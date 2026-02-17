Prvi susret djeteta sa smrću

Nevjerojatne priče o superznanstvu veljače 2026.: Mauri i Feni, volumen 1 (od 3) - Poglavlje IV Mina je. Knjiga J. H. Riddella The Moors and the Fens, Volume 1 (od 3) - Poglavlje IV: Mina. By J. H. Riddell U abecedi to nije korak; u ovoj knjizi to uključuje samo okretanje jedne stranice i početak druge; dok u toj općenito strašnoj stvari koju tako kratko nazivamo "realnošću", to je samo udobno zauzimanje obrambenog položaja nasuprot drugima u željezničkom vagonu, jesti u intervalima s nevjerojatnom brzinom, mijenjati vlakove povremeno, biti umoran od smrti putujući određeni broj sati na različitim brzinama ( Bradshawov neobjašnjivi vodič), treniranje, a možda i malo plovidbe – i stvar je sretno dovršena. , postaje za turiste san sjećanja, dok Loch Lomond postupno preuzima karakter činjenice. vidjela Za njih. Hoće li bilo koji olovak – bilo da je izvučen iz 59. krila njezinog linearnog potomka koji je spasio Rim, ili napravljen od strane Gillotta, ili tipiran s gutta percha, ili napravljen od nepročišćenog zlata – bio obdaren istom količinom stvarnosti kao i to isto čudo? To je ono što nas u ovim kasnijim danima tako brzo prenosi iz neprestane gužve i nemira ljudskog rada u veličanstvenu veličinu i strašnu istinu Božju; iz "velikog grada" u usamljenu zemlju; od bujice ruža Engleske do sjaja Škotske; od bogate ravnosti i vječne jedinstvenosti juga do brzih struja i vrenja, i planina i mora i veličanstvene krajolike Sjevera; i ja bih pisao kako osjećam onaj dio ovog predivnog svijeta, gdje vode plešu i planine trljaju, a jarac hoda kroz drveće na sunčanim otocima; gdje su povijest, i vrijeme, i događaji, i priroda, svi spojeni u čudne čarolije na svakoj visini i šupljini Željeznički put O draga Škotska, plemenita heroizmom, posvećena religijom, velika u nesreći, čvrsta u načelima, neusporediva u genijalnosti, ukrašena suzama tuge, posvećena stopama ratnika, patriota, visoke duše, plemenitih 60 žena, autora, pjesnika, slikara; gdje se Bruce borio i Wallace umro, i lijepa kraljica plakala, i Rizzio pjevao, i bezbrojni veliki otišli mirno spavali, - koji su se usudili govoriti o tebi, nakon njega čije je ime bilo dovoljno da se trijumfno spusti niz rijeku vremena, do točke u kojoj se ta rijeka spaja u ocean vječnosti, da nije rasipala svoje energije i svoju marinu temu? Ali tko ne bi dao nešto da bi mogao reći da je rođen u vidu Ben Nevisa? tko ne bi odustao puno da govori o toj zemlji kao "Otok"? tko bi, čak i u ovim utilitarističkim danima, bio tako uobičajen i ne-romantičan da ne bi želio imati pravo domorodaca da izvuče cvjetni heather, i nazove mjesto gdje raste tako bujno, dom? tko, na kraju krajeva, ne bi, čak i s vrlo ravnodušnim vodičem, prevrnuo stranicu i stao nekoliko minuta u mašti jedne kolovozne večeri u vrtu bogatom svim rijetkim cvjetovima i slatkim parfemima, a još bogatiji u zapovijedanju pogledom na to staro jezero, Loch Lomond? Vi, čitatelj, znam da ćete me tako obvezati, kada dodam da se mora obaviti mentalno putovanje prije nego što možete naučiti neke daljnje pojedinosti onih koji su tako kratko i neseremonski uvedeni u vašu obavijest na kraju prethodnog poglavlja. Sunce