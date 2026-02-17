Die erste Begegnung eines Kindes mit dem Tod

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. Sie können zu jedem Kapitel in diesem Buch hier springen. Die Moors und die Fens, Band 1 (von 3) - Kapitel IV: Mina. Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel IV Die Mine. von J. H. Riddell The Moors and the Fens, Volume 1 (von 3) - Kapitel IV: Mina. Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. hier Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel IV Die Mine. By J. H. Riddell Von London nach Loch Lomond! lieber Leser, nennt den Übergang nicht einen Sprung. Im Alphabet ist es kein Schritt; in diesem Buch geht es nur darum, eine Seite zu drehen und eine andere zu beginnen; während in dieser allgemein schrecklichen Sache, die wir so kurz als „Realität“ bezeichnen, es nur bequem ist, eine defensive Position gegenüber den Mitreisenden in einem Eisenbahnwagen einzunehmen, in Abständen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu essen, gelegentlich Züge zu wechseln, bis zum Tode müde zu sein, eine bestimmte Anzahl von Stunden mit verschiedenen Geschwindigkeitsraten zu reisen ( Bradshaws unerklärlicher Leitfaden), Coaching und vielleicht ein wenig Bootfahren – und die Sache ist glücklich erledigt. , wird für den Touristen ein Traum der Erinnerung, während Loch Lomond allmählich den Charakter einer Tatsache übernimmt. Sehen Für das TOM. Würde es sein, dass jeder Stift – ob aus dem 59. Flügel eines linearen Nachfolgers von ihr, der Rom rettete, oder von Gillott gefertigt, oder mit Gutta percha geklebt, oder aus unerschütterlichem Gold – mit der gleichen Menge an Aktualität ausgestattet war wie dieser selbe wunderbare , die in diesen späteren Tagen so rasch von der ununterbrochenen Begeisterung und Unruhe der menschlichen Arbeit zur majestätischen Größe und furchtbaren Wahrheit Gottes, von der „großen Stadt“ zum einsamen Land, vom Blüten der Rosen Englands zum Glanz der schottischen Heiterkeit, von der reichen Flachheit und der ewigen Einheitlichkeit des Südens zu den schnellen Strömen und kochenden Strömen, zu den Bergen und Meeren und der herrlichen Landschaft des Nordens, - und ich würde wie ich fühle von diesem Teil dieser schönen Welt schreiben, wo die Wasser tanzen und die Berge zittern und der Hirsch durch Bäume auf sonnigen Inseln wandert; wo Geschichte und Zeit und Ereignisse, Natur und Natur, alles in seltsame Zaubersprüche über jede Höhe Der Weg des Eisens O Schottland, liebe Schottland, verehrt durch Heldentum, geheiligt durch Religion, groß im Unglück, fest im Prinzip, unvergleichlich im Genie, mit den Tränen der Trauer verzaubert, geheiligt durch die Schritte von Kriegern, Patrioten, hochgesinnten Männern, edlen Herzen 60 Frauen, Autoren, Dichter, Maler; wo Bruce kämpfte und Wallace starb, und eine gute Königin weinte, und Rizzio sang, und unzählige der großen verstorbenen ruhig schliefen, - wer wagte es, von dir zu sprechen, nach ihm, dessen Name allein genug war, um den Fluss der Zeit triumphiert zu sein, bis zu dem Punkt, wo dieser Fluss in den Ozean der Ewigkeit verschmolzen wird, dass seine Energien und sein Aber wer würde nicht etwas geben, um sagen zu können, dass er in Sicht von Ben Nevis geboren wurde? wer würde nicht viel aufgeben, von diesem Land