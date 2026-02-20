Una vida de lujo no puede curar un alma de años

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science febrero, 2026, por Astounding Stories es parte de la serie de HackerNoon's Book Blog Post. Puedes saltar a cualquier capítulo de este libro aquí. The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo IX: Avanza la historia pero poco Asombrosas Historias de la Superciencia Febrero 2026: Los Moores y los Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo IX Avanza la historia pero poco por J. H. Riddell The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo IX: Avanza la historia pero poco Astounding Stories of Super-Science febrero, 2026, por Astounding Stories es parte de la serie de HackerNoon's Book Blog Post. Puedes ir a cualquier capítulo de este libro aquí. Aquí Asombrosas Historias de la Superciencia Febrero 2026: Los Moores y los Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo IX Avanza la historia pero poco By J. H. Riddell El Sr. John Merapie nunca recibió ningún pañuelo, ni crista, ni lema, ni nada de lo que fuera de la oficina del Herald, porque dijo que “odiaba al humbug;” pero en lugar de las “absurdidades” aristocráticas anteriores, como las llamaba, tomó para su texto las tres palabras que acabo de mencionar, y no sólo predicaba, sino que actuaba sobre ellas perpetuamente. Él era en lo principal, no sólo un hombre amable, sino un hombre justo; la mayoría lo respetaba, muchos crecieron para gustarlo; pero él dijo que no afirmaba ser capaz de “amar a los particulares”, y todos sabemos que cuando la gente no “ama a los particulares”, rara vez son amados “especialmente”. El señor Westwood creía que su jefe era tan afectuoso con Mina como era posible para él ser de ser mortal, y seguramente él la trató con algo que se acercaba a la ternura como él alguna vez mostró, o jamás había mostrado a cualquiera. Cuando en un temperamento particularmente feliz, la llamó, “Mi nieta pequeña”, o, “Mina, mi querido;” le gustaba verla vestida de manera sencilla; era el más liberal en asuntos monetarios hacia el trío en general; pero ciertamente, aunque Malcolm hizo las más pesadas reivindicaciones en su bolsillo, su corazón realmente fue más con los regalos que ocasionalmente dio a Mina. le pensó que era un modelo de prudencia, y astucia, y sentido: probablemente porque ella hablaba poco, podía hacer pasteles y puddings, hacer todo tipo de agujas, entendía el latín, un poco griego, francés, e italiano; era aprendido en Euclides, y competente para encontrar una respuesta a cualquier suposición algebraica sin la llave al mismo ser dado a ella: finalmente, era económica; no Aquí estaba una mujer perfecta; una después del propio corazón de John Merapie, que no podía tocar, o bailar, o dibujar flores, o la red (el crochet no estaba entonces en la moda), o bailar, o hacer algo más pecaminoso que cantar en una rara ballada de voz baja vieja como las colinas, 158y casi tan hermosa, y trabajar un par de faldas para su tío o Malcolm ocasionalmente. “Es de esperarse sinceramente que no lo haga”, comentó Miss Caldera, que tenía una especie de humor, no astuto, sino seco; a lo que el Sr. Merapie respondió, “Su mente lo haría, aunque su cuerpo no pueda; estoy satisfecho de que sus facultades nunca la abandonarán, ha sido debidamente educada, Miss Caldera, y puede agradecerle a usted y a mí por ello”. Miss Caldera tenía dudas muy silenciosas sobre si la gratitud era un rasgo fortemente desarrollado en el carácter de su cargo emancipado; de hecho, Mina, que hablaba libremente y perpetuamente con ella, dijo francamente: “Pensó que tenía poco por lo que agradecer, porque tenía muchas cosas que no quería, y muy pocas que hacía” Y, en realidad, su posición no era ni una alegre ni una natural:—una joven que se acercaba de año en año a una casa triste en la plaza de Belerma, rodeada de personas viejas; ansiosa sin cesar por un vistazo de