'ı duymuş olabilirsiniz; o bir itibarı var oldukça kötümser olduğu için.





Yaşamın, neşeli etkinliklerin bile acı getirdiği sonsuz bir acı ve çaba döngüsü olduğuna inanıyordu. Hiçbir zaman gerçekten tatmin olamayız çünkü bu geçicidir; Bir noktadan sonra başarılarımız, başarılarımız anlamsızlaşmaya başlıyor.





Dürüst olmak gerekirse hepimizin hayatımız boyunca bu fikirlerle oynadığımızı düşünüyorum. Her şey biter, peki ne anlamı var? Kaçınılmaz sonuca ulaşana kadar sadece hareket edeceğiz.





Ancak Setiya'nın kitabını okumayı ve Schopenhauer'in sorununa getirdiği çözümü duymayı ilginç buldum. Hayatı bir dizi hedef ve başarı olarak görürseniz, doğal olarak bu başarıların geçici doğasından dolayı tatminsizlik hissedeceğinizi öne sürüyor.





Burası telik ve atelik aktivitelerin sohbetle alakalı hale geldiği yerdir.





Zamansız Görevlere Yatırım Yapmak

"Bir hedef peşinde koşarken, sanki veda etmek için arkadaş ediniyormuşsunuz gibi, iyi bir şeyle olan etkileşiminizi tüketmeye çalışıyorsunuz."





Setiya, telik ve atelik faaliyetler fikrini bu şekilde tanıtıyor; görünürde bir varış noktası olan hedeflerin genellikle kısa ömürlü olduğuna dikkat çekiyor.





Özellikle yaşamın ilk 20-30 yılında, anlamsızlık duygusuna kapılmadan hedefe ulaşmak daha kolaydır. Ancak belli bir noktada sonsuz çabanın ağırlığını hissetme eğilimindeyiz; Setiya da 35 yaşındayken bunu hissetti.





Peki nereye döneceğiz? Setiya, atelik faaliyetlerde farklı tatmin yollarını tanımayı ve benimsemeyi öneriyor. O , "Oraya ulaşmanın değerinden yolda olmanın değerine odaklanmayı" öneriyor.





Atelik Yaşamanın Değeri

Çılgın bilim insanı işkolikleri olmadığımız sürece, çoğumuzun hayatlarında ders verici ve ders dışı aktivitelerin iyi bir karışımı vardır. Bu çok doğal.





Günlük tutuyor musunuz? Ailenizle vakit geçiriyor musunuz? Hafta sonu gezilerine katılıyor musunuz? Belgesel mi izliyorsunuz yoksa kitap mı okuyorsunuz? Her gün işten sonra kullandığınız belirli bir yürüyüş parkuru var mı?





Meteor yağmuru yaklaşırken yıldızları izlemek için battaniyeye mi uzanıyorsunuz? İlgilendiğiniz ve araştırmaktan hoşlandığınız belirli bir konu var mı? Sırf uğruna ara sıra daldığınız hobileriniz var mı?





Bunların hepsi atelik faaliyetlerdir. Nihai bir hedefleri yoktur ve bizden mutlaka bir şey 'yapmamızı' gerektirmezler; basitçe mevcut olabiliriz. Onlardan bir şeyler çıkarmamız veya bir sonraki hedefe ulaşabilmek için hızla ilerlememiz gerektiğini hissetmeden, bunların tadını çıkarabiliriz.





...Ama Bunu Zaten Yapıyorum!

Söylediğim gibi, muhtemelen zaten bir dizi atelik aktiviteyle meşgulsünüz. Birçoğumuz öyledir; sadece onları bu şekilde kabul etmedik çünkü özgeçmişimize katkıda bulunmaları veya bir kilometre taşına ulaşmamıza yardımcı olmaları gerekmez.





