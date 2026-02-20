Живот луксуза не може излечити душу годишњака

Astounding Stories of Super-Science фебруар, 2026, by Astounding Stories је део HackerNoon's Book Blog Post серије. Можете прескочити на било које поглавље у овој књизи овде. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter IX: Advances the Story but little Задивљујуће приче о супернауци фебруар 2026: Мори и Фенс, том 1 (од 3) - Поглавље IX Напредак приче, али мало Џ.Х. Риддел By J. H. Riddell Gospodin Džon Merapi nikada nije dobio nikakav ogrlicu, ili krst, ili moto, ili bilo šta od Heraldovog ureda, jer je odbio „on je mrzeo humbug;“ ali umesto gore navedenih aristokratskih „absurdnosti“, kako ih je nazvao, on je za svoj tekst uzimao tri reči koje je upravo spomenuo, i nije samo propovedao, već je na njih delovao neprekidno. Био је углавном, не само љубазан, већ и праведан човек; највише га је поштовао, многи су га волели; али је рекао да није исповедао да је способан да „љуби сигурно“, и сви знамо да, када људи не „љубе сигурно“, ретко су вољени „посебно“. Господин Вествуд је веровао да је његов вођа толико волео Мину колико му је било могуће да буде смртоносно биће, и сигурно га је третирао нечим што се сигурно приближава нежности као што је икада показао, или је икада показао било коме. Kada je u posebnom srećnom temperamentu nazvao „Moja mala nećakinja“ ili „Mina, draga moja“, voleo je da je vidi prilično obučena; bio je najliberalniji u novčanim stvarima prema triju općenito; ali možda, iako je Malkolm izneo najteže zahteve na svom novčaniku, njegovo srce je zaista išlo više sa darovima koje je povremeno dao Minama. Mislio je da je ona model razboritosti, i pametnosti, i razuma: najverovatnije zato što je malo govorila, mogla napraviti pite i puding, raditi sve vrste igle, razumela latinski, malo grčki, francuski i italijanski; bila je naučena u Euclidu, i kompetentna da nađe odgovor na bilo kakvu algebrijsku pretpostavku bez klju Ovde je bila savršena žena; jedna posle sopstvenog srca Džona Merapija, koja nije mogla da svira, da pleše, da crta cveće ili mrežu (tada nije bila u modi), ili da pljuva, ili da radi nešto grešnije nego da peva u čudnim baladama starim kao brda, 158 i gotovo jednako lepim, i da povremeno radi par čizme za svog ujaka ili Malkolma. „Mina“, rekao je njen ujak, „bilo je čvrsto kao jedna od njegovih kuća na Trgu Belerme, koja bi trajala sto ili više godina“. "Озбиљно се надамо да она то неће учинити", приметила је госпођа Калдера, која је имала неку врсту хумора, не витке, већ суве; на шта је господин Мерапи одговорио, “Njen um bi, iako njeno telo ne bi moglo; zadovoljna sam njenim sposobnostima da je nikada neće napustiti, ona je bila pravilno obrazovana, gospođo Kaldera, i ona bi mogla da se zahvali tebi i meni za to.” Gospođica Kaldera je imala vrlo tihe sumnje da li je zahvalnost snažno razvijena osobina u karakteru njenog emancipiranog zvanja; zaista, Mina, koja je slobodno i neprestano razgovarala sa njom, otvoreno je rekla: „Mislila je da ima malo za šta da bude posebno zahvalna, jer je imala mnogo stvari koje nije želela, a vrlo malo što je uradila.