Dzīve greznība nevar dziedēt gadu dvēseli

Astounding Stories of Super-Science februāris, 2026, no Astounding Stories ir daļa no HackerNoon's Book Blog Post sērijas. Jūs varat pāriet uz jebkuru nodaļu šajā grāmatā šeit. Pārsteidzoši superzinātnes stāsti 2026. gada februāris: Mūrnieki un feni, 1. apjoms (no 3) - IX nodaļa Stāstīt stāstu, bet maz Ar J. H. Riddelu Riddell Džons Merapijs no Heralda biroja nekad nesaņēma ieročus, vai krustu, vai moto, vai kaut ko citu, jo viņš nožēloja, ka “viņš ienīda humbugu;”, bet tā vietā, lai minētos aristokrātiskos “absurdos”, kā viņš tos sauca, viņš par savu tekstu paņēma trīs vārdus, kas tikko minēti, un ne tikai sludināja, bet uz tiem rīkojās mūžīgi. Viņš bija galvenais, ne tikai laipns, bet taisns cilvēks; visvairāk viņu cienīja, daudzi pieauga, lai viņam patikt; bet viņš teica, ka viņš neatzina, ka spēj "mīlēt varbūt", un mēs visi zinām, ka, kad cilvēki "mīlēt varbūt", viņi reti tiek mīlēti "īpaši". Mr. Westwood uzskatīja, ka viņa vadītājs mīlēja Mina tikpat daudz, cik tas bija iespējams, lai viņš būtu mirstīgs, un viņš droši vien izturējās pret viņu ar kaut ko tikpat tuvu maigumu, kā viņš kādreiz parādīja, vai kādreiz bija parādījis kādam. Kad viņš par sevišķi laimīgā noskaņojumā sauca viņai: “Mana, mans mīļais;” viņam patika redzēt, ka viņa bija maigi ģērbta; viņš bija visliberālākais naudas jautājumos pret trio kopumā; bet, protams, lai gan Malkolms izteica smagākos prasījumus savā makā, viņa sirds patiešām gāja vairāk ar dāvanām, ko viņš reizēm deva Mina. viņš domāja, ka viņa ir prātības, gudrības un prāta paraugs: visticamāk tāpēc, ka viņa maz runāja, varēja pagatavot pīrāgus un pudiņus, darīja visu veidu adatas, saprata latīņu valodu, mazliet grieķu, franču un itāļu; bija iemācījies Euclidā, un bija kompetents atrast atbildi uz Šeit bija ideāla sieviete; viena pēc John Merapie paša sirds, kas nevarēja spēlēt, vai dejot, vai zīmēt ziedus, vai tīklus (crocet nebija toreiz modē), vai braidīt, vai darīt kaut ko grēcīgāku, nekā dziedāt dīvainā zemā balss balādēs, kas bija vecas kā kalni, 158un gandrīz tikpat skaistas, un reizēm strādāja ar čipsiem viņas tētim vai Malkolmam. "Es ļoti ceru, ka viņa to nedarīs," piebilda Miss Caldera, kurai bija sava veida humors, nevis gudrs, bet sauss; uz ko Mr. Merapie atbildēja, "Viņas prāts, lai gan viņas ķermenis var nebūt; es esmu apmierināts, viņas spējas nekad neatstās viņu, viņa ir pienācīgi izglītota, Miss Caldera, un viņa var pateikties jums un man par to." Miss Caldera bija ļoti kluss šaubas par to, vai pateicība bija spēcīgi attīstīta iezīme raksturu viņas emancipētajā amatā; patiešām Mina, kas runāja brīvi un pastāvīgi ar viņu, atklāti teica: "Viņa domāja, ka viņai ir maz, par ko būt īpaši pateicīgai, jo viņai bija daudzas lietas, ko viņa negribēja, un ļoti mazas, ko viņa darīja." Un patiesībā viņas stāvoklis nebija ne priecīgs, ne dabisks: - jauna meitene, kas no gada uz gadu pieauga Belermas laukuma drūmajā mājā, ko ieskauj veci cilvēki; nepārtraukti vēlējās ieraudzīt savu bijušo māju; viņas prāts kļuva saslimis un gandrīz sašaurinājās, jo