මරණය සමග දරුවාගේ පළමු හමුවීම

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter IV: Mina. සුපිරි විද් යාව පිළිබඳ පුදුමාකාර කතන්දර 2026 පෙබරවාරි: මොරයන් සහ ෆන්ස්, පොතක් 1 (අවශ්ය 3) - Chapter IV මිනුම් J. H. Riddell විසින් Riddell ලන්ඩන් සිට ලෝක් ලෝමෝන්ඩ් දක්වා! මිත් රයා, පරිවර්තනය කෙළවරක් ලෙස නම් නොකරන්න. ලිංගික වචනයේ දී එය පියවරක් නොවේ; මෙම පොතේදී එය එක් පිටුවකට පිටුවකට හැරීම හා තවත් ආරම්භ කිරීම පමණක් ඇතුළත් වන අතර; අපි එතරම් කෙටියෙන් "සැබෑත්වය" ලෙස සකස් කරන සාමාන්යයෙන් භයානක දෙයක් වන අතර, එය දුම්රිය කාර්යේ යාළුවන්ට විරුද්ධව ආරක්ෂක තත්වයක් ගත කිරීම, පුදුමාකාර වේගයකින් අවකාශයන් තුළ ආහාර ගැනීම, සමහර වෙලාවට දුම්රිය වෙනස් කිරීම, විවිධ වේගයෙන් පැය ගණනාවක් ගමන් කිරීම සඳහා මරණයට මහන්සි වීම ( Bradshaw's unexplained Guide), පුහුණු කිරීම, සහ සමහර විට බෝට්ටු ටිකක්, - සහ දෙයක් සතුටින් ඉටු කර ඇත. , සංචාරකයාට මතකය සිහිනයක් බවට පත් වන අතර, Loch Lomond постепенно සත් ය චරිතයක් ලබා ගනී. දකින ඒ සඳහායි. රෝමය බේරාගත් ඇයගේ පියාණන්වහන්සේගේ 59 වන කුළුණෙන් පැහැර ගත් හෝ, ගයිලෝට් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද හෝ, gutta percha සමඟ ටයිප් කරන හෝ, නොපෙනෙන රත්තරන් වලින් කරන ලද ඕනෑම පියාණන්වහන්සේට, එම පුදුමාකාර වටිනාකමට සමාන ප් රයෝජනවත්තාවයක් ලබා දෙනු ලැබේ. මේ පහුගිය දවස්වල මනුෂ් යයාගේ කාර්යක්ෂමත්වයේ නිහතමානී තදබදයෙන් දෙවියන්වහන්සේගේ සුන්දරත්වය හා භයානක සත් යය වෙතට, “මූරු නගරය” සිට තනිකඩ රටට, එංගලන්තයේ රෝස වලින් ස්කොට්ලන්තයේ උද්ඝෝෂණයේ ආලෝකයට, දකුණු ප් රාන්තයේ ධනවත් තදබදයෙන් සහ සදාකාලික තදබදයට, වේගවත් ගංවතුර හා කඳුළු හා උතුරේ සුන්දර පෘථිවියට මෙතරම් වේගයෙන් යැවීමෙන්, – මම මේ ලස්සන ලෝකයේ ඒ කොටස ගැන මට දැනෙන විදිහට ලිව්වොත්, එහි වතුර නටනවා, කඳුළු කඩා වැටෙනවා, හිරු ගල්වල ගල්වල ගර්භණී ගර්භ යකඩ මාර්ගය ස්කොට්ලන්තය, ආදරණීය ස්කොට්ලන්තය, ආගම විසින් ආශීර්වාද කරන ලද, අවාසනාවකට විශාල, මූලික වශයෙන් ස්ථාවර, ස්ථාවර ස්කොට්ලන්තය, දුකගේ කඳුළු වලින් සුන්දර කරගත්, සජීවී වීරයන්, ආගමිකයන්, උසස් ආත්මයන්, ආදරණීය කාන්තාවන්, ලේඛකයින්, කවිකරුවන්, චිත්ර ශිල්පීන් විසින් ආශීර්වාද කරන ලද; බ්රූස් සටන් කලේ, වෝල්ස් මිය ගියේ, සාධාරණ රැජිනක් ඇඬුවා, රිසිෝ සින්දු කලේ, විශාලයාගේ දහස් ගණනක් නිදා ගත්තේ නිහඬව, - ඔබ ගැන කතා කිරීමට ධෛර්යශීලී වුණේ කවුද, ඔහුගේ නාමයෙන් පසු ඔහු තනිවම කාලයේ ගඟ නමුත් කවුද බෙන් නෙවිස්ගේ දර්ශනයේදී ඔහු උපත ලැබූ බව කියන්නට හැකි දෙයක් නොකරන්නේද? කවුද ඒ රට ගැන "අපේ රට" ලෙස කතා කිරීමට බොහෝ දුරට අවසර