“ I, u stvari, njena pozicija nije bila ni vesela ni prirodna: – mlada devojka koja je iz godine u godinu u godinu bila u smešnoj kući na Trgu Belerma, okružena starim osobama; neprestano žudela za pogledom na svoj bivši dom; njen um je postajao bolestan i gotovo se skraćivao zbog nedostatka društva, svetla, vazduha, sunca, slobode; nema muzike, nema pratilaca, nema slika, nema ničeg živog da čuje ili vidi, nema šta da pomisli nego o strogoj stvarnosti, osim ako je razmišljala o lepoti te zemlje koja je ikada imala svoju viziju ljubavi I bila je istina, imali su čudnu vrstu vezanosti jedna za drugu – umorna devojka i umorna žena sveta.Govornica je neprestano vrištala svog učenika, a učenik je bio u naviki da se pomalo oštro povlači; ali bilo je dovoljno istinske ljubavi između njih da bi pola dućina 160 takozvanih prijateljstava postalo sramota, da bi izdržali prolaz vremena, i dah klevetanja, i ruku promene, i test odvajanja. Minina temperament nije bio najmeđi, njeno raspoloženje najsrećnije; i često joj je to govorila guvernerka, a devojka, u obliku ponovnog pridruživanja, rekla je da gospođica Kaldera nikada nije osećala ni najmanju simpatiju prema njoj: ipak je veza, kakva god da je bila, koja je spojila ta dva srca, nekako nosila te neprestane grčeve bez ikakve misli o razbijanju; i, u šestnaestoj godini, Mina Frazer je bila daleko od njezine čudne instruktorke nego što je bila kao dete, i kada je veza učitelja i učitelja prestala da ih ujedinjuje, veza prijatelja i prijatelja se pokazala dovoljno snažnom da ih privlači gotovo svakodnevno. Smatrala je da je Mina previše sklona samopoštovanju da bi je prepuštala čak i atomu saosećanja na bilo koju temu: savestno je razgovarala sa njom na opšti način, razumno i dovoljno racionalno; ali osećanja i razmatranja koja su dolazila iz uma, a ne iz njenog srca, obično su zvučala suvo, i hladno, i formalno; i uznemirila je Mina da izgovara razdražljive odgovore, što joj nije ni najmanje poboljšalo slučaj, i potvrdila je gospođici Kalderu u njenom mišljenju da devojku ne treba ohrabrivati da murmuri bilo kakvom nerazumnom saosećanjem ili rečima sažaljenja. Кад год је Мина била склона да мало жели да види земљу свог рођења, и рођаке који су тамо живели, Trebao ju je na tu vrlo sumnjivu vrstu utočišta koja je proizlazila iz razmatranja da neka druga osoba uopšte nije imala prijatelje, kuću, novac i nikakve prednosti.Mina, koja možda u svom srcu nikad nije mnogo želela društvo, ponekad je predložila da bi nešto takvo bilo prikladno za njene godine i ugodno njenom karakteru; nakon čega je gospođa Kaldera primetila: „Morala je biti zahvalna što je imala tako ljubaznog ujaka, tako ljubaznog brata i majku koja je –“ владајућа “Šta?” pitala je devojka jednom, dok joj je prijatelj pauzao. "Никада се не мешај, и мислиш да си тако паметан", био је мало стидљив одговор. 162 Тада је Мина често изразила мишљење да Белерма Скуаре није најпријатније место у Лондону, нити да је кућа њеног ујака најсрећнија резиденција у том граду; и тако сигурно као што је то учинила, госпођа Калдера јој је одмах обавестила да би могла бити много горе, да би могла бити присиљена да живи у неком ужасном суседству, и да је то био врх неблагодарности да се покаје због такве ситнице, када је била окружена луксузима и безбројним благословима. „Па, претпоставимо“, рече Мина, једног поподнева, у одговору на неки такав коментар као што је горе наведено, – одмарајући обе лактове на малом квадратном столу у соби у којој је некада била навикнута да испитује мистерије других језика, али где је, касније, дошла само да јој даде слободан простор, – одмарајући обе лактове на столу, и подржавајући њен лоб са леђима својих руку на најнеугоднији, незадовољнији и незадовољни начин, – „Па, претпоставимо само да видимо шта су те луксузе и благослове, о којима ви вечно говорите. признајем да је мој ујак најљубазнији; да је Малколм, када је код куће, пријатељски “Ti si nezadovoljan”, odmah je izgovorila gospođa Kaldera. „Нисам апсолутно незадовољан“, вратила се Мина. „Ја ћу додати – а ипак желим нешто више: али кад год изразим жељу за више него што сада поседујем, чини се да замишљате да сам незадовољан и незахвалан. Срећан овде, кажем вам искрено, никада нисам био: ниједно време ме није помирило са овим местом: ниједна околност се овде није догодила да ми се то срдачно допада: не цијеним ’луксузе и благослове‘ о којима многи говоре тако високо, једноставно зато што храна, одећа и новац нису у мом уму ствари које људско биће треба да цени највише у постојању.