trūka sabiedrības, gaismas, gaisa, saules gaismas, brīvības; neviena nav apmeklējusi viņas tēvu, neviena nav redzējusi, neviena nav redzējusi, neviena nav dzirdējusi, neviena nav redzēj Un tā bija taisnība, viņiem bija savdabīgs piesaistes veids viens otram – noguris meitene un pasaules nogurusi sieviete. valdniece nepārtraukti nosodīja savu skolēnu, un skolēns bija ieradums atgriezties diezgan asprātīgi; bet starp viņiem bija pietiekami daudz patiesas mīlestības, lai pusotru desmitu 160 tā saukto draudzību apkaunotu, lai izturētu laika aizplūšanu, un apkaunošanas elpu, un roku maiņu, un šķiršanās pārbaudi. Minas temperaments nebija visskaistākais, viņas noskaņojums visskaistākais; un bieži valdniece viņai to stāstīja, un meitene, kā atkalapvienošanās, teica, ka Miss Caldera nekad nebija sajutusi par to, un tai nebija mazākās līdzjūtības pret viņu: tomēr saikne, neatkarīgi no tā, kas bija, kas apvienoja abas sirdis, kaut kā izraisīja šos mūžīgos satricinājumus, pat nedomājot par pārtraukšanu; un sešpadsmitajā, Mina Frazer bija tālu no viņas iespaidīgā skolotāja, nekā viņa bija bijusi bērnībā, un kad skolotāja un mācītāja saikne pārtrauca savienot viņus, drauga un drauga saikne izrādījās tikpat spēcīga, ka viņus gandrīz Viņa uzskatīja, ka Mina bija pārāk nosliece uz pašpietiekamību, lai viņai piešķirtu pat līdzjūtības atomu par jebkuru tēmu: viņa sirdsapziņā runāja ar viņu vispārīgā veidā, saprātīgi un pietiekami racionāli; bet jēdziens un pamatojums, kas nāk no prāta, nevis no viņas sirds, parasti izklausījās sauss, auksts un formāls; un aizvainoja Mina, lai sniegtu pārsteidzošas kairinošas atbildes, kas ne mazākā mērā uzlabotu viņas lietu, un apstiprināja Miss Caldera savā viedoklī, ka meitenei nevajadzētu mudināt murmēt ar jebkādu nesaprotamu līdzjūtību vai līdzjūtības vārdiem. Tādējādi, kad Mina vēlējās mazliet redzēt savu dzimto zemi un radiniekus, kas tur dzīvoja, Viņa izturējās pret to ļoti apšaubāmu mierinājumu, kas izrietēja no tā, ka kādai citai personai vispār nebija draugu, nav mājokļa, nav naudas un nav priekšrocību.Mina, kura, iespējams, savā sirdī nekad ļoti nevēlējās sabiedrību, reizēm ierosināja, ka kaut kas tāds būtu piemērots viņas gadiem un patīkami viņas raksturs; pēc tam Miss Caldera atzīmēja, ka viņai “devās būt pateicīgai, ka viņai bija tik laipns tēvocis, tik laipns brālis un māte, kas –” Valdnieks “Ko?” pieprasīja meitene vienu reizi, kamēr viņas draugs pārtrauca. "Nekad netraucē, un domā, ka tu esi tik gudrs," bija nedaudz apkaunojoša atbilde. 162 Tad atkal Mina bieži izteica viedokli par to, ka Belermas laukums nebija vispievilcīgākā vieta Londonā vai ka viņas tēva māja nebija vispriecīgākā dzīvesvieta tajā pilsētā; un tik droši, ka viņa to darīja, Miss Caldera ātri informēja viņai, ka viņai varētu būt daudz sliktāk, - var būt spiesta dzīvot kādā briesmīgā apkaimē, un ka tas bija žēlsirdības augstums, ka viņa nožēloja šādu sīkumu, kad viņai bija neskaitāmas greznības un svētības. “Labi, iedomājieties,” viena pēcpusdienā atbildēja Mina, atbildot uz kādu tādu komentāru kā iepriekš, – viņa guļot abos