als „Vaterland“ zu sprechen? wer, selbst in diesen utilitaristischen Tagen, wäre so gewöhnlich und unromantisch, dass er nicht das Recht eines Einheimischen wünschen würde, den blühenden Heather zu platzieren, und den Ort, an dem er so üppig wächst, zu Hause zu nennen? wer, schließlich, würde nicht, selbst mit einem sehr gleichgültigen Führer, die Seite umdrehen und einen Augustabend ein paar Minuten in der Vorstellungskraft in einem Garten reich an allen seltenen Blumen und süßen Düften stehen und noch reicher in der Herrschaft einer Aussicht über diesen alten strengen See, Loch Lomond? Du, Leser, ich weiß, dass du mich dadurch zwingen wirst, wenn ich hinzufüge, dass die geistige Reise durchgeführt werden muss, bevor du ein paar weitere Details von denen lernen kannst, die so kurz und unzeremoniell in deiner Mitteilung am Ende des vorangegangenen Kapitels eingeführt wurden. Der Sonnenuntergang war eine Art Herrlichkeit über den See zu werfen: Bäume schienen heller, und Berge größer, und Inseln schöner, und Gewässer klarer, und Ruinen einsamer, als die letzten Strahlen des stolzen Herrn des Tages fielen auf und sie alle aufleuchten; und auf etwas erhabener, unerschütterlicher, scheinbar vorübergehender - noch Millionen Mal wertvoller in den Augen des universalen Schöpfers - fielen diese warmen Strahlen sanft, - auf den Köpfen eines grauenhaarigen Mannes, eines etwa zehn Jahre seines Jüngeren, und eines Kindes. Für einen kurzen Zeitraum verschwanden die Augen der beiden ersten – derjenigen, die nicht nur für die Zeit, sondern für die Ewigkeit geschaffen wurden – mit einem Blick der seltsamen, unerzählbaren Bewunderung, in dem sich ein trauriger Ausdruck auch auf dem irdischen Panorama mit seiner unaufhörlichen Veränderung, doch endlosen Einheit vermischte; aber mit einem tiefen Seufzen wandte sich der Älteste von seiner Betrachtung der Natur ab, um mit dem Kind zu sprechen. »Du solltest mehr Geduld haben, Mina«, sagte er, halb zitternd; »die Blüten werden blühen, und die Samen kommen auf, viel schneller, ohne deine Hilfe, glaub mir.« Das kleine Mädchen, an das die oben genannte Bemerkung gerichtet war, hatte sich beschäftigt, die 62 reiche feine Form von der Spitze einer Zwiebelwurzel zu schieben, um festzustellen, ob die gleichen tatsächlich ausbreiteten; aber sie hielt für einen Moment in ihrer Beschäftigung, während der Gärtner, der dieses Trio abgeschlossen hatte, inmitten einer Art Märchenparadies, so nahe am Loch Lomond, hinzufügte: "Ihr werft die Stücke O' Dinge Zeit, bis ihr alles tut, Miss Mina, denn ihr zieht sie niemals aus dem Boden, sonst schiebt ihr die Erde ab, lange bevor sie halb fertig sind, um zu sehen, ob sie wachsen." Das Kind erhob den Kopf, als er schloss, und warf eine Fülle von glänzenden Locken von ihrem Gesicht zurück und schattierte ihre Augen mit ihrer Hand, sah mit Zuversicht in das Gesicht des ersten Sprechers, als sie antwortete, "Es ist, weil, Onkel, sie nicht halb schnell genug grün werden: Wenn Colin die Samen und Wurzeln und Dinge in den Boden legt, kann ich warten, ja ich kann, für einen Tag oder zwei; aber es ist unmöglich für mich zu glauben, dass sie wirklich wachsen, wenn ich sie nicht sehe; deshalb ziehe ich sie auf." „Und dir, Mina, es scheint ein sehr ausreichender Grund, ich habe keinen Zweifel“, kehrte der alte Mann mit einem traurigen Lächeln