“ "Не бисте могли без било којег од њих на сваком догађају", смело је приметила госпођа Калдера. „Покушај ме“, вратила се Мина са жаљењем, „само реци ми, шта ћеш учинити – остани на Плочу Белерма 164 и сачувај све што сада поседујеш, или живи на најскромнијој вечери, и обући се на најједноставнији начин у Цраигмаверу? и видећеш како ћу брзо изабрати другу. О, драги пријатељу! никада ниси био у мојој земљи; никада ниси видео ништа слично томе, знам; али ипак, покушај да замислиш разлику између вожње преко бријезних мочвара и чврстог шетње по овим задушујућим лондонским улицама. Želim, želim, da možeš samo da pogledaš u moj stari dom; i onda ćeš razumeti jednu od stvari zbog kojih se mučim." жалости "I misliš li, Mina", reče gospođica Kaldera, 165. godine, "da ne mogu da saosećam sa tvojim osećanjima iz iskustva, da nikad ne želim da ponovo posetim bilo koje mesto, da nikad ne želim ništa? ne veruj mi, jer, iako nisam zujala za pogledom na jezera, brda i planine, plakala sam zbog gubitka stvari dragocenijih u mojim očima od onih koje mogu biti u tvom - srećnog doma, nezavisnosti, roditelja, prijatelja, uživanja. "Када сам први пут стигао у Лондон, парфем познатог цвећа, речи песме, звук мелодије, некада су имали довољно снаге да ме учине да се осећам слабо и болесно; али тада сам знао оно што вам сада кажем, да је погрешно бити незадовољан судбином која нам је одређена - да се увек посматрају тужно, размишљајући о томе шта би могло бити: па сам пловио заједно са често замућеном струјом, и покушао са својом душом да будем захвалан што сам то могао учинити." „Ali nisi bila srećna“, vikala je Mina. „Ne bih verovala da si rekla da jesi: mogla bi da se osećaš ostavljeno; mogla bi da misliš da si bila sasvim zadovoljna: ali sasvim srećna...“ „Ко је тако на земљи, Мина?“ упитала је дама. „О, не знам; пуно, усуђујем се да кажем“, био је одговор. "Да ли познајете било ког појединца који заиста може да каже да се он или она тако осећа?" питала је госпођа Калдера. „Ne“, priznala je Mina, „ali onda vidiš da znam samo vrlo malo ljudi.Kad bih se vratila u Kregmaver; kad bi stric Džon, i ti i mi, svi živeli tamo, sa mojim dragim starim drugim stricem, ne bih ni pomislila na brigu, – želju na zemlji nezadovoljnu.“ „Jesi li sigurna?“ "Sigurno koliko mogu da budem od bilo čega na svetu, da bih se tamo osećao potpuno srećno." „Zaista ne bi, Mina.“ "I zašto ne?" upitala je, "Ja sam bila savršeno srećna u Glenfiordu; oh, najvažnije tako, sve dok tata nije umro." "Ali ti si tada bio dete; ti više nisi jedan. ne možeš se vratiti u to stanje, Mina - nikad. Bilo je nešto skoro tužno u tonu u kom su te reči bile izgovorene; to je tužno udarilo u mlado devojčino srce, i, nakon što je neko vreme ćutala, rekla je: "Tada misliš da nigde - u Engleskoj - u Škotskoj - na ovom svetu, ja nikada više neću biti srećan?" „U poređenju možete biti; potpuno tako, nikad“, bio je rejoinder. Време долази само једном у животу сваког човека – уопште не у животу неког човека: пролази као јутарњи сан; његов пролазни сјај се увек памти, али се никада више не може осјетити. Тај „Ипак имам жељу – почела је Мина. “Da probam eksperiment”, završila je gospođa Kaldera, “bolje ne – daleko, daleko bolje ne. Drži ‘stvar lepote’ onakvom kakva jeste, ne tugu, Mina, već ‘veselost zauvek’. „Tada ne bi trebalo da želimo ništa?“ bilo je nestrpljivo pitanje. „Kad bismo mogli da je izbegnemo, ali ljudska priroda je pobunjena.