su antigua casa; su mente crecía morbosa y casi contraída por falta de sociedad, luz, aire, sol, libertad; sin música, sin compañeros, sin pinturas, nada vivaz para oír o ver, nada para pensar sino de la estricta realidad, a menos que reflexionara sobre la belleza de esa tierra que había apodado su visión de amor en su alma para siempre; empleo fijo, conversación tan agradable, porque nadie visitaba a su tío, salvo Y era cierto, tenían un tipo extraño de apego el uno al otro, la chica cansada y la mujer cansada del mundo.La gobernante estaba perpetuamente reprochando a su discípulo, y el discípulo estaba en el hábito de retortar bastante abruptamente; pero había suficiente amor genuino entre ellos para haber puesto en vergüenza a media docena de 160 llamadas amistades, para haber resistido al paso del tiempo, y el aliento de calumnia, y la mano del cambio, y la prueba de la separación. El temperamento de Mina no era el más suave, su estado de ánimo el más sereno; y a menudo la gobernadora le dijo eso, y la chica, como un reencuentro, dijo que la señorita Caldera nunca se sintió por ella, ni tuvo la menor simpatía con ella: sin embargo, el vínculo, cualquiera que fuese, que unió a los dos corazones, de alguna manera soportó estas perpetua agitación sin pensar en romper; y, a los dieciséis años, Mina Frazer era un fundador más de su curiosa instructora que cuando era niña, y cuando el vínculo de maestro y maestro cesó de unirlos, el de amigo y amigo se demostró tan fuerte como para atraerlos casi todos los días. Ella consideró a Mina demasiado inclinada a la compasión de sí misma para indultarla incluso con un átomo de compasión sobre cualquier tema: ella habló con conciencia a ella de una manera general, razonablemente y razonablemente lo suficiente; pero el sentido y el razonamiento que venían de la mente, y no de su corazón, suenan usualmente seco, y frío, y formal; y molestó a Mina a hacer respuestas irritables, lo que mejoró su causa no en lo más mínimo, y confirmó a la señora Caldera en su opinión de que la chica no debería ser animada a murmurar por cualquier simpatía o palabras de compasión insensatas. Así, cuando Mina se inclinaba a anhelar un poco la vista de la tierra de su nacimiento, y los parientes que vivían allí, la trató a ese tipo de consuelo muy cuestionable derivable de considerar que alguna otra persona no tenía amigos en absoluto, ni hogar, ni dinero, ni ventajas.Mina, que tal vez en su corazón nunca deseaba mucho la sociedad, ocasionalmente sugirió que algo de este tipo sería adecuado a sus años, y agradable a su carácter; después de lo cual, señora Caldera observó, “tenía que estar agradecida de que tenía un tío tan amable, un hermano tan amable, y una madre que—” gobernante “¿Qué?” preguntó la chica una vez, mientras su amigo se detuvo. “Nunca interfieres, y piensas que eres tan inteligente”, fue la respuesta algo avergonzada. Entonces, otra vez, Mina frecuentemente expresó su opinión sobre el efecto de que la Plaza de Belerma no era la localidad más agradable de Londres, ni la casa de su tío la residencia más alegre de esa ciudad; y tan seguramente como lo hizo, Miss Caldera la informó prontamente de que podría estar mucho peor, -podría ser forzada a vivir en algún barrio terrible, y que era la altura de la ingratitud estar arrepentido de una cosa tan pequeña, cuando estaba rodeada de lujo y bendiciones innumerables. “Bueno, supongamos”, dijo Mina, una tarde, en respuesta a algún comentario como el anterior, – reposando los dos cóbados sobre una pequeña mesa cuadrada en la habitación donde había estado acostumbrada en tiempos pasados a investigar los misterios de otras lenguas, pero donde, por último, ella vino simplemente para dar espacio libre a su propia, – reposando los dos cóbados sobre la mesa, y sosteniendo su cuello con las espaldas de sus manos de una manera más desmoderna, descontento y deslumbrante, – “Bueno, supongamos que veamos lo que son esos lujos y bendiciones, acerca de las cuales usted está