elkoņos uz maza kvadrātveida galda telpā, kur agrāk bija pieraduši meklēt citu valodu noslēpumus, bet kur, pēdējā laikā, viņa nāca tikai, lai dotu brīvu telpu viņai pašai, – viņa guļot abos elkoņos uz galda, un atbalstot viņas ķermeni ar savām rokām mājās, ir draudzīga; ka mana māte nekad nerunā ar mani, izņemot, sakot, ka es esmu gudrs un dīvains; ka Belermas laukums nav Smithfield; ka šī māja nav piecu istabu māja; un ka es katrā ziņā jums varu būt, kā jūs vienmēr, bez “Jūs esat neapmierināti,” nekavējoties intervēja Miss Caldera. “Nav absolūti neapmierināts,” atgriezās Mina. „Es gribēju piebilst – un tomēr es vēlētos kaut ko vairāk: bet ikreiz, kad es izteikšu vēlēšanos vēl tālāk, nekā man tagad pieder, jūs, šķiet, iedomāties, ka es esmu neapmierināts un nepateicīgs. Laimīgs šeit, es jums saku godīgi, es nekad neesmu bijis: neviens laiks mani nav samierinājis ar šo vietu: neviens gadījums šeit nav noticis, lai es to darītu sirdsapziņā: es nevērtēju “luksus un svētības”, par kurām jūs runājat tik augstu, cik daudzi varētu, vienkārši tāpēc, ka pārtika, apģērbs un nauda, manuprāt, nav tās lietas, ko cilvēkam visvairāk vajadzētu novērtēt eksistencē.” "Jūs nevarētu darīt bez jebkuras no tām jebkurā gadījumā," drosmīgi komentēja Miss Caldera. "Tikai izmēģini mani," atgriezās Mina ar alkatību; "tikai saki man, ko tu darīsi, - palieci Belermas laukumā un saglabā visu, kas tev tagad pieder, vai dzīvo pēc visvienkāršākajām maltītēm un apģērbieties visvienkāršākajā veidā Craigmaverā? un tu redzēsi, cik ātri es izvēlētos pēdējo.Oh, mīļais draugs! tu nekad neesi bijis manā zemē; tu nekad neesi redzējis kaut ko tādu, es zinu; bet tomēr mēģiniet iedomāties atšķirību starp braucienu pa vējainajiem purviem un stingru pastaigāšanos pa šīm noslīpētajām Londonas ielām. Es vēlos, es vēlos, ka jūs varētu vienkārši ieraudzīt manu veco māju; un tad jūs saprastu vienu no lietām, par kurām es mocījos. " Sāpes "Un vai tu domā, Mina," teica Miss Caldera, 165.gadā, - sava veida daļēji saspringta atmiņa, kas viņas sirdī uzbriest meitenes nožēlojamā murmura skaņā; "ka es nevaru līdzināties tavām sajūtām no pieredzes: ka es nekad neesmu mēģinājis atgriezties kādā vietā; nekad neko nevēlējos? "Kad es pirmo reizi ierados Londonā, pazīstamas ziedu smarža, dziesmas vārdi, melodijas skaņa reizēm bija pietiekami spēcīgi, lai es jutos vājš un slims; bet es zināju tad, ko es jums saku tagad, ka ir nepareizi būt neapmierinātam ar mums noteikto likteni - vienmēr skatoties aizmugurē, domājot par to, kas varētu būt bijis: tāpēc es peldēju kopā ar bieži vien muļķīgo straumi, un centos ar visu savu dvēseli būt pateicīgam, ka man bija iespēja to izdarīt." “Bet tu neesi bijis laimīgs,” kliedza Mina. ”Es neticētu, ja tu teiktu, ka esi: tu varētu justies atkāpies; tu varētu domāt, ka esi diezgan apmierināts: bet pilnīgi laimīgs –” “Kas ir tāds, uz zemes, Mina?” lūdza dāma. “Oh, es nezinu; daudz, es uzdrīkstu teikt,” bija atbilde. "Vai jūs pazīstat kādu personu, kas var patiesi apgalvot, ka viņš vai viņa tā jūtas?" jautāja Miss Caldera. “No;” confessed Mina: “but then you see