zurück; dann, an den Gärtner, der, wie er selbst, ein aufrichtiger Anhänger von Calvin war, 63er fügte hinzu: „Du siehst, wie der Mangel an Glauben überall kommt, Colin; wir sind blinde Geschöpfe, aber wir täuschen uns in den Glauben, dass wir den Strom unserer Schicksale ändern können, und zwingen Umstände, wie Mina hier fantasiert, durch Plünderung, sie wird die Pflanzen schneller wachsen lassen. »Achtet, und ihr könnt das sagen, Herr«, betrübte Colin traurig; »der Allmächtige hat mit uns sicher eine große Schande.« "Aber ich glaube nicht", interpellierte Mina in diesem Augenblick, "dass ich Sie blühen schneller, als sie von selbst tun würden; nur wenn ich sie nicht sehe, ist es mir ganz unmöglich zu glauben, dass sie jemals blasen werden - das ist es, Onkel.“ macht »Aber weißt du nicht, Mina«, sagte er, »dass die Erde zwar die Samen und Glühbirnen vor dir verbergen kann und tut, aber sie das nicht vor Gott kann? "Ja, ja", war die Antwort, so eifrig ausgesprochen, dass sie an die Grenzen der Reizbarkeit begrenzte, "Ich weiß, dass er sie sieht und sie wachsen lässt; 64 aber manchmal lässt er sie auch sterben, und so schiebe ich einfach die Form ein bisschen zurück, Onkel, um zu sehen, ob sie lebendig oder tot sind." "Und so töte die halbe arme Colins jährlich aus Überanstrengung und Mangel an Glauben", sagte er, betrachtet traurig das Kind, während der Gärtner eine Interjektion über den "alten Adam", die, erreichte Mina das Ohr, veranlasste sie zu schreien, "Papa sagt, Colin, es ist nicht fair für dich, ihn immer ohne richtigen Grund zu beschuldigen; denn das ist in Bezug auf Mina und die Blumen nicht der alte Adam, sondern die junge Eva, die schuld ist." Ein trauriges Lächeln brach für einen Moment über dem Gesicht ihres Onkels, aber sofort verschwand es; und mit einem Blick voller trauriger Bedeutung auf seine Nichte, sagte er: „Dein Vater liebt dich zu sehr, Mina, ich fürchte.“ "Und er fürchtet, dass ich dich zu sehr mag", kehrte sie zurück und bewegte sich näher an die Seite des alten Mannes; dann nahm sie eine seiner Hände zwischen ihr, die mit Schimmel bedeckt waren, und schaute schüchtern in sein Gesicht, fragte sie in einer erniedrigten, veränderten Stimme: "Wann wird mein lieber Papa gesund sein?" »Schon bald«, antwortete ihr Onkel und wendete seinen Blick von ihr ab und blickte mit einem beunruhigten Gesichtsausdruck in die Ferne — »Schon bald«. 65 Der Gärtner legte seine Augen für einen kurzen Moment auf denjenigen, der das einfache Monosyllable ausgesprochen hatte, dann beugte er sich zu einem weißen Moss Rosenbaum, damit die Handlung unbemerkt bliebe, wischte etwas wunderbar wie eine Träne von seinem Gesicht mit dem Rücken einer hornigen Hand; danach blickte er vorsichtig auf das Kind. Sie hatte ihr Gesicht in ihre kleinen Handflächen begraben, und Tränen strömten reichlich durch die Finger und machten seltsame lange Spuren inmitten der Ton auf ihnen.Zuerst war ihre Trauer still; aber schließlich hörte ihr Onkel einen halb unterdrückten Schluch, zog seine Augen von der Stelle, wo die Sonne unterging, und beugte sie traurig auf die leichte junge Figur, die sich nun in der Agonie ihrer ersten bitteren Trauer beugte; er fragte: „Warum weinst du, Mina?“ „Weil du es gesagt hast – so –“, weinte sie. „Wie?