Život luksuza ne može izliječiti dušu koja živi godinama

Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, by Astounding Stories je deo HackerNoon's Book Blog Post serije. Možete preskočiti na bilo koje poglavlje u ovoj knjizi ovdje. Awesome Stories of Super-Science Februar 2026: The Moors and the Fens, Volume 1 (od 3) - Poglavlje IX Napredak priče, ali malo Redatelj: J. H. Riddell Riddell Gospodin John Merapie nikada nije dobio nikakve ogrlice, krste, motto, ili bilo šta od Heraldovog ureda, jer je odbacio "on je mrzeo humbug;" ali umjesto gore navedenih aristokratskih "absurdnosti", kako ih je nazvao, on je za svoj tekst uzimao tri reči koje smo upravo spomenuli, i nije samo propovijedao, već je djelovao na njih neprekidno. Bio je u glavnom, ne samo dobar, već i pravedan čovek; većina ga je poštovala, mnogi su mu se dopali; ali on je rekao da ne priznaje da je sposoban za „ljubiti sigurno“, i svi znamo da, kada ljudi ne „volje sigurno“, rijetko su voljeni „posebno“. Gospodin Westwood je vjerovao da je njegov načelnik bio toliko zaljubljen u Mina koliko mu je bilo moguće da bude smrtno biće, i sigurno ju je tretirao nečim što se gotovo približava nježnosti kao što je ikada iskazivao, ili je ikada iskazivao bilo kome. Kada je u posebnom sretnom temperamentu nazvao je: „Moja mala nećakinja“ ili „Mina, draga moja;“ volio je da je vidi ručno obučena; bio je najliberalniji u novčanim stvarima prema triju općenito; ali sigurno, iako je Malcolm napravio najteže zahtjeve na svom novčaniku, njegovo srce je zaista išlo više s darovima koje je povremeno dao Minama. Mislio je da je ona model razboritosti, i pametnosti, i razuma: najvjerojatnije zato što je govorila malo, mogla napraviti pite i puding, raditi sve vrste igala, razumela latinski, malo grčki, francuski i talijanski; bila je naučena u Euclidu, i nadležna da nađe odgovor na bilo koju algebrijsku pretpostavku Ovde je bila savršena žena; jedna nakon vlastitog srca Johna Merapieja, koja nije mogla igrati, plesati, cvetati, ili mrežati (krokot nije bio u modi tada), ili brkati, ili učiniti nešto griješnije nego pjevati u čudnim baladama niskog glasa starim kao brda, 158i gotovo jednako lijepim, - i raditi par čapica za svog ujaka ili Malcolma povremeno. On je nadgledao njeno obrazovanje, - to jest, on je izmislio ono što bi trebala naučiti, i ona je naučila; i u čemu se ne bi trebala poučavati, i naravno da je to ostalo samo; i rezultat je bio - devojka bez gluposti, utjecaja ili humbuga o njoj. “Iskreno se nadam da ona to neće učiniti”, primijetila je gospođa Caldera, koja je imala neku vrstu humora, ne mudru, već suvu; na što je gospodin Merapie odgovorio: "Njen um bi, iako njeno tijelo ne bi; Ja sam zadovoljan njene sposobnosti nikada neće napustiti nju, ona je bila pravilno obrazovana, gospođo Caldera, i ona može zahvaliti tebi i meni za to." Gospođica Kaldera je imala vrlo tihe sumnje da li je zahvalnost snažno razvijena osobina u karakteru njezina emancipiranog tereta; u stvari, Mina, koja je slobodno i neprestano razgovarala s njom, otvoreno je rekla: “Ona je mislila da ima malo za što da bude posebno zahvalna, jer je imala mnogo stvari koje nije željela, a vrlo malo što je učinila.” I, u stvari, njezina pozicija nije bila ni vesela ni prirodna: – mlada djevojka koja se iz godine u godinu ukrašavala u smešnoj kući na Trgu Belerma, okružena starim osobama; neprestano žudnja za pogledom na njenu bivšu kuću; njen um je postajao bolestan i gotovo kontraktirao zbog nedostatka društva, svjetla, zraka, sunca, slobode; nema muzike, nema pratilaca, nema slika, nema ništa živahno da čuje ili vidi, nema šta da misli, već o strogoj stvarnosti, osim ako je razmišljala o ljepoti te zemlje koja je