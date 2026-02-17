\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter IV: Mina. この本のどの章にもジャンプできます。 スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter IV ミナ J. H. リデル The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter IV: ミナ Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. あなたはこの本のどの章にもジャンプすることができます。 ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter IV ミナ By J. H. Riddell ロンドンからロッホ・ロモンドへ! 親愛なる読者よ、この移行を飛躍と呼ばないでください. アルファベットでは、それは一歩ではありません. この本では、それは単に一ページを転換し、もう一ページを始めることだけを意味します. 一般的に恐ろしいことでは、我々はそう短く「現実」と呼びますが、それは、信じられないほどの速さで間隔で食べること、時々列車を変えること、さまざまなスピードで一定の数時間にわたって死に疲れて旅するという快適なポジションを取ることだけです。 ブラッドショーの不思議なガイド、コーチング、およびたぶん少しボートアップ、そしてそれは幸せに完了しました。 観光客にとっては記憶の夢となり、ロック・ロモンドは徐々に事実の性格をとる。 見る pro でしょ ローマを救った彼女の線形の子孫の59翼から取り出されたか、またはギロットによって製造されたか、またはgutta perchaで刻まれたか、または絶え間ない金で作られたかのいずれかのペンは、同じ素晴らしい現実性の量を授けられていただろうか。 これらの後期の日々は、人間の働きの絶え間ない騒動と混乱から、神の偉大さと恐ろしい真理へ、「大都市」から孤独な国へ、イングランドのバラの流れから、スコットランドの熱烈な輝きへ、南部の豊かな平坦さと永遠の単調さから、急速な流れと沸き上がる流れ、山々と沼々と北部の栄光の風景へ、そして私は、この素晴らしい世界のその部分について、水が踊り、山々が揺れ動き、鹿が太陽の島々の木々を歩き回り、歴史と時間と、出来事と、自然はすべて、あらゆる高さと洞窟、あらゆる孤独な山々と、あらゆる狭い街を 鉄道の道 スコットランドよ、愛するスコットランドよ、英雄主義によって高められた、宗教によって聖められた、不幸に偉大な、原則に堅固な、天才に比類のない、悲しみの涙で美しくなった、戦士、愛国者、高霊の人々、高貴な心の60人の女性、作家、詩人、画家によって聖められた、ブルースが戦い、ウォレスが死んだ、美しい女王が泣き、リッツィオが歌い、偉大な死者の無数が静かに眠った、誰があなたについて話すことを勇気づけ、その名の後、時間の川を勝利的に下り、その川が永遠の海に溶け込まれるまで、彼のエネルギーと彼のテーマを無駄にしたのか。 しかし、誰が彼がベン・ネヴィスの目の前で生まれたと言えるように何かを与えないだろうか?誰がその国を「祖国」と呼ぶことをあきらめないだろうか?誰が、このユーチュア主義の日々でさえ、あまりにも一般的で非ロマンチックで、すべての珍しい花や甘い香料が豊富な庭に住むことを望んでいないほどの権利を持たないだろうか?誰が、結局は、非常に無関心なガイドでさえ、ページをあきらめて、ある8月の夜、想像力の中で数分立って、その古い湖、ロッホ・ロモンドの景色を指揮するのにまだ裕福でないだろうか? あなたがた、読者よ、わたしは、あなたがたが前章の終わりにあなたがたのメッセージに、これほど簡潔かつ無儀式に紹介されたことのいくつかの詳細を学ぶことができる前に、心の旅を遂行しなければならないと付け加えるとき、そうすることにわたしを強制することを知っている。 