Et liv af luksus kan ikke helbrede en årig sjæl

Astounding Stories of Super-Science februar, 2026, af Astounding Stories er en del af HackerNoon's Book Blog Post serie. The Moors and the Fens, volumen 1 (af 3) - Kapitel IX: Advances the Story but little By J. H. Riddell Riddell Mr. John Merapie fik aldrig nogen geværklæder, eller crest, eller motto, eller noget som helst fra Herald's kontor, fordi han afviste "han hadede humbug;" men i stedet for de ovennævnte aristokratiske "absurditeter", som han kaldte dem, tog han for sin tekst de tre ord, der netop blev nævnt, og ikke blot prædikede, men handlede på dem evigt. Han var i det væsentlige ikke kun en god, men en retfærdig mand; de fleste respekterede ham, mange voksede til at lide ham; men han sagde, at han ikke hævdede at være i stand til at "elske sikkert", og vi ved alle, at når folk ikke "elsker sikkert", bliver de sjældent elsket "især". Mr. Westwood troede, at hans chef var så glad for Mina, som det var muligt for ham at være af et dødeligt væsen, og han behandlede hende helt sikkert med noget, som næsten nærmede sig ømhed, som han nogensinde udviste, eller nogensinde havde udstillet til nogen. Da han i et særligt lykkeligt temperament kaldte hende, "Min lille nevø," eller "Mina, min kære;" han elskede at se hende håndgribeligt klædt; han var mest liberal i pengemæssige anliggender mod trioen generelt; men måske, selv om Malcolm gjorde de tungeste krav på sin pung, hans hjerte virkelig gik mere med de gaver han lejlighedsvis gav til Mina. han troede hende en model af forsigtighed, og klogskab, og sans: mest sandsynligt fordi hun talte lidt, kunne lave pizzas og puddings, gøre alle slags nåle, forstod latin, lidt græsk, fransk, og italiensk; var lært i Euclid, og kompetent til at finde et svar på enhver algebraisk antagelse uden nøglen til det samme væsen givet til Her var en perfekt kvinde; en efter John Merapie's eget hjerte, som ikke kunne spille, eller danse, eller tegne blomster, eller net (krochet var ikke i mode dengang), eller bøje, eller gøre noget mere syndigt end at synge i en mærkelig lav stemme ballader gamle som bakkerne, 158og næsten lige så smuk, - og arbejde et par slips til hendes onkel eller Malcolm lejlighedsvis. "Det er oprigtigt at håbe, at hun ikke vil gøre det," bemærkede Miss Caldera, som havde en slags humor, ikke klog, men tør; hvorpå Mr. Merapie svarede, "Hendes sind ville, selvom hendes krop måske ikke; jeg er tilfreds med, at hendes evner aldrig vil forlade hende, hun er blevet ordentligt uddannet, Miss Caldera, og hun kan takke dig og mig for det." Miss Caldera havde meget stille tvivl om, hvorvidt taknemmelighed var et stærkt udviklet træk i karakteren af hendes frigjorte opgave; faktisk Mina, der talte frit og evigt med hende, sagde ærligt: "Hun troede, at hun havde lidt at være særlig taknemmelig for, da hun havde mange ting, hun ikke ville have, og meget få, at hun gjorde." Og i virkeligheden var hendes stilling hverken en rosende eller en naturlig: - en ung pige, der år efter år var oppe i et trist hus i Belerma Square, omgivet af gamle mennesker; uophørligt længtes efter et glimt af sit tidligere hjem; hendes sind voksede syg og næsten indskrænket af mangel på samfund, lys, luft, solskin, frihed; ingen musik, ingen kammerater, ingen malerier, intet levende at høre eller se, intet at tænke på, men streng virkelighed, medmindre hun tænkte på skønheden i det land, der havde stemplet sin vision om kærlighed på hendes sjæl for evigt; fast beskæftigelse, ingen Og det var sandt, at de havde en underlig slags tilknytning til hinanden – den trætte pige og den verden-trætte kvinde.Guvernøren fordømte hele tiden sin elev, og