je zalazilo s nekog oblika slave preko jezera: drveće je izgledalo sjajnije, planine su bile veličanstvenije, otoci su bili ljepši, vode su bile jasnije i ruševine su bile usamljenije, jer su posljednji zraki ponosnog gospodara dana padali na njih i sve ih rasvijetlili; i na nešto veće, neprolaznije, naizgled prolaznije – još milijun puta dragocjenije u očima univerzalnog Stvoritelja – ti su topli zraki lagano padali – na glave sive kose čovjeka, jednog deset godina mlađeg od njega, i djeteta. Na kratko vrijeme, oči prvih dviju – onih, stvorenih ne samo za vrijeme, već za vječnost – zvijerale su s pogledom čudnog, neizrecivog divljenja, u kojem se na zemaljskom, panoramskom pogledu pomiješao i žalosni izraz, s njegovom neprestanom promjenom, a ipak beskrajnom sjedinjenosti; ali na kraju, s dubokim uzdahom, stariji se okrenuo od svoje kontemplacije prirode da razgovara s djetetom. “Moraš biti strpljiva, Mina”, reče on, poluživotno; “cvijeće će cvjetati, a sjeme će se pojaviti, mnogo brže bez tvoje pomoći, vjeruj mi.” Mala djevojčica, kojoj je gore navedena primjedba bila upućena, bila je naporno angažirana u guranju 62 bogate fine formule s vrha bulbous korijena, kako bi se utvrdilo jesu li one stvarno izrasle; ali ona je za trenutak zaustavila svoj posao, dok je vrtlar, koji je dovršio taj trio, stajao usred neke vrste bajkovitog raja, tako blizu Loch Lomonda, dodao: "Vama je potrebno malo vremena da to učinite, gospođo Mina, jer ih nikad ne izvučete iz zemlje, ili ih potisnete, dugo prije nego što budu napola spremne, da vidite jesu li rasle." Dječak je podigao glavu dok je zaključivao, i bacajući gomilu sjajnih kukova s lica, i zasjenivši oči rukom, samopouzdan pogled u lice prvog govornika dok je odgovorila, "To je zato što, ujko, oni neće biti zeleni pola dovoljno brzo: kada Colin stavi sjemenke i korijene i stvari u zemlju, mogu čekati, zaista mogu, dan ili dva; ali nemoguće je za mene da vjerujem da stvarno rastu nakon toga, osim ako ih ne vidim; zato ih povlačim." "I tebi, Mina, čini se da je to vrlo dovoljan razlog, nemam sumnje", vratio se starac sa tužnim osmijehom; zatim, obraćajući se vrtlaru, koji je, kao i on, bio iskren sljedbenik Kalvina, 63 dodao je: "Vidiš kako nedostatak vjere dolazi svugdje, Colin; mi smo slijepa bića, ali zavaravamo sebe u vjeru da možemo promijeniti tijek naše sudbine, i prisiliti okolnosti, baš kao što Mina ovdje mašta, pljačkajući, ona će učiniti da biljke rastu brže. "Daj i ti to možeš reći, gospodine", tužno je uzviknuo Colin; "Svemogući svakako ima veliku muku s nama." "Ali ne mislim", upitala je Mina u ovom trenutku, "da mogu Oni cvjetaju brže nego što bi sami učinili; samo kada ih ne mogu vidjeti, nemoguće mi je vjerovati da će ikada pucati - to je to, stric." napraviti "Ali ne znaš, Mina", reče on, "da iako zemlja može, i čini, sakriti sjemenke i žarulje od tebe, ne može to učiniti od Boga? "Da, da", bio je odgovor, izrečen tako radoznalo da je graničio na samoj granici razdražljivosti, "Znam da ih On vidi i čini da rastu; 64ali ponekad, također, On ih pusti da umru, i tako samo guram oblik natrag malo, ujko, da vidim jesu li živi ili mrtvi." "I tako ubij polovicu siromašne Colinove godišnjice od pretjerane tjeskobe i nedostatka vjere", rekao je, žalosno gledajući