沈む太陽は湖の上に一種の栄光を吹き飛ばしていた:木々はより明るく、山々はより美しく、島々はより美しく、水はより明るく、荒れ野は、誇り高き日主の最後の光が落ちて、それらをすべて照らすように、孤独なものに、そして、より高く、より不滅のものに、より見た目では、より一時的な - まだ、宇宙の創造主の目に何百万倍も貴重な - 暖かい線が柔らかく落ちた、 - 彼の若い10年、および子供の髪の毛の男の頭に。 しばらくの間、最初の二人の目は、時間だけではなく、永遠のために創造されたものの目は、不思議な、語り難い驚きの目で、そこで悲しい表現が、地上のパノラマにも混ざり、その絶え間なく変化するが、それでも無限の同一性と;しかし、長い間、深い息を吐きながら、長老は自然の彼の観察から回り、子供に話す。 「あなたはもっと忍耐しなきゃいけないよ、ミナ、」彼は半分、ひたすら言った、「花は咲き、種子は、あなたの助けなしに、もっと速く、上がってくるだろう、信じなさい。 上記のコメントが宛てられた小さな女の子は、それらが実際に芽を出しているかどうかを確認するために、バブルの根の頂上から62の豊かな細い形を押すことに忙しく関わっていたが、彼女は彼女の仕事をしばらく休んだ一方で、そのトリオを完成させたガーデナーは、ロックロモンドの近くにある一種のフェアパラダイスの真ん中に立って付け加えた。 「ミス・ミナ、あなたがたは、何事もするまで時間をかけて、それらをどこからでも引き出したり、それとも、半分準備ができている前に、地球を押し出したりして、それらが成長しているかどうかを確認しているからだ。 子供は、彼が結論を出したとき、頭を上げて、彼女の顔から輝かしいカラスを大量に投げ返し、手で彼女の目を覆い、彼女が答えたときに最初のスピーカーの顔を自信を持って見た。 「それは、おじさん、彼らが十分に速く緑色にならないからだ:コリンが種子や根や物事を土に置く時、私は待つことができるし、確かに私は、一日か二日間できますが、それ以降、彼らが本当に成長していると信じることは不可能です。 「そしてあなたには、ミナ、それは十分な理由のように見える、私は疑いを持たない」と、老人は悲しい笑顔で返した;それから、ガーデナーに話し、彼は、彼と同様に、彼はカルヴィンの誠実な追随者だった、63彼は付け加えた、「あなたは、信仰の欠如がどこにでも来るように見えます、コリン、私たちは盲目な生き物ですが、それでも私たちは私たちの運命の流れを変えることができ、状況を強制し、ミナはここで想像するように、略奪することによって、彼女は、植物をより早く成長させます。 「あなたがたはこう言いなさい」とコリンは悲しみながら言った、「全能者には確かにわれわれに大きな苦しみがある。 “But I don’t think,” interposed Mina at this juncture, “that I can 彼らは自分自身よりも速く花を咲かせますが、それらを見ることができないときだけは、彼らがいつか吹くことを信じることはまったく不可能です。 メイク 「しかし、あなたは知らないのか、ミナ」と彼は言った、「たとえ地球があなたから種やバラを隠すことができても、神からそれを隠すことはできないのだろうか。 「そうだ、そうだ」という答えは、とても熱心に語りかけたので、それはイライラの限界に近づいていた、「わたしは彼が彼らを見、彼らを成長させていることを知っているが、64しかし、時には彼らも死にますので、わたしは彼らが生きているか死んでいるかを見るために、彼らを振り返るだけです、おじさん」。 「それで貧しいコリンの年賀状の半分を過度の不安と信念の欠如から殺す」彼は、子供を悲しみに見つめながら言ったが、ガーデナーは「古いアダム」についてのインタビューを吐き出したが、それはミナの耳に届き、彼女を叫んだ。 「パパは言います、コリン、正当な理由もなくいつも彼を責めるのは不公平です、なぜなら、ミナと花に関して、それは古いアダムではなく、若いエバのせいだからです。 彼女の叔父の顔にはしばらく悲しい笑顔が浮かび上がったが、すぐに消え去り、彼は甥っ子に悲しい思いを寄せて、こう言った。 