Bērna pirmā saskarsme ar nāvi

Astounding Stories of Super-Science februāris, 2026, no Astounding Stories ir daļa no HackerNoon's Book Blog Post sērijas. Jūs varat pāriet uz jebkuru nodaļu šajā grāmatā šeit. Pārsteidzoši superzinātnes stāsti 2026. gada februāris: Mūrnieki un feni, 1. apjoms (no 3) - IV nodaļa Minētais . Ar J. H. Riddelu Riddell No Londonas uz Loch Lomond! laipns lasītājs, neuzskatiet pāreju par lēcienu. alfabētiski tas nav solis; šajā grāmatā tas ietver tikai pagriezienu pāri vienai lapai un sākt citu; kamēr šajā vispārīgi briesmīgajā lietā, ko mēs tik īsumā saucam par "realitāti", tas ir tikai ērti ieņemot aizsargājošu pozīciju pretī citiem pasažieriem dzelzceļa vagonā, ēdot intervālos ar neticamu ātrumu, laiku pa laikam mainoties vilcieniem, nogurstot līdz nāvei, ceļojot noteiktu skaitu stundu dažādos ātrumos ( Bradshava neizskaidrojamais ceļvedis), trenažieris un, iespējams, mazliet laiva, un lieta ir laimīgi pabeigta. , tūristam kļūst par atmiņas sapni, savukārt Loch Lomond pakāpeniski uzņem faktu raksturu. redzēt Tāpēc pro. Vai tad jebkura pildspalva, kas izvilkta no viņas, kas izglāba Romu, lineāra pēcnācēja 59. spārna, vai izgatavota no Gillotta, vai izgatavota ar gutta percha, vai izgatavota no nemirstīga zelta, būtu apveltīta ar tādu pašu aktualitāti kā tas pats brīnišķīgais? Tas, kas šajās vēlākajās dienās tik ātri pārnes no cilvēka darba bezgalīgās satricinājuma un satricinājuma līdz Dieva majestātiskajai un briesmīgajai patiesībai; no “lielās pilsētas” līdz vientuļajai valstij; no Anglijas rozēm līdz Skotijas karstuma spīdumam; no Dienvidu bagātās līdzenuma un mūžīgās vienotības līdz straujām straujām straujām strūklām un vējdzirnavām, kalniem un pļavām un slavenajai ziemeļu ainavai, – un es rakstītu, kā es jūtu, par šo skaisto pasaules daļu, kur ūdeņi dejo un kalni melo, un ērgļi staigā pa saulainām salām; kur vēsture, laiks un notik Dzelzs ceļš Ak, dārgais Skotija, varoņdarbībā pagodināta, reliģijā svētīta, liela nelaimē, principiāli noturīga, neparedzama ģēnijā, skaista ar skumju asaru pilieniem, svētīta karavīru, patriotu, augsta dvēseles vīriešu, dāsnu sirds 60 sieviešu, autoru, dzejnieku, gleznotāju kāpnēs, kur Bruce cīnījās un Wallace nomira, un skaista karaliene raudāja, un Rizzio dziedāja, un miljardi lielo mirušo mierīgi gulēja, kas uzdrīkstējās runāt par tevi, pēc kura vārda vien bija pietiekami, lai triumfētu pa laika upi, līdz vietai, kur šī upe kļūst sajaukta mūžības okeānā, kas nav izšķērd Bet kurš gan nevēlētos kaut ko dot, lai varētu teikt, ka viņš ir dzimis Ben Nevisa acu priekšā? kurš gan nevēlētos daudz runāt par šo valsti kā par "tēvzemi"? kurš, pat šajās utilitārajās dienās, būtu tik parasts un neromantisks, ka nevēlētos, lai vietējais būtu tiesīgs noķert ziedošo hētru un saukt vietu, kur tā aug tik greznīgi, par māju? kurš, visbeidzot, nevēlētos, pat ar ļoti vienaldzīgu ceļvedi, pagriezt lapu un stāvēt dažas minūtes augusta vakarā iztēlē dārzā, kas bagāts ar visiem reti sastopamajiem ziediem un saldajiem aromātiem, un vēl bagātāks, lai valdītu skats uz šo s Jūs, lasītāji, es zinu, ka tas mani piespiedīs, kad es piebilstu, ka garīgais ceļojums ir