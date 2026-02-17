Први сусрет детета са смрћу

Astounding Stories of Super-Science фебруар, 2026, by Astounding Stories је део HackerNoon's Book Blog Post серије. Можете скочити на било које поглавље у овој књизи овде. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter IV: Mina. By J. H. Riddell У азбуци то није корак; у овој књизи то укључује само окретање једне странице и започињање друге; док у тој генерално ужасној ствари коју тако кратко називамо "реалност", то је само удобно заузимање одбрамбеног положаја супротно од својих колега путника у железничком колибу, једење у интервалима са невероватном брзином, мењање возова повремено, уморни од смрти путујући одређени број сати на различитим брзинама ( Брадшов необјашњив Водич), коучинг, а можда и мало пловидбе, и ствар је срећно завршена. , постаје за туриста сан сећања, док Лоцх Ломонд постепено преузима карактер чињенице. Да ли би било која оловка - било да је извучена из 59 крила линеарног потомака њеног који је спасао Рим, или направљена од стране Гилота, или нацртана са гута перцха, или направљена од непробојног злата - била обдарена истом количином стварности као и та иста дивна , која у овим каснијим данима тако брзо преноси човека из средине бескрајног замућења и збуњености људског рада у величанствену величанственост и страшну истину Божију; од „великог града“ у усамљену земљу; од пуха ружа Енглеске до сјаја шкотске хетере; од богате равнице и вечне јединствености Југа до брзих потока и кључања, и планина и мочвара и славних пејзажа Севера, - и ја бих написао као што осећам оног дијела овог дивног света, где воде плешу и планине се мењају, а јере бјеже кроз дрвеће на сунчаним острвима; гдје су историја, и време, и догађаји, и природа, Железни пут О драга Шкотска, обожавана херојством, освећена религијом, велика у несрећи, чврста у принципима, неупоредива у генијалности, улепшана сузама туге, освећена корацима ратника, патриота, високодушних мушкараца, племенитих жена, аутора, песника, сликара; где се Брус борио и Валлас је умро, и лепа краљица је плакала, и Рицио је певао, и миријаде великих отишли су мирно спавали, - који су се усуђивали да говоре о теби, после њега чијег имена је било довољно да се тријумфално спусте низ реку времена, до тачке где се та река спаја у океан вечности, да не троши своје енергије и своју Али ко не би дао нешто да би могао да каже да је рођен у виду Бен Невиса? ко не би одустао много да о тој земљи говори као о „отаџбини“? ко, чак иу овим утилитарним данима, био би толико уобичајен и неромантичан да не би желео да има право домаћина да покупи цвјетну хетру, и назове место где расте тако луксузно, дом? ко, на крају, не би, чак и са веома равнодушним водичем, окренуо страницу и стајао неколико минута у машти једног августа увече у врту богатом свим ријетким цветовима и слатким мирисима, и још богатији у управљању погледом на то старо језеро, Лоцх Ломонд? Vi, čitaoci, znam da ćete me tako obavezati, kada dodam da mentalno putovanje mora da bude obavljeno pre nego što možete da naučite neke dodatne detalje onih koji su tako kratko i neseremonski predstavljeni na vašu obaveštenje na kraju prethodnog poglavlja. Залазно сунце је бацало неку врсту славе преко језера: дрвеће је изгледало светлије, и планине су изгледале величанственије, и острва су била прекраснија, и воде су биле јасније, и рушевине су биле усамљеније, јер су последњи зраци поносног господара дана палили на њих и све их осветлили; и на нешто веће, непоколебљивије, наизглед пролазније - још милионе пута драгоценије у очима универзалног Створитеља - те топле зраке су пале нежно, - на главе сиволосног човека, једног десет година његовог млађег, и детета. Na kratko vreme, oči prvih dvojice – onih stvorenih ne samo za vreme, već za večnost – obasjaše pogledom čudnog, neizrecivog divljenja, u kome se i na zemaljskom, panoramskom pogledu, sa svojim neprestanim promenama, a ipak beskrajnom jedinstvenosti, meša žalostan izraz; ali na kraju, dubokim dahom, stariji se okrenuo od svoje kontemplacije prirode da razgovara sa detetom. „Trebalo bi da budeš strpljiva, Mina“, reče on, polučastilo; „cveće će cvetati, a semenke će se pojaviti, mnogo brže, bez tvoje pomoći, veruj mi.