I am acquainted with only a very few persons. If I were back at Craigmaver; if uncle John, and you, and we, all were living there, with my dear old other uncle, I should not have a thought of care,—a wish on earth ungratified.” “Vai tu esi pārliecināts?” "Protams, kā es varu būt no jebkura pasaules, lai es varētu justies pilnīgi laimīgs tur." “Indeed you would not, Mina.” "Un kāpēc ne?" viņa jautāja, "Es biju pilnīgi laimīga Glenfiord; oh! visvairāk tā, līdz tētis nomira." "Bet tu tad biji bērns; tu vairs neesi viens.Tu vairs nevarēsi atgriezties šajā stāvoklī, Mina - nekad. Tur bija kaut kas gandrīz skumjš tonomā, kādā šie vārdi tika runāti; tas skumji trāpīja jaunās meitenes sirdī, un, pēc brīža, viņa teica: "Tātad jūs domājat, ka nekur - Anglijā - Skandināvijā - šajā pasaulē es kādreiz atkal būšu laimīgs?" “Savstarpēji jūs varat būt; pilnīgi tā, nekad,” bija atkalapvienotājs. ” Laiks nāk tikai vienu reizi ikviena cilvēka dzīvē, neviena cilvēka dzīvē: tas izzūd kā rīta sapnis; tā pārejošo spožumu vienmēr atceras, bet nekad vairs nevar sajust. Šo “Tomēr man ir vēlēšanās,” sāka Mina. “Lai izmēģinātu eksperimentu,” beidzās Miss Caldera; “labāk ne – tālu, daudz labāk ne. saglabājiet “skaistuma lietu” tādu, kāda tā ir, nevis skumjas, Mina, bet “mīlestība uz visiem laikiem.” “Tātad mums nevajadzētu vēlēties neko?” bija nepacietīgs jautājums. "Ja mēs to varētu izvairīties, bet cilvēka daba ir nemierīga." “Un jūs nekad nevēlaties?” uzstājās Mina. “Bieži vien,” atzina viņas draugs, “bet tomēr es zinu, ka tas ir, vismazāk sakot, muļķīgi un bezjēdzīgi.” “And what is it for?” demanded her former pupil; “do tell me—I should like to know—what desire.” Jūs “Ko es nekad negaidīšu,” atbildēja dāma ar skumju smaidu; “maza neatkarība, maza māja, lai cik pazemīga es to varētu saukt par savu; ziedi, zaļie lauki un daba man apkārt; šie ir mani vēlējumi, pietiekami ekstravaganti, nav šaubu: šajā kapa pusē man nav citu.” "Es vēlos, lai es būtu bagāts, un tie drīz kļūtu par realitāti," teica meitene; tad pēc pārtraukuma viņa piebilda, "Vai jūs zināt, ja jūs vienkārši vienmēr runātu ar mani, kā jūs runājāt ar mani tagad, es nedomāju, ka es kādreiz vajadzētu skūpstīt tevi." “ Ja es jūs iedrošinātu būt neapmierinātam, parādot, cik tālu es esmu no pilnības, ja es atmetu jūsu muļķības un jūs slavētu, aplaupītu un komplimentētu par to, ka neesat vienkāršs vai traks, jūs, protams, tik bieži neizdzīvosit, kā tas ir šobrīd," atzīmēja Kaldera. ID ir "Ja jūs tikai laiku pa laikam atzītu, ka neesat pilnīgi apmierināts un galīgi laimīgs, un pārtrauciet man pateikt, cik pateicīgs man vajadzētu būt par daudzām lietām, bez kurām es varētu būt pilnīgi apmierināts, es nekad nepieprasītu, lai jūs slavētu, vai aplaupītu, vai komplimentu." "Ar pietiekamu iemeslu," teica viņas draugs ar smaidu. “Un kas tas varētu būt?” jautāja Mina. 169 “Jo tu zini, ka es to nedarītu.” “Nē,” bija atbilde, “bet tāpēc, ka man nevajadzētu jums patikt uz pusi tik labi, ja jums būtu ieradums teikt šādas lietas. es uzskatu, ka puse no komplimentiem pasaulē ir tikai pilsoniskas muļķības, kas