ikada imala svoju viziju ljub I bilo je istina, imali su čudnu vrstu vezanosti jedni prema drugima – umorna devojka i umorna žena.Govornica je neprestano vrištala svog učenika, a učenik je bio u naviki da se pomalo oštro povlači; ali bilo je dovoljno istinske ljubavi između njih da su položili pola dućana 160 takozvanih prijateljstava na sramotu, da su izdržali prolaz vremena, i dah klevetanja, i ruku promjena, i test odvajanja. Minina temperament nije bio najmeđi, njezino raspoloženje najsrećnije; i često joj je to govorila guvernerka, a djevojka, u obliku ponovnog pridruživanja, rekla je da gospođa Caldera nikada nije osjećao za nju, niti je imao najmanju simpatije s njom: ipak veza, bez obzira na to što je bila, koja je spojila ta dva srca, nekako je nosila ove neprekidne grčeve bez ikakve misli o razbijanju; i, u šestnaestoj godini, Mina Frazer bila je daleko od njezine čudne instruktorke nego što je bila kao dijete, i kada ih je veza učitelja i učitelja prestala povezivati, veza prijatelja i prijatelja pokazala se dovoljno snažnom da ih privlači gotovo svakodnevno. Smatrala je da je Mina previše sklona samopoštovanju da bi je prepustila čak i atomu saosećanja na bilo koju temu: savjesno je razgovarala s njom na opći način, razumno i dovoljno racionalno; ali osecaj i razmatranje koje dolaze iz uma, a ne iz njenog srca, obično su zvučale suvo, i hladno, i formalno; i uznemirila je Mina u izgovaranju razdražljivih odgovora, što joj nije u najmanju ruku poboljšalo predmet, i potvrdila je gospođici Caldera u njenom mišljenju da se devojka ne treba ohrabrivati da murmura bilo kakvom nerazumnom simpatijom ili rečima suosjećanja. Kad god je Mina bila sklona da poželi malo da vidi zemlju svog rođenja, i rođaci koji su tamo živjeli, Trebao ju je tretirati na tu vrlo sumnjivu vrstu utjehe koja proizlazi iz razmatranja da neka druga osoba uopšte nije imala prijatelje, kuću, novac i nikakve prednosti. Mina, koja možda u svom srcu nikada nije mnogo željela društvo, ponekad je predložila da bi nešto takvo bilo prikladno za njezine godine i ugodno njezinom karakteru; nakon čega je gospođa Caldera primijetila da je „treba biti zahvalna što ima tako ljubaznog ujaka, tako ljubaznog brata i majku koja –“ Vladajuća “Šta?” zatražila je djevojka jednom, dok je njezin prijatelj stajao. "Nikada se ne miješajte, i mislite da ste tako pametni", bio je pomalo stidljiv odgovor. 162 Tada je Mina često izražavala mišljenje da Trg Belerma nije najprijatnije mjesto u Londonu, niti da je kuća njenog ujaka najveselija rezidencija u tom gradu; i tako sigurno kao što je to učinila, gospođa Caldera ju je odmah obavijestila da bi mogla biti mnogo gore, da bi mogla biti prisiljena da živi u nekom strašnom susjedstvu, i da je to bila visina nezahvalnosti da se pokajala zbog takve sitnice, kada je bila okružena bezbrojnim luksuzima i blagoslovima. "Pa, pretpostavimo", rekla je Mina jednog popodneva, u odgovoru na neki takav komentar kao što je gore, - ležeći oba laktova na malom kvadratnom stolu u sobi u kojoj je bila naviknuta u prošlosti da upita o tajnama drugih jezika, ali gdje je, kasnije, došla samo da pruži slobodan prostor za sebe, - ležeći oba laktova na stolu, i podržavajući bradu leđima svojih ruku na najneprikladniji, nezadovoljniji i nezahvalniji način, - "Pa, pretpostavimo da vidimo samo što su te luksuzne i blagoslove, o kojima vi vječno govorite. priznajem da je moj ujak najdraži; da je Malcolm, kada je kod kuće, prijateljski; da mi majka nikada ne govori osim da mi kaže da sam pametan i “Ti si nezadovoljan”, odmah je izgovorila gospođa Caldera. “Nisam apsolutno nezadovoljan”, odgovorila je Mina. “Dodao sam – a ipak želim nešto više: ali kad god izrazim želju da