“ Мала девојчица, којој је горенаведена примедба била адресирана, била је забринуто ангажована у гурању 62 богатог финог облика са врха сијаличног корена, да би се утврдило да ли су они заиста узгајали; али она је зауставила свој посао на тренутак, док је вртлар, који је завршио тај трио, стајао усред неке врсте бајковитог Раја, тако близу Лоцх Ломонда, додао, "Ви дина сијати комаде о ствари времена да урадите све, мис Мина, јер ви никада не само да их извуче из земље било где, или иначе гурају земљу од њих, дуго пре него што су пола спремни, да видимо да ли су расту." Дете је подигло главу док је закључио, и бацајући назад мноштво сјајних коврча са лица, и затамњујући очи руком, уверено погледао у лице првог говорника док је одговорила, "То је зато што, ујако, они неће бити зелени пола довољно брзо: када Цолин стави семе и корене и ствари у земљу, могу да чекам, заиста могу, дан или два; али немогуће је за мене да верујем да заиста расту након тога, осим ако их не видим; зато их извлачим." „А теби, Мина, то изгледа као довољан разлог, немам сумње“, вратио се старац са тужним осмехом; онда, обраћајући се вртлару, који је, као и он, био искрен следбеник Калвина, 63 додао је: „Видиш како недостатак вере долази свуда, Колин; ми смо слепа створења, али се заварамо у вјеровање да можемо промијенити ток наших судбина, и приморати околности, баш као што Мина овде фантазира, пљачкањем, она ће учинити да биљке расту брже. „Daj i ti možeš to da kažeš, gospodine“, žalosno je uzviknuo Kolin; „Svešteni ima sigurno veliku muku sa nama.“ „Ali ne mislim“, upitala je Mina u ovom trenutku, „da mogu Oni cvetaju brže nego što bi sami od sebe; samo kad ih ne vidim, nemoguće mi je da poverujem da će ikada pucati – to je to, ujko.“ направити „Ali zar ne znaš, Mina“, reče on, „da iako zemlja može, i čini, da krije semenke i sijalice od tebe, ne može to da uradi od Boga? "Да, да", био је одговор, изговорен тако жељно да је граничио са самим границама раздражљивости, "Знам да их Он види, и чини их да расту; 64 али понекад, такође, Он их пушта да умру, и тако ја само гурам облик назад, мало, ујако, да видим да ли су живи или мртви. " "И тако убити пола сиромашног Колина од прекомерне анксиозности и недостатка вере", рекао је он, тужно гледајући на дете, док је вртлар изнео прекид у вези са "старим Адамом", који је, досежући Миново ухо, натерао да узвикује, "Tata kaže, Kolin, nije pošteno da ga uvek krivite bez pravog razloga; jer što se tiče Mina i cveća, to nije stari Adam, već mlada Eva koja je kriva." Tužan osmeh razbio se na trenutak na lice njenog ujaka, ali odmah je nestao; i nagnuo pogled pun žalostnog značaja na svoju nećakinju, rekao je: „Tvoj otac je previše zaljubljen u tebe, Mina, plašim se.“ „I on se boji da sam previše zaljubljena u tebe“, vratila se, približavajući se starčevoj strani; onda, uzimajući jednu od njegovih ruku između nje, koja su bila prekrivena šminkom, i gledajući mu se u lice, upitala je u podloženom, izmenjenom glasu: „Kada će moj dragi otac biti dobro?“ „Ускоро“, одговорио је њен ујак, окренувши поглед од њеног, и гледајући даље, са узнемиреним изразом лица, у далеку удаљеност – „ускоро“. 