Nodepay llança la plataforma d'intel·ligència predictiva més gran de Crypto

Central, Hong Kong, 30 de setembre de 2025/Chainwire/--Amb més de 2 milions de descàrregues a tot el món, Nodepay introdueix un mercat de senyals de predicció en temps real que proporciona informació als comerciants i perspectives de creixement per a les empreses. Nodepay, la companyia d'infraestructura de dades d'IA recolzada per inversors com OKX Ventures, Animoca Brands i Jump Crypto, ha llançat avui el major motor de sentiment i plataforma d'intel·ligència predictiva del món. El llançament marca la transició de Nodepay d'una xarxa descentralitzada de compartiment d'ample de banda per a dades d'IA validades a un proveïdor estructurat de senyals de sentiment i predicció dins del sector criptogràfic. En els mercats de criptomonedes d'avui en dia, la volatilitat extrema en els preus dels actius obliga els comerciants a entrar en un mode constantment reactiu. informació fragmentada i la manca d'informació en temps real fiable creen riscos comercials no gestionats - on els minuts poden costar milions. Nodepay resol aquest repte integrant les entrades de sentiments dels consumidors, senyals socials i dades quantitatives per proporcionar una visió clara i una intel·ligència predictiva que anticipin els moviments del mercat. Del sentiment a la predicció La plataforma agrega les entrades dels usuaris de les promptes de senyal amb anàlisi de mercat, i més de 50.000 fonts globals de dades socials i web. Nodepay proporciona als comerciants i analistes una visió dinàmica, oferint notificacions personalitzades per a actius i una visió clara de les tendències del mercat en temps real. Les empreses poden aprofitar les eines de distribució de la plataforma per llançar campanyes de senyal personalitzades que superposen el sentiment de la comunitat mentre amplifiquen el creixement dels usuaris. Els usuaris guanyen recompenses per les contribucions que formen les dades i creixen la xarxa, creant un bucle de retroalimentació que millora la qualitat de la visió. El nou model de Nodepay repensarà com funcionen els mercats de predicció.Les plataformes de predicció tradicionals han lluitat amb una liquiditat limitada i profunditat de dades. Nodepay canvia l'enfocament de l'aposta especulativa a proporcionar infraestructura a l'alçada, generant sentiment a escala i transformant-lo en intel·ligència per desenvolupar mercats més en temps real i millor curats. "Els mercats de predicció manquen d'entrada i escala fiables", va dir Darren Nguyen, cofundador i CEO de Nodepay. "Nodepay s'enfronta a això convertint la convicció de la comunitat en senyals estructurats. Els usuaris poden accedir a les característiques avançades de la plataforma a través de la subscripció, generant ingressos que es reinverteixen per donar suport a la sostenibilitat del token. Nodepay està construint la plataforma d'intel·ligència predictiva d'avui amb una visió per expandir-se en indústries on la presa de decisions en temps real és crítica. Sobre Nodepay Nodepay és la xarxa de sentiment i intel·ligència més gran del món, amb més de 2 milions d'usuaris d'infraestructures en 180 països.Al convertir l'activitat de la comunitat, les dades socials i els senyals de mercat en un sistema d'intel·ligència predictiva, Nodepay proporciona als comerciants una visió en temps real i un abast verificat dels projectes. Amb el suport d'inversors institucionals com Jump Crypto, Animoca Brands, OKX Ventures i més de 20 fons, Nodepay està desenvolupant una plataforma que està a la frontera dels sistemes d'intel·ligència i predicció. Lloc web: https://nodepay.ai/ El X: https://x.com/nodepay_ai Contacte Cap de Relacions Públiques L'Ashley Summer Nodepay mitjans de comunicació@nodepay.ai Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire en el marc del Programa de Blogging de Negocis de HackerNoon.