iepriecina dažus un provocē citus. “Labi, Mina, es visu uzmanību, un ko par Mr Westwood?” Ja viņš kādreiz lāpstiņo, tad esi pārliecināts, ka viņš iekšēji smejas par to muļķību, kas viņu klausās; jo viņš patiesībā neko neuztver, par neko neuztraucas, par neko nedomā, bet tikai par sevi. “Un tu,” klusi piebilda Miss Caldera. "Es neticu, ka viņš to dara," ātri teica Mina. "es domāju, ka viņš ir visvairāk apbrīnojams, nepatīkams, egoistiska būtne, kas pastāv - es pilnīgi ienīstu viņu." “Laiki ir mainījušies,” piebilda dāma; “es atceros, kad tu viņu ļoti mīlēji.” “Jā, kad es biju bērns, varbūt,” atgriezās Mina; “ir pagājis tas laiks, kas, kā jūs sakāt, nekad nevar atgriezties, – pirms man bija jēga, zināšanas vai izpratne, – Es zinu, ka man tas patika, bet tagad —» Tad 170 “Jūs neesat.” "Es viņu noliedzu," teica meitene. "Es nevaru izturēt, lai redzētu viņu, lai dzirdētu viņu runāt, lai runātu ar viņu. Tas būtu diezgan pietiekami.” Viņš “Un tomēr viņš tevi mīl. “Un tomēr viņš mani mīl, oh, kundze Kaldera,” mazliet atgādināja šī jaunā dāma, “un man ir vienalga, vai viņš to dara vai nē.Pirmkārt, es uzskatu, ka viņš nevar mīlēt neko citu kā sevi pašu; un pēc tam, es domāju, ja viņš izjūt vismazāko mīlestības ēnu pret mani, tas ir tikai tāpēc, ka viņš domā, ka tēvocis Džons man dos lielu laimi.” "Tātad jūs jau esat nokļuvis daļai," smējās Miss Caldera, "labi, lai gan jūs par viņu domājat tik maz, es no sirds vēlētos, lai tas nonāktu pie tā." “Es zinu, ka tu to dari,” atbildēja Mina; “bet nekad – nekad. es drīzāk gribētu dzīvot Seven Dials, uz maizes un ūdens, un iemācīties lūgt vai zagt, vai kaut ko tādu darīt, nekā precēties ar naidīgu, veltīgu, pašpietiekamu būtni, kas pastāvīgi mani apmuļķotu, un runātu visgrūtākās lietas vispazīstamākajā veidā.” “I should like to see you begging, Mina,” said Miss Caldera; “and dear me child, how soon you would tire of the bread and water, and try to make 171a little variety by boiling them up together, or exchanging your allowance for a turnip, or perhaps a carrot: and what a respectable locality you have selected for the scene of your penance. I wonder if you ever will learn to reflect, for one moment, before you speak.” Jūs varat smieties, ja vēlaties, un jūs varat domāt, ka tas ir muļķība, vai jēga, vai kāds cits jūs izvēlaties, bet es atkārtoju, tas ir “Es drīzāk būtu dzīvojusi jebkur, vai ar kādu citu cilvēku, nekā kopā ar tavu galveno mīļāko, Alfrēdu Vestvudu. Patiesība “Tava mīlestība un tavas pretestības ir tikpat spēcīgas, un, man jāpiebilst, Mina, tikpat nepamatotas,” bija atbilde. „Jums ir viens labs iemesls jūsu pretestībai Mr Westwood, jo, ja jūs varētu man pateikt vienu, es varētu mainīt savu viedokli par šo tēmu.” "Man ir piecdesmit labi iemesli, kas mani apmierina, ka man ir taisnība, bet neviens no tiem jūs nepārliecinās," atbildēja Mina. “Well, I admit he is a little vain,” interposed Miss Caldera; “and you, Mina, are so free from the 172weakness yourself, that you have a perfect right to throw the first stone!” “No, no, I am not vain,” cried the other eagerly; “I I am not pretty: no