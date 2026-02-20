Ein Leben des Luxus kann eine jahrelange Seele nicht heilen

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. Sie können zu jedem Kapitel in diesem Buch hier springen. The Moors and the Fens, Volume 1 (von 3) - Chapter IX: Advances the Story but little Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel IX Fortschritte in der Geschichte, aber wenig von J. H. Riddell Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. Sie können zu jedem Kapitel in diesem Buch hier springen. The Moors and the Fens, Volume 1 (von 3) - Chapter IX: Advances the Story but little hier Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel IX Fortschritte in der Geschichte, aber wenig By J. H. Riddell Herr John Merapie erhielt von dem Büro des Herald niemals einen Waffenmantel, keine Kruste, kein Motto oder irgendetwas anderes, weil er abwiderte: „Er hasste Humbug;“ aber anstelle der oben genannten aristokratischen „Absurditäten“, wie er sie nannte, nahm er für seinen Text die drei gerade erwähnten Wörter und predigte nicht nur, sondern handelte auf sie beständig. Er war in erster Linie nicht nur ein freundlicher, sondern ein gerechter Mann; die meisten respektierten ihn, viele wuchsen ihm zu gefallen; aber er sagte, dass er nicht behauptet, fähig zu sein, „zu lieben“, und wir alle wissen, dass, wenn Menschen nicht „lieben“, sie selten geliebt werden „besonders“. Herr Westwood glaubte, sein Chef liebte Mina so sehr, wie es ihm möglich war, ein sterbliches Wesen zu sein, und sicherlich behandelte er sie mit etwas, das sich der Zärtlichkeit näherte, wie er es jemals gezeigt oder jemals jemandem gezeigt hatte. Als er sie in einem besonders glücklichen Temperament nannte, nannte er sie „Meine kleine Nichte“ oder „Mina, meine Liebe;“ er mochte sie als ein Modell von Vorsicht und Klugheit und Sinn sehen; er war im Geldangelegenheiten am liberalsten gegenüber dem Trio im Allgemeinen; aber vielleicht, obwohl Malcolm die schwersten Ansprüche auf seiner Brieftasche machte, ging sein Herz wirklich mehr mit den Geschenken, die er Mina gelegentlich gab. Er dachte, sie sei ein Modell von Vorsicht, und Klugheit und Sinn: am wahrscheinlichsten, weil sie wenig redete, Pizzas und Puddings machen konnte, alle Arten von Arbeit machte, Latein verstand, ein wenig Griechisch, Französisch und Italienisch; er war in Euclid gelernt, und kompetent, eine Antwort Hier war eine perfekte Frau; eine nach dem eigenen Herzen von John Merapie, die nicht spielen oder tanzen oder Blumen zeichnen oder Netze zeichnen konnte (Krochet war damals nicht in der Mode), oder Braten, oder etwas Sünderes tun, als in einer seltsamen niedrigen Stimme Balladen alt wie die Hügel zu singen, 158und fast so schön, - und ein Paar Slipsen für ihren Onkel oder Malcolm gelegentlich zu arbeiten. "Es ist ehrlich zu hoffen, dass sie das nicht tun wird", bemerkte Miss Caldera, die eine Art Humor hatte, nicht witzig, sondern trocken; darauf antwortete Herr Merapie, "Ihr Geist würde es tun, obwohl ihr Körper es nicht tun könnte; ich bin zufrieden, dass ihre Fähigkeiten sie nie verlassen werden, sie wurde richtig erzogen, Miss Caldera, und sie kann Ihnen und mir dafür danken." Miss Caldera hatte sehr leise Zweifel, ob Dankbarkeit eine stark entwickelte Eigenschaft in ihrem Charakter der befreiten Anklage war; in der Tat Mina, die frei und ständig mit ihr sprach, sagte ehrlich: „Sie dachte, sie hätte wenig, wofür sie besonders dankbar sei, denn sie hatte viele Dinge, die sie nicht wollte, und sehr wenige, die sie tat.