“ forderte er auf. "Wie - als ob -", zitterte sie, "obwohl du gesagt hast, dass du bald bist, hast du es nicht gedacht." »Kennst du mich jemals, um etwas zu sagen, an das ich nicht gedacht habe?« fragte er sanft. „Nein“ antwortete sie. "Nun, meine liebe kleine Mina, ich habe tatsächlich getan, dass dein Papa bald gut sein würde - im Himmel - aber nie hier." Als diese Antwort die Stille jenes schönen Sommerabends durchbrach, und sich von der freundlichen Hand befreite, die sie zurückhalten würde, eilte Mina mit der Flut des Windes ins Haus, eine Treppe hinauf, dann entlang eines Korridors und schließlich in einen Raum, dessen Fenster nach Westen auf die Hügel und die Berge blickten, wo die Sonne unterging. Schneller als die goldenen Farbtöne vom Himmel verschwanden, zog sich das Bewusstsein von seinem Rahmen zurück, der, wie der Onkel des Kindes sagte, „Mina zu sehr liebte“, der, selbst im Tode, ihr Weinen hörte und mit denen, die ihr den Eintritt verweigern würden, eifrig murmelte, „Mach Mina nicht weinen – lass sie kommen.“ "Papa, mein eigener Papa", flüsterte sie in einer ertrinkenden Stimme und regnete Tränen über sein Gesicht, als sie nahe bei ihm niederfiel, "sagt du wirst nicht sterben - zu verlassen. » » mich Seine Lippen berührten sie für einen kurzen Augenblick, und er antwortete schwach: "Nur für eine Weile;" aber das Kind, das seine Arme um ihn geworfen hat, schrie in ihrer 67agonie aus: "Oh, Papa, nimm mich mit dir - Du gehst, nimm mich auch mit.“ Wo immer Hätte er es tun können, so hätte er es tun können; er klammerte sie krampfhaft an sein Herz, und selbst während er es tat, hörte er auf, auf dieser Erde zu sein. "Er ist tot", sagte jemand in einem niedrigen, feierlichen Ton; und bei dem Klang dieser kurzen Satzung schrumpfte Mina erschrocken zurück von dem, was ihr Vater gewesen war und nicht war.Ein liebevoller Freund trug sie aus dem Raum weg; es war ein Nebel vor ihren Augen für eine Minute; sie verstand nicht - sie konnte nicht genau sagen, was geschehen war. Es war eine schreckliche Realität. wusste Die Witwe zählte die traurigen Stunden, wie sie während jener unendlichen Nacht weiterzogen: ihr Sohn stand an ihrer Seite weinend; der einsame Wachmann am Todesbett war in einen unruhigen Schlaf gefallen; die Kerzen brannten dunkel, und diejenigen, die an Mina dachten, dachten, das Kind schlief auch, als eine kleine Figur, voll weiß gekleidet, ihr Gesicht blass wie das des Leichnisses, ihre Füße nackt und ihre Augen ohne Tränen, kam lauter stehlen in diese Kammer, von wo aus eine Seele 68 hatte, aber in letzter Zeit gegangen. »Gott segne mich, Miss Mina, was machst du?« rief die Frau, beginnend in der Länge vom Schlaf, und alarmierte beim Anblick des Eindringlers. »Was machst du?« „Mein Vater zu beobachten“, war die Antwort. Die Person, deren Beschäftigung Mina so in gewisser Weise von ihr genommen hatte, blickte für einen Augenblick auf das Kind; dann sagte sie in einem niedrigen, ernsten Ton: „Hast du keine Angst?“ "Nein", antwortete Mina, "keine Angst - nur -" eine Art Zittern erschütterte ihren Rahmen, und sie hörte in ihrer Antwort auf. »Miss Mina«, fuhr die Frau fort, »das ist kein geeigneter Ort für dich; du hättest nie hier gewesen sein sollen; du wirst mich wieder ins Bett nehmen lassen, oder?« und sie stand auf, um es zu tun; aber Mina legte ihre Arme um ihren Hals und rief so betend und traurig aus. „Nein, nein, lass mich bei dir bleiben; ich kann es nicht ertragen, allein oder fern von ihm zu sein; es macht mich viel mehr erschrocken: lass mich bleiben“, – dass, ob richtig oder falsch, sie erlaubt war, zu bleiben. 