odem dalje nego što sada imam, čini se da zamišljate da sam nezadovoljan i nezahvalan. Srećan ovde, iskreno vam kažem, nikad nisam bio: nijedno me vrijeme nije pomirilo na ovo mjesto: nikakve okolnosti nisu se dogodile ovde da bi mi se to srdačno svidjelo: ne cijenim ‘luksuzije i blagoslove’ o kojima vi govorite tako visoko koliko i mnogi mogu, jednostavno zato što hrana, haljina i novac, po mom mišljenju, nisu stvari koje bi ljudsko biće trebalo najviše ceniti u egzistenciji.” "Ne biste mogli bez bilo kojeg od njih na svim događajima", drsko je primijetila gospođa Caldera. "Pokušajte me", vratila se Mina sa žarom; "samo mi recite, Šta ćete učiniti, - ostanite na Trgu Belerme 164 i zadržite sve što sada posedujete, ili živite na najskromnijoj pauzi, i obucite se na najjednostavniji način na Craigmaveru? i vidjet ćete kako ću brzo odabrati potonje. Oh, dragi prijatelju! nikada niste bili u mojoj zemlji; nikada niste vidjeli ništa slično tome, znam; ali ipak, pokušajte zamisliti razliku između vožnje preko brežuljaka, i čvrste šetnje kroz te gušće londonske ulice: pomislite na izlaske sunca na brdima, i noone među cvijećem i mirisima i pejzažima; na večeri na vodi, s jas Voleo bih, želim, da biste mogli dobiti samo jedan pogled na moj stari dom; i onda biste razumjeli jednu od stvari zbog kojih se mučim." žalost "I misliš li, Mina", reče gospođica Kaldera, 165. godine, "da ne mogu da saosećam s tvojim osjećajima iz iskustva, da nikad ne želim da ponovo posetim bilo koje mjesto, da nikad ne želim ništa? "Nakon što sam prvi put došao u London, miris poznatog cvijeta, riječi pjesme, zvuk melodije, nekada su imali dovoljno snage da me učine osjetljivim i bolesnim; ali tada sam znao ono što vam sada kažem, da je pogrešno biti nezadovoljan sudbinom koja nam je dodeljena - da se uvijek gleda duboko unazad, razmišljajući o tome što bi moglo biti: tako sam plutao uz često mutnu struju, i pokušao svim dušom da budem zahvalan što sam to mogao učiniti." “Ali nisi bila sretna”, uzviknula je Mina. “Ne bih povjerovala da si rekla da jesi: mogla bi se osjetiti ostavljenom; mogla bi misliti da si bila sasvim zadovoljna: ali potpuno sretna –.” “Tko je to, na zemlji, Mina?” upitala je dama. “Oh, ne znam; dosta, usuđujem se reći,” bio je odgovor. "Da li ste upoznati s bilo kojom osobom koja zaista može reći da se on ili ona tako osjeća?" upitao je gospođa Caldera. "Ne", priznala je Mina, "ali onda vidite da znam samo vrlo malo ljudi.Kad bih se vratio u Craigmaver; kad bi stric John, i ti i mi, svi živjeli tamo, sa mojim dragim starim drugim stricem, ne bih imao ni pomisli na brigu, - želju na zemlji nezadovoljnu." “Jesi li siguran?” "Sigurno kao što mogu biti od bilo čega na svijetu, da bih se osećao potpuno sretan tamo." “Zaista ne bi, Mina.” "I zašto ne?" upitala je, "Bila sam savršeno sretna u Glenfiordu; oh, najviše tako, sve dok tata nije umro." "Ali ti si tada bio dete; ti više nisi jedan. ne možeš se vratiti u to stanje ponovo, Mina - nikada. Bilo je nešto gotovo tužno u tonu u kojem su te reči bile izgovorene; to je tužno udarilo u mlado devojčino srce, i, nakon što je na trenutak zamahnula, rekla je: "Tada misliš da nigdje - u Engleskoj - u Škotskoj - u ovom svijetu, ja ću ikada biti srećan opet?" “U poređenju, možda jeste; potpuno tako, nikada”, bio je rejoinder. ” Vrijeme dolazi samo jednom u životu svakog čoveka, a ne uopće u životu nekog čoveka: prolazi kao jutarnji san; njegov prolazni sjaj se uvijek pamti, ali se nikada više ne može osjetiti. To “Ipak, imam želju – započela je Mina. “Da probam eksperiment”, završila je gospođica Kaldera, “bolje ne – daleko, daleko bolje ne. Držite ‘stvar ljepote’ onakvom kakva jest, ne žalost, Mina, već ‘radost