65 Градинар је на тренутак заглавио очи на онога који је изговорио једноставну једнослојну реч, а затим се савијао према белом мошусном ружичастом дрвету, да би акција могла остати непримећена, избрисао је нешто чудно као сузу са образа, са леђима рожне руке; након чега је пажљиво погледао дете. U početku je njena tuga bila tiha; ali, na kraju, čuvši pola potisnutog znoja, njen ujak je povukao oči sa mesta gde je sunce zalazilo i žalosno ih savio na malu mladu figuru koja se sada klanjala u agoniji svoje prve gorke tuge; pitao je: „Zašto plačeš, Mina?“ “Zato što si to rekao – tako –” plakala je. „Kako?“ pitao je on. „Kao da – kao da –“, uzdahnula je, „iako si rekla „brzo“, nisi mislila.“ „Da li si me ikada poznavala da kažem nešto što nisam mislila?“ nežno je upitao. „Ne“, odgovorila je ona. "Pa onda, Mina, draga mala Mina, ja sam zaista uradila 66 znači da će vaš otac uskoro biti dobro - na nebu - ali nikada ovde." Oštar divlji krik pobegao je od treperenih usana, kada je taj odgovor prekinuo tišinu te predivne letnje večeri, i oslobodivši se ljubazne ruke koja bi je zadržala, Mina je žurila s pljuskom vetra ka kući, po stepenicama, zatim uz hodnik, i konačno u sobu, čiji prozori gledaju na zapad prema brdima i planinama, gde je sunce zalazilo. Brže nego što su zlatne nijanse izbledele s neba, svest se povukla iz okvira njega, koji je, kako je rekao dečiji ujak, „previše voleo Minu“, koji je, čak i u smrti, čuvši njen plač i odbacivanje sa onima koji bi mu odbili ulazak, blago murmurao: „Ne dozvolite da Mina plače – pustite je da dođe.“ “Tata, moj otac”, šapnula je zagušljivim glasom, plivajući suzama na njegovom licu dok je nestala blizu njega, “reci ti da nećeš umreti – da odeš. » » Мене Njegove su usne kratko dodirnule njene, a on je pomalo odgovorio: „Samo na neko vreme.“ Ali dete, okretajući ruke oko njega, uzviknulo je u svojoj 67-oj agoniji: „Oh, tata, ponesite me sa sobom. Ti ideš, uzmi i mene.“ Gde god Ako bi to mogao da uradi, to bi uradio; on ju je konvulzivno držao za srce, pa čak i dok je to radio, prestao je na ovoj zemlji – da bude. "On je mrtav", reče neko u niskom svečanom tonu; i na zvuk te kratke rečenice, Mina se skratila zastrašena od viđenja onoga što joj je bio otac, a nije bio. To je bila užasna stvarnost. znala Удовица је бројала тужне сате док су се одвијале у току оне бескрајне ноћи: њен син је стајао плачући поред ње; усамљени чувар на смртном кревету био је пао у неугодан сан; свеће су запаљивале мрачно, а они који су мислили на Мину уопште су замишљали да дете спава, када је мала фигура обучена у бело, његово лице бледо као тело, њене ноге голе, и њене очи без суза, дошле без буке крадећи у ту собу, одакле је душа 68, али је недавно отишла. „Gospode, blagoslovi me, gospođo Mina, šta radiš?“ vikala je žena, počevši od sna, i uznemirila se kada je ugledao udarca. „Šta radiš?“ „Гледајући мог тату“, био је одговор. Čovek, čiji je posao Mina tako, na neki način, oduzela od nje, pogledao je dete na trenutak; zatim je rekao u niskom ozbiljnom tonu: „Zar se ne bojiš?“ „Ne“, odgovorila je Mina, „ne plaši se – samo“ neka vrsta drhtanja potresla je njen okvir, i ona se zaustavila u odgovoru. „Мис Мина“, наставила је жена, „ово није место за тебе; никада ниси требало да будеш овде; пустићеш ме да те вратим у кревет, зар не?