hablando eternamente; y que admito que mi tío es el más amable; que Malcolm, cuando está en casa, es amable; que mi madre nunca me habla a mí “Estás insatisfecho”, interpuso prontamente Miss Caldera. “No estoy absolutamente insatisfecho”, respondió Mina. “Yo iba a añadir —y sin embargo deseo algo más: pero cada vez que exprese un deseo de ir más lejos de lo que ahora tengo, parece que imagina que estoy insatisfecho e ingrato. Feliz aquí, le digo sinceramente, nunca he estado: no hay tiempo que me haya reconciliado con este lugar: no ha ocurrido aquí ninguna circunstancia que me haga sentir cordialmente como él: no valoro los ‘luces y bendiciones’ de los que hablas tan altamente como muchos podrían, simplemente porque la comida, el vestido y el dinero, no son en mi mente las cosas que un ser humano debería apreciar más en la existencia.” "No se podía hacer sin ninguno de ellos en todos los eventos", comentó audaciamente Miss Caldera. “Sólo inténtame”, respondió Mina con entusiasmo; “sólo dime, ¿Qué vas a hacer?—permanecer en 164Belerma Square y conservar todo lo que tienes ahora, o vivir en la comida más humilde, y vestirse de la manera más sencilla en Craigmaver? y verás lo rápido que voy a elegir la última.¡Oh, querido amigo! nunca has estado en mi país; nunca has visto nada como eso, sé; pero aún así, trate de imaginar la diferencia entre un viaje por las murallas de nieve, y una caminata rígida por estas asfixiantes calles de Londres: piensa en el amanecer en las colinas, y en las nueces entre flores y perfumes y paisajes; en las noches en el agua, con la luna clara brillando, arriba y alrededor, y en las voces de Desearía, desearía, que pudieras echar un vistazo a mi vieja casa; y entonces entenderías una de las cosas por las que lloro”. tristeza “¿Y piensas, Mina?”, dijo la señorita Caldera, de 165 años de edad, “una especie de recuerdo medio estrangulado que se hinchaba en su corazón al son del murmurio lamentable de la chica; “que no puedo simpatizar con tus sentimientos por experiencia: que nunca pineé para volver a visitar ningún lugar; nunca deseé nada? no lo creas, porque aunque no he susurrado por la vista de lagos, y colinas, y montañas, he llorado por la pérdida de cosas más preciosas, en mis ojos, de lo que esto puede ser en tuyo – una casa feliz, una independencia, padres, amigos, placer. “Después de que llegué por primera vez a Londres, el perfume de una flor familiar, las palabras de una canción, el sonido de una melodía, solían tener poder suficiente para hacerme sentir débil y enfermo; pero sabía entonces lo que te digo ahora, que es incorrecto estar descontento con el destino que nos ha sido asignado, estar siempre mirando sombrío hacia atrás, pensando en lo que podría haber sido: así floté junto con la corriente frecuentemente borrosa, y traté de agradecer con toda mi alma que me fue permitido hacerlo”. “Pero usted no estaba feliz”, gritó Mina. “no lo creería si dijera que lo era: podría sentirse resignado; podría pensar que estaba bastante contento: pero completamente feliz –” “¿Quién es así, en la tierra, Mina?” preguntó la señora. “Oh! no sé; mucho, me atrevo a decir;” fue la respuesta. “¿Conoces a cualquier persona que realmente pueda afirmar que él o ella se siente así?”, preguntó Miss Caldera. “No”, confesó Mina, “pero entonces ves que sólo conozco a muy pocas personas.Si volviera a Craigmaver; si el tío John, y tú y nosotros, todos vivíamos allí, con mi querido viejo otro tío, no tendría un pensamiento de cuidado, un deseo en la tierra insatisfecho”. “¿Estás seguro?” “Seguro como puedo ser de cualquier cosa en el mundo, que me sienta completamente feliz allí”. “Ciertamente no lo harías, Mina”. “¿Y por qué no?”, preguntó ella, “estaba perfectamente feliz en Glenfiord; ¡oh! supremamente así, hasta que papá murió”. “Pero tú eras un niño entonces; ya no eres uno.No puedes volver a ese estado de nuevo, Mina—nunca—” Había algo casi triste en el tono en el que se hablaban estas palabras; golpeó tristemente al corazón