“ Und in Wahrheit war ihre Position weder ein jubelndes noch ein natürliches: – ein junges Mädchen, das von Jahr zu Jahr in einem traurigen Haus auf dem Belerma-Platz, umgeben von alten Leuten, besonders dankbar war, da sie unablässig nach einem Einblick in ihr ehemaliges Zuhause verlangte; ihr Geist wuchs krank und fast wegen des Bedürfnisses nach Gesellschaft, Licht, Luft, Sonne, Freiheit, keine Musik, keine Gefährten, keine Gemälde, nichts lebhaftes zu hören oder zu sehen, nichts zu denken, sondern über die strenge Wirklichkeit, es sei denn, sie dachte über die Schönheit dieses Und es war wahr, sie hatten eine seltsame Art von Bindung zueinander – das müde Mädchen und die weltmüde Frau.Die Gouverneurin verurteilte ihr Schüler ständig, und das Schüler war in der Gewohnheit, ziemlich scharf zu verwerfen; aber es gab genügend wahre Liebe zwischen ihnen, um ein halbes Dutzend 160 so genannte Freundschaften zu schämen, um dem Verlauf der Zeit und dem Atem der Verleumdung und der Hand des Wandels und der Prüfung der Trennung standzuhalten. Das Temperament von Mina war nicht der mildeste, ihre Stimmung der ruhigste; und oft sagte ihr die Gouverneurin, und das Mädchen, als Wiedervereinigung, sagte, dass Miss Caldera nie für sie gefühlt hatte, noch hatte sie die geringste Sympathie mit ihr: immer noch die Bindung, was es war, die die beiden Herzen verband, irgendwie trug diese ewigen Kämpfe, ohne auch nur einen Gedanken zu brechen; und, mit sechzehn, Mina Frazer war weit von ihrer faszinierenden Lehrerin, als sie als Kind gewesen war, und wenn die Bindung von Lehrerin und Lehrerin aufgehört hatte, sie zu verbinden, die von Freund und Freund erwies sich als ziemlich stark, um sie fast täglich zusammenzuziehen. Sie betrachtete Mina als zu geneigt, sich selbst zu bedauern, um sie sogar mit einem Atom des Mitgefühls über irgendein Thema zu erfreuen: Sie redete mit ihr gewissenhaft, allgemein, vernünftig und rational genug; aber der Sinn und die Vernunft, die aus dem Geist und nicht aus ihrem Herzen kamen, klang normalerweise trocken, und kalt und formell; und irritierte Mina, irritierende Antworten zu machen, die ihre Sache nicht im geringsten verbesserten, und bestätigte Miss Caldera in ihrer Meinung, dass das Mädchen nicht ermutigt werden sollte, durch irgendeine unvernünftige Sympathie oder Worte des Mitgefühls zu murmeln. Und wann immer Mina nach einer kleinen Sehnsucht nach ihrem Geburtsland neigte, und die Verwandten, die dort wohnten, Ich behandelte sie zu dieser sehr fragwürdigen Art von Trost, der sich daraus ergibt, dass eine andere Person keine Freunde hatte, kein Zuhause, kein Geld und keine Vorteile. Mina, die vielleicht in ihrem Herzen nie viel Gesellschaft gewollt hatte, schlug gelegentlich vor, dass etwas derartiges für ihre Jahre und ihren Charakter angenehm wäre; Miss Caldera bemerkte, sie "muß dankbar sein, dass sie einen so freundlichen Onkel hatte, einen so freundlichen Bruder und eine Mutter, die -" Regierende »Was?« fragte das Mädchen einmal, als ihre Freundin eine Pause machte. "Stört niemals, und denkt, dass du so klug bist", war die etwas peinliche Antwort. 162 Dann wiederum äußerte sich Mina oft darüber, dass der Belerma-Platz nicht der angenehmste Ort in London sei, oder das Haus ihres Onkels die fröhlichste Residenz in jener Stadt; und so sicher, wie sie es tat, sagte Miss Caldera ihr sofort, dass sie viel schlimmer sein könnte - vielleicht gezwungen sei, in irgendeiner schrecklichen Nachbarschaft zu leben, und dass es das Höchstmaß der Ungeduld sei, über so eine Kleinigkeit Buße zu machen, wenn sie von unzähligen Luxus und Segnungen umgeben sei. „Nun“, sagte Mina eines Nachmittags, als sie auf einen solchen Kommentar wie den oben genannten antwortete – beide Ellenbogen auf einem kleinen quadratischen Tisch in dem Raum, in dem sie in früheren Tagen gewohnt war, um die Geheimnisse anderer Sprachen zu untersuchen, aber wo, letztendlich, sie nur kam, um ihrem eigenen freien Raum zu geben, – ich gebe zu, dass mein Onkel beide Ellenbogen auf dem Tisch ruht; dass Malcolm, wenn er zu Hause ist, mit den Rücken ihrer Hände freundlich ist; dass meine Mutter mir niemals in einer äußerst unmodischen, unzufriedenen und unfreundlichen Weise spricht, außer mir zu sagen, dass ich seltsam und seltsam bin; dass Belerma Square nicht Smithfield ist; dass dieses Haus keine Fünf-Zimmer „Du bist unzufrieden“, sagte Miss Caldera sofort. „Nicht völlig unzufrieden“, antwortete Mina. „Ich würde hinzufügen – und doch wünsche ich mir etwas mehr: Aber wann immer ich mir einen Wunsch ausdrückt, weiter zu gehen, als ich jetzt besitze, scheinen Sie mir vorzustellen, dass ich unzufrieden und unzufrieden bin. Glücklich hier, sage ich Ihnen ehrlich, ich habe es nie gewesen: keine Zeit hat mich an diesem Ort versöhnt: keine Umstände sind hier aufgetreten, um mich herzlich zu gefallen: Ich schätze die ‚Luxus und Segnungen‘, von denen Sie so sehr sprechen, wie viele vielleicht, einfach weil Nahrung, Kleidung und Geld in meinem Kopf nicht die Dinge sind, die ein menschliches Wesen am meisten in der Existenz schätzen sollte.“ "Du könntest nicht ohne eines von ihnen auf allen Events", bemerkte Miss Caldera kühn. „Prüfe mich nur“, kehrte Mina eifrig zurück; „sag mir nur, was wirst du tun, – bleibe auf dem 164. Belerma-Platz und behalte alles, was du jetzt besitzt, oder lebe auf dem bescheidensten Weg und kleide dich auf die einfachste Art und Weise in Craigmaver; und du wirst sehen, wie schnell ich das letzte wählen werde. „Oh, lieber Freund! du bist noch nie in meinem Land gewesen; du hast nie so etwas auf dem Wasser gesehen, ich weiß, aber immer noch versuche, dir den Unterschied zwischen einer Fahrt über die brisanten Mauern und einem stumpfen Spaziergang durch diese erstickenden Londoner Straßen vorzustellen: Denke an Sonnenaufgänge auf den Hügeln und Niesen unter Blumen und Parfüms und Lands Ich wünschte, ich wünschte, du hättest nur einen Blick auf mein altes Zuhause bekommen; und dann würdest du eines der Dinge verstehen, für die ich leide.“ Trauer »Und meinst du, Mina?« sagte Miss Caldera, 165, ehrlich, »eine Art halb gestrecktes Gedächtnis, das in ihrem Herzen bei dem Klang des bedauernswerten Murrens des Mädchens aufgebläht ist, »dass ich nicht mit deinen Gefühlen aus Erfahrung sympathisieren kann: dass ich nie einen Ort wieder besuchen wollte, nie etwas gewünscht habe? „Nach meiner ersten Ankunft in London hatte früher der Duft einer bekannten Blume, die Worte eines Liedes, der Klang einer Melodie genügend Kraft, um mich schwach und krank zu fühlen; aber ich wusste damals, was ich euch jetzt sage, dass es falsch ist, mit dem uns bestimmten Schicksal unzufrieden zu sein – immer traurig zurückzuschauen und darüber nachzudenken, was gewesen sein könnte: so floh ich mit dem oft schmutzigen Strom und versuchte mit meiner ganzen Seele dankbar zu sein, dass ich es geschafft hatte.“ »Aber du warst nicht glücklich«, rief Mina. »Ich würde es nicht glauben, wenn du sagst, dass du es bist: du fühlst dich vielleicht zurückgetreten; du denkst vielleicht, dass du ganz zufrieden bist: aber völlig glücklich —« »Wer ist so, auf Erden, Mina?