“ и устала је да то уради: али Мина је ставила руке око врата и узвикнула тако молитвено и тужно, — „Не, не; пусти ме да останем с тобом; не могу да поднесем да будем сам или да будем далеко од њега; то ме још више плаши: пусти ме да останем“ – да је, било да је у праву или у погрешном, дозвољено да остане. Žena je okrenula šav oko sebe i uzeo je na kolena, držao ju je za srce i nagnuo glavu nad njom, i tako su pričali u šaputanjima o njemu, i koliko je bio dobar, i gde je otišao; dok, konačno, oko jutra, savršeno iscrpljen plakanjem i tugom i uzbuđenjem, Mina je spustila glavu na grudi iskrenog, iako ne baš vrlo razumnog, skromnog prijatelja, i upala u besan san; iz koga se, kada je sunce bilo visoko na nebu, probudila sa prerano saznanjem tuge u svom srcu, i sećanje na Сцена да буде нека врста тужног пратиоца кроз живот: никада више, не, никада! да се појави у аугхт, штеди година, шта је она заправо била двадесет и четири сата раније - дете! То Koliko brzo se zavesa postojanja podiže pred nekima! koliko dugo se, sa druge strane, otkriva njena prijatna strana! Kakva glupost, čini se, da broji godine za godinama, kada je srce dečaka ponekad starije u svim najtužnijim životnim iskustvima od onog sive kose! Koji mirni ili prijatni incidenti osvetljuju većinu poglavlja koje čine priču srećnog nekoliko! kakve uznemirujuće ili depresivne scene formiraju, s druge strane, predgovor događajnoj knjizi postojanja u istorijama većine! 70 И колико често и прва околност, која доноси знање о тузи у душу, доказује неку врсту оних које морају, ако се живот спаси, успјети у томе: од дјевојчице неке жене изгледају предодређене да гледају код кревета болести, склоне инвалиде, читају до старости, доносе са бучним ногама, и нежним речима, и вољним рукама, и сјајним слатким осмехом, сунцу у тамним местима; док се други поново појављују као сведоци или глумци у сценама насиља, греха или невоље – од детињства речи гнева или критике звуче непрекидно у њиховим ушима. To je sigurno bio strah, koji je nastao iz stvarnog poznavanja stanja njegovog nećaka, karaktera njegove udovice i prirode deteta, što je njeno unuka, stari lair iz Craigmavera, šef Frazer klana, pogledao s dvostrukom anksioznom tugom na Minu dok je okrenula ruke oko njega, i položila glavu na njegovo rame i plakala tamo, kada je on došao da joj razgovara na dan očeve intervencije. 71 »Jadna mala Mina«, reče on, okretajući dugačke kukove oko prsta i govoreći vrlo drhtavim glasom. »Moje drago dete, jadna mala Mina.« Glasovi su se povećavali dok je on izgovarao ove reči; ali ona je, na kraju, murmurao u vređaju, „Они су узели мог драгог оца: сахранили су га.“ „Bog mu je uzeo dušu, Mina“, odgovorio je starac. „Mi smo samo zakopali njegovo telo. „Ne voliš li misliti, drago dete, kad gledaš gore, u jasno plavo nebo, da te on tamo čeka i čuva?“ Mina je izlila suze iz očiju i trenutak je gledala u azurno nebo, kao da pokušava sama da ostvari tu ideju; ali onda je ponovo bacila lice na grudi svog rođaka i odgovorila: „Ne“. „Ne“, odjekivao je u nekom iznenađenju, „zašto ne?“ “Zato što, sigurna sam”, plakala je, “moji otac bi radije bio sa njim.On neće biti srećan čekajući i gledajući me; znam da neće, želeo je da me odveze sa sobom – ali – nije imao vremena – ili – nešto.” У самој сећању на Pozdravila se dok joj kosa nije bila vlažna i mokra, jer je pala slaba 72 i nije gledala na lice. „Ne može da razume smrt.“ A šta je među nama moglo? „Za nju je postala čudnija misterija, tužnija misao, što je više razmišljala o njoj na svoj nejasni, zastrašujući, detinjski način. То „Он Sada ono što mi Ovde, Mina, da je svaka sudbina koju nam je odredio Veliki Uređivač događaja za naše dobro. Da ti je bilo dobro da ideš na nebo sa svojim dragim ocem, Bog bi ti sigurno dozvolio da to uradiš.Da li me razumeš, moja mala nećakinja? Šta mislim, da je On sposoban da naredi sve stvari i da naredi sve stvari za našu krajnju sreću; ako ne u ovom svetu, najverovatnije u narednom. zna Веруј “Da, znam šta misliš.” "И бићеш веома добар, и покушаћеш да то осетиш, зар не?" "Да", одговорила је апстрактно, поново гурајући коврче са лица, и гледајући на небо изван којег је рекао да је њен отац; али некако је вид тела заглавио и њену веру и њену машту са великим бројем тешке глине земље; и сахрана и црквена башта су јој били много опипљивији и страшнији, него што је небо са својим радостима било стварно и лепо. 73 „Чудим се –“ гунђала је. „Šta?