eleven var i vane med at retorte temmelig skarpt; men der var nok ægte kærlighed mellem dem til at have sat halvt et dusin 160 såkaldte venskaber til skamme, til at have modstået tidsforløbet, og ånden af fornærmelse, og hånden af forandring, og prøven af adskillelse. Minas temperament var ikke det mildeste, hendes humør det roligste; og ofte fortalte guvernøren hende det, og pigen, i form af genforening, sagde, at Miss Caldera aldrig følte sig for, og heller ikke havde den mindste sympati med hende: alligevel båndet, hvad det end var, som forenede de to hjerter, på en eller anden måde bærede disse evige rystelser uden en tanke på at bryde; og ved seksten, Mina Frazer var langt fonder af sin mærkværdige instruktør, end hun havde været som barn, og når båndet af lærer og undervist ophørte med at forene dem, det af ven og ven viste sig ret stærkt at trække dem næsten dagligt sammen. Hun betragtede Mina som for tilbøjelig til selvmedlidenhed til at give hende selv et atom af medfølelse på ethvert emne: hun talte samvittighedsfuldt til hende på en generel måde, fornuftigt og rationelt nok; men sansen og ræsonnementet, der kom fra sindet, og ikke fra hendes hjerte, de plejede at lyde tørt, og koldt, og formelt; og irriterede Mina til at gøre stumpe irriterende svar, som forbedrede hendes sag ikke i det mindste, og bekræftede Miss Caldera i sin mening, at pigen ikke skulle opfordres til at murmøre med nogen uvis sympati eller ord af medlidenhed. Således, når Mina var tilbøjelig til at længes lidt efter et syn af hendes fødselsland, og de slægtninge, der boede der, Han behandlede hende til den meget tvivlsomme form for trøst, der stammer fra at overveje, at en anden person overhovedet ikke havde nogen venner, ingen hjem, ingen penge og ingen fordele. Mina, som måske i sit hjerte aldrig ønskede meget samfund, foreslog lejlighedsvis, at noget af den slags ville være egnet til hendes år, og behageligt for hendes karakter; hvorefter Miss Caldera bemærkede, at hun "skal være taknemmelig for, at hun havde en så venlig onkel, så venlig en bror, og en mor, der -" Regerende “Hvad?” spurgte pigen én gang, da hendes ven pauserede. "Stop aldrig med at forstyrre, og tror du er så klog," var det lidt pinlige svar. Så udtrykte Mina igen ofte sin mening om, at Belerma Square ikke var den mest behagelige by i London, eller at hendes onkels hus var den mest glædelige bolig i den by; og så sikkert som hun gjorde det, fortalte Miss Caldera hende straks, at hun kunne være meget værre, at hun kunne blive tvunget til at bo i et forfærdeligt kvarter, og at det var højdepunktet for utilfredshed at omvende sig over en sådan lille ting, når hun var omgivet af utallige luksuser og velsignelser. "Nå, lad os forestille os," sagde Mina en eftermiddag, som svar på en sådan kommentar som ovenstående, - hviler begge albuer på et lille firkantet bord i det rum, hvor hun i gamle dage havde været vant til at undersøge mysterierne i andre sprog, men hvor, sidstnævnte, hun kom bare for at give fri rækkevidde til sig selv, - hviler begge albuer på bordet, og understøtter hendes pande med ryggen på hendes hænder på en mest uhyggelig, utilfreds og uladelig måde, - "Nå, lad os antage, at vi bare ser, hvad de luksuser og velsignelser er, om hvilke du evigt taler. jeg indrømmer, at min onkel er den mest venlige; at Malcolm, når han er hjemme, er venlig; at min mor aldrig taler til mig und “Du er utilfreds,” svarede Miss Caldera straks. “Ikke helt utilfreds,” svarede Mina. ”Jeg ville tilføje – og alligevel ønsker jeg noget mere: men hver gang jeg udtrykker et ønske om at komme længere, end jeg nu har, synes du at forestille dig, at jeg er utilfreds og utænkelig. "Du kunne ikke gøre uden nogen af dem på alle begivenheder," dristigt bemærkede Miss Caldera. "Prøv mig bare," svarede Mina ivrigt, "og fortæl mig bare, hvad vil du gøre - bliv i 164Belerma Square og behold alt, hvad du nu besidder, eller lev på den ydmygeste frokost, og klæd dig på den mest enkle måde på Craigmaver? og du vil se, hvor hurtigt jeg vil vælge sidstnævnte.