« fragte die Dame. „Oh, ich weiß es nicht; viel, ich wage es zu sagen“, war die Antwort. "Kennen Sie jemanden, der wirklich behaupten kann, dass er oder sie sich so fühlt?" fragte Miss Caldera. »Nein«, bekannte Mina, »aber dann siehst du, dass ich nur sehr wenige Personen kenne. »Wenn ich wieder in Craigmaver wäre, wenn Onkel John und du und wir alle dort mit meinem lieben alten Onkel wohnen würden, dann hätte ich keinen Gedanken an die Sorge gehabt, einen Wunsch auf Erden, der unerfüllt ist.« „Bist du dir sicher?“ "Sicher, wie ich von allem auf der Welt sein kann, dass ich mich dort völlig glücklich fühlen sollte." „Wahrlich, du würdest es nicht tun, Mine.“ »Und warum nicht?« fragte sie, »ich war bei Glenfiord vollkommen glücklich; oh! höchst so, bis Papa starb.« "Aber du warst damals ein Kind; du bist nicht mehr eins. Du kannst nicht wieder in diesen Zustand zurückkehren, Mina - nie -" Es war etwas fast trauriges in dem Ton, in dem diese Worte gesprochen wurden; es schlug traurig ins Herz des jungen Mädchens, und nachdem sie einen Augenblick gemustert hatte, sagte sie: "Dann glaubst du, dass ich nirgendwo - in England - in Schottland - in dieser Welt jemals wieder glücklich sein werde?" "Vergleichsweise kannst du sein; ganz so, nie", war der Wiedervereinigte. Die Zeit kommt nur einmal im Leben eines jeden, nicht im Leben eines jeden: sie vergeht wie ein Traum des Morgens; ihr vorübergehender Glanz wird immer in Erinnerung gerufen, aber nie wieder gefühlt. Das „Aber ich habe einen Wunsch...“ begann Mina. "Um das Experiment zu versuchen", schloss Miss Caldera, "besser nicht - weit, viel besser nicht. Halte das 'Ding der Schönheit' so, wie es ist, nicht eine Trauer, Mina, sondern 'eine Freude für immer'. „Sollten wir dann nichts wünschen?“ war die ungeduldige Frage. "Wenn wir es vermeiden könnten, aber die menschliche Natur ist rebellisch." „Und willst du es nie?“ beharrte Mina. »Oft«, bekannte ihr Freund, »aber ich bin mir immer noch bewusst, dass es zumindest dumm und nutzlos ist.« „Und wozu ist das?“ fragte ihr ehemaliger Schüler. „Sag mir – ich möchte wissen – was Wünsche » Du bist "Was ich nie erwarten werde", antwortete die Dame mit einem traurigen Lächeln, "eine kleine Unabhängigkeit, ein kleines Haus, egal wie bescheiden, wenn ich es mein nennen könnte; Blumen, grüne Felder und die Natur um mich herum; das sind meine Wünsche, extravagant genug, kein Zweifel: auf dieser Seite des Grabes habe ich keine anderen." "Ich wünschte, ich wäre reich, und das sollte bald Wirklichkeit werden", sagte das Mädchen, und nach einer Pause fügte sie hinzu: "Wissen Sie, wenn Sie nur immer mit mir reden würden, wie Sie jetzt mit mir gesprochen haben, ich denke nicht, dass ich jemals auf Sie schlagen sollte." “ Wenn ich dich dazu ermutigte, unzufrieden zu sein, indem ich dir zeigte, wie weit ich von der Vollkommenheit entfernt bin; wenn ich deine dummen Phantasien aufgeteilt und dich gelobt, flattert und komplimentiert hätte, weil du kein Schwachsinniger oder ein Dunkel warst; du würdest sicherlich nicht so oft aus dem Temperament herauskommen, wie es jetzt der Fall ist. ID ist "Wenn du nur gelegentlich anerkennst, dass du nicht vollkommen zufrieden bist und höchst glücklich bist, und mir nicht mehr sagst, wie dankbar ich für eine ganze Reihe von Dingen sein sollte, ohne die ich vollkommen zufrieden sein könnte, würde ich dich nie bitten, dich zu loben, zu schmeicheln oder zu komplimentieren." „Aus ausreichendem Grund“, sagte ihre Freundin mit einem Lächeln. „Und was könnte das sein?