“ upitao ga je stric. "Да ли је, када Бог може све да уради, узео пауке из гроба мог оца;" и трепер је испричао ужас са којим су ствари које је недавно видела и размишљала инспирисале је. „Mogao bi“, odgovorio je njen ujak, posle bolne pauze, „ako bi to bila njegova volja.“ Drhteće male ruke su ga uhvatile gotovo konvulzivno, dok se Mina vratila. „Да, али се плашим да неће, ујаче, и - и размишљао сам о томе од када су рекли да ће бити сахрањен." „Чујеш и видиш и размишљаш о многим стварима које не би требало, Мина", рече њен рођак, пола тужно, пола строго; и коментар је био савршено истинит, али није била њена кривица што је то учинила. „Ко је ставио све ове идеје у твоју главу, реци ми, драга, ко је то?" "Niko; oni dolaze sami od sebe, a ja bih volela da ne bi", jednostavno je odgovorila, držeći ruke preko čela, "jer me one čine tako nesrećnom." „A ja bih voleo da ni oni ne bi, Mina", reče on, „jer i oni me čine nesrećnim." I on je upitao mlado lice, kao da se trudi da pročita nešto o njenoj budućoj sudbini iz tog izdajničkog indeksa. „Mislim", nastavila je Mina, „to je zato što ne mogu da pomognem da razmišljam o stvarima koje me mama zove: „čudno staromodno dete", – moj otac to nikada nije rekao. „I opet je pljusak suza došao iz tamnih očiju, a njeni rođaci nisu imali srca da joj kažu ništa drugo, osim: „Moje drago dete, moja jadna mala Mina!" Ко би могао да осуди нежно створење - дивљу љубав коју је осећала и чудне мисли које је имала о томе, о ономе ко је највише погрешно замишљао да је његова ћерка савршена; који је замишљао да је лепша и боља од било којег детета које је икада постојало; који је користио да је носи са собом свуда - јахање, вожња, ходање, чамац, преко планина, преко мочвара, на води - да посети своје рођаке; који је подстицао лукаве фантазије које је у њој изазвао усамљени живот, опустошени пејзаж и, изнад свега, недостатак младих сапутника; који је сањао да живот мора бити сјајан за његову малу Ми „Он је покварио жену", сви су се плашили, „и превише јој је учинио објектом његове сталне бриге." 75 И сходно томе, када су људи чули да је капетан Фразер мртав, прво питање које је изашло на усне већине било је: „Шта ће мала Мина учинити?" Јер добро је познато да док је отац покварио своју љубав према својој ћерки, мајка је препуштала своју на свог сина: наравно да је осећала приврженост за обоје, али то није било ни на који начинједнако; јер док је њено срце било умотано у дечака, који је био ручнији и гајијији од Мине икада, она је некако увек осећала да је веома довољан угао јаја И тако се догодило да је већина људи, осим оних који су сами били ексцентрични, жалила за Мином Фразером, или је иначе жалила за њом и њеним погрешним родитељем у смислу који је много ближи границама презирења него за љубав; па чак и њен ујак, који је био један од оних истинских недемонстративних људи којег у овим каснијим данима поштујемо и поштујемо са тако троструким дијелом поштовања и дивљења, јер их тако ретко срећемо, тужан због детета док је њен отац живео, јер се плашио да је превише волео; и након смрти тог родитеља, двоструко је жалио за њом, јер она није имала рођака на земљи, оси Ова књига је део јавног домена. Зачуђујуће приче. (2009). АСТОУНДИНГ СТORIES OF SUPER-SCIENCE, ФЕБРУАРЈ 2026. САД. Пројекат Гутенберг. Датум објављивања: фебруар 14, 2026*, од https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Можете је копирати, дати или поново користити под условима Пројекта Гутенберг Лиценце укључене са овом еКњигом или на мрежи на www.gutenberg.org, који се налази на https://www.gutenberg.org/policy/license.html. www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html