de la joven, y, después de murmurar por un momento, dijo: “Entonces, ¿pensas que en ningún lugar, en Inglaterra, en Escocia, en este mundo, yo jamás volveré a ser feliz?” “Comparativamente puedes ser; completamente así, nunca”, fue el reencuentro. El tiempo sólo llega una vez en la vida de cualquiera, no en la vida de alguno; pasa como un sueño de la mañana; su brillo transitorio se recuerda siempre, pero nunca se puede sentir de nuevo. que “Tengo un deseo...” comenzó Mina. “Para probar el experimento”, concluyó Miss Caldera; “mejor no, mucho mejor no. Mantenga la ‘cousa de la belleza’ como es, no una tristeza, Mina, sino ‘una alegría para siempre’. “Entonces, ¿deberíamos desear nada?” era la pregunta impaciente. “Si pudiéramos evitarlo, pero la naturaleza humana es rebelde”. “¿Y nunca lo deseas?” insistió Mina. “A menudo”, confesó su amigo, “pero todavía sé que es, para decir lo menos, estúpido e inútil”. “Y ¿para qué sirve?” preguntó su antiguo alumno; “dime—me gustaría saber—qué El deseo”. tú “Lo que nunca espero”, respondió la señora con una triste sonrisa, “una pequeña independencia, una pequeña cabaña, no importa lo humilde que pueda llamarla mía; flores, campos verdes y la naturaleza a mi alrededor; estos son mis deseos, extravagantes lo suficientemente, no hay duda: en este lado de la tumba no tengo ningún otro”. “Desearía ser rica, y pronto serían realidades”, dijo la chica; luego, después de una pausa, agregó: “¿Sabes, si siempre hablas conmigo como tú me hablas ahora, no creo que nunca te golpee”. “ “Si te animara a ser insatisfecho mostrándote lo lejos que estoy de ser perfecto; si te dejara de lado todas tus estúpidas fantasías, y te alabara, te gloriara y te complimentara por no ser un simple o un maldito; seguramente no saldrías de la calma tan a menudo como es el caso en la actualidad”, comentó Miss Caldera. El ID es “Si sólo reconocieras de vez en cuando que no estás perfectamente satisfecho y supremamente feliz, y dejes de decirme lo agradecido que debo ser por toda una serie de cosas sin las que podría estar bastante satisfecho, nunca te pediría que lo alabaras, o que lo aplaudieras, o que lo complimentaras.” “Por una razón suficiente”, dijo su amiga con una sonrisa. “¿Y qué puede ser eso?”, preguntó Mina. 169 “Porque sabes que no lo haría”. “No”, fue la respuesta, “pero porque no debería gustarte a la mitad, si estuvieras acostumbrado a decir tales cosas.Creo que la mitad de los elogios en el mundo son meras burlas civiles, que deleitan a algunos y provocan a otros.Ahora, cuando mi madre o tío me alaban y me alaban, sé que son bastante sinceros, aunque, como te imaginas, ciertamente no son juiciosos; pero el señor Westwood —” “Bueno, Mina, estoy atento, ¿y al señor Westwood?” "Si alguna vez se alegra, asegúrese de que se ríe por dentro de la locura de los que le escuchan; porque realmente no admira nada, no se preocupa por nada, no piensa en nada sino en sí mismo..." “Y tú”, añadió en silencio Miss Caldera. “No creo que lo haga”, dijo Mina rápidamente. “Pienso que es el ser más despreciado, desagradable, egoísta de la existencia; lo detesto perfectamente”. “Los tiempos han cambiado”, comentó la señora; “Recuerdo cuando lo amaste mucho”. “Sí, cuando yo era un niño, tal vez”, respondió Mina vehementemente; “es aquel tiempo que, como dices, nunca puede volver, antes de que tuviese sentido, o conocimiento, o entendimiento, Sé que me gustaba, pero ahora...”