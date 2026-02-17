Първата среща на детето със смъртта

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories е част от поредицата HackerNoon's Book Blog Post. The Moors and the Fens, volume 1 (от 3) - Chapter IV: Mina. Зашеметяващи истории за супернауката февруари 2026 г.: Маврите и фените, том 1 (от 3) - глава IV Мината е от J. H. Riddell Riddell В азбуката това не е стъпка; в тази книга тя просто включва превръщането на една страница и започването на друга; докато в това обикновено ужасно нещо, което ние така накратко наричаме "реалност", това е само удобно да се заеме защитна позиция срещу другарите си пътници в железопътен вагон, да се яде на интервали с невероятна скорост, да се променят влаковете от време на време, да бъде уморен до смърт пътуване за определен брой часове с различни скорости ( Неописуемият Пътеводител на Брадшоу), коучинг и може би малко лодка – и това е щастливо постигнато. , става за туристите мечта на паметта, докато Лох Ломонд постепенно приема характера на факт. видя За тях. Би ли било така, че всеки молив – независимо дали е изваден от 59-ото крило на линейно потомство на нея, която спаси Рим, или произведен от Гилът, или напечатан с гута перча, или направен от непоколебимо злато – да бъде надарен със същото количество действителност като същото чудно нещо? Което в тези последни дни толкова бързо пренася човека от безкрайната бъркотия и бъркотия на човешкото дело към величествената величие и ужасната истина на Бога; от „големия град“ към самотната страна; от изливането на розите на Англия до блясъка на шотландската горещина; от богатата равнина и вечната простота на Юга до бързите потоци и кипящите потоци, и планините, и морите, и славните пейзажи на Севера – и аз бих написал, както чувствам, за тази част от този прекрасен свят, където водите танцуват и планините блестят, а орела се скита през дърветата по слънчевите острови; където историята, времето и събитията, и природата, всички са съчетани в странни заклинания Пътят на желязото О, скъпа Шотландия, възнесена от героизма, осветена от религията, велика в нещастието, непоколебима в принципите, несравнима в гения, украсена със сълзите на скръбта, осветена от стъпките на воини, патриоти, високодушни мъже, благородни жени, автори, поети, художници; където Брус се бори и Уолъс умира, и една добра кралица плаче, и Рицио пее, и безбройните от великия починали спокойно спят – кой се осмелява да говори за теб, след когото самото име е достатъчно, за да бъде триумфално по реката на времето, до точката, където тази река се слива в океана на вечността, че не е загубила енергията си и Но кой не би дал нещо, за да може да каже, че е роден пред очите на Бен Невис? кой не би се отказал много да говори за тази страна като за „Родина“? който, дори в тези утилитарни дни, би бил толкова обикновен и неромантичен, че да не желае да има право на местното население да извади цъфтящия хетър и да нарече мястото, където расте толкова луксозно, дом? който, в крайна сметка, не би, дори с много безразличен водач, преобърнал страницата и не би стоял за няколко минути в въображението една августска вечер в градина, богата на всички редки цветя и сладки аромати, и още по-богати в командването на гледката над това старо езеро, Лох Ломонд? Вие, читател, знам, че ще ме принудите да направя това, когато добавям, че умственото пътуване трябва да бъде извършено, преди да можете да научите някои допълнителни подробности от тези, които така кратко и безцеремониално са въведени в вашето известие в края на предходната глава. Залезното слънце излъчваше някаква слава над езерото: дърветата изглеждаха по-ярки и планините по-велики, и островите по-красиви, и водите по-ясни и руините по-самотни, тъй като последните лъчи на гордия господар на деня паднаха върху тях и ги осветяваха всички; и върху нещо по-високо, по-неразрушимо, по-очевидно преходно – все още милиони пъти по-ценно в очите на всеобщия Създател – тези топли лъчи паднаха нежно, – върху главата на един сивокоси човек, на около десет години неговият младши, и на едно дете. За кратък период очите на първите двама – на онези, създадени не само за време, но и за вечност – се размиват с поглед на странно, неизразимо възхищение, в което тъжното изражение се смесва също и върху земното, панорамата, с нейната непрестанна промяна, но безкрайна единомислие; но накрая с дълбок дъх старецът се отвръща от своето съзерцание на природата, за да говори с детето. — Трябва да имаш повече търпение, Мина — каза той, наполовина треперещ; — цветята ще цъфтят, а семената ще се появят, много по-бързо без вашата помощ, повярвайте ми. Малкото момиченце, на което беше адресирано гореизложеното, беше заето да изтласка 62-богата фина форма от върха на луковичен корен, за да провери дали те наистина поникнаха; но тя прекъсна работата си за миг, докато градинарят, който завърши това трио, стоеше в средата на един вид фея Рай, толкова близо до Лох Ломонд, добави: „Вие, Мис Мина, отнемате малко време, за да направите всичко, защото никога не ги изваждате от земята, или отблъсквате земята от тях, много преди да са наполовина готови, за да видите дали растат.“ Детето вдигна глава, докато той завърши, и хвърли назад изобилие от блестящи къдрици от лицето й, и засенчи очите си с ръката си, уверено погледна лицето на първия говорител, докато тя отговори, "Това е така, защото, чичо, те няма да бъдат зелени наполовина достатъчно бързо: когато Колин сложи семената и корените и нещата в земята, мога да чакам, наистина мога, за един ден или два; но е невъзможно за мен да повярвам, че те наистина растат след това, освен ако не ги видя; затова ги изтеглям." „И на теб, Мина, това изглежда много достатъчна причина, нямам съмнение“, отвърна старецът със тъжна усмивка; след това, като се обърна към градинаря, който, както и той, беше искрен последовател на Калвин, 63 той добави: „Виждаш как липсата на вяра идва навсякъде, Колин; ние сме слепи същества, но се заблуждаваме в убеждението, че можем да променим потока на нашите съдби, и да принудим обстоятелствата, точно както Мина тук фантазира, чрез грабеж, тя ще направи растенията да растат по-бързо. „Действително и вие може да кажете това, господин“, оплаква се Колин; „Всемогъщият със сигурност има голямо недоволство от нас.“ "Но аз не мисля", интерпретира Мина в този момент, "че мога да Те цъфтят по-бързо, отколкото биха направили сами по себе си; само когато не мога да ги видя, е съвсем невъзможно за мен да повярвам, че някога ще взривят – това е, чичо.“ Направи — Но не знаеш ли, Мина — отвърна той, — че макар земята да може и да крие от тебе семената и луковиците, тя не може да го направи от Бога? "Да, да", беше отговорът, изговорен толкова с нетърпение, че граничеше със самите граници на раздразнителността, "Аз знам, че Той ги вижда и ги прави да растат; 64 но понякога и Той ги оставя да умрат, и затова аз просто отблъсквам формата малко, чичо, за да видя дали са живи или мъртви." "И така, убий половината от бедните годишнини на Колин от прекомерна тревога и липса на вяра", каза той, гледайки с тъга детето, докато градинарят изкрещяше преписка за "стария Адам", която, достигайки до ухото на Мина, я накара да извика: „Папа казва: Колин, не е справедливо винаги да го обвиняваш без причина, защото за Мина и цветята не е виновен старият Адам, а младата Ева.“ Тъжна усмивка се разпръсна за миг над лицето на чичо й, но веднага изчезна; и огъвайки поглед, изпълнен с тъжно значение върху племенницата си, той каза: „Твоят баща е твърде обичан от теб, Мина, страхувам се.“ — И той се страхува, че съм прекалено обичан от теб, — върна се тя, приближавайки се към страната на стареца; след това, като взе една от ръцете му между нея, които бяха покрити с плесен, и го погледна в лицето, тя попита с потиснат, изменен глас: — Кога ще се оправи скъпият ми татко? — Скоро — отвърна чичо й, като отвърна погледа си от нейния и погледна назад, със затруднено изражение на лицето, в далечното разстояние — «скоро». 