“ fragte Mina. 169 „Weil du weißt, dass ich es nicht tun würde.“ „Nein“, antwortete er, „aber weil ich dich nicht halb so gut mögen sollte, wenn du es gewohnt wärst, solche Dinge zu sagen. „Ich glaube, dass die Hälfte der Komplimente in der Welt nur zivile Scherze sind, die einige erfreuen und andere provozieren.“ Nun, wenn meine Mutter oder Onkel mich loben und loben, weiß ich, dass sie ziemlich aufrichtig sind, obwohl sie, wie du dir vorstellst, sicherlich nicht vernünftig sind. „Nun, Mina, ich habe alle Aufmerksamkeit, was ist mit Mr. Westwood?“ "Wenn er jemals flattert, sei sicher, er lacht innerlich über die Dummheit derer, die ihm zuhören; denn er bewundert wirklich nichts, kümmert sich um nichts, denkt an nichts, sondern an sich selbst. „Und du“, fügte Miss Caldera leise hinzu. „Ich glaube nicht, dass er das tut“, sagte Mina schnell. „Ich denke, er ist das verachtenswerteste, unangenehmste, egoistischste Wesen der Existenz – ich hasse ihn vollkommen.“ „Die Zeiten haben sich geändert“, bemerkte die Dame. „Ich erinnere mich, als du ihn sehr lieb hattest.“ "Ja, als ich ein Kind war, vielleicht", sagte Mina heftig, "ist diese Zeit vergangen, die, wie du sagst, niemals zurückkehren kann - bevor ich Sinn, Wissen oder Verständnis hatte, - Ich weiß, dass ich ihn mochte, aber jetzt ...“ Dann 170 „Du willst nicht“ »Ich verachte ihn«, sagte das Mädchen. »Ich kann es nicht ertragen, ihn zu sehen, zu hören, mit ihm zu sprechen. Das wäre durchaus ausreichend.“ er Und doch liebt er dich. „Oh! Mina.“ "Und doch liebt er mich, oh, Miss Caldera", widerfuhr die junge Dame, "und was mir auf der Welt egal ist, ob er es tut oder nicht.Zuerst glaube ich, er kann nichts lieben als sich selbst; und dann denke ich, wenn er mir den geringsten Schatten der Zuneigung entgegenbringt, ist es nur, weil er denkt, Onkel John wird mir ein großes Vermögen geben." "So hast du schon den Teil erreicht", lachte Miss Caldera, "ja, obwohl du so wenig von ihm denkst, wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass es dazu gekommen wäre." "Ich weiß, dass du es tust", antwortete Mina; "aber es wird nie - nie. ich hätte lieber in den Sieben Dialen, auf Brot und Wasser, gelebt und gelernt, zu betteln oder zu stehlen, oder so etwas zu tun, als ein abscheuliches, vergebliches, selbstzufriedenes Wesen zu heiraten, das ständig über mich spottet und die schlimmsten Dinge in der höflichsten Weise sagt." »Ich möchte dich beten sehen, Mina«, sagte Miss Caldera, »und mein liebes Kind, wie schnell würdest du von Brot und Wasser müde sein und versuchen, eine kleine Vielfalt zu machen, indem du sie zusammen kochst oder deine Zufriedenheit gegen eine Schale oder vielleicht eine Karotte tauschtest: und welchen respektvollen Ort hast du für die Szene deiner Buße gewählt. "Du kannst lachen, wenn du möchtest, und du kannst denken, dass es Wahnsinn ist, oder Sinn, oder was auch immer du wählst, aber ich wiederhole, es ist »Ich hätte lieber überall oder mit irgendeiner Person gelebt, als mit deinem Liebling, Alfred Westwood. »Ich kann es nicht ertragen, ihn auch nur eine Stunde zu sehen, ich kann mir nur vorstellen, wie es sein würde, ihn immer zu bewundern.« Wahrheit „Ihre Zuneigung und deine Abneigung sind ebenso stark, und, ich muss hinzufügen, Mina, ebenso unvernünftig“, war die Antwort. „Habt ihr einen guten Grund für eure Abneigung gegen Herrn Westwood, denn wenn ihr mir eines sagen könnt, könnte ich meine Meinung zu diesem Thema ändern.