69 Die Frau wickelte einen Schal um sie herum und nahm sie auf ihr Knie und hielt sie zu ihrem Herzen und beugte ihren Kopf auf sie, und so sprachen sie in Flüstern über ihn und wie gut er gewesen war und wohin er gegangen war; bis, schließlich, gegen Morgen, vollkommen erschöpft von Weinen, Trauer und Aufregung, Mina legte ihren Kopf auf die Brust eines ehrlichen, wenn auch nicht sehr vernünftigen, bescheidenen Freundes und fiel in einen schlaflosen Schlaf; von dem, als die Sonne hoch im Himmel war, sie mit einer vorzeitigen Erkenntnis von Traurigkeit in ihrem Herzen erwachte, und der Gedächtnis von Die Szene, eine Art trauriger Begleiter durchs Leben zu sein: nie wieder, nein, nie! in aught zu erscheinen, sparen Jahre, was sie eigentlich vierundzwanzig Stunden zuvor gewesen war - ein Kind! Das Wie schnell erhebt sich der Vorhang des Daseins vor einigen! wie lange wird seine angenehme Seite den anderen offenbart! Was für eine absolute Dummheit scheint es, Jahr für Jahr zu zählen, wenn das Herz des Jungen manchmal in allen traurigsten Erfahrungen des Lebens älter ist als das des grauen Haarenmenschen! Welche friedlichen oder angenehmen Vorfälle beleuchten die meisten Kapitel, die die Geschichte eines glücklichen Wenigen ausmachen! Welche bewegenden oder deprimierenden Szenen bilden hingegen den Vorwort zum ereignisreichen Buch der Existenz in den Geschichten der meisten! 70 Und wie oft beweist auch die erste Umstände, die der Seele das Wissen von Traurigkeit bringen, eine Art von solchen, die, wenn das Leben gerettet werden muss, dazu gelingen müssen: von der Kindheit an scheinen manche Frauen dazu bestimmt zu sein, am Krankenbett zu wachen, den Unfähigen zu neigen, den Alten zu lesen, mit lauten Füßen und sanften Worten und willigen Händen und hellen süßen Lächeln, Sonnenlicht in dunkle Orte zu bringen; während andere wieder zu Zeugen oder Schauspielern von Gewalt, Sünde oder Elend erscheinen – von der Kindheit an klingen Worte von Wut oder Beschimpfung ununterbrochen in ihren Ohren. Es war sicherlich eine Furcht davon, die sich aus dem tatsächlichen Wissen über den Zustand der Angelegenheiten seines Neffen, den Charakter seiner Witwe und die Natur des Kindes ergab, dass ihr Onkel, der alte Laird von Craigmaver, der Kopf des Frazer-Clans, mit so einem doppelten Teil ängstlicher Trauer auf Mina schaute, als sie seine Arme um ihn gewickelte und seinen Kopf auf seine Schulter legte und dort weinte, als er am Tag der Intervention ihres Vaters ein wenig mit ihr zu sprechen kam. „Arme kleine Mina“, sagte er, drehte die langen Locken um seinen Finger und sprach mit einer sehr zitternden Stimme. „Mein liebes Kind, arme kleine Mina.“ Der Schock wurde lauter, als er diese Worte aussprach; aber in der Länge murmelte sie in einem verleumderischen Ton, "Sie haben meinen lieben Vater genommen: Sie haben ihn begraben." »Gott hat seine Seele genommen, Mina«, antwortete der alte Mann, »wir haben nur seinen Leib begraben. »Glaubst du nicht, mein liebes Kind, wenn du in den klaren blauen Himmel hinaufschaust, dass er dort auf dich wartet und auf dich wacht?