「君の父親は君をあまりにも愛しているよ、ミナ、怖いよ」 「そして、彼は私があなたをあまりにも愛していることを恐れています」彼女は戻って、老人の側に近づいて、そして、彼女の手のうちの1つを、で覆われていた彼女の手を取り、彼の顔を見つめ、彼女は謙虚で変態の声で尋ねた、「いつ、私の親愛なるパパは元気になりますか?」 「まもなく」彼女の叔父は答え、彼女の視線から目をそらして、面倒な表情で遠くへと向かって「まもなく」と言った。 65 庭師は、単純なモノシルバを発した人にしばらく目を向け、白いのバラの木に向かって曲がって、その行動が気付かれないようにして、彼の頬から奇跡的に涙のように何かを拭い、角の手の後ろで、その後、彼は慎重に子供を見つめました。 彼女は小さな手のひらに顔を埋め込んでいたが、涙は指から豊富に流れ出し、それらの中の泥の間で奇妙な長い足跡を作った。最初は彼女の悲しみは沈黙していたが、ついに、半減した悲しみが聞こえたとき、彼女の叔父は太陽が沈んでいた場所から目を引っ張り、最初の苦しみの苦しみの苦しみの中で、小さな若い姿に悲しみをもって曲げた。 「なんで泣いてるの、ミナ?」 「あなたがそう言ったから――だから――」彼女は叫んだ。 「どう?」と彼は要求した。 「まるで――まるで――」彼女は怒鳴りながら、「たとえあなたが『もうすぐ』と言ったとしても、あなたはそう思わなかった」と。 「あなたは、私が考えなかったことを言って私を知ったことがありますか?」彼は穏やかに尋ねた。 「いや」彼女は答えた。 「さて、ミナ、愛しいミナ、私は確かにあなたのパパがすぐに元気になれることを意味した(天国では)が、ここでは決してない」 この答えが、あの美しい夏の夜の静けさを打ち破ったとき、彼女を抑え込むような優しい手から身を解き放つミナは、風の強さをもって家に向かって、階段を上り、廊下に沿って、最後に、太陽が沈んでいる丘や山々に向かって西に向かう窓の部屋へと飛び出した。 その部屋で命が消えていったのだが、天から黄金色の色が消えていった時よりも速く、その子の叔父が言ったように「ミナを愛しすぎた」と、死のあいだでも、彼女の泣き声を聞き、彼女の入場を拒否する者たちと共に追い払いをし、黙々と叫んだ。 “Don’t make Mina cry – let her come” (ミナを泣かせないで) 「パパ、私のパパ」と彼女は窒息の声でささやき、彼女が彼の近くに巣立ったとき彼の顔に涙を流した。 」 私 彼の唇はしばらく彼女の唇に触れ、彼は「しばらくの間だけ」と弱々しく答えたが、子供は彼の周りに腕を振り回し、彼女の悲しみの中で叫んだ「あああ、パパ、私を連れて行ってください。 あなたも行ってくれ、私も行ってくれ」 どこでも もし彼がそうすることができたなら、彼は彼女を心に突き刺さり、そして彼がそうした間でさえ、この地上にいることをやめました。 「彼は死んだ」と、ある人が低い声で言った、そして、その短い言葉の音に、ミナは、父親であったが、そうでないものを見ることに驚きながら、戻って来た。愛する友人が彼女を部屋から連れて行った。 恐ろしい現実だった。 知る 寡婦は、その無限の夜の間、彼らが続いた悲しい時間を数えていた:彼女の息子は彼女の横で泣きながら立っていた;死の床のそばにいる孤独な警備員は不安な眠りに落ちていた;ろうそくは暗く燃えていたし、ミナのことを考えた人々は、子供も眠っていると想像していましたが、小さな姿が白い服を着て、顔は死体の顔のように白く、足は裸で、目は涙なしで、騒々しくその部屋に入って来て、そこから魂がいたが、最近去った。 「神様、私を祝福してください、ミナさん、あなたは何をしているのですか?」女は、眠りから遠くから始まり、侵入者の目に警戒しました。 「パパを見ている」と答えました。 ミナがそのような形で彼女から雇用を奪った人物は、しばらく子供を見つめ、そして低い真剣なトーンで言った。 「怖くないの?」 「いいえ」とミナは答えた、「怖くない」――ただ――一種の震え声が彼女のフレームを揺さぶり、彼女は答えを止めた。 「ミナさん」と女は続けた、「ここはあなたにふさわしい場所ではありません、あなたはここに一度も来るべきではありません、あなたは私にあなたをベッドに連れ戻すことを許しますよね?」そして彼女はそうするために立ち上がりました。 「いや、いや、わたしはあなたといっしょにいてあげなさい、わたしは彼のところにいること、あるいは彼から離れることには耐えられません、それはわたしをさらに恐れさせます。 