one but papa ever thought me so. You know I am not vain.” Zināt “Personīgi, protams, nē, bet ir arī citi tukšuma veidi, kas ir vēl aizvainojošāki un bīstamāki: tomēr, lai atgrieztos pie Mr Westwood, kāds ir viņa nākamais noziegums?” “Viņš ir liekulis,” uzreiz atbildēja Mina. "Patiešām, izskaidrojiet to skaidri, lai es būtu apmierināts, un es esmu kluss," atbildēja Miss Caldera. "Ja vien tu pats to nesaproti," teica Mina, "Man nav jēgas mēģināt to tev pierādīt; ja tu man nekad nebūtu teicis, ka "nav tādu aklu kā tie, kas neredzēs," es būtu teicis - skatīties uz viņu tikpat cieši, kā es to esmu darījis; tikai pamanīt, ka viņš runā ar mammu, un piekrīt visam, ko viņa dara; klausīties, kā viņš humora un piesardzīgi aplaupa manu nabago tēvu: viņš jums šķiet godīgs un taisns, bet viņš nav tāds, ziniet » I “Kā tu to zini?” "Viņš saka to, ko viņš nedomā: viņš komplimentē mani un izsmiek mani; un viņš iedomājas, jo es esmu meitene, viņš var maldināt un akli mani, bet viņš nevar." "Mēs tagad esam atrisinājuši divas no viņa kļūdām," teica Miss Caldera; "kas ir viņa trešais? es ceru un ticu, ka jūs runājāt, kā parasti, diezgan pārspīlēti, kad jūs teicāt, ka jums ir piecdesmit iemesli; ja nē, tas būs rīts vēlreiz, pirms mēs pārvarēsim tos visus: tagad Mina, trešais!" “Viņam ir slikts temperaments,” viņa atbildēja. "Tas ir nožēlojams," komentēja Miss Caldera, "jo mēs zinām, ka "divi no vienas tirdzniecības nevar vienoties." "Es vēlos, lai tu aizmirstu dažas no tām nepatīkamām vecajām frāzēm," kliedza Mina; "tas ir tāpat kā tu pats, sauss un provokatīvs, un izteikt visnepatīkamākās idejas ar vismazāko vārdu skaitu: es neuzliekos, ka man ir labs temperaments, bet tas ir labāk nekā Es esmu pārliecināts par to, katrā ziņā.” Viņa "Tas ir pilnīgi viedokļa jautājums," teica Miss Caldera ar smaidu. "Nu, mēs to varam atstāt tā, un es saglabāšu savu," atgriezās Mina; "un, turklāt, neviens nezina neko par to, kas viņš bija, vai kādas ir viņa attiecības; un starp mums ir ceturtdaļa gadsimta." “Varbūt,” teica atgriezenis, “bet katrā ziņā tev ir pietiekami daudz tēva tēvu, lai tas būtu pietiekami, un, ja viņa radinieki, pieņemot, ka viņam ir kāds, nepārkāpj tavu ceļu, kāpēc pasaulē, 174. bērns, tev ir jāizkāpj no tā, lai atklātu viņu vecumu. "Jauns vai vecs, viņš bija vērts miljonu Mr Westwoods," teica Mina; "un ir daudz uz zemes, kas ir daudz labāks par viņu, galu galā; bet, lai pabeigtu šo diskusiju, es nevēlos precēties ar jūsu draugu, - ne manai mātei, ne manam tētim, ne Malcolm, ne jums." "Un lūdzieties, mans mīļais, vai kāds kādreiz lūdza tevi precēties ar viņu?" jautāja Miss Caldera. Dusmīgs asinis uzkāpa uz Mina seju, kā viņa atbildēja, “Es nezinu, kas man par tevi rūp; jo es ticu, ka no visām neskaitāmām nāves būtnēm, kuras es jebkad esmu redzējusi, tu esi dīvainākā.Mana māte nav tāda, kāda ir tā tālākā ideja, ko šis cilvēks izklaidē, to, ko jūs saucat par “attiecību pret mani”; nedz arī mans tēvocis, vismaz viņš to man nekad nav teicis; un Malkolms, es esmu pārliecināts, par to būtu diezgan provokēts, ja viņam to pateiktu; bet tu – kāpēc tu zini