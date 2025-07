VPNはプライバシーを約束しますが、しばしばその逆を提供します。

Internet neutrality isn’t guaranteed by swapping one watchdog for another.

最近、私たちは皆、VPNにサブスクリプションするよう招待する広告にますます暴露されています. 彼らはほとんど強制的なトーンを使用しています. 「彼らはあなたを見ている」、「あなたのIPは安全ではありません」、「本物のプライバシーで閲覧してください」 マーケティングがニーズを生み出すのではなく、それらを発見すると言われることがよくあります. それは本当です. 私たちが私たちの基本的な問題の多くを解決するにつれて - 食べ物、服装、避難所、健康、教育 - 私たちの「自分」は新しい懸念に向かって進化します:私たちはまだよく生きることを望んでいますが、現在も監視されていません。promises of solutions.

VPN(仮想プライベートネットワーク)は「検閲を回避する」、「プライバシーを保護する」または「インターネットを自由に閲覧する」ための究極のツールとしてマーケティングされていますが、その認識はかなり単純で、多くの場合、完全に危険です。ネット中立性が存在しない状況、または国がインターネットアクセスのインフラストラクチャをコントロールしている状況では、VPNは検閲やプライバシーの保存からの自由を保証しません。しかし、政府の介入なしでさえ、私たちはすでにデータを「信頼できる」第三者と呼ばれるものに引き渡しています - 完全なプライバシーの幻想を私たちに売っている同じ企業のように。私たちは、本当に誰を信頼しているか知らずに、私たちのセキュリティを委任します。

この記事では、VPN がなぜ魔法の解決策ではないのか、ネットワークをコントロールする人に対して単に「手を変える」だけでは足りない理由、そしてこのプライバシーの幻想がどのように反発するのかを調べてみます。

誰がアクセスをコントロールするかではなく、誰もそれをコントロールすべきではないということです。

かつて、非メタヴェルスが存在していました。

メタバースは3Dヘッドセットを着用し、仮想世界に精神的にも接続することではありません。we’re already living in a primitive metaverse会話がメッセージングアプリを通じて起こる時、私たちの生活がソーシャルメディアで選択的に表示される時、そして私たちがスクリーンを通じて製品やサービスをますます購入する時、私たちはすでに内部にいます。transactional「アルゴリズムとソーシャルメトリクスへの招待」、「すべてが売られている」と、ある友人が、テキストメッセージ(はい、旧学校のSMS)を受け取って車を提供した後、一週間後に競争相手のサイトで価格を閲覧した。

Google、Apple、Amazon、Cisco...例はあらゆるところにあり、これらの大手企業はすでにVPNビジネスに関与しています。しかし、企業だけではなく、世界中の多くの政府は、ネット中立性に関して特に、インターネットアクセスの設計を積極的に形作っています。場合によっては、データトラフィックを直接解体し、優先順位、コントロール、または制限を課すために、データトラフィックに対する平等な待遇の原則を破壊している。





ネット中立性は、インターネットサービスプロバイダ(ISP)がすべてのインターネット通信を平等に扱い、コンテンツ、ウェブサイト、プラットフォーム、アプリケーション、機器の種類、ソースアドレス、目的アドレス、またはコミュニケーション方法に関係なく、ユーザーとオンラインコンテンツプロバイダに一貫した転送率を提供しなければならないという原則である。 出典:Wikipedia

ネット中立性は、インターネットサービスプロバイダ(ISP)がすべてのインターネット通信を平等に扱い、コンテンツ、ウェブサイト、プラットフォーム、アプリケーション、機器の種類、ソースアドレス、目的アドレス、またはコミュニケーション方法に関係なく、ユーザーとオンラインコンテンツプロバイダに一貫した転送率を提供しなければならないという原則である。