69 女は彼女の周りにを包み、彼女を膝に抱き、彼女の心に抱き、彼女の上に頭を傾け、そして彼について、そして彼がどれほど良いものであったか、そして彼がどこへ行ったかについてささやきながら話し、ようやく、朝の向こうに、泣き、悲しみ、興奮で完全に疲れたミナは、正直な友人の胸に頭を投げ落とし、たとえ非常に理性的で謙虚な友人の胸に落ちて、夢のない眠りに落ちた。 シーンは、一生を通して悲惨な仲間になる:二度と、いや、二度と! 彼女が実際に24時間前だったもの、子供のように見えるように、年を節約! あの どれだけ早く存在のカーテンの前にいくつかの前に上がる! どれだけ長い間、その快適な側面が他の人に明らかにされる! 何の完全な愚かさは、それは年齢から年を数えるように見える時、男の子の心は、時には、人生の最も悲しい経験の中で、時には、灰色の髪の人のより古い! 何の平和的または快適な出来事が、幸運な少数の物語を構成する章の大半を照らす! 何の動揺または落ち込むシーンは、反対に、ほとんどの歴史のイベントの存在の書の予言! 70 そして、魂に悲しみの知識をもたらす最初の状況が、どれほど頻繁に、人生を救うなら、それに成功しなければならないものの一種を証明するか:少女時代から、いくつかの女性は病気のベッドのそばで見守り、障害者を傾けるように見え、年をとるまで読んで、騒がしくない足で、優しい言葉と意欲的な手と明るい甘い笑顔、暗い場所に太陽の光を浴びるように見えるが、他の女性はまた、暴力、罪、または不幸の場面の目撃者、または俳優として生まれるように見える――幼いころから、怒りや批判の言葉が彼らの耳に絶え間なく響く。 それは間違いなく、その甥の事態の現実的な知識から生じる恐れ、彼の未亡人の性質、そして子供の性質から生じたもので、彼女の叔父、クレイグマバーの古いラード、フレーザー族の首長は、ミナが彼の周りに腕を折り、彼の肩に頭を置き、そこで泣き、彼が彼女に少し話しに来たとき、彼女の父の中断の日に不安な悲しみの二倍の部分でミナを見つめました。 71 「貧しいミナ」と彼は言い、指の周りに長いカラスを振り回し、非常に恐ろしい声で言った。 彼がこれらの言葉を述べたとき、叫び声が大きくなったが、彼女はしばらくして、恥ずかしげな声で叫んだ。 「彼らは私の親愛なる父を奪い取った、彼らは彼を葬った。 「神はその魂を奪われた、ミナ」と老人は答えた、「わたしたちは彼の体を葬ったばかりだ。愛しい子よ、あなたが、明るい青い空を眺めながら、彼があなたを待っていて見守っていると思っているのではないか。 ミナは眼から涙を流し、一瞬、青い空を眺め、まるで自分自身にアイデアを実現しようと試みているかのように;しかし、彼女は再び彼女の親戚の胸に顔を落とし、窒息の声で答えた「ノー。 「いや」と彼はある程度の驚きに反響し、「なぜそうでないのか?」 「なぜなら、私は確信しているからだ」彼女は泣きながら言った、「私の父は私と一緒にいた方が良かったからだ、彼は私を待って見守って喜んでいないだろう、私は知っているが、彼は私を連れて行きたかったのだ――しかし――彼には時間がない――あるいは何かがあったのだ」 そして、ただの記憶のなかで、 彼女は、彼女の髪が濡れて濡れたときまで叫び、彼女の顔を無視し、彼女は死を理解することができませんでした。ああ、私たちの間で何ができますか? それは彼女にとってより奇妙な謎、より悲しい考えとなり、彼女は、彼女の曖昧で恐ろしい幼稚な方法で、それについて、より多くの反省しました。 あの 「He 今、わたしたちが ここで、ミナよ、偉大な出来事の調節者によって私たちに与えられたすべての運命は、私たちの善のためにあります。もしあなたがあなたの愛する父と一緒に天国へ行くことができたら、神は確実にあなたがそうすることを許してくれたでしょう。 知る 信じる 「ええ、どういう意味か知ってるよ」 「そして、あなたはとてもいい人になり、それを感じようとしますよね?」 「そうだ」と彼女は抽象的に答え、彼女の顔からもう一度カラスを押し返し、父親が言った以上に空を見上げたが、どうにかして死体の見た目は、彼女の信仰と想像力の両方を地球の重い泥で覆い、葬儀と教会の庭は彼女にとって、天国とその喜びが現実的で美しいよりもはるかに具現的で恐ろしいものであった。 