Proč jsou DePINy nejlepším způsobem, jak organizovat globální výpočet

podle Gaurav Sharma, ředitel společnosti IO.net je Gaurav Sharma, ředitel společnosti IO.net je IO.net je Centralizovaná cloudová infrastruktura od poskytovatelů, jako jsou AWS, Azure a Google Cloud, se snaží splnit požadavky globálních projektů. Nicméně, není to jen kapacita, kde tyto společnosti chybí - nejsou nákladově efektivní pro mnoho podniků a protože jsou centralizované, nikdy nejsou skutečně odolné vůči korporátní a vládní cenzuře. Tyto výzvy vedly k vzestupu decentralizovaných sítí fyzické infrastruktury (DePIN), alternativních modelů pro přístup a nasazení výpočetní energie, které nabízejí větší flexibilitu, snížené náklady a odolnost vůči cenzuře pro projekty a podniky po celém světě. Nový výpočetní paradigma Kategorie DePIN lze rozdělit na dva primární typy sítí: fyzické síťové zdroje (PRN) a digitální síťové zdroje (DRN). je to poslední, na které se zaměříme, zahrnující všechny formy výpočetního hardwaru včetně úložiště, GPU šířky pásma a CPU - trh, který se očekává, že překročí Tím, že sdružují veškerou tuto fyzickou infrastrukturu do jednotného globálního bazénu udržovaného nezávislými operátory, DRN přeměňují způsob, jakým vývojáři přistupují k výpočetní technice, čímž ji činí přístupnější, cenově dostupnější a odolnější. 32 miliard ročně do konce roku 2025 Mnozí předpokládají, že DePIN jsou jednoduše tržními místy pro volnou kapacitu. Zatímco DePIN usnadňují přístup k výpočetní technice, tento pohled přehlíží šířku jeho hodnotového návrhu. DePIN odemyká programovatelnou infrastrukturu v decentralizovaném ekosystému, což umožňuje vývojářům orchestrovat pracovní zatížení způsobem, který tradiční cloudové struktury nemohou snadno replikovat. Další mylnou myšlenkou je, že nuance a agilita decentralizace mohou kompromitovat výkon. Ve skutečnosti mnoho DePIN nyní poskytuje konkurenční referenční hodnoty přes latenci, souběžnost a průtok. Techniky, jako je inteligentní směrování pracovní zátěže, síťové sítě a tokenizované pobídky pro vysokou dostupnost, nejen pomáhají udržovat výkon, ale také jej dynamicky optimalizují na základě potřeb pracovní zátěže. DePINy redefinují infrastrukturu, nikoli jako pevnou kapacitu, ale jako koordinaci tekutin, a poskytují vývojářům nástroje pro budování systémů, které jsou levnější, rychlejší a odolnější než kdy předtím. Stejně dobré jako tradiční cloud a lepší Dnes, více než To umožňuje vývojářům využívat široké spektrum hardwaru, od vysoce výkonných cloudových GPU až po specializovaná edge zařízení. 13 milionů zařízení Majitelé těchto zařízení získávají kompenzaci, když jejich výpočetní výkon je vyhrazen vývojáři pro školení modelů, závěr, video generování a jakékoli jiné výpočetní-intenzivní úkoly. DePINs přidávají nuance a agilitu do řízení infrastruktury tím, že poskytují transparentní, hardwarově specifické orchestrování pracovních zatížení přes zařízení s povědomím o poloze - to vše bez nutnosti specializovaných znalostí nebo školení. Tyto jedinečné výhody, prozkoumané v následujících odstavcích, z nich činí silnou alternativu pro organizaci globálního výpočetní techniky, řešení problémů latence, suverenity, udržitelnosti a zamezení zvyšování nákladů. Elastické globální plánování bez zámku dodavatele Jednou z nejtransformativnějších schopností DePIN je elastické plánování, jasný kontrast k centralizovaným platformám, které jsou omezeny rigidními cenovými úrovněmi a omezenými regionálními zónami. DePINs umožňují vývojářům spouštět pracovní zatížení přes GPU, CPU a úložiště bez časového omezení, což umožňuje kompostovatelné, nepovolené a koordinované plánování prostřednictvím inteligentních smluv a tokenových pobídek. V