. Después 170 “No lo hiciste”. “Lo desprecio”, dijo la chica, “no puedo soportar verle, oírle hablar, hablar con él. Sería bastante suficiente”. El “Y sin embargo él te ama. Oh! Mina.” “Pero él me ama, oh, señorita Caldera”, resumió la joven, “y lo que me importa en el mundo es si lo hace o no. Primero, creo que no puede amar nada más que a sí mismo; y luego, creo, si entretiene la más mínima sombra de afecto para mí, es sólo porque piensa que el tío John me dará una gran fortuna”. “Así que ya has llegado a la porción”, rió Miss Caldera, “bueno, aunque piensas tan poco de él, deseo de todo corazón que haya llegado a eso”. "Sé que lo haces", replicó Mina; "pero nunca, nunca. preferiría ir a vivir en Siete Diales, sobre pan y agua, y aprender a mendigar o robar, o hacer cualquier cosa de ese tipo, que casarse con un ser odioso, vano, autosuficiente, que estaría continuamente burlándome, y decir las cosas más cortas de la manera más educada". “Me gustaría verte mendigando, Mina”, dijo Miss Caldera; “y mi querido niño, cuánto pronto te cansarías del pan y del agua, y tratarías de hacer una pequeña variedad cocinándolos juntos, o intercambiando tu permiso por un trozo, o tal vez una zanahoria: y qué respectable localidad has elegido para la escena de tu penitencia. Puedes reírte si te gusta, y puedes pensar que es tontería, o sentido, o cualquier otra cosa que elijas, pero lo repito. “Prefiero vivir en cualquier lugar, o con cualquier persona, que con tu primer favorito, Alfred Westwood. no puedo soportar verle ni una hora; sólo imagino, por tanto, lo que sería tener que admirarlo siempre”. verdad "Tus afectos y tus disgustos son igualmente fuertes, y, debo añadir, Mina, igualmente irracionales", fue la respuesta. "Tienes una sola buena razón para tu aversión al señor Westwood, porque si me puedes decir uno, podría cambiar mi opinión sobre el tema". “Tengo cincuenta buenas razones que me satisfagan, pero ninguna de ellas te convencería”, respondió Mina. “Bueno, admito que es un poco vano”, interpuso Miss Caldera; “y tú, Mina, eres tan libre de la debilidad 172, que tienes el derecho perfecto de arrojar la primera piedra!” “No, no, no soy en vano”, gritó el otro ansiosamente; “Yo No soy guapa: nadie más que papá me ha pensado así. Conozca “Personalmente, ciertamente no, pero hay otros tipos de vanidad aún más reprobables y peligrosas: sin embargo, para volver al señor Westwood, ¿cuál es su próximo crimen?” “Es un hipócrita”, respondió inmediatamente Mina. “En verdad, haz esto claro a mi satisfacción, y estoy mudo”, respondió Miss Caldera. “A menos que puedas averiguarlo por ti mismo”, dijo Mina, “es inútil para mí tratar de probarlo; si no me hubieras dicho una vez ‘no hay nadie tan ciego como los que no van a ver’, yo hubiera dicho—observarlo tan de cerca como yo he hecho; sólo notarlo hablando con mamá, y de acuerdo con todo lo que ella avanza; escuchar cómo se humoriza y cuidadosamente aplasta a mi pobre tío: te parece honesto y directo, pero no es así. Conoce » I “¿Cómo lo sabes?” "Dice lo que no piensa: me complementa y me burla; y imagina, porque soy una chica, puede engañarme y cegarme, pero no puede". “Ahora hemos resuelto dos de sus faltas”, dijo Miss Caldera; “¿Cuál es su tercera? espero y confío en que hables, como de costumbre, en un estilo bastante exagerado, cuando dijiste que tenías cincuenta razones; si no, será mañana otra vez antes de que podamos pasar por todas ellas: ahora Mina, la tercera!” “Tiene un mal humor”, respondió. “Es una desgracia”, comentó Miss Caldera, “porque sabemos que dos de un comercio no pueden estar de acuerdo”. “Quisiera que olvidaras algunos de esos abominables antiguos proverbios”, exclamó Mina; “son como tú, secos y provocadores, y expresen las ideas más desagradables en el menor número de palabras: no pretendo tener un buen temperamento, pero es mejor que “Estoy seguro de eso, de todos modos”. Su “Es una cuestión de opinión”, dijo Miss Caldera, con una sonrisa. “Bueno, podemos dejarlo así, y yo conservaré el mío”, replicó Mina; “y, además, nadie sabe nada sobre quién era, ni cuáles son sus relaciones; y hay un cuarto de siglo entre nosotros”. “Puede que”, dijo el reencuentro, “pero en todo caso tienes antepasados suficientes al lado de tu padre para que basten para ambos: y si sus parientes, suponiendo que tiene alguno, no cruzan tu camino, ¿por qué en el mundo, niño, necesitas salir de él para descubrir el suyo. "Joven o viejo, valía un millón, señor Westwoods", dijo Mina; "y hay muchos en la tierra mucho mejor que él, después de todo; pero para terminar esta