65 Градинарът за миг затвори очи към онзи, който изрече простата дума, а след това, като се наведе към бяло розово дърво, за да може действието да остане незабелязано, избърса нещо чудотворно като сълза от бузата си, с гръб на рогата ръка; след което внимателно погледна детето. Тя беше погребала лицето си в малките си длани, а сълзите изтекоха изобилно през пръстите си, правейки странни дълги следи сред глината върху тях.В началото скръбта й беше мълчалива; но най-накрая, чувайки наполовина потиснат шум, чичо й извади очите си от мястото, където залязваше слънцето, и ги огъна тъжно върху леката млада фигура, която сега се покланяше в агонията на първата си горчива скръб; той попита: „Защо плачеш, Мина?“ — Защото си го казал — каза тя. „Как?“ – попитал той — Като че ли — промърмори тя. — Въпреки че си казала „скоро“, не си го помислила. — Познаваш ли ме някога, за да кажа нещо, за което не си мислех? — попитал той нежно. „Не“ отговори тя. — Е, Мина, скъпа Мина, аз наистина направих 66-то, което означава, че баща ти скоро ще бъде добре — в рая — но никога тук. Остър див вик избягал от треперещите устни, когато този отговор прекъсвал тишината на онази прекрасна лятна вечер, и освобождавайки се от любезната ръка, която би я задържала, Мина побързала със силата на вятъра към къщата, изкачвайки се по стълбите, след това по коридора, и накрая в стая, чиито прозорци гледали на запад към хълмовете и планините, където слънцето залязвало. По-бързо дори отколкото златните нюанси избледняваха от небето, съзнанието се отдръпваше от рамката на него, който, каза чичото на детето, „обичаше Мина прекалено добре“: който, дори в смъртта, чувайки плача й и отмъщавайки с онези, които щяха да й отрекат влизането, мърмореше слабо, „Не карайте Мина да плаче – нека дойде.“ — Баща, баща ми — шепна тя с задушаващ глас, като му валяха сълзи по лицето, докато се гневеше близо до него, — кажи, че няма да умреш — да си тръгнеш. „ Аз Устните му се докоснаха до нейните за кратък миг и той нежно отговори: „само за известно време“, но детето, разклащайки ръцете си около него, извика в 67-ата си агония: „О, татко, вземи ме с теб – Ти си на път, вземи и мен.“ където и да Ако можеше да го направи, щеше да го направи; той я притисна конвулсивно към сърцето си и дори докато го правеше, престана да бъде на тази земя. "Той е мъртъв", каза някой с нисък, тържествен тон; и на звука на това кратко изречение, Мина се сви, ужасена от виждане на това, което беше баща й и не беше. Беше ужасна реалност. знаят Вдовицата преброяваше тъжните часове, които преминаваха през тази безкрайна нощ: синът й стоеше и плачеше до нея; самотният наблюдател на смъртното легло беше паднал в неспокоен сън; свещите гориха мрачно, а онези, които мислеха за Мина, въобще си представяха, че детето също спи, когато една малка фигура, облечена в бяло, лицето му бледа като на трупа, краката му голи и очите му без сълзи, дойдоха безшумно да откраднат в тази стая, откъдето една душа изчезна, но напоследък си отиде. — Господи, благослови ме, мисис Мина, какво правиш? — извика жената, започвайки в дълбочина от съня, и тревожеше, когато видя натрапника. — Какво правиш? „Гледай баща ми“, беше отговорът. Човекът, чиято работа Мина по някакъв начин я е отнела, погледна детето за миг; след това каза с нисък, сериозен тон: „Не се ли страхуваш?“ — Не — отговори Мина, — не се страхувай — само — — един вид треперене разтърси рамката й и тя спря в отговора си. — Мис Мина — продължи жената, — това не е подходящо място за теб; ти никога не би трябвало да си бил тук; ще ми позволиш да те взема обратно в леглото, нали? — и тя се изправи, за да го направи; но Мина сложи ръцете си около шията си и извика така молещо и тъжно, — „Не, не; оставете ме да остана с вас: не мога да понасям да съм сам или далеч от него; това ме плаши още повече: оставете ме да остана“ – че, било то правилно или неправилно, тя е била позволена да остане. 