« Mina schüttelte die Tränen aus den Augen und blickte für einen Augenblick auf den blauen Himmel, als würde sie sich bemühen, die Idee für sich selbst zu verwirklichen; aber dann fiel sie ihr Gesicht noch einmal auf die Brust ihres Verwandten und antwortete mit einem erstickenden Sohn: "Nein." »Nein«, erwiderte er in gewisser Überraschung, »warum nicht?« "Weil, ich bin mir sicher", weinte sie, "mein eigener Papa lieber wäre, wenn ich bei ihm wäre.Er wird nicht gerne warten und mich beobachten; ich weiß, er wird es nicht tun, er wollte mich mitnehmen - aber - aber - er hatte keine Zeit - oder - etwas." In der bloßen Erinnerung an Sie weinte Abschied, bis ihr Haar feucht und nass war, als es los fiel, 72 und ohne Rücksicht auf ihr Gesicht. sie konnte den Tod nicht verstehen. Ah! wer unter uns kann? Es wuchs für sie ein fremdes Geheimnis, ein traurigerer Gedanke, je mehr sie in ihrer vagen, erschreckten kindlichen Weise darüber nachdachte. Das » Er Was wir jetzt Wenn es für dich gut wäre, mit deinem lieben Vater in den Himmel zu gehen, hätte Gott dir sicherlich erlaubt, das zu tun.Verstehst du mich, meine kleine Nichte? weiß Glauben „Ja, ich weiß, was du meinst.“ "Und du wirst sehr gut sein und versuchen, es zu fühlen, nicht wahr?" »Ja«, antwortete sie abstrakt, schob noch einmal die Locken von ihrem Gesicht zurück und blickte auf den Himmel, jenseits dessen, von dem er gesagt hatte, ihr Vater sei; aber irgendwie hatte der Anblick der Leiche ihren Glauben und ihre Vorstellungskraft mit viel schwerem Ton der Erde verstopft; und die Beerdigung und der Kirchhof waren ihr viel greifbarer und furchtbarer, als der Himmel mit seinen Freuden real und schön war. 73 „Ich frage mich –“ murmelte sie. »Was?« fragte ihr Onkel. "Wenn, wenn Gott alles tun kann, hat er die Spinnen aus dem Grab meines Vaters genommen;" und ein Zitter erzählte die Schrecken, mit denen die Dinge, die sie in letzter Zeit gesehen und reflektiert hatte, sie inspiriert hatte. "Er könnte es tun", antwortete ihr Onkel nach einer schmerzhaften Pause, "wenn es sein Wille wäre." Die zitternden kleinen Hände griffen ihn fast konvulsiv an, als Mina zurückkehrte. "Ja, aber ich fürchte, er würde es nicht tun, Onkel, und - und ich habe darüber nachgedacht, seit sie sagten, dass er begraben werden sollte." „Du siehst und siehst und denkst über viele Dinge nach, die du nicht tun solltest, Mina“, sagte ihr Verwandter, halb traurig, halb streng; und die Bemerkung war vollkommen wahr, aber es war nicht ihre Schuld, dass sie es tat. „Wer hat all diese Ideen in deinen Kopf gelegt, sag mir, lieber, wer ist es?“ "Niemand; sie kommen von selbst, und ich wünschte, sie würden es nicht tun", antwortete sie einfach und klammerte beide Hände über ihre Stirn, "weil sie mich so unglücklich machen." »Und ich wünschte, sie würden es auch nicht tun, Mina«, sagte er, »denn sie machen mich auch unglücklich;« und er fixierte einen beunruhigenden Blick auf das junge Gesicht, als würde er versuchen, etwas von ihrem zukünftigen Schicksal aus diesem verräterischen Index zu lesen. „Ich denke“, fuhr Mina fort, „denn ich kann mir nicht helfen, über Dinge nachzudenken, die Mama mir nennt; ‚ein seltsames altmodisches Kind‘ – mein Vater hat das nie gesagt.“ Und wieder eine Überschwemmung von Tränen kam aus den dunklen Augen, und ihr Verwandter hatte kein Herz, ihr damals etwas mehr zu sagen, außer: „Mein liebes Kind, meine arme kleine Mina!