Åh, kære ven! du har aldrig været i mit land; du har aldrig set noget som det, jeg ved; men alligevel, prøv at forestille dig forskellen mellem en tur over de brisende myrer, og en stiv gåtur gennem disse kvælende Londons gader: tænk på solopganger på bakkerne, og nyser blandt blomster og dufte og landskaber; af aftener på vandet, med den klare måne skinnende over og bjerge rundt, Jeg ville ønske, jeg ville ønske, at du bare kunne få et glimt af mit gamle hjem; og så ville du forstå en af de ting, som jeg sørger for.” Sorg "Og tænker du, Mina," sagde Miss Caldera, 165earnestly, - en slags halvt stranguleret hukommelse, der svulmer op i hendes hjerte ved lyden af pigens beklagelige murmur; "at jeg ikke kan sympatisere med dine følelser fra erfaring: at jeg aldrig pinede for at genbesøge noget sted; aldrig ønskede noget? Da jeg først kom til London, havde duften af en velkendt blomst, ordene i en sang, lyden af en melodi magt nok til at få mig til at føle mig svag og syg; men jeg vidste dengang, hvad jeg fortæller dig nu, at det er forkert at være utilfreds med den skæbne, der er blevet tildelt for os - at altid kigge dystert tilbage og tænke på, hvad der kunne have været: så jeg fløj sammen med den ofte mudde strøm, og forsøgte med hele min sjæl at være taknemmelig for, at jeg var i stand til at gøre det. “Men du var ikke glad,” råbte Mina. ”Jeg ville ikke tro det, hvis du sagde, at du var: du kunne føle dig afskediget; du kunne tro, at du var ret tilfreds: men helt glad –” “Hvem er det på jorden, Mina?” spurgte kvinden. “Åh, jeg ved det ikke; masser, jeg tør sige,” var svaret. "Er du bekendt med nogen person, der virkelig kan sige, at han eller hun føler det?" spurgte Miss Caldera. “Nej,” indrømmede Mina, “men så ser du, at jeg kun kender meget få personer.Hvis jeg var tilbage i Craigmaver; hvis onkel John, og du, og vi, alle boede der, med min kære gamle anden onkel, ville jeg ikke have en tanke om omsorg, - et ønske på jorden ubetinget.” “Er du sikker?” "Sikker som jeg kan være af hvad som helst i verden, at jeg skal føle mig fuldstændig glad der." ”Du ville ikke, min mor.” "Og hvorfor ikke?" spurgte hun, "jeg var fuldstændig glad på Glenfiord; oh! overordentlig så, indtil far døde." "Men du var et barn dengang; du er en ikke længere. Du kan ikke vende tilbage til den tilstand igen, Mina - aldrig -" Der var noget næsten sørgeligt i den tone, hvorpå disse ord blev talt; det ramte trist den unge piges hjerte, og efter at have mumlet et øjeblik, sagde hun: "Så tænker du, at ingen steder - i England - i Skotland - i denne verden, vil jeg nogensinde være glad igen?" “I sammenligning kan du være; helt sådan, aldrig,” var genforeningen. ” Tiden kommer kun én gang i en persons liv – slet ikke i en persons liv: den forsvinder som en drøm om morgenen; dens forbigående lys er altid husket, men kan aldrig mærkes igen. Det “Men jeg har et ønske –” begyndte Mina. "For at prøve eksperimentet," sluttede Miss Caldera; "bedre ikke - langt, langt bedre ikke. Hold 'det skønhed' som det er, ikke en sorg, Mina, men 'en glæde for evigt.'Længe ikke for meget til at se det igen; for tro mig det, vi længes efter oftest beviser vores hårdeste prøvelse, når givet til vores importunitet." “Så skulle vi ikke ønske noget?” var det utålmodige spørgsmål. "Hvis