“ „I da li nikada ne želiš?“ ustvrdila je Mina. „Често“, признала је њена пријатељица, „али ипак сам свесна да је то, најмање речено, глупо и бескорисно.“ „A šta je to?“ upitao je njen bivši učenik. „Reci mi – želim da znam – šta je to? Жеља » ти „Ono što nikad ne očekujem“, odgovori gospođa sa tužnim osmehom, „malo nezavisnosti, mala kućica, ma koliko skromna da bih je nazvala svojom; cveće, zelena polja i priroda oko mene; to su moje želje, dovoljno ekstravagantne, bez sumnje: na ovoj strani groba nemam nikoga drugog.“ „Voleo bih da sam bio bogat, i to bi uskoro trebalo da bude realnost“, rekla je devojka, a onda je posle pauze dodala: „Znaš li, ako bi mi samo uvek pričao kao što si mi sada pričao, ne mislim da bih ikada trebao da te uhvatim.“ “ Ako bih te ohrabrio da budeš nezadovoljan tako što bih ti pokazao koliko sam daleko od savršenstva; ako bih odbacio svaku tvoju glupost i pohvalio te, pohvalio te i pohvalio te što nisi jednostavna ili neumoljiva, sigurno ne bi izostao iz temperamenta tako često kao što je to sada slučaj“, primetila je gospođa Kaldera. id je “Ako bi samo povremeno priznao da nisi savršeno zadovoljan i najsrećniji, i prestao da mi govoriš koliko bi trebalo da budem zahvalan za čitavu gomilu stvari bez kojih bih mogao da budem sasvim zadovoljan, nikada te ne bih zamolio da pohvališ, ili da platiš ili komplimentiš.” “Iz dovoljno dobrog razloga”, reče njen prijatelj sa osmehom. „I šta bi to moglo da bude?“ upitala je Mina. 169 „Zato što znaš da ja to ne bih uradio.“ „Ne“, odgovorio je, „ali zato što ne bi trebalo da vam se sviđam na pola, ako ste navikli da govorite takve stvari.Vjerujem da je polovica komplimenata na svetu samo građanski ismev, koji nekoga obraduje, a druge izaziva.Sada, kada me moja majka ili ujak pohvali i pohvali, znam da su oni sasvim iskreni, iako, kao što možete zamisliti, sigurno ne razborit; ali gospodin Vestvud –“ “Pa, Mina, ja sam sve pažnje, šta je sa gospodinom Vestvudom?” "Ako ikada ljuti, budite sigurni da se iznutra smeje gluposti onih koji ga slušaju; jer on zaista ništa ne divlja, ne brine se ni za šta, ne misli ni o čemu osim o sebi. „I ti“, tiho je dodala gospođa Kaldera. „Ne verujem da je to tako“, reče Mina brzo. „Mislim da je on najpoželjnije, najneprijatnije, najegoističnije biće u životu – apsolutno ga mrzim.“ „Времена су се променила“, приметила је дама. „Сећам се када си га веома волела.“ "Da, kad sam bila dete, možda", vratila se Mina žestoko; "je to vreme prošlo koje, kako kažete, nikada ne može da se vrati, - pre nego što sam imala razum, ili znanje, ili razum, - Znam da mi se dopao, ali sada...“ Тада 170 „Nećeš“ „Zahvaljujem mu“, reče devojka. „Ne mogu da podnesem da ga vidim, da ga čujem da govori, da mu pričam. To bi bilo sasvim dovoljno.“ он Ipak, on te voli. „Oh, Mina“ "Ipak me voli, oh, gospođo Kaldera", odjeknula je mlada dama, "i šta mi je na svetu briga da li to radi ili ne.Prvo, verujem da ne može da voli ništa osim sebe; a onda, mislim, ako za mene ima i najmanju senku naklonosti, to je samo zato što misli da će mi ujka Džon dati veliku sreću." - Pa ti si već došao do tog dela - smejala se gospođica Kaldera - dobro, iako ti tako malo misliš o njemu, želim od srca da dođe do toga. „Znam da jeste“, odgovori Mina, „ali to nikada neće biti. „Radije bih otišla da živim u Sedam Diala, na hlebu i vodi, i naučila da prosim ili kradem, ili da radim bilo šta od toga, nego da se udam za odvratno, uzaludno, samodovoljno biće, koje bi me stalno mrznjivalo i govorilo najskromnije stvari na najpoljniji način.