出典:Wikipedia





一番心配なのは、most of society doesn’t even know this existsそれが公のスピーチに現れたとき、それは通常、曖昧なタイトルの後ろに隠れ、またはインターネットが不可欠な公共サービスとみなされるべきかどうかについての議論として構成されています。What interests are at stake? Who benefits? Who gets left out?実際の公共の会話はありません - 最も権力のある人々 - 最もインフラストラクチャを持っている人々によって動かされる単なる議題です。

デジタルプライバシーはもはやサイバーセキュリティに焦点を当てたソフトウェアの独占的な領域ではありません:関心のあるところには取引があり、取引があるところには価値を抽出しようとしている関係者がいます。かつては、初期のサイファーパンクによって守られた倫理的哲学的(たとえ限界的な)境界線であったが、今では主要なプレイヤーによって征服された領土となっている。

Phil Zimmermannの偉大な貢献 - PGP(Pretty Good Privacy)の創設、1991年、大規模なインターネットの採用の当時 - 今seems to dissolve into a new possible dystopia: プライバシーをめぐる議論さえも、監視を行っている実体によって協力されている。

これは、国家や大企業を悪魔化することではなく、焦点を落とさないことであり、その焦点は分散化にあります。Cypherpunks didn’t invent the VPNだが、彼らはそれを置いた。cultural and cryptographic foundationsデジタル主権のより広い生態系の一部としての現在の役割を強化する。Tor, decentralized networks, end‑to‑end encryption, and anonymityVPNはもともと企業の世界から生まれた。

How VPNs work — and what they actually do

VPNは、ユーザのデバイスとリモートサーバー間の暗号化トンネルを作成し、これらの2つのノード間のトラフィックを保護します。OpenVPN、WireGuard、またはIPSecなどのトンネルおよび暗号化セキュリティプロトコルを使用して、地元のインターネットサービスプロバイダー(ISP)や監視機関などの仲介業者が送信中のデータを読み取ったり変更したりするのを防ぎます。この機能は不可欠ですが、接続の起源(すなわちユーザー)を保護することは、それ以上に重要です。実際には、前述したように、多くのVPNサービスは最初の機能よりもこの2番目の機能のためにより多く販売されています。VPNはユーザーの実際のIPアドレスをリモートサーバーのアドレスに置き換え、その場所を隠す、地理的制限を回避する、または地元の検閲メカニズムを回避するのに役立ちます。

起源

要するに、VPNの主な技術的な機能は以下のとおりです。

プライバシーを守るためのトラフィックの暗号化

ユーザーの実際のIPアドレスと位置を隠す。

別の場所からの接続をシミュレートすることによって、地域ベースのブロックを回避します。

従業員またはユーザーが内部ネットワークに接続する場合の企業環境で一般的なように、安全なリモートアクセスを可能にする。

これらの機能は、VPNがデジタル自由と匿名性と関連している理由を説明するのに役立ちます。net neutralityまたは無制限のアクセス。

VPNs do not prevent censorship

インauthoritarian regimesまたはcountries where net neutrality is not guaranteed国はしばしばインターネットアクセスの主要なポイントを制御し、インターネットサービスプロバイダー(ISP)が監視、検閲、または選択的なコンテンツブロックを支援することを要求する法的サポートを持っていますが、これはVPNプロバイダーにも拡大することができます。

ほとんどの国では、VPNはISPとして分類されていません - 彼らは直接のインターネットアクセスを提供しませんが、代わりにユーザーのトラフィックを暗号化し、リダイレクトします - 電気通信に対する重い州のコントロールを持つ他の管轄地域では、VPNサービスが扱われます。functionallyこのような場合において、