“ "Ich habe fünfzig gute Gründe, die mich zufriedenstellen, dass ich recht habe, aber keiner von ihnen würde dich überzeugen", antwortete Mina. »Nun, ich gebe zu, er ist ein bisschen vergeblich«, sagte Miss Caldera, »und du, Mina, bist selbst so frei von der 172-Schwäche, dass du das vollkommene Recht hast, den ersten Stein zu werfen!« »Nein, nein, ich bin nicht umsonst«, rief der andere eifrig. »Ich bin nicht umsonst. Ich bin nicht schön: niemand außer Papa hat mir jemals so gedacht. Wissen "Persönlich sicher nicht, aber es gibt andere Arten von Eitelkeit, die noch widerlich und gefährlicher sind: Aber um zu Herrn Westwood zurückzukehren, was ist sein nächstes Verbrechen?" „Er ist ein Heuchler“, antwortete sofort Mina. "Wahrlich, mach das klar zu meiner Zufriedenheit, und ich bin stumm", antwortete Miss Caldera. »Wenn du es nicht selber herausfinden kannst«, sagte Mina, »ist es für mich nutzlos, es dir zu beweisen; wenn du mir nicht einmal gesagt hättest, »es gibt niemanden so blind wie diejenigen, die nicht sehen werden«, hätte ich gesagt — beobachte ihn so eng wie ich es getan habe; bemerke nur, dass er mit Mama spricht und mit allem zustimmt, was sie voranschreitet; höre, wie er humorvoll und vorsichtig meinen armen Onkel schlägt: er erscheint dir ehrlich und aufrichtig, aber er ist es nicht, Wissen » I „Wie weißt du das?“ "Er sagt, was er nicht denkt: er komplimentiert mich und spottet mich; und er denkt, weil ich ein Mädchen bin, kann er mich täuschen und blind machen, aber er kann nicht." "Wir haben nun zwei seiner Fehler gelöst", sagte Miss Caldera; "was ist sein drittes? ich hoffe und vertraue dir, dass du, wie gewohnt, in ziemlich übertriebenem Stil gesprochen hast, als du behauptest, dass du fünfzig Gründe hast; wenn nicht, dann wird es morgen wieder sein, bevor wir sie alle durchmachen: jetzt Mina, die dritte!" „Er hat ein schlechtes Temperament“, antwortete sie. "Das ist unglücklich", bemerkte Miss Caldera, "da wir wissen, dass sich zwei von einem Handel nicht einigen können." „Ich wünschte, du hättest einige dieser abscheulichen alten Sprichwörter vergessen“, rief Mina aus. „Sie sind wie du, trocken und provozierend, und die unangenehmsten Ideen in der geringsten Anzahl von Worten ausdrücken. Ich bin mir dessen sicher, jedenfalls.“ Sein "Es ist eine Frage der Meinung", sagte Miss Caldera mit einem Lächeln. "Nun, wir können es so lassen, und ich werde meine behalten", antwortete Mina; "und darüber hinaus weiß niemand, wer er war, oder was seine Beziehungen sind; und es ist ein Vierteljahrhundert zwischen uns." »Vielleicht«, sagte der Wiedervereinigte, »aber in jedem Fall hast du genug Vorfahren auf der Seite deines Vaters, um für beide ausreichend zu sein: und wenn seine Verwandten, vorausgesetzt, er hat irgendwelche, deinen Weg nicht überschreiten, warum solltest du in der Welt, 174Kind, aus dem Weg treten, um das ihrer zu entdecken. »Junge oder alte, er war eine Million wert, Herr Westwoods«, sagte Mina, »und es gibt viele auf der Erde, die schließlich viel besser sind als er; aber um diese Diskussion zu beenden, will ich deinen Freund nicht heiraten, nicht für meine Mutter, nicht für meinen Onkel, nicht für Malcolm, nicht für dich.