dijete, dok je vrtlar izgovorio interjekciju o "starom Adamu", koja je, dosegnuvši Minajevo uho, izazvala da uzvikne: "Tata kaže, Colin, nije pošteno da ga uvijek krivite bez pravog razloga; jer što se tiče Mina i cvijeća, to nije stari Adam, već mlada Eva koja je kriva." Tužan osmijeh razbio se na trenutak preko lica njezinog ujaka, ali odmah je nestao; i sav pogled pun tužnog značaja na svoju nećakinju, rekao je: "Tvoj otac je previše zaljubljen u tebe, Mina, bojim se." "I on se boji da sam previše zaljubljena u tebe", vratila se, približavajući se starčevoj strani; onda, uzimajući jednu od njegovih ruku između njezinih, koje su bile prekrivene šminkom, i gledajući se vješto u njegovo lice, upitala je umjerenim, izmijenjenim glasom: "Kada će moj dragi tata biti dobro?" "Uskoro", odgovori njezin ujak, skrećući pogled s njezinog, i gledajući dalje, s neugodnim izrazom lica, u daleku udaljenost - "brzo." 65 Vrtnar je na trenutak skrenuo oči na onoga koji je izgovorio jednostavnu riječ, a zatim se nagnuo prema bijeloj ružici, kako bi djelovanje moglo ostati neopaženo, obrisao je nešto čudesno poput suze s obraza, sa stražnjicom rožnate ruke; nakon čega je pažljivo pogledao dijete. U početku je njena tuga bila tiha; ali, na kraju, čuvši polu potisnuta tuga, njezin ujak povukao je oči s mjesta gdje je sunce zalazilo, i okrenuvši ih tužno na malu mladu sliku koja se sada klanjala u agoniji svoje prve gorke tuge; upitao je: “Zašto plačeš, Mina?” “Budući da ste to rekli – tako –” plakala je. “Kako?” on je zatražio. “Kao da je – kao da je –”, uzviknula je, “iako ste rekli ‘brzo’, niste mislili.” "Jesi li me ikada poznavala da kažem nešto što nisam mislila?" upitao je nježno. “Ne”, odgovorila je ona. "Pa onda, Mina, draga mala Mina, uistinu sam učinila 66 znači da će vaš otac uskoro biti dobro - na nebu - ali nikada ovdje." Oštar divlji krik pobjegao je od treperenih usana, kada je taj odgovor prekinuo tišinu te predivne ljetne večeri, i oslobodivši se ljubazne ruke koja bi je zadržala, Mina je požurila s pljuskom vjetra prema kući, prema stepenicama, zatim uz hodnik, i na kraju u sobu, čiji prozori gledaju prema zapadu prema brdima i planinama, gdje je sunce zalazilo. U toj sobi život je bježao. brže nego što su zlatne nijanse nestajale s neba, svijest se povukla iz okvira njega, koji je, rekao dječji ujak, "volio Mina previše dobro:" koji je, čak i u smrti, čuvši njezin plač i expostulate s onima koji bi bili odbili njezin ulazak, šapućio blago, “Ne dozvolite da Mina plače – dopustite joj da dođe.” "Tata, moj vlastiti tata", šapnula je zagušljivim glasom, kišući suze na njegovom licu dok je nestala blizu njega, "reci ti da nećeš umrijeti - da odeš. » » Me Njegove su usne kratko dodirnule njezine, a on je lagano odgovorio: "Samo na neko vrijeme;" ali dijete, bacajući ruke oko njega, uzviknulo je u svojoj 67-oj agoniji: "Oh, tata, uzmi me sa sobom - Ti ideš, uzmi i mene.” Gdje god Ako bi to mogao učiniti, učinio bi; konvulzivno ju je držao za srce, pa čak i dok je to učinio, prestao je biti na ovoj zemlji. "On je mrtav", reče netko u niskom svečanom tonu; i na zvuk te kratke rečenice, Mina se skratila zastrašena od viđenja onoga što joj je bio otac, a nije bio. Bila je to užasna stvarnost. znala Uduha je brojala tmurne sate dok