69 Жената обгърна брадва около себе си и я взе на колене, и я хвана за сърцето си, и наклони главата си над нея, и така те говориха в шепот за него, и колко добър той е бил, и къде е отишъл; докато, най-накрая, към сутринта, напълно изморена от плач, и скръб, и вълнение, Мина хвърли главата си върху гърдите на честен, макар и не много разумен, смирен приятел, и падна в безсънния сън; от който, когато слънцето беше високо на небето, тя се събуди с преждевременно познание на скръбта в сърцето си, и паметта на Сцената да бъде един вид тъжен спътник през целия живот: никога повече, не, никога! да изглежда в aught, спаси години, това, което тя всъщност беше двадесет и четири часа по-рано - дете! Това Колко скоро завесата на съществуването се издига пред някои! за колко дълго, ако не и нейната приятна страна се разкрива на другите! Каква абсолютна глупост изглежда да се брои възраст след година, когато сърцето на момчето понякога е по-старо във всички най-тъжни преживявания на живота, отколкото на сивокосмелия човек! Какви мирни или приятни инциденти осветяват повечето от главите, които съставляват историята на един късметлийски малък! 70 И колко често и първото обстоятелство, което носи на душата знание за скръбта, се оказва един вид от онези, които, ако животът бъде спасен, трябва да успеят в това: от девствеността някои жени изглеждат предназначени да наблюдават на болничното легло, да скрият инвалидите, да четат до старостта, да носят с безшумни крака, и нежни думи, и волеви ръце, и ярки сладки усмивки, слънчева светлина на тъмни места; докато други отново се появяват, за да бъдат родени свидетели или актьори в сцени на насилие, грях или мизерия – от детството думи на гняв или оплакване звучат непрекъснато в ушите им. И тъй като така първата тържествена реалност на живота, която Мина Фрейз Може би страхът от това, произтичащ от действителното познаване на състоянието на делата на племенника му, характера на вдовицата му и характера на детето, е причинил дядо й, стария лард на Крейгмавър, ръководителят на клана Фрейзър, да погледне Мина с такава двойна част от тревожна скръб, когато тя сгъна ръцете си около него, сложи главата си на рамото му и плаче там, когато той дойде да й говори малко в деня на отсъствието на баща си. 71 „Бедна малка Мина“, каза той, завъртяйки дългите къдрици около пръста си и говорейки с много треперещ глас. „Скъпо дете, бедна малка Мина.“ Гръмотевиците ставали все по-силни, когато той произнасял тези думи; но в края на краищата тя мърморела с обиден тон. Те отнеха моя скъп татко: погребаха го. — Бог си взе душата, Мина — отвърна старецът. — Ние само погребваме тялото му. — Не обичаш ли да мислиш, скъпо дете, когато погледнеш нагоре, нагоре, далеч в ясните сини небеса, че той е там, за да те чака и да те гледа? Мина отряза сълзите от очите си и за миг погледна към синьото небе, сякаш се опитваше да реализира идеята за себе си; но след това отново хвърли лицето си върху гърдите на своя роднина и отговори с задушаващо събо, "Не". — Не — отвърна той с някакво учудване. — Защо не? „Защото съм сигурна, че баща ми би предпочел да съм с него; той няма да е щастлив да ме чака и да ме гледа; знам, че няма, искаше да ме вземе с него, но – но – нямаше време или нещо.“ Само в паметта на Тя се сбогува с нея, докато косата й е влажна и мокра, тъй като тя е паднала свободна 72 и не може да разбере смъртта.Ах! кой от нас може?За нея се превърна в по-странна мистерия, по-тъжна мисъл, колкото повече тя, в неясния си ужасен детски начин, размишляваше за нея. Това „Той Сега какво ние Ако беше добре за теб да отидеш на небето с любимия си баща, Бог със сигурност би ти позволил да го направиш.Разбираш ли ме, моята малка племенница?Това, което имам предвид, е, че Той е способен да нарежда всичко и нарежда всичко за нашето крайно щастие; ако не в този свят, най-вероятно в следващия.Разбираш ли ме, Мина?” знаят вярват „Да, знам какво искаш да кажеш.