kombinaci s tím, že DePIN fungují na základě měřeného využití, přičemž vývojáři obvykle nakupují jednotky výpočetní kapacity, které lze kdykoliv vyměnit, uživatelé výpočetní techniky zajišťují úspory nákladů až do výše 75 %, zatímco také zvyšují svou odolnost kvůli distribuované povaze architektury. Latency-Aware Infrastructure Na rozdíl od tradičních cloudových zón, DePINs dynamicky směrují výpočet založený na latenci, nákladech a hardwarové specificitě a nabízejí programovatelnou infrastrukturu, ve které mohou vývojáři aktivně přepínat mezi nasazením optimalizovaným pro latenci a nasazením optimalizovaným pro náklady. Suverénní první výpočetní infrastruktura Tím, že umožní suverénní nasazení na celosvětově distribuovaném okraji, odemkne DePINs infrastrukturu vědomou dodržování předpisů.Tím se usnadní dodržování předpisů GDPR, PCI DSS a dodržování předpisů týkajících se rezidenčních dat specifických pro jednotlivé regiony a současně se zabrání prémiovým cenám typicky spojeným s takovými ustanoveními od centralizovaných poskytovatelů. Rozhraní Edge dále posiluje svrchovanost tím, že směruje data prostřednictvím místních uzlin s programovatelnými poruchami, minimalizuje jednotlivá místa selhání a zvyšuje důvěru v celé síti.Dále mohou centralizovaní poskytovatelé ukládat omezení založená na sankcích, ověřování totožnosti nebo obsahových politikách, zatímco DePINy prosazují kryptografická pravidla prostřednictvím decentralizovaných účastníků protokolu.Tento design zajišťuje neutralitu, odolnost vůči cenzuře a provozní odolnost, což je ideální pro vývojáře, kteří budují suverénní aplikace nebo pracují v prostředích zranitelných vůči omezením přístupu. Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks DePIN vytvořili mikroekonomický rámec, který harmonizuje hospodářskou účinnost s ekologickou odpovědností. Přeměnou pobídek na tokeny umožňují DePINy provozovatelům infrastruktury a plánovatelům práce lépe spolupracovat a řeší problém, který se starší počítačové sítě snažily vyřešit. Ekonomická koordinace se setkává s udržitelnou infrastrukturou Systémy DEPIN výrazně zmírňují dopad výpočetní techniky na životní prostředí tím, že využívají nedostatečně využívané zdroje, jako jsou spící GPU, prodlužují životnost starších GPU a usnadňují synchronizaci pracovní zátěže s obnovitelnou energií.Tento inovativní přístup umožňuje udržitelnější a efektivnější využívání infrastruktury bez kompromisu výkonu a spolehlivosti, což podnikům umožňuje splnit jejich environmentální cíle. DePINs’ future Centralizovaný cloud, omezený tuhými kontrolami, neprůhledným stanovováním cen a zranitelností vůči vnějším vlivům, bude stále obtížnější splnit požadavky složitých modelů a dynamických pracovních zatížení. DePIN představují kompletní přemýšlení o tom, jak je globální výpočetní infrastruktura koncipována a provozována. Jak se adopce zvyšuje, nejinovativnější organizace budou přitahovány k otevřeným platformám, které poskytují odolnost, neutralitu a schopnost přizpůsobit se v reálném čase.Nyní je čas prozkoumat, přispět a pomoci utvářet decentralizovanou infrastrukturu, která bude pohánět další generaci inovací. *** se Press Contact: Gruzie Haniasová a Ed Doljanin Tisková zpráva: press@ecologymedia.cz +447591559007 About IO.net je : IO.net je Díky největší síti distribuovaných GPU na světě a vysoce výkonnému výpočetnímu systému na vyžádání je io.net jedinou platformou, kterou vývojáři a organizace potřebují k výcviku modelů, provozování agentů a škálování infrastruktury LLM. Spojením nákladově efektivní a uživatelsky přívětivé programovatelné infrastruktury io.cloud s jednotným a API přístupným nástrojovým balíčkem io.intelligence je io.net plnou sadou pro velké startupy AI.