su prolazili tijekom one beskrajne noći: njezin sin je stajao plačući pored nje; usamljeni čuvar na smrtnom krevetu pao je u neugodan san; svijeće su gorjele mračno, a oni koji su mislili na Mina uopće su zamislili da dijete spava, kada je mala figura odjevena u bijelo, lice je bledo kao tijelo, noge gole, i oči bez suza, došla bez buke kradući u tu sobu, odakle je duša 68, ali je nedavno otišla. "Gospodine, blagoslovi me, gospođo Mina, što radiš?" vikala je žena, počevši od sna, i uznemirila se kada je vidjela utjecatelja. "Što radiš?" “Gledajući mog oca”, bio je odgovor. Osoba, čije je zapošljavanje Mina tako, na neki način, oduzela od nje, pogledala je dijete na trenutak; zatim je rekla u niskom ozbiljnom tonu: “Zar se ne bojiš?” "Ne", odgovorila je Mina, "ne boj se - samo -" neka vrsta drhtanja potresla je njezin okvir, a ona se zaustavila u odgovoru. "Gospođo Mina", nastavila je žena, "ovo nije mjesto za tebe; nikada nisi trebala biti ovdje; dopustit ćeš mi da te vratim u krevet, zar ne?" i ona je ustala da to učini: ali Mina je stavila ruke oko vrata i uzviknula tako molitveno i tužno, - "Ne, ne, dopusti mi da ostanem s tobom: ne mogu podnijeti da budem sam ili daleko od njega; to me još više plaši: dopusti mi da ostanem", - da je, bilo da je u pravu ili u krivu, dopušteno da ostane. Žena je okrenula šav oko sebe, uzeo ju je na koljena, držao ju je do srca i nagnuo glavu prema njoj, i tako su pričali u šaputanjima o njemu, i kako je bio dobar, i gdje je otišao; sve dok se, konačno, oko jutra, potpuno iscrpljena plakanjem, i žalosti i uzbuđenja, Mina spustila glavu na prsa poštenog, iako ne baš vrlo razumnog, poniznog prijatelja, i pala u san bez sna; iz kojeg se, kada je sunce bilo visoko na nebu, probudila s prerano spoznaje tuge u svom srcu, i sjećanje na Scena da bude neka vrsta tužnog pratioca kroz život: nikada više, ne, nikada! da se čini u aught, štedjeti godine, ono što je ona zapravo bila dvadeset i četiri sata prije - dijete! To Koliko brzo se zavjesa postojanja diže pred nekima! jer koliko dugo se njezina ugodna strana otkriva drugima! Kakva glupost, čini se, broji godine za godinama, kada je srce dječaka ponekad starije u svim najtužnijim životnim iskustvima od onog sive kose! Kakvi mirni ili ugodni incidenti osvjetljavaju većinu poglavlja koja čine priču sretnog nekoliko! kakve dirljive ili depresivne scene tvore, s druge strane, predgovor događajnoj knjizi postojanja u povijesti većine! 70 I koliko često i prva okolnost koja duši donosi znanje o žalosti, dokazuje neku vrstu onih koje, ako se život spasi, moraju uspjeti u tome: od djetinjstva neke žene izgledaju predodređene da čuvaju na bolesnom krevetu, sklone invalid, čitaju do starijih, donose sa bučnim nogama, i nježnim riječima, i voljnim rukama, i svijetlim slatkim osmijehom, suncu u mračnim mjestima; dok drugi opet izgledaju rođeni da budu svjedoci ili glumci u scenama nasilja, grijeha ili bijede – od djetinjstva riječi ljutnje ili žalbe zvuče neprestano u njihovim ušima. To je sigurno bio strah, koji je nastao iz stvarnog znanja o stanju njegovog nećaka, o karakteru njegove udovice i o prirodi djeteta, što je uzrokovalo da njezin unuk, stari laird iz Craigmavera, šef klan Frazer, gleda na Mina s dvostrukim dijelom tjeskobe i tjeskobe, dok je okrenula ruke oko njega, položila glavu na njegovo rame i plakala, kada je došao da joj razgovara na dan očeva intermenta. 