zauvijek’. “Tada ne bismo trebali ništa poželjeti?” bilo je nestrpljivo pitanje. "Kad bismo to mogli izbjeći, ali ljudska priroda je pobunjena." “I da li nikada ne želiš?” ustvrdila je Mina. “Često”, priznala je njezina prijateljica, “ali ipak znam da je, da kažem najmanje, glupo i beskorisno.” "I za šta je to?" upitao je njen bivši učenik; "reci mi - želim znati - šta Želja » ti "Ono što nikada ne očekujem", odgovorila je gospođa sa tužnim osmijehom, "mala nezavisnost, mala kućica, bez obzira koliko skromna, ako bih je mogla nazvati svojom; cvijeće, zelena polja i priroda oko mene; to su moje želje, dovoljno ekstravagantne, bez sumnje: na ovoj strani groba nemam nikoga drugog." "Voleo bih da sam bio bogat, i to bi uskoro trebalo da bude stvarnost", rekla je djevojka, a zatim je nakon pauze dodala: "Znaš li, ako bi mi samo uvijek razgovarali kao što si mi sada razgovarao, mislim da te nikad ne bih udarila." “ "Ako bih te ohrabrio da budeš nezadovoljan pokazujući ti koliko sam daleko od savršenstva, ako bih se povukao iz svake tvoje glupe fantazije i pohvalio te, pohvalio te i pohvalio te što nisi jednostavna ili neobična, sigurno ne bi izostao iz temperamenta tako često kao što je to sada slučaj", primijetila je gospođa Caldera. ID je "Kad bi samo povremeno priznao da nisi savršeno zadovoljan i najsretniji, i prestao da mi govoriš koliko bih trebao biti zahvalan na čitavom nizu stvari bez kojih bih mogao biti sasvim zadovoljan, nikada te ne bih tražio da pohvališ, ili da ljubiš ili komplimentiš." “Iz dovoljno dobrog razloga”, rekla je njezina prijateljica sa osmehom. “I šta bi to moglo biti?”, upitao je Mina. 169 „Zato što znaš da ja to ne bih učinio.“ "Ne", bio je odgovor, "ali zato što ne bih trebao da vam se sviđam pola tako dobro, ako ste bili u naviki da kažete takve stvari. verujem da je polovina komplimenata na svetu su samo građanski ismijavanje, koje oduševljava neke i provokira druge. “Pa, Mina, ja sam sve pažnje, a gospodine Westwood?” “Ako ikada ljuti, budite sigurni da se iznutra smeje gluposti onih koji ga slušaju; jer on stvarno ništa ne divlja, ne brine za ništa, ne misli ni o čemu drugom osim o sebi. “I ti”, tiho je dodala gospođa Caldera. "Ne vjerujem da je", rekla je Mina brzo. "Mislim da je on najzabavnije, najneprijatnije, najegoističnije biće u egzistenciji - apsolutno ga mrzim." "Vremena su se promijenila", primijetila je gospođa; "Sjećam se kada si ga jako voljela." "Da, kad sam bio dijete, možda", vratila se Mina žestoko; "je to vrijeme prošlo koje, kako kažete, nikada ne može da se vrati, - prije nego što sam imao razum, ili znanje, ili razum, - Znam da mi se svidjelo, ali sada...“ Posle 170 “Ti ne možeš.” “Zahvaljujem mu”, rekla je djevojka. “Ne mogu podneti da ga vidim, da ga čujem kako govori, da mu pričam. To bi bilo sasvim dovoljno.” On je “Ipak te voli. Oh! Mina.” "Ipak, on me voli, oh, gospođica Kaldera", odjeknula je mlada dama, "i što mi je na svetu stalo da li on to čini ili ne. "Pa ti si već došao do tog dijela", smejala se gospođica Kaldera, "da, iako ti tako malo misliš o njemu, želim od srca da je došao do toga." “Znam da si”, odgovorio je Mina, “ali to nikad – nikad. – Radije bih otišao da živim u Sedam dijaloga, na hlebu i vodi, i naučio da prosim ili kradem, ili učinim bilo šta od toga, nego da se udam za odvratno, uzaludno, samodostatno biće, koje bi me stalno vrijeđalo i govorilo najskromnije stvari na najpoljniji način.” "Voleo bih da te vidim kako se moliš, Mina", reče gospođica Caldera; "i drago moje dete, koliko bi se brzo umorio od kruha i vode, i pokušao napraviti malu raznolikost kuvanjem ih zajedno, ili razmjenom vašeg doplatka za kašu, ili možda mrkvu: i kakvu ste poštovanu lokaciju odabrali