jāveic, pirms jūs varat uzzināt dažas turpmākas detaļas no tām, kas tik īsi un bezceremoniski tika ieviestas jūsu paziņojumā iepriekšējās nodaļas noslēgumā. Saule, kas aizgāja, pār ezeru plūda sava veida slavu: koki izskatījās spilgtāki, un kalni lielāki, un salu skaistāki, un ūdeņi skaidrāki, un drupas vientuļāki, jo pēdējie diennakts lepnuma kunga stari nokrita uz tiem un tos visus apgaismoja; un uz kaut ko augstāku, neiznīcīgāku, acīmredzami pārejošāku – vēl miljoniem reižu vērtīgāku Vispārējā Radītāja acīs – šie siltie stari lēnām nokrita – uz pelēko matu vīra galvām, kādu desmit gadu vecu viņa jaunāko un bērnu. Īsā laika posmā pirmās divas acis — tās acis, kas radītas ne tikai uz laiku, bet uz mūžību — mirdzēja ar dīvainu, neizsakāmu apbrīnu, kurā arī uz zemes panorāmu, ar tās nepārtrauktu pārmaiņu, tomēr bezgalīgu vienotību, sajaucās skumjas izteiksme; bet garumā ar dziļu elpu vecākais atgriezās no savas dabas kontemplācijas, lai runātu ar bērnu. "Tev vajadzētu būt pacietīgākam, Mina," viņš teica, pusbrīdīgi; "ziedi ziedēs, un sēklas parādīsies, daudz ātrāk bez jūsu palīdzības, ticiet man." Mazā meitene, kurai tika adresēts iepriekš minētais komentārs, bija strādājusi, lai nospiestu 62 bagāto smalko veidni no spuldzes saknes, lai noskaidrotu, vai tie patiešām dīgst; bet viņa uz brīdi pārtrauca savu darbu, bet dārznieks, kurš pabeidza šo triju, stāvēja sava veida pasaku paradīzes vidū, tik tuvu Loch Lomond, piebilda: "Jums ir nepieciešams laiks, lai kaut ko darītu, Miss Mina, jo jūs nekad neņemt tos ārā no zemes, vai arī izspiest zemi no tiem, ilgi pirms tie ir pusi gatavi, lai redzētu, vai tie aug." Bērns pacēla galvu, kad viņš pabeidza, un, atmetot no viņas sejas daudzus spīdīgus cirtas, un aizzīmogojot acis ar savu roku, pārliecinoši paskatījās uz pirmā runātāja seju, kad viņa atbildēja, "Tas ir tāpēc, ka, tēvocis, viņi nebūs zaļi uz pusi pietiekami ātri: kad Colin ievieto sēklas un saknes un lietas zemē, es varu gaidīt, patiešām es varu, dienu vai divas; bet man nav iespējams noticēt, ka viņi patiešām aug pēc tam, ja es tos neredzu; tāpēc es tos izvelku." “Un tev, Mina, tas šķiet ļoti pietiekams iemesls, man nav šaubu,” vecais vīrs ar skumju smaidu atgriezās; tad, vēršoties pie dārznieka, kurš, tāpat kā viņš pats, bija patiess Kalvīna sekotājs, 63 viņš piebilda: “Tu redzi, kā ticības trūkums nāk visur, Colin; mēs esam akli radījumi, tomēr maldināsim sevi ticībā, ka mēs varam mainīt mūsu likteņu plūsmu un piespiest apstākļus, tāpat kā Mina šeit iztēlojas, laupot, viņa padarīs augus augt ātrāk. “Darīt un jūs to varēsiet teikt, kungs,” skumji atvainojās Kolins; “Visvarīgajam noteikti ir liels trieciens pie mums.” “Bet es nedomāju,” šajā brīdī intervēja Mina, “ka es varu Viņi zied ātrāk, nekā viņi paši darītu; tikai tad, kad es nevaru tos redzēt, man ir pilnīgi neiespējami noticēt, ka viņi kādreiz pūš - tas ir, tēvocis. " Padarīt "Bet vai tu nezini, Mina," viņš atgriezās, "ka, lai gan zeme var, un dara, slēpt sēklas un spuldzes no jums, tā nevar to darīt no Dieva? “Jā, jā,” bija atbilde, kas izteikta tik sirsnīgi, ka tā robežojās ar pašu aizkaitināmības robežām, “es zinu, ka Viņš tos redz un padara