නොගන්නේද? කවුද, මේ ප් රයෝජනවත් දිනවල පවා, එතරම් පොදු හා අසාමාන්ය වනු ඇති අතර, මතුපිටින් මතුපිටින් මල් ගසන හීර්ව අල්ලන්න, එය එතරම් ආකර්ෂණීයව වර්ධනය වන ස්ථානය නිවසක් ලෙස නම් කිරීමට අයිතියක් නැති බව අකමැති වනු ඇත? කවුද, අවසානයේ, ඉතා අසාමාන්ය මාර්ගෝපදේශකයා සමඟ පවා, පිටුව දිහා හැරගෙන, එක් අගෝස්තු රාත් රියේ බොහෝ දුර්ලභ මල් හා ආකර්ෂණීය සුවඳ වලින් පොහොසත් වන උද්යාන ඔබ, කියවීමේ, මම දන්නවා, මම එය කළමනාකරණය කරනු ඇත, මම එකතු කරන විට, මානසික ගමන ක්රියාත්මක කළ යුතු බව, ඔබ පසුගිය පරිච්ඡේදයේ අවසානයේ ඔබේ සටහනට එතරම් කෙටියෙන් හා නොසැලකිලිමත් ලෙස ඉදිරිපත් කරන සමහර වැඩි විස්තර ඉගෙන ගත හැකි පෙර. හිරු නැවතුණේ මුහුදේ යම් ආකාරයක ආලෝකයක් පැතිර යමින්: ගස් වඩාත් ආලෝකවත්, කන්ද වඩාත් පුදුමාකාර, දූපත වඩාත් සුන්දර, සහ ජලය වඩාත් පිරිසිදු, හා තනිකරම තනතුරු වඩාත් තනි වූ අතර, ආඩම්බර ස්වාමිපුරුෂයාගේ අවසාන ආලෝකය පහළට වැටී ඔවුන් සියලු ආලෝකය; සහ වඩාත් උසස්, වඩාත් අතුරුදහන්, වඩාත් පෙනෙන පරිදි කාලීන - තවමත් විශ්වීය නිර්මාණකරුවාගේ දර්ශනයෙහි මිලියන ගණනක් වඩා වටිනා - ඒ උණුසුම් පැති සෑදූ මල් සෑදූ විට, - ඇගේ වයස අවුරුදු දහයක්, ඔහුගේ තරුණයා, සහ කුඩා දරුවෙකුගේ හිස මත. කෙටි කාලයක් තිස්සේ පළමු දෙදෙනාගේ ඇස් - කාලය සඳහා පමණක් නොව සදාකාලිකව නිර්මාණය කරන අයගේ ඇස් - අමුතු, අසාමාන්ය පුදුමයක් සහිත දිහා බලමින්, එහිදී දුක් විඳින ප්රකාශය, පෘථිවික, පෘථිවිය මත පවා, එහි නිතරම වෙනස් වන නමුත් සෑම විටම සබඳතාවකින්; නමුත් දිගින් දිගටම ගැඹුරු සිනාසීමකින්, පැරණි මිනිසා ස්වභාවය ගැන ඔහුගේ සිතුවිලි වලින් ඉවත් වී දරුවාට කතා කිරීමට පටන් ගත්තේය. "ඔයාට තව ඉවසීමක් තිබිය යුතුය, මිනී," ඔහු කීවේ, බාගෙට කණගාටුවෙන්; "මල් පිපෙනු ඇත, සහ එළවළු පැමිණෙනු ඇත, ඔබගේ සහයෝගය නොමැතිව වඩා වේගයෙන්, මට විශ්වාස කරන්න." ඉහත සඳහන් අදහස් දැක්වූ කුඩා ගැහැණු ළමයා, එය සැබවින්ම වර්ධනය වී ඇති බව තහවුරු කිරීම සඳහා පැල්බෝස් උපාංගයේ ඉහළ සිට 62-රක්ෂිත මල් වර්ධනය කිරීම සඳහා කාර්යබහුල විය; නමුත් ඇය මොහොතකට ඇයගේ කාර්යබහුලතාවය නතර කල අතර, එම තුන්වන, ලෝක් ලෝමෝන්ඩ් ළඟා වන සුරතල් ස්වර්ගයේ මැද සිට සිටි උද්ඝෝෂකයෙක්, කීවේය. "ඔබට ඕනෑම දෙයක් කිරීමට කාලය ගත කරන්න, මිස් මිනී, ඔබ කිසි විටෙකත් ඒවා පිටතට ගෙන එන්නේ නැතහොත්, ඔවුන් භාගයක් සූදානම් වීමට පෙර, ඔවුන් වර්ධනය වී ඇති බව බලන්න. " ළමයා අවසන් වන විට ඇගේ හිස උස්සගෙන, ඇගේ මුහුණෙන් ආලෝකකූල කොලර් ආකර්ෂණය කර, ඇගේ දෑත සමඟ ඇගේ ඇස් වළක්වාගෙන, ඇය පිළිතුරු දෙමින් පළමු කතාකරුගේ මුහුණට විශ්වාසවන්තව බැලුවා, "එය නිසා, මාමා, ඔවුන් භාගයක් ඉක්මණින් පානය නොකරනු ඇත: කොලින් පොළොව තුළ අශ්වයන් සහ උෂ්ණත්වයන් සහ දේවල් ස්ථාපනය කරන විට, මම බලා සිටිය හැකිය, ඇත්ත වශයෙන්ම මම කළ හැකිය, දිනක් හෝ දෙකක් සඳහා; නමුත් මම එය සැබවින්ම වර්ධනය වන බව විශ්වාස කිරීමට නොහැකි වේ, මම ඒවා දකින්නේ නැත; ඒ නිසා මම ඒවා හදා ගන්න. " "ඔබට, මිනී, එය ඉතා ප්රමාණවත් හේතුවක් බව පෙනේ, මට සැකයක් නැහැ," පැරණි මිනිසා දුක් විඳින හිනාවකින් ආපසු; එවිට, ඔහු, ඔහු මෙන්, කැල්විනිගේ සංකීර්ණ අනුගාමිකයෙකු විය, 63 ඔහු එකතු, "ඔබ දකිනවා විශ්වාසය අකමැත්ත හැමතැනම එන්නේ කෙසේද, කොලින්; අපි අන්ධ නිර්මාණ, නමුත් අපගේ ඉරණම ක්රියාත්මක කළ හැකි බව විශ්වාස කිරීමට අපව වංචා, හා තත්වය වෙනස් කළ හැකි, මෙතැනදී මිනී සිතුවිලි මෙන්, පරාජය කිරීමෙන්, ඇය වර්ධනය වේගවත් කරනු ඇත. “ඔයාට එහෙම කියන්න පුළුවන්, සර්,” කොලින් දුක් විඳිනවා. ”අපිට සෑහෙන්න දුක් විඳිනවා. “ඒත් මම හිතන්නේ නැහැ,” මෙතැනදී මිනීට ප් රතිචාර දැක්වූවා, “මට පුළුවන්. ඔවුන් තමන්ට වඩා වේගයෙන් මල් පැතිරෙනවා; මම ඒවා දකින විට පමණක් ඔවුන් කවදාවත් පිපිරෙන බව මට විශ්වාස කරන්න බැහැ - ඒකයි, මාමා. " කරන්න "එහෙත් ඔබ දන්නේ නැද්ද, මිනී," ඔහු ආපසු, "එහෙත් පෘථිවිය ඔබගෙන් බෙහෙත් සහ ආලෝකය සැඟවිය හැක, නමුත් එය දෙවියන් වහන්සේගෙන් එය කළ නොහැකි බව, එබැවින්, ඔබ සියල්ල ඔහුගේ අතේ තබන්න, සහ ප්රතිඵල ඉවසීමෙන් බලා සිටිය යුතුය. " "ඔව්, ඔව්," උත්තරය, එතරම් ආශීර්වාදයෙන් ප්රකාශ කරන ලදී, එය ආශීර්වාදයේ සීමාවන් සීමා වන අතර, "මම දන්නවා ඔහු ඒවා දකිනවා, එයාලව වර්ධනය කරයි; 64 නමුත් සමහර වෙලාවට, ඔහුත් ඔවුන් මැරෙනවා, එබැවින් මම එයාල ජීවතුන් හෝ මිය ගියද යන්න බලන්න, මාමා, මාතෘකාව ආපසු තල්ලු කරන්න. " "එහෙනම් දුප්පත් කොලින්ගේ දොළහක් මරන්න බය වීමෙන් සහ විශ්වාසය නැති වීමෙන්," ඔහු කිව්වා, දරුවා දිහා දුක් විඳින අතර, උද්යානකයා "පැරණි ඇඩම්" ගැන ප්රශ්නයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, මිනියාගේ ඇස ළඟා වූ අතර, ඇයව කෑගසමින්, “තාත්තා කිව්වා, කොලින්, ඔබ නිවැරදි හේතුවක් නොමැතිව නිතරම ඔහුව චෝදනා කරන එක සාධාරණ නැහැ; මෑන් සහ මල් සම්බන්ධයෙන්, එය පැරණි ඇඩම් නොවේ, තරුණ ඊවාගේ වරදකි.” ඇයගේ මාමාගේ මුහුණේ මොහොතකට දුක හිනා විය, නමුත් එය වහාම අතුරුදහන් විය; ඔහුගේ නංගි දිහා දුක්බර ලෙස සැලකිලිමත් වූ දිහා බැලුවම, ඔහු කීවා, “ඔයාගේ තාත්තා ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි මිනී, මම බයයි.” "ඔයා බයයි මම ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි කියලා" ඇය ආපහු ආවා, පැරණි මනුස්සයාගේ පැත්තට ළඟා වෙමින්; ඊට පස්සෙ, ඇගේ අතින් එක් අතක් ඇගේ අතින් අල්ලගෙන, මූණේ දිහා බලාගෙන, ඇගේ මූණ දිහා බලාගෙන, ඇය ඇසුවේ, වෙනස් වූ හඬකින්, "මගේ ප් රේම පියා කොයි වෙලාවෙ හොඳ වෙයිද?" “එහෙනම් ඉක්මනින්,” ඇයගේ මාමා උත්තර දුන්නා, ඇයගේ දිහා බලාගෙන, අවුල් පෙනුමකින් ඈත දුර දිහා බලාගෙන – “එහෙනම් ඉක්මනින්.” 