第73話「あたしは・・・」 「なに?」と叔父が尋ねた。 「神がすべてを成し遂げられる時、神は私の父の墓からクモを連れ出したのか」と、彼女が最近見たことと反省したことの、彼女にインスピレーションを与えた恐ろしさを語った。 「彼はそれができるだろう」と彼女の叔父は痛ましい休憩の後に答えた。 震える小さな手は、ミナが戻って来たとき、ほぼ揺れ動いた。 「はい、でも私は恐れていますが、彼はそうしないでしょう、叔父さん、そして、彼が埋葬されると言われて以来、私はそれについて考えてきました。 「あなたは多くのことを聞き、見、考えるべきではない、ミナ」と彼女の親戚は、半分悲しみ、半分厳しさで言った、そしてこのコメントは完全に正しかったが、それは彼女のせいではなかった。 「誰もいない、彼らは自分たちでやって来るが、私はそうしないことを望む」と彼女は単純に答え、両手を額の上に抱きしめ、「なぜなら、彼らは私をとても不幸にさせているからだ。 「そして、彼らもそうはしないだろう、ミナ」彼は言った、「彼らも私を不幸にするから」と、彼は若い顔に、まるで彼女の将来の運命の何かをその裏切り的な指標から読み取ろうとしているかのように、困惑した視線を固定した。 「おそらく」ミナは続けた、「それは、ママが私を「変な古い子供」と呼ぶものについて考えるのを助けられないからだ――父は決してそう言ったことがない――」そして、もう一度、暗い目から涙の洪水が流れ出し、彼女の親戚はその時、彼女に「私の愛しい子供、私の貧しい小さなミナ!」以外に何も言える心を持っていなかったからだ。 彼女が感じた野生の愛と、彼女が抱いていた奇妙な思いを、彼女が最も間違って自分の娘を完璧だと想像していた、彼女がこれまで存在していたいかなる子供よりも彼女を美しく、より良く想像していた、誰が彼女をどこにでも連れて行った、乗り、運転、歩き、ボートに乗り、山を渡り、を渡り、水を渡り、親族を訪ねた、誰が孤独な生活、荒れ果てた風景、そして何よりも若い仲間の欠如が彼女に生み出した迷惑な幻想を奨励した、誰が夢見た、人生は彼の小さなミナに明るいはずだ、そして誰が最初にこのアイデアの正確性の疑問が彼の頭に浮かんだときに死んだ。 「彼は子供を傷つけた」と彼らは言った、「彼は彼女をあまりにも彼女の絶え間ない世話の対象にした」 75それに従って、人々がFrazer船長が死んだと聞いたとき、ほとんどの人の口に浮かんだ最初の質問は、「小さなミナは何をしますか?」それはよく知られていたが、父親が彼の娘に彼の愛情を誇った間、母親は彼女の息子に彼女を捧げた:もちろん、彼女は両方に愛情を感じたが、それは決して平等ではない;彼女は彼女の友人たちに個人的に言ったように、彼女の心は男の子に巻き込まれていたが、彼女は、ミナがかつてあったよりも手のひらかいとゲイだったが、彼女は何らかの方法で、彼女は こうして、自分たちがエクセントだった人々を除いて、ほとんどの人々が、ミナ・フラザーを悲しんだり、あるいは、彼女と彼女の誤導した親に、愛の限界よりもはるかに近い範囲で悲しんだりしたので、また、彼女の叔父も、私たちがこの後で尊敬し尊敬し尊敬する真の無示唆な人々の一人だったので、私たちはそれほど稀に彼らに会うので、彼女の父が生きていた間に子供を悲しんだり、彼女が彼女をあまりにも愛していたことを恐れていたので、そして、その親の死後、彼は彼女に関して二度と悲しんだので、彼女には、地球上に親族が残っていないから、自分自身を除いて、彼が「彼は、彼女と一緒に取っただろう、時間 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日*, from https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 発売日: 2026年2月14日*, from * Astounding Stories. (2009) Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. プロジェクト・グーテンバーグ. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html