州は、許可されていないVPNの使用を検出し、ブロックすることができます。

VPNプロバイダーは、ユーザーのデータを譲渡するように強制される可能性があります。

政府の許可なしでVPNを使用することは違法で罰せられる可能性があります。

ネット中立性は欠如しており、あらゆる種類のトラフィックを差別することができることを意味します。

要するに、VPNは技術的なツールにすぎません - 法的枠組みやインフラが積極的にそれを妨げているところで自由や中立性を強制することはできません。

From discourse to reality: VPNs in the real world

前述したように、VPNは利己的な動きから生まれたのではなく、デジタル自由を守る哲学的な反応として生まれたものではありません。They were created and developed by corporations地理的に分散したビジネスネットワーク内のセキュアな接続を確保するために、主に2001年以降の大量監視の増加に伴い、VPNは個人のプライバシーの「ソリューション」として普及した。

しかし、無料のVPNサービスを提供するプラットフォームや企業は、しばしば他の何か(ウェブブラウザ、セキュリティ スイートなど)とバンドルされていますか? 簡単な答えがあります。おそらくあなたは製品」

VPNのマザー・テレサは存在しません - もし存在するなら、彼女は一種です。

これらのサービスの背後にある「無料」モデルを説明するのに役立ついくつかの理由を見てみましょう。

データ収集(接続時間、IPアドレス、使用パターン)は、後で第三者に販売したり、高度に収益化可能なデジタルプロファイルを構築するために使用することができる。

市場テストは、ユーザーベースを使用して新しいサービスを実験し、現実世界の行動を測定し、ユーザビリティモデルを検証します。

ブランド忠誠心と評判:無料のVPNを提供することは、マーケティングツール、ポジション設定、または企業の社会的責任(CSR)戦略の一環として使用できます - 特に有料製品とバンドルされた場合。

Freemium モデル:制限速度のバージョン、制限されたサーバー数、または制限されたデータ許可 – すべて無料ユーザーを有料のサブスクリプトに変換するように設計されています。

このすべてのパラドックスは、人々がVPNをインストールして、しばしば起こるものとは正反対のことを行うことである:私たちは私たちのプライバシーを譲渡し、それを保護していると考えています。

これらのツールは、VPNサービスプロバイダーが提供する可能性を超えて、特定の法的および管轄範囲内で動作します。最終的には、制限は政治的および法的にもあります。そしてこれは、州の行動(または無行動)が起きる場所です:多くの人々は、匿名性ツールへの自由なアクセスが彼らのコントロール能力に脅威をもたらすことに気づきました。

今、この現象がさまざまな文脈でどのように現れるかを見ていきましょう。

中国:検閲とVPNブロック

中国は2017年以来、許可されていないVPNの使用を禁止しており、深パケット検査(DPI)、ポートブロック、およびVPNサーバーの完全なIPブラックリストを適用しています。

In October 2022, China carried out mass blocking of TLS VPN servers — shutting down ports, then full IP ranges when users tried to circumvent the block (TechCrunch, 2022).

Users attempting to access unauthorized VPNs face fines and income confiscation, such as a case in 2023 where a developer was sanctioned (ChinaDigitalTimes, 2023).

Major tech platforms have removed VPN apps from their stores within China, including Apple (BBC, 2017) and Amazon (Infosecurity Magazine, 2017). Tim Cook justified Apple’s move by stating that the company “would prefer not to remove the apps, but complies with local laws where it operates.”



Deep Packet Inspection (DPI) は、コンピュータネットワークを介して送信されるデータ(パケット)を詳細に検査し、警告、ブロック、リルーティング、またはそれに応じてログアップなどのアクションを取ることができるデータ処理の種類です。Deep Packet Inspection は、しばしばアプリケーションの行動を基準にし、ネットワークの使用を分析し、ネットワークのパフォーマンスのトラブルシューティング、データが正しいフォーマットにあることを確認し、悪意のあるコードの検出、eavesdropping、およびインターネット検閲を目的として使用されます。 (出典:ウィキペディア)

Deep packet inspection(※)DPI)は、データを詳細に検査するデータ処理の種類です(パッケージ)がAに送られる。コンピュータネットワーク,および、警告、ブロック、リルーティング、またはそれに従ってログするなどのアクションを取ることができます. Deep packet inspection is often used for baselining application behavior, analyzing network usage, troubleshooting network performance, ensuring that data is in the correct format, checking for malicious code,eavesdroppingそして、インターネット検閲,( 1 )その他の目的の間で[2]