65 උද් යානඥයා කෙටි මොහොතකට ඇසුවේ සරලව කතා කරන කෙනාටය, ඊට පස්සෙ සුදු මස් රෝස ගසකට පිටුපසින්, ඒ ක් රියාව නොපෙනෙනු නොලැබීම සඳහා, ඔහු පුදුමාකාර ලෙස ඇඟිල්ලෙන් ඇඟිල්ලෙන් ඇඟිල්ලක් මෙන් යමක් පිරිසිදු කළේය; ඊට පස්සෙ, ඔහු ළමයා දිහා බලාගෙන හිටියා. ඇය මුලින්ම ඇගේ දුක නිශ්ශබ්ද විය; නමුත්, අවසානයේ, ඇගේ අශ්වයා දොළහක් අල්ලපු හඬ ඇසෙන විට, හිරු නැගිටෙන ස්ථානයෙන් ඇගේ ඇස් ඉවත් කළේය, හා දුක් විඳින විට, ඔහුගේ පළමු දුක් විඳින දුක් විඳින කුඩා තරුණ චරිතය මත ඔවුන් දුක් විඳින; ඔහු ඇහුවේ, “ඇයි ඔයා අඬන්නේ මිනී?” “ඔයා කිව්ව නිසා – ඒ නිසා –” ඇය කෑගැහුවා. “කොහොමද?” ඔහු ඉල්ලා සිටියේය. “ඔයා කිව්වා වගේ...ඔයා කිව්වා වගේ...ඔයා කිව්වා වගේ...ඔයා කිව්වා වගේ...ඔයා හිතුවේ නෑ.” “ඔයා කවදාවත් මට නොතේරෙන දෙයක් කිව්වොත් මාව දන්නවද?” ඔහු හෙමින් ඇහුවා. “නෑ” ඇය පිළිතුරු දුන්නේය. "ඔව් එහෙනම්, මිනී, මාගේ පුංචි මිනී, මම ඇත්ත වශයෙන්ම කළේ, ඔබේ පියා ඉක්මනින් හොඳින් ජීවත් වනු ඇත - ස්වර්ගයේ - නමුත් කවදාවත් මෙහි." මෙම පිළිතුර ඒ සුන්දර ගිම්හාන රාත් රීයේ නිහඬතාවය බිඳ දැමූ අතර, ඇයව අල්ලපු යහපත් අතෙන් නිදහස ලැබූ විට, මිනී වෘත්තීය ශක්තිය සමඟ නිවසට ගමන් කරමින්, පඩිපෙළකට නැඟී, පඩිපෙළක් හරහා, අන්තිමේදී කාමරයට ඇතුළු විය, එහි ජනේල බටහිර දිශාවට දකිමින්, හිරු නැඟිටෙන කන්දට හා කන්දට. ඒ කාමරයේ ජීවිතේ අතුරුදහන් වෙලා තිබුණා.එහෙම වේගයෙන් රත්තරන් කඳුළු අහසේ සිට අතුරුදහන් වුණත්, අවබෝධය ඇගේ කාමරයෙන් ඉවත් වී තිබුණා, දරුවාගේ මාමා පවසයි, "මිනාව ඉතා හොඳින් ආදරය කළා:" ඔහු, මරණයේ පවා, ඇගේ කඳුළු ඇසූ අතර, ඇයගේ ඇතුල්වීම ප්රතික්ෂේප කළ හැකි අය සමඟ ඇසූ අතර, ඇගේ ඇතුල්වීම ප්රතික්ෂේප කරන අය සමඟ, දුර්වලව, "Don't make Mina cry - ඇය එන්න ඉඩ දෙන්න" “තාත්තා, මගේ තාත්තා,” ඇය ඇසෙන හඬකින් ඇසුවා, ඇගේ මුහුණට කඳුළු වැටිලා, ඇය ඔහු ළඟට ඇසෙන විට, “ඔබ මැරෙන්නේ නැහැ – යන්න » » මා ඔහුගේ පපුව කෙටි මොහොතකට ඇගේ පපුව අල්ලගෙන, ඔහු දුර්වලව පිළිතුරු දුන්නේ, "අනිත් මොහොතකට පමණි;" නමුත් ළමයා, ඔහු වටා ඇඟිලි තැබූ අතර, ඇගේ හතළිස් හතළිස් හතළිහක් හඬා, "ඔව් තාත්තා, මාව ඔබ සමඟ ගෙන යන්න - ඔයා යන්නේ, මාවත් අරන් යන්න.” කොහේ ගියත් ඔහු එය කළ හැකි නම්, ඔහු එය කළ හැකි; ඔහු ඔහුගේ හදවතට ගැඹුරින් ඇල්ලුවේ, හා පවා ඔහු එය කළ අතර, මේ පොළොවේ සිටීම නතර විය. “එයා මැරුණා,” කවුරුහරි දුර්වල ශබ්දයකින් කීවා; ඒ කෙටි වචනයේ හඬින් මැනා ඇගේ පියා වූ දේ දැකීමෙන් පුදුමයෙන් ආපසු හැරිලා ගියේය.