Les VPN prometen privacitat, però sovint ofereixen el contrari

Internet neutrality isn’t guaranteed by swapping one watchdog for another.

En els últims temps, tots estem cada vegada més exposats a anuncis que ens conviden – o ens pressionen – a subscriure’ns a una VPN. Utilitzen un to gairebé coercitiu: “Ells t’estan veient”, “El teu IP no és segur”, “Bruxa amb privacitat real”. Sovint es diu que el màrqueting no crea necessitats, els descobreix. I potser això és cert. A mesura que resolem molts dels nostres problemes bàsics – menjar, roba, refugi, salut, educació – el nostre “jo” evoluciona cap a noves preocupacions: encara volem viure bé, però ara també sense ser observats.promises of solutions.

Les VPN (Virtual Private Networks) es comercialitzen com a eines definitives per "evadir la censura", "protegir la privacitat" o "navegar lliurement a Internet". Tanmateix, aquesta percepció és bastant simplista -i en molts casos, absolutament perillosa. En contextos on la neutralitat de la xarxa no existeix, o on l'estat controla la mateixa infraestructura d'accés a Internet, les VPN no garanteixen la llibertat de censura o la preservació de la privacitat.Però fins i tot sense la intervenció de l'estat, ja estem lliurant les nostres dades a tercers anomenats "de confiança" - com les mateixes empreses que ens venen la il·lusió de la privacitat total.Deleguem la nostra seguretat sense saber realment a qui confiem.

En aquest article, tractarem d'explorar per què les VPN no són una solució màgica, per què no és suficient simplement "canviar mans" en qui controla la xarxa, i com aquesta il·lusió de privacitat pot retrocedir.

No es tracta de qui controla l’accés, sinó que ningú no ho ha de controlar.

Hi havia una vegada el no-metaversi...

El metaversi no és posar un casc 3D i connectar-se psicològicament a un món virtual.we’re already living in a primitive metaverseQuan les converses es produeixen a través d'aplicacions de missatgeria, quan les nostres vides es mostren selectivament a les xarxes socials, i quan adquireixem cada vegada més productes i serveis a través de les pantalles, ja estem dins.transactionalLa batalla per guanyar vots o vendre més és igualment una invitació a l'algorisme i a les mètriques socials. "Tot està sent venut", em va dir un amic una vegada, després de rebre un missatge de text (sí, un SMS de l'antiga escola) oferint-li un cotxe - només una setmana després de navegar pels preus en el lloc d'un competidor.

Google, Apple, Amazon, Cisco... els exemples són a tot arreu i totes aquestes grans corporacions ja estan involucrades en el negoci de VPN.Però no només les empreses estan guanyant terreny - molts governs de tot el món estan ara modelant activament el disseny de l'accés a Internet, especialment quan es tracta de la neutralitat de la xarxa.En alguns casos, estan desmantellant-lo directament, minant el principi d’igualtat de tracte per al trànsit de dades per tal d’imposar prioritats, controls o restriccions.





La neutralitat de la xarxa, a vegades anomenada neutralitat de la xarxa, és el principi que els proveïdors de serveis d'Internet (ISP) han de tractar totes les comunicacions d'Internet de la mateixa manera, oferint als usuaris i als proveïdors de continguts en línia taxes de transferència consistents independentment del contingut, lloc web, plataforma, aplicació, tipus d'equip, adreça de font, adreça de destinació o mètode de comunicació (és a dir, sense discriminació de preu). Font: Wikipedia

El que més preocupa és quemost of society doesn’t even know this existsQuan apareix en el discurs públic, normalment s'amaga darrere de titulars vagues o s'enmarca com un debat sobre si Internet hauria de ser considerat un servei públic essencial.What interests are at stake? Who benefits? Who gets left out?No hi ha una veritable conversa pública, només una agenda impulsada per aquells que tenen més poder i més infraestructura per decidir.

La privacitat digital ja no és el domini exclusiu del programari centrat en la ciberseguretat: allà on hi ha interès, hi ha una transacció i allà on hi ha una transacció, hi ha actors que busquen extreure valor.El que va ser una vegada una frontera ètica-filosòfica (fins i tot marginal) defensada pels primers cypherpunks s'ha convertit ara en territori conquerit pels principals actors.