tos augt; 64bet dažreiz Viņš arī ļauj viņiem mirt, un tāpēc es vienkārši nospiestu veidni atpakaļ mazliet, tēvocis, lai redzētu, vai viņi ir dzīvi vai miruši.” "Tāpēc nogalinājiet pusi nabaga Kolina ikgadējos no pārmērīgas trauksmes un neticības," viņš teica, skatoties skumji uz bērnu, kamēr dārznieks izsmēja interjekciju par "veco Ādamu", kas, sasniedzot Mina ausis, lika viņai izsaukt: "Tēvs saka, Colin, tas nav godīgi, ka jūs vienmēr vainot viņu bez pareizas iemesla; jo attiecībā uz Mina un ziediem, tas nav vecais Ādams, bet jauns Ieva, kas ir vainīgs." Viņas tēva sejā uz brīdi plosījās skumja smaids, bet tūdaļ tas pazuda; un, skatoties uz savu mazdēlu ar skumjām, viņš teica: “Tavs tētis ir pārāk mīlējis tevi, Mina, es baidos.” “Un viņš baidās, ka es tevi pārāk ļoti mīlu,” viņa atgriezās, tuvojoties vecāka gadagājuma cilvēka pusē; tad, paņemot vienu no viņa rokām starp viņas rokām, kas bija pārklātas ar māliem, un aizkustinoši skatījās uz viņa seju, viņa jautāja ar pazemotu, izmainītu balsi: “Kad mans mīļais tētis būs vesels?” “Tūlīt,” atbildēja viņas tēvocis, novēršot savu skatienu no viņas, un skatoties prom, ar apgrūtinātu sejas izteiksmi, uz tālu attālumu – “tūlīt”. 65 Dārznieks īsā brīdī pievērsa acis tam, kurš bija izrunājis vienkāršo monosilābu, tad, noliecoties pretī baltajam moss rožu kokam, lai darbība paliktu nepamanīta, viņš no sejas izdzēsa kaut ko brīnišķīgi kā asaru, ar ragu roku muguru; pēc tam viņš piesardzīgi paskatījās uz bērnu. Viņa bija apglabājusi savu seju savās mazajās plaukstās, un asaras plūda pārpilnībā caur pirkstiem, veidojot dīvainas garas takas starp māliem uz tām.Sākumā viņas skumjas bija klusas; bet, beidzot, dzirdot pusi nomāktu sūdu, viņas tēvocis aizveda savas acis no vietas, kur saule stāvēja, un, skumji saliekot tās uz mazo jauno skaitli, kas tagad noliecās savas pirmās rūgtuma bēdās; viņš jautāja: “Kāpēc tu raud, Mina?” “Tāpēc, ka jūs to teicāt – tā –” viņa raudāja. “Kā?” viņš prasīja. “Tas bija tā, it kā – tā, it kā –,” viņa aizrāvās, “kaut arī tu teici “drīz”, tu to nedomāji.” "Vai tu mani kādreiz pazīsti, lai teiktu kaut ko, ko es nedomāju?" viņš maigi jautāja. “Nē” viņa atbildēja. "Tātad, Mina, dārgais mazais Mina, es tiešām darīju 66 nozīmē, ka jūsu tētis drīz būs labi - debesīs - bet nekad šeit." Kad šī atbilde pārtrauca brīnišķīgās vasaras vakara klusumu, un, atbrīvojot sevi no laipnās rokas, kas viņu būtu aizturējusi, Mina steidzās ar vēja plūdumu uz māju, pa kāpnēm, pēc tam pa koridoru un beidzot uz istabu, kuras logi skatījās uz rietumiem uz kalniem un kalniem, kur saule aizgāja. Šajā istabā dzīvība aizgāja.Visstraujāk pat tad, kad zelta toņi pazuda no debesīm, apziņa atkāpās no viņa rāmja, kurš, kā teica bērna tēvocis, “mīlēja Mina pārāk labi”: kurš, pat nāvē, dzirdot viņas raudāšanu un ekspozīciju ar tiem, kas būtu atteikušies no viņas iebraukšanas, vāji murmura, “Nedariet Mina raudāt – ļaujiet viņai nākt.” "Tēvs, mans paša tētis," viņa sūdzējās nosmakšanas balsī, lietus asaras pār viņa seju, kamēr viņa nestāvēja tuvu viņam, "saki, ka tu nemirsi - atstāt “” Mums Viņa lūpas īsā mirklī pieskārās viņai, un viņš vājprātīgi atbildēja: “Tikai uz