discusión, no voy a casarme con tu amigo, -no para mi madre, no para mi tío, no para Malcolm, no para ti". “Y ora, mi querido, ¿alguien te ha pedido alguna vez casarte con él?” preguntó Miss Caldera. La sangre de la ira se montó en el rostro de Mina, como ella respondió: “No sé qué es lo que me preocupa de ti; porque creo que de todos los atormentadores seres mortales incontables que has visto, tú eres el más extraño.Mi madre no tiene la noción más remota que este hombre entretiene, lo que tú llamas, ‘una atención para mí’; ni tiene mi tío, al menos él nunca me dijo eso; y Malcolm, estoy seguro, estaría bastante provocado acerca de ello, si se le dijera; pero tú —porque sabes tanto como yo, que lo has estado alabando, y me has dicho cuán estúpido debería ser para rechazar tal afecto (como si yo quisiera afecto de él), y qué buen marido haría (nunca me lo haría a mí a pesar); y una serie de cosas así, durante las últimas cinco semanas: si nunca has dicho en tantas palabras simples, ‘Mina, “Querido mío, Mina, qué acuerdo haces de nada”, observó su amiga, cuando se detuvo literalmente por falta de aliento; “si sólo tomabas las cosas un poco más razonablemente y en silencio—” “Pero no puedo estar quieta ni razonable”, interrumpió Mina, “cuando estoy preocupada de mi vida por esa criatura, sonriendo, y simplicando, y suspirando, y ridiculizando, y elogiando. “Briefly – porque pienso, y estoy seguro, que podrías ‘ir más allá y estar peor;’”, fue la respuesta. “Otro de esos horrores”, dijo Mina, “por qué me molestas con ellos, ¿por qué lo haces, querido viejo amigo?” “En parte, porque sé que nada podría agradarte en este momento; principalmente, porque expresan mi significado mucho mejor de lo que yo podía para mí mismo”. 176 "Deseo, sin embargo", dijo Mina, "que me lo expliques un poco más completamente". “Bueno, entonces, Mina, creo que el señor Westwood te hará un marido tan bueno como es probable que lo conozcas: es amable, lo suficientemente rico, te ama, muy inteligente, agradable, bien informado”. “¿Algo más?” preguntó la chica, cuando su amigo se detuvo: “¿Algo más?” “No”, respondió la señora Caldera, levantándose, “porque prohíbes los proverbios; pero déjame sugerir que hay dos, cuya consideración podría ser beneficiosa para ti en este momento: uno se refiere al mejor momento para hacer la semilla; y el otro se refiere a una palabra para los sabios”. “¡Dios me conceda paciencia!” murmuró la joven con devoción. “Creo que puede”, dijo Miss Caldera, “porque creedme que es una virtud de la que tú eres lamentablemente deficiente”. A lo que el truismo de Mina no respondió, sino que se marchó en silencio hacia su marco de bordado, detrás del cual tenía el hábito de refugiarse cuando se molestaba por cualquier referencia al Sr. Westwood, o por su invencible presencia; y allí se sentaría durante horas, trabajando en general, en un interminable par de faldas con la rapidez del rayo;177 pensaba y pensaba y meditaba sobre qué? ninguna persona, tal vez ni siquiera ella misma, tenía una idea perfectamente exacta. Otros en el mundo, sin embargo, aparentemente tenían más paciencia, y mayor ocasión para su ejercicio, que Mina Frazer; y, aunque, si algún amigo le hubiera dicho eso, probablemente habría respondido justamente: “eso no era confort para ella”, puede que haya algunos que volvieran voluntariamente de la enumeración de sus pequeñas pruebas, a los problemas más pesados y más desesperados del hijo mayor del miserable. \n \n \n \n Sobre la serie de libros de HackerNoon: Le traemos los libros de dominio público más importantes, técnicos, científicos e insignificantes. Este libro es parte del dominio público. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Proyecto Gutenberg. Fecha de publicación: 14 de febrero de 2026, de https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Este eBook es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo y con casi ninguna restricción de ningún tipo. 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