71 "Jadna mala Mina", reče on, okretajući duge kukove oko prsta i govoreći vrlo drhtavim glasom. "Moje drago dijete, jadna mala Mina." Zvukovi su se povećavali dok je on izgovarao te riječi; ali, u dužini, ona je murmurao u vrijeđajućem tonu, “Uzeli su mog dragog oca: pokopali su ga.” "Bog je uzeo svoju dušu, Mina", odgovorio je starac, "mi smo samo zakopali njegovo tijelo. ne voliš li misliti, drago dijete, kad gledaš gore, gore, u jasno plavo nebo, da on tamo čeka i čeka na tebe?" Mina je otjerala suze iz očiju i trenutak je gledala na azurno nebo, kao da se trudi ostvariti ideju za sebe; ali onda je ponovno spustila lice na prsa svog rođaka, i odgovorila je, s gušenjem, "Ne." “Ne”, odjeknuo je u nekom iznenađenju, “zašto ne?” "Zato što, sigurna sam", plakala je, "moji otac bi radije bio s njim.On neće biti sretan čekajući i gledajući me; znam da neće, on me je htio ponijeti s njim - ali - on nije imao vremena - ili - nešto." I na samo sjećanje na Pozdravila se dok joj je kosa bila vlažna i mokra, jer je pala slaba 72 i ne gledala na njezino lice. ne može razumjeti smrt. To » On Sada ono što mi Ovdje, Mina, da je svaka sudbina koju nam je odredio Veliki Uređivač događaja za naše dobro.Da ti je bilo dobro da ideš na nebo sa svojim dragim ocem, Bog bi ti sigurno dopustio da to učiniš. Razumiješ li me, moja mala nećakinja? Što mislim je da On može sve naručiti i sve naručuje za našu krajnju sreću; ako ne u ovom svijetu, najvjerojatnije u sljedećem. zna Vjerujte “Da, znam što misliš.” "I bit ćeš vrlo dobar, i pokušati to osjetiti, zar ne?" "Da", odgovorila je abstraktno, ponovno gurajući curke s lica i gledajući u nebo iznad kojeg je rekao da je njezin otac; ali nekako je vidjelo tijelo koje je obuzelo i njezinu vjeru i njezinu maštu velikim dijelom teške gline zemlje; i pogreb i crkveni vrt bili su joj mnogo opipljiviji i strašniji, nego što je nebo sa svojim radostima bilo stvarno i lijepo. 73 „Zadovoljan sam...“, uzviknula je. “Što?” upitao je njezin ujak. "Da li, kada Bog može sve, on je uzeo paukove iz groba mog oca;" i drhtavica je ispričala užas s kojim su je stvari koje je u posljednje vrijeme vidjela i razmišljala inspirirale. "On bi to mogao učiniti", odgovorio je njezin ujak, nakon bolne pauze, "ako bi to bila njegova volja." Drhteće male ruke uhvatile su ga gotovo konvulzivno, dok se Mina vratila, "Da, ali bojim se da to neće učiniti, stric, i - i o tome sam razmišljao otkako su rekli da će biti sahranjen." "Čuješ, vidiš i razmišljaš o mnogim stvarima koje ne bi smio, Mina", reče njezin rođak, polovično tužno, polovično strogo; i primjedba je bila savršeno istinita, ali nije bila njezina krivica što je to učinila. "Nitko; oni dolaze sami od sebe, a ja se nadam da neće", odgovorila je jednostavno, pričvršćivši ruke preko čela, "jer me čine tako nesretnom." "A ja bih volio da ni oni ne bi, Mina", reče on, "jer me i oni čine nesretnim;" i on je usmjerio zabrinut pogled na mlado lice, kao da se trudi čitati nešto o njezinoj budućoj sudbini iz tog izdajnog indeksa. "Mislim", nastavila je Mina, "to je zato što ne mogu pomoći razmišljati o stvarima koje me mama zove; "čudno staromodno