(出典:ウィキペディア)





しかし、この技術的戦術はis part of a broader political strategy最近の報道によると、VPNに対する弾圧は、中国共産党のプロパガンダ機器の強化と共に、公式の話し方を強化し、代替的な見解や異議へのアクセスを最小限に抑えることを目的としています(「Talk N' West」2024年( )

しかし、これらすべてが厳格なあるいは遠い政権に限定されているように見えるかもしれませんが、真実は後で私たちは似たような意図を隠すより微妙な仮面を見るでしょう。

Russia and Iran: strict regulation and state control

Russia requires VPN providers to register their users and cooperate with state security. As a result, several providers have been fined or even shut down for non-compliance. To reinforce this effort, Russia passed laws that penalize the promotion of unauthorized VPNs (Investing, 2023).

Apple removed 25 VPN apps from its App Store in Russia at the request of Roskomnadzor , the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Reuters, 2024).

Iran, since 2024, mandates state licenses for VPNs, which includes systematic handover of user data to intelligence services. A resolution from Iran’s Supreme Council of Cyberspace imposes strict restrictions on Internet access, further reinforcing state control over tools that enable censorship circumvention (Rferl, 2024).

VPNs that have handed over user data — willingly or under pressure

ハイパー接続されているが法的に断片的な世界では、VPNは孤立した島として機能しません。

In a case between Finland and Germany (2019), Finnish police forced a VPN provider to hand over user logs for a German investigation — despite the provider’s “no logs” policy (TorrentFreak, 2020).

Some free VPN services have been caught selling user data to third parties, undermining the very privacy they promised. In one incident alone, over 1.2 TB of data from seven different VPNs was leaked (NordVPN Blog, 2020).

Jurisdictions under the Five Eyes alliance — a surveillance cooperation network between the U.S., U.K., Canada, Australia, and New Zealand — require service providers to cooperate with state surveillance efforts (NordVPN Blog, 2018).

“No logs” is a policy declared by certain VPN providers stating that they do not store user activity records — such as visited websites, IP addresses, or connection duration. In theory, this means that even if a government were to request such information, there would be nothing to hand over.

— Adapted from the Electronic Frontier Foundation (EFF) and standard VPN privacy policies

The problem also lies in the fact that even where VPN use is prohibited or heavily restricted, many citizens still rely on alternative services to bypass censorship. However, when those VPNs come from unknown or untrustworthy sources, the risk doesn’t disappear — it simply changes hands. Surveillance, loss of privacy, or even identity theft may no longer come from the state, but from opaque operators with no name, no face, and no clear jurisdiction. The traffic is still being watched — just by someone else. And as we’ve suggested, this phenomenon isn’t limited to authoritarian regimes. It also occurs in contexts with strong democratic traditions.

“No logs”特定のVPNプロバイダーによって宣言されたポリシーでは、訪問されたウェブサイト、IPアドレス、または接続期間などのユーザーのアクティビティの記録を保管しません。there would be nothing to hand over.





──Electronic Frontier Foundation(EFF)および標準のVPNプライバシーポリシーに適応

米国のネット中立性:自由?