මගේ මිත් රයා ඇයව කාමරයෙන් පිටතට ගෙන ගියේය; ඇගේ ඇස් ඉදිරිපිට විනාඩියක් අන්ධකාරයක් තිබුණා; ඇය තේරුම් නොගත්තේය – ඇය සිදුවූ දේ හරියටම කියන්න නොහැකි විය.එය ඇයට භයානක හීනයක් විය: කාලය පැමිණියේය. එය භයානක යථාර්ථයක් විය. දන්නවා ඒ අහිංසක රාත් රී කාලය තුළ ඔවුන් දිගින් දිගින් දිගටම ගමන් කරන විට දුව අහිංසක පැය ගණන් කරමින් සිටියා: ඇයගේ පුත් රයා ඇගේ ළඟට අඬමින් සිටියා; මරණ ඇඳේ තනිකඩ බලුකාරයා අහිංසක නින්දට වැටී තිබුණා; ආලෝකය අඳුරු ලෙස ගිනි, සහ මිනී ගැන හිතන අය කිසිසේත් සිතුවේ දරුවාත් නිදාගෙන සිටින විට, කුඩා චරිතයක් සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන, ඇගේ මුහුණේ මළ සිරුරු වගේ, ඇගේ කකුල් කඳුළු, ඇගේ ඇස් කඳුළු නොමැතිව, ඒ කාමරයට නිහඬව හොරකම් කරමින් පැමිණියා, එහි සිට ආත්මයක් අහිංසක විය, නමුත් අන්තිමේදී ඈත් විය. "මගේ ස්වාමීන්වහන්සේ මට ආශීර්වාද කරන්න, මිස් මිනී, ඔබ කරන්නේ කුමක්ද?", ගැහැණු ළමයා ඇඬුවා, නිදි සිට දිගින් දිගටම ආරම්භ, හා ආගන්තුකයා දකින විට බිය විය. "ඔබ කරන්නේ කුමක්ද?" “මගේ තාත්තා දිහා බලනවා” ඒ ප් රතිචාරය විය. මනුස්සයා, මිනීගේ රැකියා ඒ ආකාරයෙන් ඇයගෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, මොහොතකට ළමයා දිහා බැලුවා; ඉන්පසු දුර්වල ශබ්දයෙන් කීවා, “ඔයා බය නැද්ද?” “නෑ,” මිනී උත්තර දුන්නා, “ බය වෙන්න එපා – හුදෙක් –” යම්කිසි හිරිහැරයක් ඇගේ ආකර්ෂණය වළක්වාගෙන, ඇය ඇගේ ප් රතිචාරය නතර කළේය. “මිනිසා,” කාන්තාව දිගටම, “මේ ඔයාට සුදුසු තැනක් නොවේ; ඔයාට මෙතැන කවදාවත් විය යුතු නැහැ; ඔයා මට ඔබව නැවත ඇඳට ගෙන යන්න ඉඩ දෙයි නේද?” "නෑ, නෑ; මට ඔබ සමඟ ඉන්න ඉඩ දෙන්න; මම තනිව හෝ ඔහුගෙන් ඈත් විය නොහැකි; එය මට වඩාත් බිය කරයි: මට ඉන්න ඉඩ දෙන්න" - එය, නිවැරදි හෝ වැරදි, ඇය ඉතිරි කිරීමට ඉඩ ඇත. 69 ගැහැණිය ඇය වටා අල්ලගෙන ඇගේ හිස මත ඇඳගෙන ඇගේ හදවතට අල්ලගෙන ඇගේ හිස ඇයට උඩට නගලා, ඒ නිසා ඔහු ගැන, ඔහු කොයිතරම් හොඳද, කොතැනද ගියාද ගැන කතා කළා; අන්තිමේදී, උදෑසන දිහා, අඬන, දුක සහ උද්ඝෝෂණයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවසාගෙන, මිත් රයාණන් වහන්සේගේ හිස මත හිසකෙළා, ඉතා අවංක නොවුණත්, අවංක මිත් රයාගේ හිසකෙළා, සිහින නැති නින්දකට වැටුනා; එයින්, හිරු අහසේ ඉහළ විට, ඇය ඇගේ හදවත තුළ දුක පිළිබඳ ප්රමාණවත් දැනුම සමඟ අවදි විය. ජීවිතේ පුරාම අවාසනාවන්ත සගයා බවට පත් වීම: ආයෙත් කවදාවත්, නෑ, කවදාවත්! වසර ගණනාවක් ඉතිරිව, ඇය මීට පැය විසි හතරකට පෙර සිදු වූ දේ පෙනෙනු ඇත - ළමයෙක්! ඒ කොපමණ ඉක්මනින් සදාකාලිකත්වයේ වසංගතය සමහරුන්ට පෙර නැඟී යයි! කොපමණ වේලාවක් ඔහුගේ ප් රීතිමත් පැත්තේ අනෙකාට විවෘත වේ! එය වසර ගණනින් වසර ගණනාවක් ගණනය වන විට, ළමයාගේ හදවත සමහර වෙලාවට ජීවිතයේ දුක්බරම අත්දැකීම් වලදී කළු හිසකෙස් මනුෂ් යයාට වඩා පැරණි වේ! බොහෝ වාසනාවන්ත සමහරුන්ගේ කතාවේ කථාව සකස් කරන බොහෝ ප්රවර්ගවල සාමකාමී හෝ ප් රීතිමත් සිදුවීම් ආලෝකය! 70 එබැවින් ආත්මයට දුක පිළිබඳ දැනුම සපයන පළමු තත්ත්වය කොපමණ නිතරම එය සාර්ථක වනු ඇතැයි සලකා බැලිය යුතුය; ජීවිතයක් ඉතිරි කළහොත් එය සාර්ථක වනු ඇත: ළමා කාලයේ සිට සමහර කාන්තාවන් අසනීප ඇඳේ සිට බලා සිටීම, අසනීපව සිටීම, වැඩිහිටියන්ට කියවීම, ශබ්ද නැති කකුල්, සහ සැහැල්ලු වචන, සහ කැමැත්තෙන් අත, සහ ආලෝක මෘදු හිනාව, අඳුරු ස්ථාන වලට හිරු එළිය; අනෙක් කාන්තාවන් නැවතත් දූෂණය, පව්, හෝ දුෂ්ටකම වේදිකාවක සාක්ෂිකරුවන් හෝ ක්රියාකරුවන් ලෙස උපත ලැබීමට පෙනේ; ළමා කාලයේ සිට තරහ හෝ චෝදනා කියන වචන ඔවුන්ගේ ඇස්වල නිතරම ස ඔහුගේ අක්කාගේ තත්වය, ඔහුගේ අක්කාගේ ස්වභාවය සහ දරුවාගේ ස්වභාවය පිළිබඳ සැබෑ දැනුම නිසා ඇති වූ මෙම භීතිය නිසා ඇයගේ අංකල්, ක්රෙග්මාවර්ගේ පැරණි ලීර්ඩ්, ෆ්රෙසර් ප්ලෑන්යේ නායකයා, මිනාව දෙගුණයෙන් දුක් විඳින දුකකින් මිනාව දෙස බැලීමට හේතු විය, ඇය ඇයට ඇදහිල්ලට ඇදගෙන ඇගේ හිස ඔහුගේ හිස මත තැබූ අතර, ඔහු ඇගේ පියාගේ විවාහ දිනයේ ඇය සමඟ ටිකක් කතා කිරීමට පැමිණියේය. 71 ”මගේ දුප්පත් පුංචි මිනා,” ඔහු කිව්වා, ඇඟිල්ල වටා දිගු කොලුවෝ වළක්වාගෙන, ඉතා ශබ්දයෙන් කතා කරමින්. ”මගේ පුංචි පුතා, අසරණ කුඩා මිනා.” ඔහු මේ වචන කතා කරන විට හඬ වැඩි විය; නමුත්, දිගින් දිගටම, ඇය කණගාටුදායක ශබ්දයක්, “ඔවුන් මගේ ආදරණීය තාත්තව අල්ලලා, ඔහුව සොහොන් කරා.” “දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ ආත්මය ගත්තේය, මිනී,” පැරණි මිනිසා පිළිතුරු දුන්නේය; “අපි ඔහුගේ ශරීරයම සොහොන් කරා.ඔබ හිතන්න කැමති නැද්ද, මිත් ර පුතෙක්, ඔබ ඉහළට දිහා බලාගෙන, පිරිසිදු නිල් අහස වෙත, ඔහු ඔබව බලාගෙන සිටින බව?” මිනී ඇස්වලින් කඳුළු අල්ලලා මොහොතකට ඇසෙන අන්ධ අහස දිහා බැලුවා, ඒ අදහසක් තමන් වෙනුවෙන් සැබෑ කර ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරය මෙන්; නමුත් පසුව ඇය නැවත වරක් ඇයගේ සමීපයාගේ බඩට මුහුණ දුන්නේය, හා පිළිතුරු දුන්නේ, හිරිහැරෙන හිරිහැරෙන්, "නෑ." “නෑ,” ඔහු යම් පුදුමයෙන් කතා කොට, “ඇයි නැත්තේ?” "ඇයි, මම දන්නවා," ඇය ඇඬුවා, "මගේ පියා කැමතියි මම ඔහු සමඟ සිටින්න.එයා සතුටින් බලාගෙන බලා සිටින්නේ නැහැ; මම දන්නවා ඔහු මා සමඟ ගෙනියන්න කැමති නැහැ - නමුත් - නමුත් - ඔහුට කාලය නැත - හෝ - යමක්. " මතකය මතකය මතකය මතකය මතකය මතකය ඇගේ කොණ්ඩය පිරිසිදු හා පිරිසිදු වන තුරු ඇයට සමුගන්නා සේක.