vi kunne undgå det, men menneskets natur er oprørsk." “Og har du aldrig ønsket det?” insisterede Mina. “Ofte,” indrømmede hendes ven, “men alligevel er jeg klar over, at det er, for at sige det mindste, dumt og ubrugeligt.” “Og hvad er det for noget?” spurgte hendes tidligere elev. ”Sig mig – jeg vil gerne vide – hvad Ønsket » du "Hvad jeg aldrig forventer at få," svarede fruen med et trist smil; "en lille uafhængighed, en lille hytte, uanset hvor beskeden, hvis jeg kunne kalde den min; blomster, grønne marker og naturen omkring mig; det er mine ønsker, ekstravagante nok, ingen tvivl: på denne side af graven har jeg ingen andre." "Jeg ville ønske, at jeg var rig, og de skulle snart blive virkelighed," sagde pigen; så efter en pause tilføjede hun, "Ved du, hvis du bare altid ville tale med mig, som du har talt med mig nu, tror jeg ikke, at jeg nogensinde skulle sparke på dig." “ Hvis jeg opfordrede dig til at være utilfreds ved at vise dig, hvor langt fra jeg er perfekt; hvis jeg afviste alle dine tåbelige fancy, og lovpriste og flatterede og komplimenterede dig for ikke at være en enkel eller en dunce; du ville helt sikkert ikke komme ud af temper så ofte som det er tilfældet i øjeblikket," bemærkede Miss Caldera. Id er "Hvis du kun ville indrømme lejlighedsvis, at du ikke er perfekt tilfreds og overordentlig glad, og ophøre med at fortælle mig, hvor taknemmelig jeg burde være for en hel masse ting, jeg kunne være helt tilfreds uden, ville jeg aldrig bede dig om at ros, eller flatter, eller kompliment." “For en tilstrækkelig grund,” sagde hendes ven med et smil. “Og hvad kan det være?” spurgte Mina. 169 "Fordi du ved, at jeg ikke ville gøre det." "Nej," var svaret, "men fordi jeg ikke skulle lide dig halvt så godt, hvis du var i vane med at sige sådanne ting. jeg tror halvdelen af komplimenterne i verden er blot borgerlige hån, som glæder nogle og provokerer andre. “Nej, Mina, jeg er alle opmærksomme, hvad med Mr. Westwood?” "Hvis han nogensinde flatter, skal du være sikker på, at han indvendigt griner af dårskaben hos dem, der lytter til ham; for han virkelig beundrer intet, bekymrer sig ikke om noget, tænker ikke på noget, men sig selv -" “Og du,” tilføjede Miss Caldera stille. “Jeg tror ikke, at han gør det,” sagde Mina hurtigt. ”Jeg tror, at han er det mest fordommelige, ubehagelige, egoistiske væsen i eksistensen – jeg hader ham fuldstændig.” “Tiderne har ændret sig,” bemærkede damen. ”Jeg kan huske, da du var meget glad for ham.” "Ja, da jeg var barn, måske," svarede Mina voldsomt; "er den tid gået, som, som du siger, aldrig kan vende tilbage, - før jeg havde forstand, eller viden, eller forståelse, - Jeg vidste, at jeg kunne lide ham, men nu ...” Så 170 »Du gør det ikke« »Jeg foragter ham,« sagde pigen. »Jeg kan ikke tåle at se ham, at høre ham tale, at tale med ham. Det ville være tilstrækkeligt.” han Og alligevel elsker han dig. ”Oh! "Og alligevel elsker han mig, oh, Miss Caldera," svarede den unge dame, "og hvad i verden er jeg ligeglad med, om han gør det eller ej. For det første tror jeg, at han ikke kan elske andet end sig selv; og så tror jeg, at hvis han underholder den mindste skygge af kærlighed for mig, er det udelukkende fordi han fantaserer Onkel John vil give mig en stor formue." "Så du er allerede kommet til den del," grinede Miss Caldera, "ja, selvom du tænker så lidt på ham, ønsker jeg fra mit hjerte, at det var kommet til det." "Jeg ville hellere have boet i Syv Dialer, på brød og vand, og lært at tigge eller stjæle, eller gøre noget af den slags, end at gifte sig med en afskyelig, forgæves, selvforsynende væsen, som ville være konstant hån mod mig, og sige de mest skarpe ting på