brīdi,” bet bērns, apgriežot rokas ap viņu, viņas 67 agonijā kliedza: “Ak, tēt, ņem mani kopā ar tevi – Tu ej, ņem arī mani!” Visur Ja viņš to būtu varējis izdarīt, viņš to darītu; viņš to krampjoši piesaistīja savai sirdij, un pat tad, kad viņš to darīja, pārtrauca būt uz šīs zemes. "Viņš ir miris," teica kāds ar zemu svinīgu balsi; un, dzirdot šo īso teikumu, Mina krita atpakaļ, pārsteigta redzot to, kas bija viņas tēvs, un tas nebija. Tā bija briesmīga realitāte. zināja Atraitne skaitīja bēdīgās stundas, kad tās turpinājās minētās bezgalīgās nakts gaitā: viņas dēls stāvēja viņas pusē, raudājot; vientuļais novērotājs pie nāves gultas bija nonācis nemierīgā miegā; sveces dedzināja tumši, un tie, kas domāja par Mina, vispār iedomājās, ka bērns arī guļ, kad maza figūra, kas bija ģērbta pilnīgi baltā krāsā, viņas sejas bija baltas kā mirušo, viņas kājas bija tukšas, un viņas acis bija bez asarām, nāca bez trokšņa, zagdams tajā telpā, no kurienes dvēsele 68 bija, bet nesen aizgāja. “Kungs, svētī mani, Miss Mina, ko tu dari?” raudāja sieviete, sākot no miega, un satraukusies, redzot iebrucēju. „Ko tu dari?” “Redzot manu tēti,” bija atbilde. Cilvēks, kura nodarbinātība Mina bija tādā veidā atņemta no viņas, skatījās uz bērnu uz mirkli; tad teica zemā nopietnā tonī, “Vai jūs nebaidāties?” “Nē,” atbildēja Mina, “neuztraucieties – tikai –” sava veida trīce satricināja viņas rāmi, un viņa pārtrauca savu atbildi. "Miss Mina," turpināja sieviete, "tas nav piemērots jums, jums nekad nevajadzēja būt šeit; jūs ļautu man ņemt jūs atpakaļ uz gultas, vai ne?" un viņa piecēlās, lai to izdarītu: bet Mina nolika rokas ap kaklu, un kliedza tik lūgšanas un skumjas, - “Nē, nē; ļaujiet man palikt pie jums: es nevaru izturēt būt vienatnē vai tālu no viņa; tas padara mani daudz bailīgāku: ļaujiet man palikt,” — ka, vai tas ir pareizi vai nepareizi, viņai bija atļauts palikt. 69 Sieviete apgriezās ar šalli, paņēma viņu uz ceļiem, turēja viņu pie sirds un nolika galvu virs viņas, un tā viņi sūdzējās par viņu un par to, cik labs viņš bija, un kur viņš bija aizgājis; līdz beidzot, no rīta, pilnīgi izsmelts no raudāšanas un skumjas un satraukuma, Mina nokrita galvu uz godīga, lai gan ne pārāk saprātīga, pazemīga drauga krūtīm un nokrita bezmiega miegā; no kura, kad saule bija augsta debesīs, viņa pamodās ar priekšlaicīgu skumju zināšanu savā sirdī un atmiņu par to, ka viņas sirdī ir liels skaudība. Scēna, lai būtu sava veida bēdīgs pavadonis visā dzīvē: nekad vairs, nē, nekad! parādīties augšā, ietaupot gadus, ko viņa faktiski bija divdesmit četras stundas iepriekš - bērns! Tā Cik ātri pastāvēšanas aizkaru paaugstinās priekšā dažiem! cik ilgi, lai saglabātu savu patīkamo pusi, tiek atklāta citiem! Kāda pilnīga muļķība šķiet skaitīt vecumu pēc gadiem, kad zēna sirds dažreiz ir vecāka visnožēlojamākajās dzīves pieredzēs nekā pelēko matu cilvēka! Kādi mierīgi vai patīkami incidenti apgaismo lielāko daļu nodaļu, kas veido veiksmes dažu stāstu! 