za scenu vašeg pokajanja. "Možete se smijati ako želite, i možete misliti da je to glupost, ili smisao, ili šta god drugo izaberete, ali ponavljam da je to "Radije bih živjela bilo gde, ili sa bilo kojom osobom, nego s tvojim najvećim favoritom, Alfredom Westwoodom. Istina "Vaša naklonost i vaša ogorčenost su jednako snažni, i, moram dodati, Mina, jednako nerazumni", bio je odgovor. "Imajte jedan dobar razlog za vašu ogorčenost gospodinu Westwoodu, jer ako biste mi mogli reći jedno, možda bih promenio mišljenje o toj temi." "Imam pedeset dobrih razloga koji me zadovoljavaju da sam u pravu, ali ni jedan od njih vas ne bi uvjerio", odgovorio je Mina. "Pa, priznajem da je on malo uzaludan", upitao je gospođica Kaldera, "a ti, Mina, tako si slobodna od 172 slabosti, da imaš savršeno pravo da baciš prvi kamen!" “Ne, ne, nisam uzaludna”, uzviknula je druga. Nisam lepa: niko osim tate nikad nije mislio da sam tako. znati Lično, sigurno ne, ali postoje i druge vrste praznine koje su još uvredljivije i opasnije: međutim, da se vratimo gospodinu Westwoodu, koji je njegov sledeći zločin? “On je licemjer”, odmah je odgovorila Mina. "Zaista, dajte to jasno na moje zadovoljstvo, a ja sam ćutao", odgovorio je gospođa Caldera. “Ako to ne možeš sama da saznaš”, rekla je Mina, “bilo bi beskorisno da pokušam da ti to dokažem; da mi nisi jednom rekao ‘niko nije tako slijep kao oni koji ne vide’, rekao bih – gledaj ga tako pažljivo kao što sam i ja; samo primijetite da priča s mamom, i slaže se sa svime što ona napreduje; slušajte kako se humorizira i oprezno pljeska mog jadnog ujaka: čini se da je pošten i jednostavan prema vama, ali on nije tako. Znaš » I “Kako to znaš?” Kaže ono što ne misli: komplimentira me i ismeva me; i zamišlja, jer sam djevojka, može me prevariti i zaslepiti, ali ne može. “Sada smo riješili dvije njegove greške”, reče gospođica Kaldera; “šta je njegova treća? nadam se i vjerujem da ste, kao i obično, prilično pretjerano govorili kada ste izjavili da imate pedeset razloga; ako ne, opet će biti jutro prije nego što ih sve prođemo: sada Mina, treća!” “On ima loš temperament”, odgovorila je. "To je žalosno", primijetila je gospođica Caldera, "jer znamo da se 'dva od jedne trgovine ne mogu složiti." "Želim da zaboravite neke od onih odvratnih starih izreka", uzviknula je Mina; "oni su baš kao i vi, suvi i provokativni, i izražavaju najneugodnije ideje u najmanjem broju riječi: ne pretvaram se da imam dobar temperament, ali to je bolje nego što sam rekao. U svakom slučaju, siguran sam u to.” Njegov “Potpuno pitanje mišljenja”, rekla je gospođica Caldera sa osmehom. "Pa, možemo to tako ostaviti, a ja ću zadržati moje", reče Mina; "i, osim toga, niko ne zna ništa o tome tko je on bio, ili kakvi su njegovi odnosi; i postoji četvrt stoljeća između nas." “Možda,” rejoinder je bio; “ali u svakom slučaju imate dovoljno predaka na strani vašeg oca da vam bude dovoljno za oboje: i ako njegovi rođaci, pretpostavljajući da ga ima, ne prelaze vaš put, zašto u svetu, 174.dječak, treba da izađete iz njega da biste otkrili njihovu. "Mlad ili star, vrijedi milijun, gospodine Westwoods", reče Mina; "i ima mnogo na zemlji mnogo bolje od njega, na kraju krajeva; ali da završim ovu raspravu, neću se udati za tvog prijatelja, - ne za moju majku, ne za mog ujaka, ne za Malcolma, ne za tebe." "I molite se, draga moja, da li vas je ikada neko zamolio da se udate za njega?" upitala je gospođa Caldera. Razočarana krv se penjala na Mina lice, kao što je ona odgovorio: Ne znam što me brine o tebi; jer verujem u sva mučna, neovisna smrtna bića koja sam ikada vidio, ti si najčudnija.Moja majka nema najudaljenije poimanje ovog čoveka, ono što ti zoveš, ‘poimanje za mene’; niti