Surprisingly — or perhaps not —米国のような技術的に影響力のある国では、ネット中立性は確固たる、疑いのない原則とは程遠い。FCC(連邦通信委員会)と主要な裁判所の判決。

最も顕著な事件の1つが、2014インターネットプロバイダーが、Comcastゲートリングで捕まったNetflixこの事件は、コンテンツの品質と速度に直接影響を与えたネットワーク管理慣行を適用し、公共および政治的な反発を引き起こし、ISPが特定のサービスへのアクセスをどのように妨げることができるかを明らかにし、競争とオンラインの自由の両方を損なうこととなった。

答えとして、in2015オバマ政権の下、FCCはインターネットアクセスを再分類した。telecommunications service under Title II, 交通のブロック、ゲットリング、および有料優先順位を禁止するルールを課した。

しかしながら、In2017トランプ大統領の時代、そしてFCC会長アジット・パイの下で、これらのルールは行政命令によって廃止され、革新と民間投資を抑制する過剰な規制であると主張した。

☆☆☆☆2021政権の変化、バイデン大統領とFCCはネット中立性の推進を再燃した。2024を導入した。“Safeguarding Order”多くの元の保護を回復し、消費者と中小企業に法的手段を提供する。

しかし、再び、ドナルド・トランプ氏の就任後、政治的リーダーシップのもう一つの転換により、潮流が変わった。2025, theSixth Circuit Court of Appeals(オハイオ州、ケンタッキー州、ミシガン州、テネシー州)オハイオ・テレコム協会 v. FCCFCCが法令令を執行する法的権限を欠いていたという。Safeguarding Order裁判所がこれらの州で効力を発揮する前に、裁判所の判決によって





決定の性質(2025年1月2日):

It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.

完全な判決: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html

Nature of the decision (January 2, 2025):





It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.



完全判決:https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html





But what’s the current situation, then?連邦レベルでは、裁判所の決定に従って現時点で完全なネット中立性の規則が有効ではない。カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州などの州レベルの法律はわずかで、独自の保護を維持している。

この分断された風景は、インターネットトラフィックの平等な扱いが州の法律に完全に依存する状況に消費者を置き、最高裁の将来の決定や議会の立法行動に依存する。

この論争の背後にある理由 規制緩和を促進し、電気通信における投資と競争を奨励する。この論点は、以前の規制は過剰であり、経済成長を抑制したと主張しているが、実際には、規制の撤廃はしばしばデジタル権利を犠牲にして大企業を好むようになる。

この論争の背後にある理由

たとえば、複数の報告や苦情は、特定の電気通信プロバイダが、フェイスブックやGoogleのようなプラットフォームを損なうために、独自のサービスや商業同盟国に特権を与え、公正かつ中立な競争の原則を損なうことを示している。usage capsそして創造のfast lanes最適なコンテンツ(THE VERGE2017年( )

Case studies and legislation in Europe, Latin America, and Africa

Europe: Balancing Privacy and Security with Emerging Challenges to Net Neutrality

欧州連合(EU)では、VPNの使用は禁止されていませんが、将来のイニシアチブなどの懸念が高まっています。保護者そしてチャットコントロールユーザーのプライバシーに重大な影響を及ぼす可能性があり、インストールを必要とする可能性があります。backdoorsこれらの措置は、オンラインで児童の性的虐待の材料(CSAM)を調査し、戦うための正当かつ緊急の必要性によって推進され、未成年者を保護し、デジタルセキュリティを確保するための重要な一歩を示しています。

しかしながら、議論の焦点には、暗号化の完全性とネット中立性に対するより広範な結果も含まなければならない。これらの柱の弱体化は、すべてのユーザーのプライバシーを危険にさらし、さらなる悪用や脆弱性の扉を開く可能性がある。

At the same time, Europe has been a firm defender of net neutrality.オープンインターネット規制(2015年/2120年) ISPは、送信者、受信者、コンテンツ、アプリケーション、またはサービスに関係なく、差別、制限、または干渉なしにすべてのデータトラフィックを平等に扱うことを確保する。

しかしながら、ProtectEUおよびChat Controlで確認されたように、監視およびデータアクセスの増加への圧力は、これらの原則に緊張をもたらす可能性があります。uネット中立性が守ることを目的とするオープンインターネットの理想を損なう。The real debate should center on whether security imperatives can be balanced with the fundamental right to privacy and an open internet — one that includes the uninterrupted use of VPNs (or their future alternatives) as a core component of that openness.