den mest høflige måde." "Jeg vil gerne se dig tigge, Mina," sagde Miss Caldera; "og mit kære barn, hvor hurtigt vil du blive træt af brødet og vandet, og forsøge at lave en lille variation ved at koge dem op sammen, eller bytte dit tilskud for en korn, eller måske en gulerod: og hvilken respektabel lokalitet du har valgt til scenen af din omvendelse. "Du kan grine, hvis du vil, og du kan tænke, at det er tåbelighed, eller fornuft, eller hvad du end vælger, men jeg gentager, det er "Jeg ville hellere bo hvor som helst, eller med nogen, end med din største favorit, Alfred Westwood. jeg kan ikke tåle at se ham selv i en time; bare forestil dig derfor, hvordan det ville være at have at beundre ham altid." Sandheden "Dine affektioner og dine afsky er lige så stærke, og, må jeg tilføje, Mina, lige så urimelige," var svaret. "Har du en enkelt god grund til din afersion mod Mr. Westwood, fordi hvis du kunne fortælle mig en, kunne jeg ændre min mening om emnet." "Jeg har 50 gode grunde til, at jeg har ret, men ingen af dem vil overbevise dig," svarede Mina. "Nå, jeg indrømmer, at han er lidt forgæves," sagde Miss Caldera; "og du, Mina, er så fri for den 172. svaghed selv, at du har fuldstændig ret til at kaste den første sten!" “Nej, nej, jeg er ikke forgæves,” råbte den anden ivrigt. Jeg er ikke smuk: ingen andre end far har nogensinde tænkt mig sådan. Kender Personligt er det bestemt ikke, men der er andre former for forfængelighed, der er endnu mere modbydelige og farlige: Men for at vende tilbage til Mr. Westwood, hvad er hans næste forbrydelse? “Han er en hykleri,” svarede straks Mina. "Sandelig, gør det klart til min tilfredshed, og jeg er tavs," svarede Miss Caldera. "Hvis du ikke selv kan finde ud af det," sagde Mina, "det er ubrugeligt for mig at forsøge at bevise det for dig; hvis du ikke engang havde fortalt mig, "der er ingen så blinde som dem, der ikke vil se," jeg burde have sagt - se ham så tæt på som jeg har gjort; bare bemærke ham taler til mamma, og enig med alt, hvad hun fremskridt; lyt til, hvordan han humoriserer og forsigtigt flatter min stakkels onkel: han synes ærlig og direkte til dig, men han er ikke sådan, Ved det.” I “Hvordan ved du det?” "Han siger, hvad han ikke tænker: han komplimenterer mig og håner mig; og han forestiller sig, fordi jeg er en pige, kan han narre og blinde mig, men han kan ikke." "Vi har nu fået to af hans fejl afgjort," sagde Miss Caldera; "hvad er hans tredje? jeg håber og stoler på, at du talte, som sædvanlig, i en ret overdreven stil, da du erklærede, at du havde halvtreds grunde; hvis ikke, vil det være morgen igen, før vi kommer igennem dem alle: nu Mina, den tredje!" “Han har et dårligt temperament,” svarede hun. »Det er uheldigt,« bemærkede Miss Caldera, »fordi vi ved, at to af en handel ikke kan blive enige.« "Jeg ville ønske, at du glemte nogle af de afskyelige gamle ordsprog," udbrød Mina; "de er ligesom dig selv, tørre og provokerende, og udtrykker de mest ubehagelige ideer i det mindste antal ord: Jeg foregiver ikke at have et godt temperament, men det er bedre end det. Det er jeg i hvert fald sikker på.” Hans »Det er et spørgsmål om mening,« sagde Miss Caldera med et smil. "Nå, vi kan lade det være sådan, og jeg vil beholde mit," svarede Mina; "og derudover ved ingen noget om, hvem han var, eller hvad hans forhold er; og der er et kvarter af et århundrede mellem os." "Måske," sagde rejoinderen; "men i hvert fald har du nok forfædre på din fars side til at være tilstrækkelig til begge: og hvis hans slægtninge, forudsat at han har nogen, ikke krydser din vej, hvorfor i verden, 174barn, skal du træde ud af det for at opdage deres. "Unge eller gamle, han