“ „Voleo bih da te vidim kako se moliš, Mina“, reče gospođica Kaldera; „i drago moje dete, koliko bi se brzo umorila od hleba i vode, i pokušala da napraviš malu raznolikost tako što ćeš ih skuvati zajedno, ili ćeš zameniti svoju naknadu za grickalicu, ili možda za mrkvu: i kakvu ste poštovanu lokaciju izabrali za scenu svoje pokore. Možeš se smejati ako želiš, i možeš misliti da je to glupost, ili smisao, ili šta god drugo izabereš, ali ponavljam da je to „Radije bih živela bilo gde, ili sa bilo kim, nego sa tvojim najomiljenijim, Alfredom Vestvudom. – Ne mogu da podnesem da ga vidim ni sat vremena, samo zamisli kako bi bilo da ga uvek divim.“ Истине „Tvoja osećanja i tvoje nevolje su jednako snažne, a, moram da dodam, Mina, jednako nerazumne“, odgovorio je. „Imaš samo jedan dobar razlog za svoju nevolju prema gospodinu Vestvudu, jer ako bi mi mogao reći jedan, možda bih promenio mišljenje o toj temi.“ „Imam pedeset dobrih razloga koji me zadovoljavaju da sam u pravu, ali ni jedan od njih te ne bi ubedio“, odgovori Mina. „Za početak, on je najtužniji...“ „Dobro, priznajem da je on malo uzaludan“, reče gospođica Kaldera, „a ti, Mina, tako si slobodna od 172 slabosti da imaš pravo da baciš prvi kamen!“ „Ne, ne, nisam uzaludna“, uzviknula je druga; „Ja sam uzaludna. Nisam lepa: niko osim tate nikad nije mislio da sam tako. znaš "Лично, сигурно не, али постоје и друге врсте сујете још непристојније и опасније: међутим, да се вратимо господину Вествуду, који је његов следећи злочин?" “On je licemer”, brzo je odgovorila Mina. "Zaista, objasni to na moje zadovoljstvo, a ja sam ćutao", odgovorila je gospođa Kaldera. „Ako to ne možeš sama da saznaš“, reče Mina, „bezuspešno mi je da pokušam da ti to dokažem; ako mi nisi jednom rekao: „niko nije tako slep kao oni koji ne vide“, rekao bih – posmatraj ga tako pažljivo kao što sam i ja; samo ga primeti da priča sa mamom, i da se slaže sa svime što ona napreduje; poslušaj kako se humorizuje i oprezno obmanjuje mog jadnog ujaka: čini ti se iskrenim i direktnim, ali nije tako. Znaš » I „Kako to znaš?“ Kaže ono što ne misli: komplimentiše me i ismeva me; i zamišlja, jer sam devojka, može me prevariti i zaslepiti, ali ne može. „Sada smo rešili dve njegove greške“, reče gospođica Kaldera; „šta je njegova treća? – Nadam se i verujem da ste, kao i obično, prilično pretjerano govorili kada ste rekli da imate pedeset razloga; ako ne, biće jutro pre nego što ih sve prođemo: sada Mina, treća!“ “On ima loš temperament”, odgovorila je. "То је несрећно", приметила је госпођа Калдера, "јер знамо да се "два у једном послу не могу сложити." „Želim da zaboraviš neke od onih odvratnih starih izreka“, uzviknula je Mina; „oni su kao ti, suvi i provokativni, i da najneugodnije ideje izraziš u najmanjem broju reči: ne pretvaram se da imam dobar temperament, ali to je bolje od toga. „U svakom slučaju, siguran sam u to.“ Његов “Potpuno pitanje mišljenja”, rekla je gospođa Kaldera sa osmehom. „Pa, možemo to tako da ostavimo, a ja ću zadržati moje“, reče Mina; „i, osim toga, niko ne zna ništa o tome ko je on bio, ili kakvi su njegovi odnosi; i postoji četvrt veka između nas.“ „Možda“, reče on, „ali u svakom slučaju imaš dovoljno predaka sa strane tvog oca da bi bilo dovoljno za oboje; i ako njegovi rođaci, pretpostavljajući da ga ima, ne prelaze tvoj put, zašto u svetu, 174. dete, moraš da izađeš iz njega da bi otkrio njihovu. „Mlad ili star, vredio je milion, gospodine Vestvudsu“, reče Mina; „i na zemlji ima mnogo toga mnogo boljeg od njega, na kraju krajeva; ali da bih završio tu raspravu, neću se udati za tvog prijatelja, – ne za moju majku, ne za mog ujaka, ne za Malkolma, ne za tebe.“ „I molite se, draga moja, da li vas je neko ikada zamolio da se udate za njega?“ upitala je gospođa Kaldera. Krv iz gneva se nagnula na Mina lice, kao što je ona odgovorila: „Не знам шта ме брине о теби; јер верујем у све мучења безбројних смртних бића која сам икада видела, ти си најчуднија.