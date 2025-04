Sandkassen introducerer store forbedringer for skabere og brands at bygge i Metaverset

LOS ANGELES, USA, Californien, 12. februar 2025/Chainwire/--The Sandbox – det sociale spil-metavers, hvor folk samles for at skabe, forbinde og spille – udgav i dag sin næste store platformopdatering og den næste udvikling i sin vision om at give den nye generation af skabere værktøjerne til at skabe indhold i lang form via fordybende, interaktive spil og oplevelser.





Den . opdatering til Game Maker, skabelsesplatformen inden for The Sandbox-økosystemet, gør det muligt for skabere at opgradere deres brugergenererede indhold (UGC) med store forbedringer til multiplayer-oplevelser og ny gameplay-mekanik sammen med mere adgang til indhold fra topmærker at bygge med.





Sandkassen er gratis at spille, oprette og udforske og tilgængelig på Windows- og Mac-computere. Spillere og skabere kan downloade det på sandkasse.spil .





"Over år efter, at LEGO revolutionerede fysisk leg, gør vi det samme for den digitale verden - udvikler et nyt sprog, hvor skabere kan udtrykke sig selv," sagde Arthur Madrid, CEO og medstifter af The Sandbox.





"Sandkassen er designet til at give skabere frihed til at skubbe grænserne for kreativitet, og med hver opdatering forbedrer vi deres evne til at føre deres visioner ud i livet. Vi sigter mod at fortsætte med at give skabere den unikke mulighed for at samarbejde med verdenskendte brands på tværs af underholdning, mode, musik, sport og mere, så de kan integrere ikoniske elementer i deres helt egne oplevelser som aldrig før."





Game Maker .: Det næste trin i sandkassens skaberdrevne vision

Med robuste værktøjer og forbedringer som nye præfabrikerede skabeloner og dynamiske biblioteker, der giver skabere mulighed for at bygge hurtigere og smartere, Game Maker. handler om at udvide, hvad der er muligt på LAND.





Partneraktiver gør det nu muligt for skabere at skabe genkendelige oplevelser med det samme, der problemfrit integrerer verdenskendte brands i deres verdener. Uanset om man bygger en smølfelandsby, et Care Bears-rige eller et Atari-univers, er denne opdatering beregnet til at gøre det nemmere end nogensinde før for brands og skabere at samarbejde og bringe rigt, engagerende indhold til live.





Partneraktiver, der er tilgængelige ved lanceringen, omfatter The Smurfs, Chupa Chups, BLOND:ISH, Care Bears og Atari. Aktivsamlinger fra Terminator, Playboy, Madballs, Rabbids, MK og Jamiroquai forventes at blive frigivet snart med mange flere på vej.





Ud over skaberværktøjer er forbedrede multiplayer-funktioner et stort fokus i Game Maker ., med særlig vægt på forbedringer af racer-gameplay, en af de mest populære genrer i The Sandbox.





Udvidet løbsmekanik – En helt ny bevægelsespalette forbedrer, hvordan avatarer bevæger sig og interagerer med deres omgivelser, for at give mere engagerende racer- og platformspilsoplevelser.

Smartere multiplayer-funktioner – Teamscore, multiplayer-venlige NPC'er og Broadcast Target Selection giver mulighed for mere dynamiske multiplayer-oplevelser.

Mere responsivt og fordybende gameplay – Forbedrede karakteranimationer, forbedrede kamerasystemer og avatar-silhuetter i spilklienten får gameplayet til at føles jævnere end nogensinde, mens tilpasselige HUD'er, kontrolkort og reducerede indlæsningstider holder spillerne helt nedsænket.





Sandboxen vil straks tilskynde skabere til at begynde at bygge med Game Maker. via Builders Challenge , et seks-ugers program, der giver skabere mulighed for at få SAND baseret på spillervolumen og engagement, som deres oplevelser får.





Den sidste iteration af Builders Challenge så dens top ti skabere potentielt tjene et gennemsnit på over , SAND, hvilket giver meningsfulde indtægtsmuligheder for mange af dets deltagere. Builders Challenge begynder i februar med yderligere udfordringer planlagt i .





For et omfattende kig på Game Maker. opdatering og The Sandbox's tilgang til at forme metaversen, kan brugere besøge The Sandbox-bloggen og få et dybere overblik over opdateringen her .





Ifølge holdet, som Game Maker. udgivelser, ser Sandbox-teamet allerede frem til fremtidige opdateringer, der yderligere vil skubbe grænserne for skabelsen i metaversen.





Nogle af funktionerne inkluderer matchmaking for bedre at muliggøre konkurrencedygtige spiltilstande, et nyt kampsystem til at introducere kampspilsgenrer og udvidede krydsningsmuligheder som monteringer og køretøjer for at åbne op for endnu mere ekspansive interaktive verdener.





Sandkassen er tilgængelig gratis på Windows- og Mac-computere. Game Maker bruges af skabere til at bygge oplevelser, mens Game Client giver spillere mulighed for at spille offentliggjorte oplevelser i The Sandbox. Spillere og skabere kan downloade The Sandbox på sandkasse.spil .

Om Sandkassen

Sandkassen , et datterselskab af Animoca Brands, er en fordybende metaverse platform, hvor brugere spiller, skaber og tjener penge på unikke oplevelser sammen med deres yndlingsmærker, IP'er og berømtheder på tværs af spil, underholdning, musik, kunst og mere.





Sandboxen udnytter webteknologier til fuldt ud at muliggøre slutbrugeroprettelse og skaberøkonomier, og forstyrrer eksisterende platforme ved at give både spillere og skabere ægte ejerskab af deres aktiver, kreationer og belønninger som ikke-fungible tokens (NFT'er).





Flere partnere har sluttet sig til The Sandbox, herunder Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, The Smurfs og mange flere. For mere information kan brugere besøge www.sandbox.game og følg de regelmæssige opdateringer på Twitter , Medium , og Uenighed .

Om Animoca Brands

Animoca Brands, en Deloitte Tech Fast vinder og rangeret i Financial Times liste over Højvækstvirksomheder Asien-Stillehavsområdet , er førende inden for digital underholdning, blockchain og spil. Selskabet har flere datterselskaber, bl.a Sandkassen , Blowfish Studios , Quidd , SPIL , nWay , Pixowl , Bondly , og Lympo .





Derudover har Animoca Brands en voksende portefølje af mere end investeringer i blockchain-virksomheder og decentraliserede projekter, der bidrager til at opbygge den åbne metavers, herunder Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas og andre. For mere information kan brugere besøge www.animocabrands.com eller følg dem videre Twitter eller Facebook .