70 Un cik bieži arī pirmie apstākļi, kas dvēselei dod zināšanas par skumjām, izrādās tāda veida apstākļi, kas, ja dzīvība tiek ietaupīta, tam jāizdodas: no meitenes vecuma dažas sievietes šķiet paredzētas skatīties pie slimības gultas, novirzīt invalīdu, lasīt vecāka gadagājuma cilvēkiem, dot ar trokšņainām kājām un maigiem vārdiem un vēlamām rokām, un spilgti saldām smaidām, saules gaismai uz tumšām vietām; savukārt citas atkal parādās piedzimstot, lai būtu liecinieki vai aktieri vardarbības, grēka vai bēdas ainas - no bērnības vārdi dusmas vai kritikas izklausās nemitīgi viņu ausīs. Iespējams, ka bailes, kas izriet no faktiskās zināšanas par viņa brālēna lietu stāvokli, viņa atraitnes raksturu un bērna dabu, izraisīja, ka viņas vectēvs, vecais lairs no Craigmaver, Frazer cilts galva, ar tādu dubultu satraukumu skatoties uz Mina, kā viņa salocīja rokas ap viņu, un nolika galvu uz viņa pleca un raudāja, kad viņš atnāca, lai mazliet runātu ar viņu viņas tēva intermenta dienā. 71 “Nabadzīgais mazais Mina,” viņš teica, griežot garās cirtas ap savu pirkstu un runājot ļoti drebinošā balsī: “Mans mīļais bērns, nabagais mazā Mina.” Viņa šos vārdus sakot, satricinājumi kļuva arvien skaļāki; bet, garumā, viņa murmura ar apkaunojošu toni, “Viņi paņēma manu dārgo tēti: viņi viņu apglabāja.” “Dievs ir atņēmis savu dvēseli, Mina,” atbildēja vecais vīrs; “mēs esam tikai apglabājuši viņa ķermeni. Mina noķēra asaras no acīm un kādu brīdi skatījās uz zilā debess, it kā cenšoties realizēt ideju sev; bet tad viņa atkal nokrita seju uz viņas radinieka krūtīm, un atbildēja, ar nosmakšanu, "Nē." “Nē,” viņš atgādināja ar kādu pārsteigumu, “kāpēc gan ne?” “Jo, es esmu pārliecināta,” viņa raudāja, “mūsu pašu tētis labprātāk es būtu ar viņu. viņš nebūs laimīgs gaidīt un skatīties uz mani; es zinu, viņš nebūs, viņš gribēja mani ņemt ar viņu – bet – bet – viņam nebija laika – vai – kaut kas.” Un tikai atmiņā par Atvadīšanās viņa kliedza, kamēr viņas mati bija mitri un mitri, jo tas krita vaļā 72un neuztvēra viņas seju.Viņa nevarēja saprast nāvi.Ah! kas starp mums var?Tas viņai kļuva dīvaināks noslēpums, skumjāka doma, jo vairāk viņa, viņas vāji biedējoši bērnišķīgi, pārdomāja par to. Tā “Viņš Tagad, ko mēs Ja jums būtu bijis labi iet debesīs ar savu mīļoto tēvu, Dievs noteikti būtu ļāvis jums to darīt.Vai jūs saprotat mani, mana mazais brālēns?Ko es domāju, tas ir, ka Viņš spēj rīkoties ar visām lietām un rīkojas ar visām lietām mūsu galīgajai laimei; ja ne šajā pasaulē, visticamāk nākamajā. Zināt ticēt “Jā, es zinu, ko tu domā.” “Un tu būsi ļoti labs, un mēģini to sajust, vai ne?” "Jā," viņa atbildēja abstraktā veidā, vēlreiz nospiežot cirtas no viņas sejas un raugoties uz debesīm, par kurām viņš bija teicis, ka viņas tēvs ir; bet kaut kā līķa skats bija aizsprostojis gan viņas ticību, gan viņas iztēli ar lielu daļu no zemes smagās māla; un viņai bēres un baznīcas dārzs bija daudz apjomīgāki un briesmīgāki, nekā debess ar saviem priekiem bija reāls un skaists. 