“ Wer hätte das zarteste Geschöpf verurteilen können – die wilde Liebe, die sie fühlte, und die seltsamen Gedanken, über die sie dachte, denjenigen, der sich am meisten irrtümlich vorstellte, dass seine Tochter vollkommen sei; der sie schöner und besser gefühlt hatte als jedes Kind, das jemals zuvor existiert hatte; der sie überall mit sich brachte – Reiten, Fahren, Gehen, Booten, über die Berge, über die Mauren, auf dem Wasser, um seine Verwandten zu besuchen; der die verrückten Fantasien ermutigte, die das einsame Leben, die verwüstete Landschaft und vor allem das Fehlen junger Begleiter in ihr hervorbrachten; der träumte, dass das Leben für seine kleine Mina hell sein mußte, und der gerade gestorben war, als "Er hat das Kind verwöhnt", sagte jeder, "und sie zu sehr zum Gegenstand seiner ständigen Sorge gemacht:" 75und folglich, als die Leute hörten, dass Captain Frazer tot war, war die erste Frage, die den meisten in die Lippen sprang: "Was wird kleine Mina tun?" denn es war bekannt, dass, während der Vater seine Zuneigung zu seiner Tochter ausstrahlte, die Mutter sie ihrem Sohn schenkte: natürlich fühlte sie Bindung zu beiden, aber es war keineswegs ein gleiches; denn während ihr ganzes Herz in den Jungen gewickelt war, der handsommerer und schweller war als Mina jemals gewesen war, fühlte sie irgendwie immer, dass ein sehr ausreichender Golf zwischen sich und ihrem jüngsten Sohn geklappt hat. "Dass altmodische unverständliche Kreatur", Und so geschah es, daß die meisten Menschen, mit Ausnahme derer, die selbst exzentrisch waren, über Mina Frazer trauerten oder sonst ihr und ihrem fehlerhaften Elternteil in einer Weise Mitleid machten, die den Grenzen der Verachtung viel näher schwebte als denen der Liebe; und sogar ihr Onkel, der einer jener wahren undemonstrativen Männer war, die wir in diesen späteren Tagen mit einem so dreifachen Anteil von Respekt und Bewunderung verehren und ehren, weil wir sie so selten begegnen, trauerten über das Kind, während ihr Vater lebte, weil er fürchtete, dass er sie zu sehr liebte; und nach dem Tod dieses Elternteils trauerte er doppelt über sie, weil sie keine Verwandte mehr auf Erden hatte, außer sich selbst, besessen von der Fähigkeit \n \n \n \n Über die HackerNoon-Buchreihe: Wir bringen Ihnen die wichtigsten technischen, wissenschaftlichen und aufschlussreichen Bücher im öffentlichen Bereich. Dieses Buch ist Teil der öffentlichen Domäne. Erstaunliche Geschichten. (2009). Erstaunliche Geschichten der SUPER-Wissenschaft, Februar 2026. USA. Projekt Gutenberg. Veröffentlichungsdatum: Februar 14, 2026*, von https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Dieses eBook ist für die Verwendung von jedem überall ohne Kosten und mit fast keine Einschränkungen. Sie können es kopieren, geben oder wiederverwenden unter den Bedingungen der Project Gutenberg Lizenz enthalten mit diesem eBook oder online unter www.gutenberg.org, befindet sich unter https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Über die HackerNoon-Buchreihe: Wir bringen Ihnen die wichtigsten technischen, wissenschaftlichen und aufschlussreichen Bücher im öffentlichen Bereich. Veröffentlichungsdatum: 14. Februar 2026*, von * Dieses Buch ist Teil der Öffentlichkeit. erstaunliche Geschichten. (2009). erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft, Februar 2026. USA. 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