එයා ඇගේ මුහුණේ නොසලකා බැලුවෙමි.එයා මරණය තේරුම් නොගත්තේය.අපි අතරේ කවුද එය කළ හැකිද?එයාට වඩා අමුතු අභිරහසක්, දුක් විඳින සිතුවිල්ලක් වර්ධනය වුණා.එයාට වඩා ඇය, ඇගේ අමුතු, භයානක පුංචි ආකාරයෙන්, එය ගැන අවබෝධ කර ගත්තේය. ඒ “එයා දැන් අපි මොනවද මෙතැනදී, මිනී, අප වෙනුවෙන් දෙවියන්වහන්සේ විසින් නියම කරන ඕනෑම දීමනාව අපගේ යහපතට සලකනු ලැබේ.ඔබට ඔබගේ ප් රේම පියාණන්වහන්සේ සමඟ ස්වර්ගයට යන්න හොඳ විය හැකි නම්, දෙවියන්වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට එය කළ හැකි වනු ඇත.ඔබ මා තේරුම් ගනීද, මගේ පුංචි නංගි?මම අදහස් කරන්නේ, ඔහු සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ අවසාන සතුට වෙනුවෙන් අපගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු දෙවියන්වහන්සේගේ දන්නවා විශ්වාස “ඔව්, මම දන්නවා ඔයා මොනවද කියන්නේ කියලා.” “ඔබ ඉතා හොඳයි, එය දැනීමට උත්සාහ කරන්න, නේද?” "ඔව්" ඇය ප් රතිචාරයෙන් පිළිතුරු දුන්නේ, ඇගේ මුහුණේ සිට නැවත වරක් ඇගේ කොලුවන් පිටතට තල්ලු කරමින්, ඔහු ඇගේ පියා බව පවසන අහස දිහා දිහා බලමින්; නමුත් සමහර විට මළ සිරුරු ඇගේ විශ්වාසය හා ඇගේ සිතුවිලි දෙස ඇගේ සිතුවිලි දෙස ඇසූ අතර, පෘථිවියෙහි බර කුලයෙන් විශාල ප් රමාණයක්; සහ සොහොයුරා සහ පල්ලියේ උද්යානය ඇයට වඩා සැබෑ හා සුන්දර වූ ස්වර්ගයට වඩා සංකීර්ණ හා භයානක විය. 73 “මම පුදුම වෙනවා –” ඇය කණගාටු වුණා. “මොකද?” මාමා ඇහුවා. "දෙවියන් වහන්සේ සියලු දේ කළ හැකි විට, ඔහු මගේ පියාගේ සොහොන් පිටතට කුරුල්ලන් ගත්තේද;" සහ බඩගින්නේ ඇය මෑතකදී දැක ඇති දේවල් හා සිතුවිලි ඇයට ආකර්ෂණය කර ඇති භයානක බව පැවසීය. “එයාට පුළුවන්,” ඇයගේ මාමා පිළිතුරු දුන්නා, වේදනාකාරී විවේකයක් පසු, “එයාගේ කැමැත්ත නම්.” පුංචි පුංචි දෑත් හිරවෙලා එයාගේ අත අල්ලලා, මිනී ආපහු ආවම, "ඔව්, නමුත් මම බයයි ඔහු එය නොකරනු ඇත, මාමා, සහ - මම ඔවුන් ඔහු සොහොන් කළ යුතු බව පවසන විට සිට ඒ ගැන සිතනවා. " "ඔබ දකින, දකින, නොකළ යුතු බොහෝ දේවල් ගැන සිතන්න, මිනී," ඇයගේ සමීපයා, දුක් විඳින, දුක් විඳින; හා ප්රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම සත්ය විය, නමුත් ඇය එසේ කළේ ඇයගේ වරද නොවේ. "කවුරුත් නැහැ; ඔවුන් තනිව පැමිණෙනු ඇත, මම කැමති නැහැ," ඇය සරලව පිළිතුරු දුන්නේ, ඇගේ මුඛය පුරා අත අල්ලමින්, "ඔවුන් මට එතරම් අවාසනාවන්ත විය හැක. " "ඒත් මම කැමැත්තෙ නෑ, මිනී," ඔහු කිව්වා, "ඔවුන් මටත් අවාසනාවට පත් කරන නිසා;" ඔහු තරුණයාගේ මුහුණේ කරදරකාරී පෙනුමක් සකස් කළේය, එවැනි අනාගතය ගැන ඇයගේ අනාගතය ගැන යමක් කියවීමට උත්සාහ කරන ලෙසය. "මම හිතන්නේ," මිනී දිගටම, "ඒක නිසා මම මට අම්මා මට කියන්නේ දේවල් ගැන හිතන්න