La gran contribució de Phil Zimmermann - la creació de PGP (Pretty Good Privacy) el 1991, a l'alba de l'adopció massiva d'Internet - araseems to dissolve into a new possible dystopiaUna en la qual fins i tot el discurs al voltant de la privacitat és co-optada per les mateixes entitats que realitzen la vigilància.

No es tracta de demonitzar estats o grans corporacions; el punt és no perdre el focus - i que l'enfocament hauria de ser sobre la descentralització.Cypherpunks didn’t invent the VPNPerò han posat elscultural and cryptographic foundationsque potencia el seu paper actual com a part d'un ecosistema més ampli de la sobirania digital.Tor, decentralized networks, end‑to‑end encryption, and anonymity— mentre que les VPN van sorgir originalment del món corporatiu.

How VPNs work — and what they actually do

Una VPN crea un túnel xifrat entre el dispositiu de l'usuari i un servidor remot, de manera que el trànsit entre aquests dos nodes està protegit. Utilitza protocols de seguretat de túnel i criptografia com OpenVPN, WireGuard o IPSec, evitant que els intermediaris -com el proveïdor local de serveis d'Internet (ISP) o les agències de vigilància- llegeixin o modifiquin dades en trànsit.Encara que aquesta funció és essencial, protegir l'origen de la connexió (és a dir, l'usuari) és igual o més important.De fet, com es va esmentar anteriorment, molts serveis de VPN es comercialitzen més per a aquesta segona funció que la primera. La VPN reemplaça l'adreça IP real de l'usuari per la del servidor remot, ajudant a ocultar la seva ubicació, eludir les restriccions geogràfiques o eludir els mecanismes de censura local.

origen

Per resumir, les principals funcions tècniques d'una VPN són:

Encripta el trànsit per protegir la privacitat.

Ocultar l'adreça IP real i la ubicació de l'usuari.

Eliminar blocs basats en la regió simulant una connexió des d'una altra ubicació.

Permetre accés remot segur, com és habitual en entorns corporatius quan els empleats o usuaris es connecten a una xarxa interna.

Aquestes funcions ajuden a explicar per què les VPN estan associades amb la llibertat digital i l'anonimat.net neutralityo accés sense restriccions.

VPNs do not prevent censorship

enauthoritarian regimesocountries where net neutrality is not guaranteed, l'estat sovint controla els principals punts d'accés a Internet i té suport legal per exigir que els Proveïdors de Serveis d'Internet (ISP) ajudin en la vigilància, la censura o el bloqueig selectiu del contingut.

Mentre que a la majoria dels països les VPN no es classifiquen com a ISPs - ja que no proporcionen accés directe a Internet, sinó que xifren i redirigeixen el trànsit dels usuaris - en altres jurisdiccions amb control estatal pesat sobre les telecomunicacions, els serveis VPN són tractats.functionallyEn aquest cas, en aquests casos:

L'estat pot detectar i bloquejar l'ús de VPN no autoritzades.

Els proveïdors de VPN poden ser obligats a lliurar les dades dels usuaris.

L'ús d'una VPN sense autorització estatal pot ser il·legal i punible.

La neutralitat de la xarxa és absent, el que significa que qualsevol tipus de trànsit pot ser discriminat.

En resum, les VPN són només una eina tècnica: no poden imposar la llibertat o la neutralitat on el marc legal i la infraestructura ho impedeixen activament.

From discourse to reality: VPNs in the real world

Com es va esmentar anteriorment, les VPN no van néixer de moviments altruistes o com una resposta filosòfica en defensa de la llibertat digital.They were created and developed by corporationsNo va ser fins més tard - amb l'augment de la vigilància massiva després de 2001 - que les VPN es van popularitzar com a "solucions" per a la privacitat individual.

Però què passa amb aquelles plataformes o empreses que ofereixen serveis de VPN gratuïts, sovint combinats amb alguna cosa més (com un navegador web, un paquet de seguretat, etc.)?Potser ets el producte» »

No hi ha mare Teresa de les VPN - i si n'hi ha, ella és d'una mena.