Latin America: Freedom within Regulatory Frameworks and Net Neutrality as a Pillar

ほとんどのラテンアメリカ諸国では、VPNの使用は合法であり、ネット中立性とデータ保護フレームワークとの共存は重要です。The region generally leans toward protecting online freedoms, with net neutrality playing an important role in that focus.いくつかの関連する例を見てみましょう:

ブラジル:Marco Civil da Internet(ブラジルのインターネット市民権枠組み)は、ネット中立性を明示的に保護する重要な法律です。ISPがデータパッケージの取り扱い方法を差別することはできないことを保証し、オンラインサービスやアプリケーションのための平等なプレイエリアを保証します - VPN を介してアクセスするものも含む。ISP は司法目的でトラフィックログを最大 12 か月保管する必要があります(自由と監督のバランスを反映する)が、ネット中立性へのコミットメントは堅固です。明確な例:ISP は、1 つのストリーミングプラットフォームへのアクセスを高速化するデータプランを提供することはできません。

アルゼンチンとウルグアイ:両国はEUの一般データ保護規則(GDPR)に基づいて適正性決定を受けた。これにより、追加の義務を課せずに国境を越えるVPNの運営が容易になり、これはデータとサービスの自由な流れのためのポジティブなステップです。ネット中立性に関しては、彼らの法律はブラジルほど明確ではありませんが、両方の規制枠組みは一般的にトラフィックにおける差別を支持します。

チリ: 2024 年のデータ保護法改正により、データ保護局が設立され、ユーザーのデジタル権利が強化されました。VPN の使用を直接制限したり制限したりすることはありませんが、個人データ保護のこの進歩はより広範なデジタルエコシステムにとって重要です。チリはラテンアメリカで最初にネット中立法を採択した国です - 法律 20.453 (2010) - インターネットサービスプロバイダーは、インターネット上の合法的なコンテンツ、アプリケーション、またはサービスを使用するユーザーの権利をブロックし、干渉し、差別したり、その他の方法で制限したりすることは禁止されています。

Africa: Direct Restrictions and Content Control with Challenges to Net Neutrality

オーディオビジュアルコミュニケーションサービス法

いくつかのアフリカ諸国では、直接のVPN制限は「違法なコンテンツ」を制御するための取り組みとして構成されていますが、定義はしばしば曖昧です。これは通常、より弱いまたは存在しないネット中立性の枠組みと重なります。エジプト、モロッコ、南アフリカ、ナイジェリアなどの国々は、VPNの使用により柔軟かつ構造化されたアプローチを持っています。

タンザニア(2020年規制、2023年以降に施行):国は規制当局の事前の承認なしにVPNの使用を禁止している。規制に従わない場合、サービスが登録されていない場合、罰金や懲役刑が科せられる可能性があります。これは世界で最も制限的なVPN規制の1つです。タンザニアの強力なネット中立性法の欠如により、ISPはトラフィックを管理する自由度を増やすことができ、これは政府が問題だと考えているサービスを妨害したりブロックしたりすることがあります。

マラボ条約(2023年6月から有効):このアフリカ連合全体のサイバーセキュリティおよびデータ保護枠組みは、より厳格な国家レベルの規制の基礎を築く可能性があるが、サイバーセキュリティを強化することを目的としているにもかかわらず、VPNなどのツールに対する制限の増加のための道を切り開く可能性がある - 特に強力なネット中立性保護が伴わない場合。

さらに、エジプト、モロッコ、南アフリカ、ナイジェリアは、より発展したデジタル市場とより明確な規制枠組みにより、大陸の主要なプレーヤーとして表れています。Egyptブロックを回避することを目的としたVPNの使用に対して、深いパッケージ検査技術によってサポートされる厳しい罰則を適用します。Morocco暗号技術の輸入を規制し、重要なコンテンツに対する一定の制御を行使する。South Africa一般的に、VPNの広範な使用を許可しますが、著作権保護を回避する場合にそれを制限します。Nigeria規制が少なく、ダイナミックなデジタル成長を促進し、アクセスを拡大し、インフラを改善することに焦点を当てています。これらの違いにもかかわらず、4カ国は他のアフリカ諸国と比較して、ネット中立性とデジタル権利に関する進展に対する比較的オープンな環境と期待を提供しています。

レイヤーの問題:本当の力はどこにありますか?