« "Und betet, mein Lieber, hat dich jemals jemand gebeten, ihn zu heiraten?" fragte Miss Caldera. Das wütende Blut stieg auf Mina Gesicht, als sie antwortete: „Ich weiß nicht, was es mir um dich kümmert; denn ich glaube an all die quälenden unzähligen sterblichen Wesen, die ich je gesehen habe, du bist der seltsamste. Meine Mutter hat nicht die fernste Vorstellung, was dieser Mann unterhält, was du nennst, ‚eine Betrachtung für mich‘; noch hat mein Onkel, zumindest hat er mir das nie gesagt; und Malcolm, ich bin sicher, wäre ziemlich provoziert darüber, wenn er erzählt würde; aber du – warum weißt du so gut wie ich, dass du ihn gelobt hast, und mir sagst, wie dumm ich sein sollte, diese Zuneigung abzulehnen (als wenn ich Zuneigung von ihm wollte), und welchen ausgezeichneten Ehemann er machen würde (es wird mir aber nie sein); und eine Reihe solcher Dinge, „Liebe Mina, was für eine Sache, die du über nichts sagst“, bemerkte ihre Freundin, als sie buchstäblich aus Atemnot aufhörte. „Wenn du nur die Dinge ein wenig vernünftiger und ruhiger nehmen würdest –“ "Aber ich kann nicht ruhig oder vernünftig sein", unterbrach Mina, "wenn ich von meinem Leben durch dieses Geschöpf besorgt bin, lächelnd und schimpfend, und sauchend, und schimpfend und komplimentierend. "Briefend - weil ich denke, und ich bin mir sicher, Sie könnten 'weiter gehen und noch schlimmer sein;'", war die Antwort. »Ein anderer dieser schrecklichen Säge«, sagte Mina, »warum willst du mich damit ärgern — warum willst du das tun, lieber alter Freund?« "Teilweise, weil ich weiß, dass dir in dieser Minute nichts gefallen könnte; hauptsächlich, weil sie meine Bedeutung viel besser ausdrücken, als ich für mich selbst könnte." 176 »Ich wünsche mir doch«, sagte Mina, »dass du es mir ein wenig vollständig erklären würdest.« „Nun, Mina, ich denke, Herr Westwood wird dich zu einem so guten Ehemann machen, wie du dich wahrscheinlich treffen wirst: er ist nett, reich genug, liebt dich, sehr klug, angenehm, gut informiert.“ »Alles anderes?« fragte das Mädchen, als ihr Freund unterbrach: »Alles andere?« »Nein!« antwortete Miss Caldera, erhebt sich, »da ihr Sprichwörter verbietet; lass mich aber vorschlagen, dass es zwei gibt, deren Betrachtung euch im gegenwärtigen Augenblick nützlich sein könnte: die eine bezieht sich auf die beste Zeit, um Heu zu machen, und die andere bezieht sich auf ein Wort für die Weisen.« »Himmel, gib mir Geduld!« murmelte die junge Dame eifrig. »Ich vertraue es«, sagte Miss Caldera, »denn glauben Sie mir, es ist eine Tugend, von der Sie bedauerlicherweise mangelnd sind.« Zu dem Truismus antwortete Mina nicht, sondern ging leise zu ihrem Bräutigam, hinter dem sie die Gewohnheit hatte, sich zu schützen, wenn sie entweder durch irgendeine Bezugnahme auf Herrn Westwood oder durch seine unerwünschte Anwesenheit verärgert war; und dort saß sie stundenlang, arbeitete im Allgemeinen an einem endlosen Paar Slipsen mit der Geschwindigkeit des Blitzes;177 und dachte und dachte und nachdachte - über was? Andere in der Welt aber hatten scheinbar mehr Geduld und größere Gelegenheit für ihre Ausübung als Mina Frazer; und wenn ihr ein Freund das gesagt hätte, hätte sie höchstwahrscheinlich zu Recht geantwortet: "Das war ihr kein Trost", es könnten einige sein, die sich bereitwillig von der Aufzählung ihrer kleinen Prüfungen zu den schwereren und hoffnungsloseren Schwierigkeiten des älteren Geborenen des Elenden wenden würden. \n \n \n \n Über die HackerNoon-Buchreihe: Wir bringen Ihnen die wichtigsten technischen, wissenschaftlichen und aufschlussreichen Bücher im öffentlichen Bereich. Dieses Buch ist Teil der öffentlichen Domäne. Erstaunliche Geschichten. (2009). Erstaunliche Geschichten der SUPER-Wissenschaft, Februar 2026. USA. Projekt Gutenberg. Veröffentlichungsdatum: Februar 14, 2026, von https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Dieses eBook ist für die Verwendung von jedem überall ohne Kosten und mit fast keine Einschränkungen. 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