tāpat kā es, ka tu esi viņu slavējis un man teicis, cik muļķīgi man vajadzētu noraidīt šādu mīlestību (tā kā es gribētu mīlestību no viņa), un kādu lielisku vīru viņš darītu (tas man nekad nebūs “Dārgais mani, Mina, kāda lieta, ko jūs sakāt par neko,” viņa draugs, kad viņa apstājas burtiski no elpas trūkuma, novēroja; “ja jūs vienkārši lietotu lietas nedaudz saprātīgāk un klusāk—” "Bet es nevaru būt kluss vai saprātīgs," pārtrauca Mina, "kad es esmu noraizējies par manu dzīvi ar šo radību, smaidot, un sirsnīgi, un sēžot, un kliedzot, un komplimentējot. "Briefly - jo es domāju, un esmu pārliecināts, ka jūs varētu "iet tālāk un kļūt sliktāk;" bija atbilde. “Vēl viena no šīm briesmīgajām zīlām,” teica Mina, “kāpēc tu ar tām mani kaitini – kāpēc tu to darīsi, dārgais vecais draugs?” Daļēji tāpēc, ka es zinu, ka nekas šajā brīdī nevar jums iepriecināt; galvenokārt tāpēc, ka tie izpauž manu nozīmi daudz labāk, nekā es varētu sev.” 176 “Es vēlētos, lai jūs man to nedaudz pilnīgāk izskaidrotu,” teica Mina. "Tātad, Mina, es domāju, ka Mr Westwood padarīs jūs par tikpat labu vīru, kā jūs, iespējams, satikt: viņš ir laipns, pietiekami bagāts, mīl tevi, ļoti gudrs, patīkams, labi informēts." "Vai vēl kaut kas?" jautāja meitene, kad viņas draugs pārtrauca: "Vai vēl kaut kas?" “Nē!” atbildēja Miss Caldera, piecēlās, “kā jūs aizliedzat teicienus; ļaujiet man, tomēr, ieteikt, ka ir divi, kuru apsveršana varētu būt noderīga jums pašlaik: viens attiecas uz labāko laiku, lai pagatavotu sēklas, un otrs ir par vārdu gudriem.” “Draugi, dod man pacietību!” dievbijīgi murmura jaunā dāma. “Es ticu,” teica Miss Caldera, “jo ticiet man, tā ir tikumība, kurai jums diemžēl trūkst.” Uz kuru truisms Mina neļāva atbildēt, bet klusi aizgāja uz savu broderiju rāmi, aiz kuras viņa bija ieradusies aizbēgt, kad vai nu apgrūtināja kāda atsauce uz Mr Westwood, vai viņa nevēlama klātbūtne; un tur viņa sēdēja stundām ilgi, strādājot kopumā, ar nebeidzamu pāris zeķubikses ar zibens ātrumu;177smieklīgi un domājot un domājot - par ko? nevienai personai, varbūt pat viņai pašai, nebija pilnīgi precīzas idejas. Others in the world, however, had apparently more patience, and greater occasion for its exercise, than Mina Frazer; and, though, had any friend told her so, she most probably would have justly enough replied "that was no comfort to her," there may be some who would willingly turn from the enumeration of her slight trials, to the heavier and more hopeless troubles of the miser's eldest born. Izlaišanas datums: februāris 14, 2026, no https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Jūs varat to kopēt, nodot vai atkārtoti izmantot saskaņā ar projekta Gutenberg licences noteikumiem, kas iekļauti ar šo e-grāmatu vai tiešsaistē www.gutenberg.org, kas atrodas vietnē https://www.gutenberg.org/policy/license.html. About HackerNoon Book Series: We bring you the most important technical, scientific, and insightful public domain books. Šī grāmata ir daļa no publiskā domēna. Astounding Stories. (2009). Astounding STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. 