73 “Es brīnos,” viņa murmura. “Kā?” jautāja viņas tēvocis. "Vai tad, kad Dievs var visu izdarīt, viņš paņēma zirnekļus no mana tēva kapa," un trīcēja stāstīja par šausmām, ar kurām tās lietas, ko viņa nesen bija redzējusi un pārdomājusi, viņu iedvesmoja. “Viņš to varētu izdarīt,” pēc sāpīgas pauzes atbildēja viņas tēvocis, “ja tā būtu Viņa griba.” Trīcīgās mazās rokas gandrīz krampji aptvēra viņu, kad Mina atgriezās, “Jā, bet es baidos, ka Viņš to nedarīs, tēvocis, un – un es par to esmu domājis kopš viņi teica, ka viņš tiks apglabāts.” "Tu dzirdi un redzi un domā par daudzām lietām, kuras nevajadzētu darīt, Mina," teica viņas radinieks, puse skumji, puse stingri; un komentārs bija pilnīgi taisnīgs, bet tā nebija viņas vaina, ka viņa to darīja. "Neviens; tie nāk paši no sevis, un es vēlos, lai viņi nebūtu," viņa atbildēja vienkārši, saspiežot abas rokas pār pieri, "jo tie padara mani tik nelaimīgu." "Un es vēlos, ka arī viņi to nedarītu, Mina," viņš teica, "jo tie arī mani dara nelaimīgu;" un viņš fiksēja satraucošu skatienu uz jauno seju, it kā cenšoties izlasīt kaut ko par viņas nākotnes likteni no šī nodevīgā indeksa. "Es domāju," turpināja Mina, "tas ir tāpēc, ka es nevaru palīdzēt domāt par lietām, ko mamma sauc par mani; "dīvains vecmodīgs bērns," - mans tētis nekad to neteica:" un atkal no tumšām acīm nāca asaru plūsma, un viņas radiniekiem nebija sirds, lai viņai pateiktu neko vairāk, izņemot: "Mans dārgais bērns, mana nabadzīgā maza Mina!" Kurš būtu varējis nosodīt maigu radījumu – mežonīgo mīlestību, ko viņa izjūt, un dīvainas domas, ko viņa uztvēra, par to, kurš visvairāk kļūdaini bija iedomājies, ka viņa meita ir pilnīga; kurš bija iedomājies, ka viņa ir skaistāka un labāka nekā jebkurš bērns, kas jebkad agrāk bija bijis; kurš parasti ņēma viņu līdzi visur – braucot, braucot, staigājot, braucot ar laivu, pārkāpjot kalnus, pļavas, uz ūdens – lai apmeklētu savus radiniekus; kurš iedrošināja vientuļās fantāzijas, ko viņā radīja vientulība, bezpalīdzīga ainava un, galvenais, jauniešu trūkums; kurš bija sapņojis "Viņš ir iznīcinājis bērnu," katrs sacīja, "un padarījis viņai pārāk daudz par viņa pastāvīgās aprūpes objektu." 75 Un līdz ar to, kad cilvēki dzirdēja, ka kapteinis Frazeris bija miris, pirmais jautājums, kas daudziem nāca prātā, bija: "Ko mazā Mina darīs?" jo bija labi zināms, ka, kamēr tēvs savu mīlestību uzņēma savai meitai, māte viņas dēlam piešķīra pārāk daudz: protams, viņa jutās piesaistīta abiem, bet tā nekādā ziņā nebija vienāda; jo, kamēr viņas sirds bija iesaiņota zēnam, kurš bija rudenīgāks un gaišāks, nekā jebkad bijusi Mina, viņa kaut kā vienmēr jutās, ka viņas meitenei ir pietiekami daudz j Un tā notika, ka lielākā daļa cilvēku, izņemot tos, kas paši bija ekscentriski, raudāja par Mina Frazer, vai citādi žēloja viņu un viņas maldinošos vecākus tādā nozīmē, kas daudz tuvāk skāra nolaidības robežas nekā mīlestības robežas; un pat viņas tēvocis, kurš bija viens no tiem patiesiem nedemonstrējošajiem vīriešiem, kurus mēs šajās vēlākajās dienās cienām un godājam ar tik trīskāršu cieņu un apbrīnu, jo mēs tik reti tos satiekam, skumjās par bērnu, kamēr viņas tēvs dzīvoja, jo viņš baidījās, ka viņš viņai bija pārāk mīlējis; un pēc šī vecāka nāves viņš dubultīgi skumjās par viņu, jo viņai nebija neviena Šī grāmata ir daļa no publiskā domēna. Astounding Stories. (2009). Astounding STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. Izlaišanas datums: februāris 14, 2026*, no https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 