Vegem algunes de les raons que ajuden a explicar el model “gratuït” darrere d’aquests serveis:

Recopilació de dades (temps de connexió, adreces IP, patrons d’ús) que posteriorment es poden vendre a tercers o utilitzar per construir perfils digitals altament monetitzables.

Test de mercat, utilitzant la base d'usuaris per experimentar amb nous serveis, mesurar el comportament del món real i validar models d'usabilitat.

Fidelitat a la marca i reputació: oferir una VPN gratuïta es pot utilitzar com una eina de màrqueting, per al posicionament, o com a part d'una estratègia de responsabilitat social corporativa (RSE) - especialment quan es combina amb un producte pagat.

Models Freemium: versions limitades de velocitat, nombre limitat de servidors o permisos de dades limitats, tots dissenyats per convertir usuaris gratuïts en subscriptors de pagament. (I potser la pregunta més preocupant: què vol dir exactament una "VPN limitada"?

La paradoxa de tot això és que la gent instal·la una VPN per fer exactament el contrari del que sovint acaba succeint: delegem la nostra privacitat, pensant que la protegim.

Ara, més enllà del que els proveïdors de serveis de VPN poden oferir, aquestes eines funcionen dins de marcs legals i jurisdiccionals específics. Finalment, les limitacions també són polítiques i legals. I és aquí on es produeixen les accions -o inaccions- dels estats: molts han adonat que l'accés lliure a les eines d'anonimat representa una amenaça per a la seva capacitat de control.

Ara anem a veure com es manifesta aquest fenomen en diferents contextos.

Xina: censura i bloqueig de VPN

La Xina ha prohibit l'ús de VPN no autoritzats des de 2017 i aplica tècniques avançades com la Inspecció de Paquets Profunds (DPI), el bloqueig de ports i la llista negra IP completa dels servidors VPN. El Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació requereix llicències per operar VPN, obligant les empreses a confiar en el que són essencialment "simuladors de privacitat".

In October 2022, China carried out mass blocking of TLS VPN servers — shutting down ports, then full IP ranges when users tried to circumvent the block (TechCrunch, 2022).

Users attempting to access unauthorized VPNs face fines and income confiscation, such as a case in 2023 where a developer was sanctioned (ChinaDigitalTimes, 2023).

Major tech platforms have removed VPN apps from their stores within China, including Apple (BBC, 2017) and Amazon (Infosecurity Magazine, 2017). Tim Cook justified Apple’s move by stating that the company “would prefer not to remove the apps, but complies with local laws where it operates.”



La inspecció de paquets profunds (DPI) és un tipus de processament de dades que inspecciona detalladament les dades (paquets) que s'envien a través d'una xarxa informàtica, i pot prendre accions com ara alertar, bloquejar, redirigir o registrar-lo en conseqüència.La inspecció de paquets profunds s'utilitza sovint per baselitzar el comportament de les aplicacions, analitzar l'ús de la xarxa, solucionar problemes en el rendiment de la xarxa, assegurar que les dades estan en el format correcte, comprovar el codi maliciós, escoltar i censurar Internet,[1] entre altres finalitats.[2] (Font de la Wikipedia)

Aquesta tàctica tecnològicais part of a broader political strategySegons els informes recents, la repressió contra les VPN coincideix amb una intensificació de l'aparell de propaganda del Partit Comunista Xinès, que té com a objectiu reforçar la narració oficial i minimitzar l'accés a punts de vista alternatius o dissidents (Talk N’ West TNEl 2024) i

No obstant això, encara que tot això pugui semblar limitat a règims estrictes o distants, la veritat és que més tard veurem més màscares subtils que amaguen intencions similars.

Russia and Iran: strict regulation and state control

Russia requires VPN providers to register their users and cooperate with state security. As a result, several providers have been fined or even shut down for non-compliance. To reinforce this effort, Russia passed laws that penalize the promotion of unauthorized VPNs (Investing, 2023).

Apple removed 25 VPN apps from its App Store in Russia at the request of Roskomnadzor , the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Reuters, 2024).