ima moj ujak, barem mi to nikada nije rekao; i Malcolm, siguran sam, bi bio prilično provokiran o tome, da mu se kaže; ali ti – zašto znaš koliko ja znam, da si ga hvalio, i govorio mi koliko bih glup trebao odbaciti takvu naklonost (kao da sam htio naklonost od njega), i kakav bi izvrstan suprug učinio (to mi nikada neće biti iako); i niz takvih stvari, u proteklih pet tjedana: ako nikada ne kažeš u tako mnogim jednostavnim riječ “Dragi mene, Mina, kakav dogovor radiš o ničemu”, primijetila je njezina prijateljica, kada se doslovno zaustavila zbog nedostatka daha; “ako bi samo malo razumnije i tiše shvatila stvari—” "Ali ja ne mogu biti tiha ili razumna", prekinula je Mina, "kada sam zabrinuta iz svog života od strane tog bića, osmjehujući se i simpirajući, i sisajući, i ismijavajući, i pohvaljujući. "Kratko - jer mislim, i siguran sam, da biste mogli 'ići dalje i biti gore;'", bio je odgovor. – Još jedna od tih užasnih žaba – reče Mina – zašto ćeš me uznemiriti njima – zašto ćeš to učiniti, dragi stari prijatelju? "Djelomično, jer znam da vam ništa ne može ugoditi u ovom trenutku; uglavnom, jer izražavaju moje značenje mnogo bolje nego što sam mogao za sebe." 176 „Želim, međutim“, reče Mina, „da mi to malo bolje objasniš.“ "Pa onda, Mina, mislim da će vas gospodin Westwood učiniti jednako dobrim mužem kao što ste vjerojatno da ćete se sresti: on je ljubazan, dovoljno bogat, voli vas, vrlo pametan, ugodan, dobro informisan." “Šta drugo?” upitala je devojka, dok je njezin prijatelj stajao: “Što drugo?” "Ne!" odgovori gospođica Kaldera, ustajući, "kako ti zabranjuješ izreke; no, dopustite mi da predložim, da postoje dvije, čije bi razmatranje moglo biti korisno za vas u ovom trenutku: jedno se odnosi na najbolje vrijeme za pravljenje sjemena, a drugo je oko reči mudrom. " “Nebo daj mi strpljenja!” murmura mlada dama pobožno. “Vjerujem u to”, reče gospođica Kaldera, “jer veruj mi, to je vrlina od koje ti, nažalost, nedostaje.” Na koji truizam Mina nije odgovarala, nego je tiho odlazila do svog okvira za vezivanje, iza kojeg je bila u naviki da se skloni kada je bila uznemirena bilo kakvom upućivanjem na gospodina Westwooda, ili njegovom nepoželjnom prisutnošću; i tamo je satima sjedila, radila općenito, na beskonačnom paru suknjića sa brzinom munje; misao i razmišljanje i razmišljanje - o čemu? nitko, možda ni ona sama, nije imala savršeno točnu ideju. Drugi u svijetu, međutim, očigledno su imali više strpljenja, i veće prilike za njegovo obavljanje, nego Mina Frazer; i, iako, da joj je bilo prijatelj rekao tako, ona bi najvjerojatnije pravedno dovoljno odgovorio "to joj nije bilo utjeha", možda će biti nekih koji bi voljno okrenuli od broja njezinih sitnih iskušenja, na teže i beznadnije nevolje siromašnijeg najstarijeg rođenog. Možete je kopirati, dati ili ponovno upotrijebiti pod uvjetima Licence Project Gutenberg uključene u ovu e-knjigu ili online na www.gutenberg.org, koji se nalazi na https://www.gutenberg.org/policy/license.html. O HackerNoon seriji knjiga: Donosimo vam najvažnije tehničke, naučne i uvidne knjige javnog domena. Ova knjiga je deo javne domene. Astounding Priče. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Projekt Gutenberg. Datum objavljivanja: 14. februar 2026, iz https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ova e-knjiga je za upotrebu od bilo koga, bilo gde, bez troškova i bez ikakvih ograničenja. Možete je kopirati, dati ili ponovno upotrijebiti pod uvjetima Licence Project Gutenberg uključene u ovu e-knjigu ili online na www.gutenberg.org, koji se nalazi na https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Uslovi korišćenja www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html