var værd en million Mr. Westwoods," sagde Mina; "og der er mange på jorden en stor del bedre end ham, trods alt; men for at afslutte denne diskussion, vil jeg ikke gifte mig med din ven, - ikke for min mor, ikke for min onkel, ikke for Malcolm, ikke for dig." "Og bed, min kære, har nogen nogensinde bedt dig om at gifte sig med ham?" spurgte Miss Caldera. Det vrede blod kom op i Mina's ansigt, da hun svarede: "Jeg ved ikke, hvad det er, der gør mig bekymret for dig; for jeg tror på alle de plagende ubetydelige dødelige væsener, du nogensinde har set, du er den mærkeligste. min mor har ikke den fjerneste opfattelse denne mand underholder, hvad du kalder, 'en omtanke for mig;' heller ikke har min onkel, i det mindste han aldrig sagde det til mig; og Malcolm, jeg er sikker på, ville være ret provokeret om det, hvis han blev fortalt; men du - hvorfor du ved så godt som jeg gør, at du har roset ham, og fortalt mig, hvor dumt jeg skulle være at afvise sådan kærlighed (som om jeg ønskede kærlighed fra ham), og hvilken fremragende mand han ville gøre (det vil aldrig være for mig), og en række sådanne ting, i de sidste fem "Kære mig, Mina, hvad en aftale du gør om ingenting," bemærkede hendes ven, da hun stoppede bogstaveligt for åndenød; "hvis du bare ville tage tingene lidt mere fornuftigt og roligt--" "Men jeg kan ikke være stille eller fornuftig," afbrød Mina, "når jeg er bekymret ud af mit liv af det væsen, smilende og sympererende, og sugende, og hånende, og komplimenterende. "Briefly - fordi jeg tror, og jeg er sikker på, at du kunne 'gå videre og gå værre;' var svaret. "En anden af de forfærdelige sager," sagde Mina; "hvorfor vil du irritere mig med dem - hvorfor vil du gøre det, kære gammel ven?" "Delvis fordi jeg ved, at intet kunne behage dig i dette øjeblik; hovedsagelig fordi de udtrykker min betydning meget bedre end jeg kunne for mig selv." "Jeg vil dog," sagde Mina, "at du ville forklare det lidt mere fuldstændigt for mig." "Nå, Mina, jeg tror, at Mr. Westwood vil gøre dig til en lige så god mand, som du sandsynligvis vil møde: han er venlig, rig nok, elsker dig, meget klog, behagelig, velinformeret." “Hvad mere?” spurgte pigen, da hendes ven pauserede: “hvad mere?” "Nej!" svarede frøken Caldera og rejste sig, "som du forbyder ordsprog; lad mig dog foreslå, at der er to, hvis overvejelse kan være gavnligt for dig i øjeblikket: den ene vedrører den bedste tid til at lave sæd, og den anden er om et ord til de vise." “Gud, giv mig tålmodighed!” murmurede den unge dame hengivligt. "Jeg stoler på det," sagde Miss Caldera, "for tro mig, det er en dyd, som du desværre mangler." Til hvilken truisme Mina ikke gav noget svar, men gik stille hen til sin broderi ramme, bag hvilken hun var vant til at tage tilflugt, når enten irriteret af nogen henvisning til Mr. Westwood, eller af hans uønskede tilstedeværelse; og der ville hun sidde i timevis, arbejder generelt, ved et uendeligt par slips med lynets hastighed;177musing og tænker og tænker - om hvad? ingen person, måske ikke engang hun selv, havde en fuldstændig nøjagtig ide. Andre i verden havde dog tilsyneladende mere tålmodighed, og større lejlighed til at udøve det, end Mina Frazer; og selv om nogen ven havde fortalt hende det, ville hun mest sandsynligt retfærdigt have svaret "det var ikke trøst for hende", der kan være nogle, der ville gerne vende sig fra optegnelsen af hendes små prøvelser, til de tungere og mere håbløse problemer af den elendiges ældste født. Denne bog er en del af det offentlige domæne. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. Udgivelsesdato: februar 14, 2026, fra https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 