Iran, since 2024, mandates state licenses for VPNs, which includes systematic handover of user data to intelligence services. A resolution from Iran’s Supreme Council of Cyberspace imposes strict restrictions on Internet access, further reinforcing state control over tools that enable censorship circumvention (Rferl, 2024).

VPNs that have handed over user data — willingly or under pressure

En un món hiperconnectat però legalment fragmentat, les VPN no funcionen com a illes aïllades.

In a case between Finland and Germany (2019), Finnish police forced a VPN provider to hand over user logs for a German investigation — despite the provider’s “no logs” policy (TorrentFreak, 2020).

Some free VPN services have been caught selling user data to third parties, undermining the very privacy they promised. In one incident alone, over 1.2 TB of data from seven different VPNs was leaked (NordVPN Blog, 2020).

Jurisdictions under the Five Eyes alliance — a surveillance cooperation network between the U.S., U.K., Canada, Australia, and New Zealand — require service providers to cooperate with state surveillance efforts (NordVPN Blog, 2018).

“No logs” is a policy declared by certain VPN providers stating that they do not store user activity records — such as visited websites, IP addresses, or connection duration. In theory, this means that even if a government were to request such information, there would be nothing to hand over.

— Adapted from the Electronic Frontier Foundation (EFF) and standard VPN privacy policies

The problem also lies in the fact that even where VPN use is prohibited or heavily restricted, many citizens still rely on alternative services to bypass censorship. However, when those VPNs come from unknown or untrustworthy sources, the risk doesn’t disappear — it simply changes hands. Surveillance, loss of privacy, or even identity theft may no longer come from the state, but from opaque operators with no name, no face, and no clear jurisdiction. The traffic is still being watched — just by someone else. And as we’ve suggested, this phenomenon isn’t limited to authoritarian regimes. It also occurs in contexts with strong democratic traditions.

La neutralitat de la xarxa als Estats Units: llibertat?

Surprisingly — or perhaps not —En un país tan tecnològicament influent com els Estats Units, la neutralitat de la xarxa està lluny de ser un principi fix, indiscutible.FCC(Comissió Federal de Comunicacions) i les principals decisions dels tribunals.

Un dels casos més destacats es va produir en2014Quan el proveïdor d'InternetComcastVa ser atropellatNetflixEl cas va desencadenar una forta reacció pública i política, exposant com els proveïdors d'Internet podrien interferir amb l'accés a certs serveis, perjudicant tant la competència com la llibertat en línia.

En resposta, en2015sota l'administració Obama, la FCC va reclassificar l'accés a Internet com atelecommunications service under Title II, imposant normes que prohibien el bloqueig, el tiratge i la priorització de trànsit pagat.

No obstant això, en2017Durant la presidència de Trump i sota el president de la FCC, Ajit Pai, aquestes normes van ser anul·lades per ordre administrativa, afirmant que eren regulacions excessives que sufocaven la innovació i la inversió privada.

Amb la2021Canvi en l'administració, el president Biden i la FCC van reactivar la pressió per la neutralitat de la xarxa.2024Van introduir el“Safeguarding Order”restablir moltes de les proteccions originals i concedir mecanismes de recurs als consumidors i a les petites empreses.

No obstant això, una vegada més, amb un altre canvi en el lideratge polític -després del retorn de Donald Trump al càrrec- la marxa es va girar.2025, elSixth Circuit Court of Appeals(que cobreix estats com Ohio, Kentucky, Michigan i Tennessee) va governar enAssociació de Telecomunicacions d'Ohio contra FCCque la FCC no tenia l'autoritat legal per imposar l'ordre.Safeguarding OrderFins i tot abans d’entrar en vigor en aquests països.





Natura de la decisió (2 de gener de 2025):

It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.

Sentència completa: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html

But what’s the current situation, then?Podem resumir-ho d'aquesta manera: A nivell federal, actualment no hi ha cap regla de neutralitat de la xarxa completa en vigor després de la decisió del tribunal. Només unes poques lleis estatals (com les de Califòrnia, Nova York i Washington) mantenen les seves pròpies proteccions. La decisió del Sisè Circuit és immediatament executable - tret que sigui apel·lada i anul·lada pel Tribunal Suprem. Fins que això passi, o fins que el Congrés adopti una nova legislació, no hi haurà un marc federal uniforme.