උදව් කරන්න බැහැ; 'බොහෝ අමුතු පැරණි ළමයෙක්,' - මගේ තාත්තා කවදාවත් එහෙම කිව්වේ නැහැ:" සහ නැවත වරක් අඳුරු ඇස් වලින් කඳුළු ආවා, සහ ඇයගේ සමීපයාට එවිට ඇයට තවත් කිසිවක් කියන්න හදවතක් තිබුණේ නැත, "මගේ මිත්ර පුතෙක්, මගේ දුප්පත් කුඩා මිනී!" ඇය දැනෙන දුර්වල ආදරය සහ ඇය ගැන ඇති වූ අමුතු සිතුවිලි ගැන ඇය දුක් විඳීමට හැකි වුණේ කවුද, ඇයගේ දියණිය පරිපූර්ණ බව වඩාත් වැරදි ලෙස සිතුවා කවුද; කවදාවත් ඇති වූ ඕනෑම දරුවකුට වඩා ඇය වඩා ලස්සන හා හොඳ බව සිතුවා කවුද; ඇය සමඟ ඇය හැමතැනම ගෙන ගියේ කවුද - කාර්, රියදුරු, ඇවිදීමට, බෝට්ටු, කන්ද, මුහුදු, ජලය හරහා, ඔහුගේ සමීපයන් වෙත පැමිණීමට; තනි ජීවිතයේ, අවාසනාවන්ත ස්ථාවරය සහ විශේෂයෙන්, තරුණ මිතුරන් නොමැති වීමෙන් ඇය තුළ ඇති වූ අලංකාර සිතුවිලි උගන්වන කවුද; ඔහුගේ කුඩා මිනීට ජීවිතය ආලෝකයම් විය යුතු බව සිහින දකින අතර, මෙම අදහසේ නිවැර "එයා ළමයාට බය වුණා," හැමෝම කිව්වා, "ඔහු ඇයව වැඩිදුරටත් ඔහුගේ සදාකාලික රැකබලා ගැනීම සඳහා ප්රශ්නයක් බවට පත් කර ඇත." 75 එබැවින්, ජනතාවට ෆ්රෙසර් කුමාරයා මිය ගිය බව ඇසූ විට, බොහෝ දෙනෙකුගේ කටට වැටෙන පළමු ප්රශ්නය වන්නේ, "මොකක් වනු ඇත කුඩා මැනා?"ඇත්තට, පියා තම දියණියට ඔහුගේ ආදරය ප්රශංසනය කරන අතර, මව ඇයගේ පුත් රයාට ඇයගේ ස්වභාවය ලබා දී ඇති බව හොඳින් දන්නා අතර, ඇය සෑම විටම ඇයගේ පුත් රයා අතර ඉතා ප්රමාණවත් උද්ඝෝෂණයක් ඇති බව දැන සිටියේ ය. "එය පැරණි ආකාරයේ අසාමාන්ය පුත් රයා," ඇය තම මිතුරන්ට එබැවින් බොහෝ පුද්ගලයින්, තමන්ටම අසාමාන් ය වූ 76 දෙනෙකු හැර, මිනී ෆ්රෙසර් ගැන දුක් විඳින හෝ ඇය හා ඇයගේ වැරදිකරුවන් ගැන දුක් විඳින අතර, ඇයගේ ආදරණීය සීමාවලට වඩාත් සමීප වූ වචනවලින් ඇය හා ඇය ගැන දුක් විඳිනවා; සහ ඇයගේ මාමා පවා, එම දෙමව්පියන්ගේ මරණයෙන් පසු, ඇය ගැන දෙගුණිකව දුක් විඳින අතර, ඇයගේ පියා ජීවත් වන විට දරුවා ගැන දුක් විඳින අතර, ඇය ගැන දුක් විඳින අතර, ඇය ගැන ඇය ගැන දෙගුණිකව දුක් විඳිනවා, ඇයගේ පෘථිවියේ කිසිදු ස්වාමිපුරුෂයෙක් නැති නිසා, ඇය විසින් අමුතු මල් දරුවාට ලබා දුන් ආදරණීය ආදරණ ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, පෙබරවාරි 2026. එක්සත් ජනපදය. ව්යාපෘතිය Gutenberg. නිදහස් දිනය: පෙබරවාරි 14, 2026*, සිට https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* මෙම eBook ඕනෑම තැනක ඕනෑම කෙනෙකුට නොමිලේ හා කිසිදු සීමාවක් නොමැතිව භාවිතා කිරීම සඳහා වේ.ඔබ එය පිටපත් කළ හැකිය, එය ලබා දීමට හෝ මෙම eBook සමඟ ඇතුළත් වන ව්යාපෘතිය Gutenberg බලපත්රයේ කොන්දේසි යටතේ නැවත භාවිතා කළ හැකිය www.gutenberg.org, https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 