dijete", - moj otac to nikada nije rekao:" i opet je plima tekla iz tamnih očiju, a njezin rođak nije imao srca da joj kaže ništa više, osim: "Moje drago dijete, moja jadna mala Mina!" Tko bi mogao osuditi nježno stvorenje – divlju ljubav za koju je osjećala i čudne misli o kojima je razmišljala, onoga koji je najpogrešnije zamišljao da je njegova kći savršena; onoga koji ju je maštao da je ljepša i bolja od bilo kojeg djeteta koje je ikada postojalo; onoga koji ju je svugdje nosio sa sobom – jahanjem, vožnjom, hodanjem, plovidbom, preko planina, preko morskih mora, na vodi – da posjeti svoje rođake; onoga koji je ohrabrio nespretne fantazije koje je u njoj stvorio usamljeni život, očajni krajolik i, prije svega, nedostatak mladih pratitelja; onoga koji je sanjao da život mora biti svijetla prema njegovoj maloj Mina, i onoga koji je "On je pokvario ženu", svatko je govorio, "i učinio je od nje previše predmet njegove stalne skrbi." 75 I prema tome, kada su ljudi čuli da je kapetan Frazer umro, prvo pitanje koje je izbacilo u usne većine bilo je: "Što će mala Mina učiniti?" jer je dobro poznato da je, dok je otac ispričao svoju naklonost svojoj kćeri, majka joj je dala svoju naklonost: naravno da je osjećala vezanost za oboje, ali to nije bilo jednako jednako; jer dok je njezino srce bilo zagrađeno u dječaka, koji je bio ljepši i glupiji nego što je Mina ikada bila, ona je nekako uvijek osjećala da je vrlo dovoljan golf jahao između sebe i njezina najmlađeg rođenja. "To staromodno I tako se dogodilo da je većina osoba, osim onih koji su sami bili ekscentrični, žalila na Mina Frazer, ili je drugačije sažaljevala nju i njezinog pogrešnog roditelja u izrazima koji su bili mnogo bliži granicama prezira nego onima ljubavi; pa čak i njezin ujak, koji je bio jedan od onih istinskih nedemonstrativnih ljudi koje u ovim kasnijim danima poštujemo i poštujemo s tako trostrukim dijelom poštovanja i divljenja, jer ih tako rijetko susrećemo, žalio se zbog djeteta dok je njezin otac živio, jer se bojao da ga je previše volio; i nakon smrti tog roditelja, dvostruko je žalio o njoj, jer nije imala drugog rođaka na zemlji, osim sebe, posjedovala sposobnost da joj Datum objavljivanja: 14. veljače 2026*, od https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ova e-knjiga je za korištenje od strane bilo koga bilo gdje bez troškova i bez ikakvih ograničenja. Možete je kopirati, dati ili ponovno upotrijebiti u skladu s uvjetima Licence Project Gutenberg uključenim u ovu e-knjigu ili online na www.gutenberg.org, koji se nalazi na https://www.gutenberg.org/policy/license.html. O HackerNoon Book Series: Donosimo vam najvažnije tehničke, znanstvene i uvidne knjige javnog domena. Datum izlaska: 14. veljače 2026*, od * Astounding Stories. (2009). Astounding Stories of Super-Science, veljače 2026. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Ova e-knjiga je za korištenje od strane bilo koga bilo gdje bez troškova i bez ikakvih ograničenja. Možete je kopirati, dati ili ponovno upotrijebiti u skladu s uvjetima Licence Project Gutenberg uključenim u ovu e-knjigu ili online na www.gutenberg.org, koji se nalazi na https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Web stranica: gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html