Aquest paisatge fragmentat deixa als consumidors en una situació en què la igualtat de tracte del trànsit d'Internet depèn totalment de la llei de l'estat - i de futures decisions de la Cort Suprema o de l'acció legislativa del Congrés.

La raó per la qual es va fer aquest moviment controvertit És el cas habitual: promoure la desregulació per fomentar la inversió i la competència en les telecomunicacions.L'argument afirma que les regulacions anteriors van ser excessives i van frenar el creixement econòmic.En la pràctica, però, la desregulació sovint acaba afavorint les grans corporacions a costa dels drets digitals.

La raó per la qual es va fer aquest moviment controvertit

Per exemple, múltiples informes i queixes han mostrat que determinats proveïdors de telecomunicacions han concedit privilegis als seus propis serveis o als seus aliats comercials, en detriment de plataformes com Facebook o Google, minant el principi de la competència justa i neutral.usage capsi la creació defast lanesper a continguts preferits (El VergeEl 2017) i

Case studies and legislation in Europe, Latin America, and Africa

Europe: Balancing Privacy and Security with Emerging Challenges to Net Neutrality

A la Unió Europea, tot i que l'ús de VPN no està prohibit, les preocupacions creixen sobre iniciatives futures comProteccióiControl de xats, que podria afectar significativament la privacitat de l'usuari, requerint potencialment la instal·lació debackdoorsAquestes mesures estan motivades per una necessitat legítima i urgent d'investigar i combatre el material d'abús sexual infantil en línia (CSAM), i representen un pas important cap a la protecció dels menors i garantir la seguretat digital.

No obstant això, l'enfocament del debat també ha d'incloure les conseqüències més àmplies per a la integritat del xifrat i la neutralitat de la xarxa.

At the same time, Europe has been a firm defender of net neutrality.El Reglament d'Internet obert (Comissió Europea 2015/2120Assegura que els proveïdors d'Internet tracten igualment tot el trànsit de dades, sense discriminació, restricció o interferència, independentment de l'enviador, receptor, contingut, aplicació o servei.El seu objectiu és salvaguardar la capacitat dels usuaris finals d'accedir i compartir informació lliurement i d'utilitzar i proporcionar serveis i aplicacions de la seva elecció.

No obstant això, la creixent pressió per augmentar la vigilància i l'accés a les dades -com es veu amb ProtectEU i Control de Xat- podria crear tensions amb aquests principis.uÉs un ideal obert que la neutralitat de la xarxa té per objectiu protegir.The real debate should center on whether security imperatives can be balanced with the fundamental right to privacy and an open internet — one that includes the uninterrupted use of VPNs (or their future alternatives) as a core component of that openness.

Latin America: Freedom within Regulatory Frameworks and Net Neutrality as a Pillar

En la majoria dels països d'Amèrica Llatina, l'ús de VPN segueix sent legal, i la seva coexistència amb la neutralitat de la xarxa i els marcs de protecció de dades és clau.The region generally leans toward protecting online freedoms, with net neutrality playing an important role in that focus.Vegem alguns exemples rellevants:

Brasil: El Marco Civil da Internet (Cadre de Drets Civils d'Internet del Brasil) és una legislació emblemàtica que protegeix explícitament la neutralitat de la xarxa. Assegura que els proveïdors d'Internet no poden discriminar en la forma en què es gestionen els paquets de dades, garantint un àmbit de joc equitatiu per als serveis i aplicacions en línia, inclosos els que s'accedeixen a través de VPN. És cert que els proveïdors d'Internet estan obligats a mantenir registres de trànsit durant un màxim de 12 mesos per a fins judicials (que reflecteix un equilibri entre llibertat i supervisió), però el compromís amb la neutralitat de la xarxa segueix sent ferm.