Bunun yerine yapmaya çalıştığınız şey, hangi aktivitelerin (telik veya atelik) en önemli olarak gördüğünüzü değiştirmektir. Toplumsal normlar ve yetiştirilme şeklimiz tipik olarak telik faaliyetlere odaklanmamızı ve bunları en anlamlı faaliyetler olarak görmemizi gerektirir.





Atelic faaliyetleri bize öğrenme, büyüme ve tatmin açısından aynı derecede (daha fazla olmasa da) değer getirebilir. Sonu, hedefi ve hedefi olmayan sıradan faaliyetlerde doyum bulmayı öğrenemezsek, o zaman Schopenhauer'in beyhudelik duygularıyla boğuşmakta zorlanırız.





Ölçülebilir başarılarınızla tanımlanmıyorsunuz. Hayat sadece "Bunu bitirdim, sırada ne var?" dizisinden ibaret olmamalı.





Hedeflere ve tutkulara sahip olmak harika. Bunları büyümenin ve tatminin tek yolu olarak görmek o kadar da iyi değil.





Atelik Yaşamı Kucaklamak

Orta yaş krizine yakın bir şey mi yaşıyorsunuz? Belki hayata ve varoluşa dair düşüncelere dalıp gidiyorsunuz ya da daha fazlasını yapmanız, daha fazlasını yapmanız veya daha fazlasını başarmanız gerektiği konusunda endişeleniyorsunuz.





İlk tepkim Setiya'nın kitabını tavsiye etmek olurdu, ancak uygulanabilir adımlar açısından bu atelik yaşam fikrini yeterince vurgulayamıyorum. Hayatınıza bakın ve keyif aldığınız günlük, sıradan aktiviteleri gerçekten tanımlayın. Bunların size hissettirdiklerini kabul edin.





Tüm yaşamınız ölçülebilir başka bir başarı olmadan geçmiş olsa bile, amaçsız faaliyetlerde hâlâ derin anlam ve tatmin bulabileceğinizi kabul edin.





İlham Listesi: Atelic Faaliyetleri

Hayatınızdaki atelik aktiviteleri tanımlamakta zorluk yaşıyorsanız, bir fikir listesi hazırlamanın size yardımcı olabileceğini düşündüm.





İşte aklıma gelen şey:

Daha önce hiç denemediğiniz besleyici bir tarif bulmak ve onu pişirmek/dikkatli bir şekilde yemek

Müzik veya podcast dinlemeden yürüyüşe çıkmak

Bahçede bir saat geçirmek, bitkileri sulamak, yabani otları temizlemek, çiçek toplamak

Çizim, boyama veya renklendirme

Yoga dersi almak ve pozlardan ziyade nefese odaklanmak

Düşüncelerinizi sansürlemeden günlüğünüze bir bilinç akışı yazmak

Düşüncelerinizi ve duygularınızı gözlemlemek için dikkatiniz dağılmadan 10 dakika sessizce oturun

İşle, okulla veya kariyer hedefleriyle hiçbir ilgisi olmayan bir kitap okumak (ör. sadece eğlence amaçlı bir şey)

Gün batımını veya gün doğumunu izlemek

Bir albümün tamamını baştan sona dinleme





daha fazlasını düşünebilir misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda duymayı çok isterim!

Sarmak

Atelic aktivitelerinin bir hedefi yoktur. Genellikle başarıya yol açmazlar ve mutlaka ölçülebilir değillerdir. Ancak bu, bunların telik aktiviteler kadar anlamlı ve zenginleştirici olamayacakları anlamına gelmez; hatta daha fazlası.





İşe benzer hedefler ile duygusal, amaçsız faaliyetler arasında bir denge kurmak bugünlerde en önemli önceliklerimden biri; Başarı ve hırs döngüsü tarafından tüketilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum.





Büyümenin başka yollarının da olduğunu kabul etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özgeçmişte üretkenlik veya ilerleme gibi görünmese bile günlük aktivitelerde de neşe olabilir.





Okuduğunuz için teşekkürler!





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