Моја мајка нема најудаљенију идеју о томе шта овај човек забавља, оно што ти зовеш, ’поштовање за мене‘; нити мој ујак, барем никада ми то није рекао; и Малколм, сигуран сам, би био прилично провоциран о томе, ако би му речено; али ти – зашто знаш исто као и ја, да си га хвалио, и да ми говориш како би било глупо да одбијем такву љубав (као да сам желео љубав од њега), и какав ће одличан муж он учинити (неће ме то никада бити); и низ таквих ствари, током последњих пет недеља: „Dragi mene, Mina, kakav dogovor radiš o ničemu“, primetila je njena prijateljica, kada se doslovno zaustavila zbog nedostatka daha; „ako bi samo malo razumnije i tiše shvatila stvari—“ „Ali ja ne mogu da budem tiha ili razumna“, prekinula je Mina, „kada me to biće zabrinjava iz mog života, osmehujući se i simpirajući, i sišući, i klevetajući se, i pohvaljujući. "Кратко - јер мислим, и сигуран сам, да бисте могли 'ићи даље и бити горе;'", био је одговор. – Još jedna od tih užasnih žaba – reče Mina – zašto ćeš da me uznemiriš njima – zašto ćeš to da uradiš, dragi stari prijatelju? Delimično zato što znam da vas ništa ne može zadovoljiti u ovom trenutku; pre svega zato što oni izražavaju moje značenje mnogo bolje nego što sam ja mogao za sebe. 176 „Желим, ипак“, рече Мина, „да ми то мало потпуније објасниш.“ "Pa onda, Mina, mislim da će vas gospodin Vestvud učiniti jednako dobrim mužem kao što ćete verovatno upoznati: on je ljubazan, dovoljno bogat, voli vas, veoma pametan, prijatan, dobro informisan." „Šta drugo?“ upitala je devojka, dok je njen prijatelj stajao: „Šta drugo?“ „Ne!“ odgovori gospođica Kaldera, ustajući, „kako ti zabranjuješ izreke; ali dozvolite mi da vam predložim da postoje dve, čije bi vam razmatranje moglo biti korisno u ovom trenutku: jedna se odnosi na najbolje vreme za pravljenje senke, a druga se odnosi na reč mudru.“ „Небеса, дај ми стрпљења!“ проклињала је млада дама побожно. „Verujem“, reče gospođica Kaldera, „jer veruj mi, to je vrlina od koje ti je žalosno nedostatak.“ Na koji truizam Mina nije dala nikakav odgovor, nego je tiho odlazila do svog okvira za vezivanje, iza koga je bila u naviki da se skloni kada je bila uznemirena bilo kakvom upućivanjem na gospodina Vestvuda ili njegovom neprijatnom prisutnošću; i tamo je satima sedela, radila općenito, na beskonačnom paru suknjića sa brzinom munje; razmišljala i razmišljala i razmišljala – o čemu? Druge na svetu, međutim, očigledno su imale više strpljenja i više prilika za njegovo vežbanje nego Mina Frazer; i iako bi joj bilo kakav prijatelj to rekao, ona bi najverovatnije pravedno odgovorila: „To joj nije bilo udobno", možda bi se neki voljno okrenuli od navođenja njenih sitnih iskušenja, do teških i beznadežnijih nevolja siromašnog najstarijeg rođenog. Можете је копирати, дати или поново користити под условима Пројекта Гутенберг Лиценце укључене са овом еКњигом или на мрежи на www.gutenberg.org, који се налази на https://www.gutenberg.org/policy/license.html. О ХацкерНоун Серији књига: Доносимо вам најважније техничке, научне и увидљиве књиге у јавном домену. Датум објављивања: 14. фебруар 2026, од * Ова књига је део јавног домена. Узнемирујуће приче. (2009). Узнемирујуће приче о супернауци, ФЕВРАЛ 2026. САД. Пројекат Гутенберг. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Ова еКњига је за употребу било ког места без трошкова и са скоро никаквим ограничењима. Можете је копирати, дати или поново користити под условима Пројекта Гутенберг Лиценце укључене са овом еКњигом или на мрежи на www.gutenberg.org, који се налази на https://www.gutenberg.org/policy/license.html. www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html