Argentina i Uruguai: Ambdós països han rebut una decisió d'adequació en virtut del Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD). Això facilita les operacions transfrontereres de VPN sense imposar obligacions addicionals, que és un pas positiu per al lliure flux de dades i serveis. Pel que fa a la neutralitat de la xarxa, mentre que les seves lleis no són tan explícites com les del Brasil, ambdós marcs reguladors generalment donen suport a la no discriminació en el trànsit. A l'Argentina, la Llei de Serveis de Comunicació Audiovisual (Llei 26.522) s'ha vist en algunes interpretacions com a suport indirecte a la neutralitat. A l'Uruguai, la regulació i la política tendeixen a afavorir

Xile: La reforma de la Llei de Protecció de Dades de 2024 va establir una Agència de Protecció de Dades i va reforçar els drets digitals dels usuaris. Tot i que no limita ni limita directament l'ús de VPN, aquest avanç en la protecció de dades personals és important per a l'ecosistema digital més ampli. Xile va ser el primer país d'Amèrica Llatina a aprovar una llei de neutralitat de la xarxa - Llei 20.453 (2010) - que prohibeix als proveïdors d'Internet bloquejar, interferir, discriminar o restringir d'una altra manera el dret d'un usuari d'utilitzar, enviar, rebre o oferir qualsevol contingut, aplicació o servei legal a través d'Internet.

Africa: Direct Restrictions and Content Control with Challenges to Net Neutrality

En alguns països africans, les restriccions directes de les VPN s'enmarquen com a esforços per controlar "continguts il·legals", una definició sovint deixada vaga. Això normalment es sobreposa amb marcs de neutralitat de la xarxa més febles o inexistents. Mentre que països com Egipte, Marroc, Sud-àfrica i Nigèria tenen enfocaments més flexibles o estructurats per a l'ús de VPN - amb limitacions específiques - altres mantenen polítiques molt més estrictes.

Tanzània (2020 Regulació, en vigor des de 2023): El país prohibeix l'ús de VPN sense l'aprovació prèvia del regulador. El no compliment pot comportar multes o fins i tot penes de presó si el servei no està registrat. Aquesta és una de les regulacions VPN més restrictives a tot el món. La manca de legislació de neutralitat de la xarxa forta a Tanzània permet als proveïdors d'Internet més llibertat per gestionar el trànsit, que pot incloure el bloqueig o el bloqueig de serveis, especialment els que el govern considera problemàtics. Això crea un entorn en el qual tant l'ús de VPN com l'accés al contingut estan restringits.

Convenció de Malabo (en vigor des de juny de 2023): Aquest marc de ciberseguretat i protecció de dades de la Unió Africana podria establir les bases per a una regulació més estricta a nivell nacional. Tot i que té com a objectiu reforçar la ciberseguretat, també podria obrir el camí per a restriccions més elevades sobre eines com les VPN, especialment si no s'acompanyen de proteccions robustes de neutralitat de la xarxa.

Val la pena afegir que Egipte, Marroc, Sud-àfrica i Nigèria destaquen com a jugadors clau en el continent a causa dels seus mercats digitals més desenvolupats i marcs reguladors més ben definits, i per això són esmentats específicament.Egyptaplica penalitzacions estrictes per l'ús de VPN destinat a eludir els blocs, recolzat per tècniques d'inspecció de paquets profunds;Moroccoregula la importació de tecnologies criptogràfiques i exerceix un cert grau de control sobre els continguts crítics;South Africageneralment permet l'ús generalitzat de VPN, però la limita quan es tracta d'obviar les proteccions de drets d'autor; iNigeria, tot i que té una regulació menys específica, promou un creixement digital dinàmic amb un enfocament en l'ampliació de l'accés i la millora de la infraestructura. malgrat aquestes diferències, tots quatre països ofereixen un entorn relativament més obert i majors expectatives per al progrés en la neutralitat de la xarxa i els drets digitals en comparació amb altres nacions africanes.

Una qüestió de capes: on es troba el poder real?

Quan ens connectem a Internet, ho fem a través d’una pila de protocols que van del físic al lògic, del que transmet les dades al que dóna sentit a aquesta transmissió.

Interfície de xarxa (la capa física)

Internet (la capa IP)

El transport (TCP i UDP)

Aplicació (el que utilitzem: xarxes socials, streaming, serveis, etc.).

