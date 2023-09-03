Telic 与 Atelic：平衡生活中的工作和娱乐

追求伟大是一项令人敬佩的使命。我敬佩我周围的人，他们规划自己的职业生涯，遵守时间表，开展令人满意的个人项目，或者通过严格的健身方案努力工作。





从很多方面来说，这就是生活的意义——继续创造、改进、超越、学习和发现。如果我们没有进步，我们在做什么？如果我们不挑战自己，就很容易停滞不前。





但人们很容易将成长和学习视为一系列里程碑。也许您将进步视为完成工作中的一个大项目。也许只有当您掌握了硬拉的下一个重量时，您才会感到满意。





我开始意识到——就像许多人在自我发现的过程中所做的那样——成长并不总是意味着完成某件事。它并不只限于实现目标、达到里程碑或掌握技能。





您也可以通过与您的灵魂对话的日常活动来成长。花几个小时拿起一本素描本；沿着海岸线漫步；听新专辑；周日下午在当地社区花园度过；这些活动没有最终目标，但它们可以像任何专业或个人成就一样丰富。





今天，我们将从 Telic 与 Atelic 活动的角度来看看这种对比。你很快就会明白我所说的“只工作不玩耍”是什么意思！





让我们来谈谈它。





什么是 Telic 和 Atelic 活动？

我们从过去伟大的哲学家那里学到了很多东西，其中一位伟大的思想家是亚里士多德。





在《形而上学》中，他区分了 运动和能量 。动态或“远程”活动总是有一个目标在眼前；希腊语“telos”指的是最终目标，暗示活动是最终的。





例如，如果您决定要学习一种乐器，那么最终目标是能够很好地演奏该乐器。如果您正在写自传，最终目标是完成并出版它。如果您有一个大型客户项目需要完成，最终目标是交付该项目并继续执行下一个任务。





精力充沛或“无精打采”的行为是你无法真正耗尽的。在大自然中度过的时光没有结束日期。每天早上都可以写日记，而且你永远不会无话可说，因为这是一种开放式的正念练习。





有一些令人困惑的情况；例如，如果您每天都能弹吉他并且永远不会用完要学习的乐谱，这不是无用的吗？





在这里我想说这取决于你的意图。如果您想获得并提高吉他演奏技巧，那么可能就是telic。如果您已经学会了如何演奏，并且喜欢每天早上上班前弹奏五分钟的习惯，那就是无兴趣的。





这一切都与切实的最终目标（或缺乏目标）有关。





为什么要做出区分？

像我的大多数时事通讯主题一样，我在阅读时遇到了这些术语——telic 和atelic。哲学家 Kieran Setiya 发表 中年：哲学指南 2018 年；这是一本关于寻找下半生的目标和满足感的深刻思考的书，它特别关注中年危机。





塞蒂亚谈到了他自己在 35 岁时经历的中年危机。就好像生活突然失去了所有意义。这感觉就像是一系列毫无意义的成就，让他充满了强烈的恐惧。





Setiya 遇到的事情（尽管他写得比我在这里要详细得多）是一种叫做 倦怠 ：由于缺乏意义、目的或职业而产生的无聊和不满的感觉。他面临着人生的徒劳。





我们会回到塞蒂亚。





叔本华的悲观观点

十九世纪，德国哲学家阿瑟·叔本华（Arthur Schopenhauer）的非理性宇宙理论震撼了世界。你可能听说过叔本华——他 有声誉 因为相当悲观。





他相信生命是痛苦和奋斗的无尽循环，即使是快乐的活动也会带来痛苦。我们永远无法真正获得满足，因为它转瞬即逝；到了一定程度之后，我们的成就和成就开始变得毫无意义。





老实说，我认为我们一生都在玩弄这些想法。一切都结束了，那还有什么意义呢？我们只是走走过场，直到得出不可避免的结论。





但我发现阅读塞蒂亚的书并听到他对叔本华问题的解决方案很有趣。他建议，如果你将生活视为一系列目标和成就，你自然会对这些成就的暂时性感到不满。





这就是远程活动和非远程活动与对话相关的地方。





投资于永恒的任务

“在追求一个目标的过程中，你试图耗尽与美好事物的互动，就好像你是为了告别而交朋友一样。”