“ И ще бъдете много добри и ще се опитате да го почувствате, нали?” — Да, — отговори тя абстрактно, като отново отблъсна къдриците от лицето си и погледна към небето, отвъд което той каза, че е нейният баща; но по някакъв начин гледката на трупа беше запушила както нейната вяра, така и въображението й с голяма част от земната глина; а погребението и църковната градина бяха за нея много по-осезаеми и страшни, отколкото небето с радостите му беше истинско и красиво. 73 „Чудесно ми е“, измърмори тя. — Какво ли? — попита дядо й. "Ако, когато Бог може да направи всичко, той е взел паяците от гроба на баща ми;" и треперещ разказа за ужаса, с който нещата, които тя е видяла напоследък и размишлява над са я вдъхновили. — Можеше да го направи — отговори чичо й, след болезнена пауза, — ако беше Неговата воля. Треперещите малки ръце го хванаха почти конвулсивно, докато Мина се върна, — Да, но се страхувам, че няма да го направи, чичо, и — и аз мисля за това, откакто казаха, че ще бъде погребан. — Чуваш, виждаш и мислиш за много неща, които не бива да правиш, Мина — каза нейният роднина, наполовина тъжен, наполовина строг; и забележката беше напълно вярна, но не е нейната вина, че е направила това. — Кой е поставил всички тези идеи в ума ти, кажи ми, скъпа, кой е той? — Никой; те идват от само себе си, а аз не искам да идват — отвърна тя просто, стискайки ръцете си по челото си, — защото те ме карат да се чувствам толкова нещастна. — И бих желал да не го правят и те, Мина — каза той, — защото и те ме правят нещастен; и той фиксира тревожен поглед върху младото лице, сякаш се опитва да прочете нещо за бъдещата си съдба от този предателски индекс. — Предполагам — продължи Мина, — че това е така, защото не мога да си позволя да мисля за нещата, които мама ме нарича — странно старомодно дете — татко никога не е казвал така, — и отново от тъмните очи изтече потоп от сълзи, а роднините й нямаха сърце да й кажат нищо друго, освен: „Скъпо дете, бедна малка Мина!" Кой би могъл да отрече нежното създание – дивата любов, която изпитваше към него, и странните мисли, които изпитваше за него, за този, който най-грешно си е представял дъщеря си за съвършена; който си е представял, че е по-красива и по-добра от всяко дете, което някога е съществувало; който винаги я е носел с него навсякъде – карайки, шофирайки, ходейки, карайки се с лодка, пресичайки планините, пресичайки морския бряг, по водата – за да посещава роднините си; който е насърчавал отвратителните фантазии, породени от самотния живот, от опустошената природа и най-вече от липсата на млади приятели; който е меч „Той е развалил жената", каза всеки един от тях, „и я е направил прекалено обект на постоянната му грижа." 75 И съответно, когато хората чуха, че капитан Фрейзър е мъртъв, първият въпрос, който избухна в устните на повечето от тях, беше: „Какво ще направи малка Мина?" Защото беше добре известно, че докато бащата излъчваше любовта си към дъщеря си, майката я даваше на сина си: разбира се, тя чувстваше привързаност към двамата, но това не беше по никакъв начин равнозначно; защото докато сърцето й беше обвито в момчето, което капитанът възпитава в частност, „за съжаление се страхувам да бъда малко по-съвършена странност", а жената по някакъв начин винаги чувстваше, И така се случи, че повечето хора, с изключение на онези, които самите са ексцентрични, скърбяха за Мина Фрейзър, или пък съжаляваха за нея и за нейния заблуден родител по начини, които се приближаваха много по-близо до границите на презрението, отколкото на любовта; и дори нейният чичо, който беше един от онези истински недемонстративни мъже, които в тези последни дни ние почитаме и почитаме с толкова тройна част от уважение и възхищение, защото толкова рядко ги срещаме, скърбяха за детето, докато баща й е живял, защото се страхуваше, че е прекалено обичан от нея; и след смъртта на този родител, той тъгуваше двойно за нея, защото нямаше роднина на Тази книга е част от публичното достояние. Удивителни истории. (2009). Удивителни истории на супер-науката, Февруари 2026. САЩ. Проект Gutenberg. Дата на излизане: 14 февруари 2026*, от https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 