The real dispute happens mostly between the transport and application layers.Mentre que la capa de transport hauria de ser neutra, és a dir, permetre que totes les dades flueixin sense discriminació.the application layerS’ha convertit en el centre de poder on poques empreses concentren el disseny, la monetització i el control de l’experiència digital.

El conflicte entre la capa d’aplicació i la capa de transport no és merament tècnic: és una lluita pel control sobre la capa que “afegeix valor”, no necessàriament el valor que realment importa als usuaris.La capa que factura més (o exerceix el major control polític) no és sempre la que contribueix més.Mentrestant, l’usuari es queda atrapat entre capes competidores, sense cap que garanteixi veritablement la sobirania, la privacitat o la llibertat real.

La capa que factura més (o exerceix el major control polític) no és sempre la que contribueix més.

Ultimately, we must ask ourselves: who intermediates and who is marginalized, who captures the data (and thus attention and decisions), and who sets the boundaries of the digital experience.

La solució: una infraestructura de xarxa descentralitzada.

La veritable solució a llarg termini per garantir la neutralitat, la privacitat i la resistència a la censura és una infraestructura d'Internet descentralitzada, gestionada i mantinguda col·lectivament.

Entre els enfocaments més prometedors hi ha:

Mesh i xarxes comunitàries: cada node és un participant actiu que proporciona i rep accés. Projectes com Althea o LibreMesh mostren com les comunitats poden organitzar-se per construir xarxes de connectivitat local sense dependre de grans operadors.

Protocols basats en blockchain per a incentius de connectivitat: plataformes com Helium o SpaceCoin utilitzen tokens per coordinar i recompensar nodes que proporcionen cobertura i ample de banda.A més, l'èxit de Bitcoin i altres criptoactius ha demostrat l'eficàcia dels mecanismes d'incentius distribuïts en desafiar i reformar les estructures de poder establertes, confirmant que els models basats en blockchain poden ser un veritable motor de canvi en l'ecosistema de les telecomunicacions.

Cooperatives i organitzacions civils: models cooperatius com Guifi.net a Catalunya o iniciatives d’associacions de veïns que gestionen infraestructures de fibra òptica o d’enllaç de ràdio, evitant la dependència de les empreses centralitzades o els governs.

Sistemes híbrids P2P-blockchain: plataformes que combinen l'intercanvi directe de dades peer-to-peer amb el registre de registres distribuïts, permetent tant la transmissió de paquets com la traçabilitat de qui proporciona quins recursos.

These solutions eliminate single points of failure and control, raise the cost of censorship, and democratize access to the Internet.Distribuint tant les capes de transport com les d'aplicació entre diversos participants (usuaris, validadors, etc.), promouen unade facto neutralityÉs capaç de resistir les pressions econòmiques i polítiques.

Conclusion (necessary)

Quan parlem de neutralitat, privacitat i resistència a la censura, no n’hi ha prou amb dissenyar protocols descentralitzats: necessitem una ciutadania tecnològicament conscient i políticament activa.

Quan surt el món de la blockchain, sovint recordo classes sobre Bitcoin (i els seus forts vincles amb la neutralitat de la xarxa), on es diu que si l'accés a Internet era restringit per un país o un proveïdor, l'ús d'una VPN "màgica" seria suficient per evitar els blocs. La realitat, com hem vist, és bastant diferent: tot depèn del país, l'aplicació específica, les polítiques del proveïdor i el nivell de confiança que posem en cada servei.

Aquesta aparent facilitat -aquest confort digital - crea la il·lusió de la llibertat mentre reforça la submissió: delegem la nostra sobirania a actors opacs a canvi de tot el que "només funciona" sense esforç.

Només a travésEducació digital amb consciència ciutadana—on no només aprenem a utilitzar maquinari o programari, sinó també a entendre qui controla la infraestructura, quins valors subjecten cada disseny, i com podem organitzar-nos per transformar-lo—podem esdevenir ciutadans crítics capaços d’exigir garanties reals de neutralitat i privacitat.

Educació digital amb consciència ciutadana

What good is a neutral system if the path to reach it is controlled?

I aquí està la paradoxa:the only way to preserve online freedom is to renounce passive comfort and embrace technological civics.