这就是 Setiya 介绍“telic”与“atelic”活动概念的方式；他指出，已经看到目的地的目标往往是短暂的。





尤其是在生命的前20年或30年，更容易到达一个又一个目的地，而不会感到无意义感。然而，在某个时刻，我们往往会感受到无休止的奋斗带来的压力——这就是塞蒂亚在 35 岁时的感受。





那么，我们该转向哪里呢？塞蒂亚建议在无休止活动中认识并接受不同的实现方式。他建议“将焦点从到达目的地的价值转向路上的价值”。





Atelic 生活的优点

除非我们是疯狂的科学家工作狂，否则我们大多数人的生活中都会有适当的远程和非远程活动。这很自然。





你写日记吗？你花时间和家人在一起吗？你周末去旅行吗？你看纪录片还是看书？您每天下班后有一条特定的步行路线吗？





当流星雨来临的时候，你会躺在毯子上看星星吗？您是否着迷并喜欢研究某个特定主题？有没有什么爱好是你偶尔会为了它而投入的？





这些都是无兴趣的活动。他们没有最终目标，也不一定要求我们“做”任何事情；我们只需在场即可。我们可以享受它们，而不觉得我们需要从它们中得到一些东西，或者快速继续前进，以便我们能够到达下一个目的地。





...但我已经在这么做了！

就像我说的，你可能已经参与了一系列无兴趣的活动。我们很多人都这样做——只是我们还没有认识到他们，因为他们不一定对我们的简历有所贡献，也不一定能帮助我们达到一个里程碑。





相反，你要做的是改变你认为最重要的活动——有目的的或无目的的。社会规范和我们的成长方式通常要求我们专注于远程活动并将其视为最有意义的。





学习活动可以在学习、成长和满足感方面给我们带来同样多（如果不是更多）的价值。如果我们不能学会在没有终点、没有终点、没有目标的卑微活动中找到满足感，那么我们就会努力与叔本华式的无用感作斗争。





你不是由可衡量的成就来定义的。生活不应该只是一系列“我完成了——下一步是什么？”





有目标和抱负是件好事。将这些视为成长和满足的唯一手段并不是那么好。





拥抱无神生活

您是否正在经历任何接近中年危机的事情？也许你全神贯注于对生活和存在的思考，或者担心你应该做得更多、做得更多或取得更多成就。





我的第一反应是推荐塞蒂亚的书，但就可操作的步骤而言，我无法充分强调这种无节制生活的想法。审视你的生活，真正找出那些让你感到快乐的日常琐事活动。承认它们给你带来的感受。





接受这一事实：即使你的一生没有取得任何可衡量的成就，你仍然可以在无目标的活动中找到深刻的意义和满足感。





灵感清单：Atelic 活动

如果您在确定生活中的无兴趣活动时遇到困难，我认为列出一份想法可能会有所帮助。





这是我想出的：

找到一个你以前从未尝试过的营养食谱，并用心烹饪/食用它

散步时不听音乐或播客

在花园里花一个小时浇水、除草、摘花

绘画、绘画或着色

参加瑜伽课并专注于呼吸而不是姿势

在你的日记中写下意识流而不审查你的想法

静坐10分钟，不受干扰，观察自己的想法和感受

阅读一本与工作、学校或职业目标无关的书（即，只是为了好玩）

观看日落或日出

从头到尾听整张专辑





你还能想到更多吗？我很想在评论中听到你的想法！

包起来

体力活动没有目的地。它们通常不会带来成就，也不一定是可衡量的。但这并不意味着它们不能像远程活动一样有意义和丰富——甚至更丰富。





在类似工作的目标和充满感情的无目标活动之间取得平衡是我现在的首要任务之一；我知道被成就和野心的循环所消耗的感觉。





我认为认识到还有其他成长方式至关重要。日常活动中也可以充满乐趣——即使它看起来不像简历上的生产力或进步。





谢谢阅读！





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