私たちがインターネットに接続すると、物理から論理に至るプロトコルの一群を通じて、データを送信するものからその送信に意味を与えるものに至ります。

ネットワークインターフェイス(物理レイヤー)

インターネット(IPレイヤー)

交通機関(TCP/UDP)

アプリケーション(私たちが使用するもの:ソーシャルネットワーク、ストリーミング、サービスなど)

The real dispute happens mostly between the transport and application layers.輸送層は中立でなければならないが、すなわち、すべてのデータが差別なく流れることを可能にする。the application layer数少ない企業がデジタルエクスペリエンスの設計、貨幣化、コントロールを集中する権力の中心となった。

アプリケーション層と輸送層の対立は単に技術的なものではなく、「価値を追加する」層に対するコントロールのための戦いであり、必ずしもユーザーにとって本当に重要な価値ではないということです。最も多く請求する層(または最大の政治的コントロールを行使する層)は、常に最も貢献する層ではありません。 Meanwhile, the user remains trapped between competing layers, with none truly guaranteeing sovereignty, privacy, or real freedom.

最も多く請求する層(または最大の政治的コントロールを行使する層)は、常に最も貢献する層ではありません。

Ultimately, we must ask ourselves: who intermediates and who is marginalized, who captures the data (and thus attention and decisions), and who sets the boundaries of the digital experience.

解決策は、分散型ネットワークインフラです。

中立性、プライバシー、検閲への抵抗を確保する真の長期的な解決策は、集団的に管理され、維持される分散型インターネットインフラストラクチャです。

最も有望なアプローチの中には、

Mesh and community networks: each node is an active participant that both provides and receives access. Projects such as Althea or LibreMesh show how communities can self-organize to build local connectivity meshes without relying on large operators. ネットワークとコミュニティネットワーク:各ノードは、大きなオペレーターに依存することなく、ローカルな接続ネットワークを構築するために、コミュニティがどのように自ら組織することができるかを示しています。

ブロックチェーンベースのプロトコル:ヘリウムやスペースコインのようなプラットフォームは、カバーと帯域幅を提供するノードを調整し、報酬するためにトークンを使用する。

協同組合や市民団体:カタルーニャのGuifi.netのような協同組合モデルや、光ファイバーまたはラジオリンクインフラストラクチャを管理するコミュニティのイニシアチブで、集中的な企業や政府への依存を避ける。

ハイブリッドP2P・ブロックチェーン・システム:直接のピアツーピアデータ交換と分散レギュラー登録を組み合わせたプラットフォームで、パケット転送と誰がどのリソースを提供するかを追跡可能にします。

These solutions eliminate single points of failure and control, raise the cost of censorship, and democratize access to the Internet.輸送層とアプリケーション層を複数の参加者(ユーザー、検証者など)に分配することで、彼らはde facto neutrality経済的にも政治的にも抵抗できる。

Conclusion (necessary)

中立性、プライバシー、検閲への抵抗について話すとき、分散型プロトコルを設計するだけでは不十分で、技術的に意識し、政治的に活発な市民が必要です。

ブロックチェーン世界が登場するとき、私はしばしばBitcoin(およびネットワーク中立性との強力な関連)のクラスを思い出しますが、インターネットアクセスが国やプロバイダーによって制限されていた場合、「魔法の」VPNを使用するとブロックを回避するのに十分です。

このデジタル快適さは、自由の幻想を生み出し、服従を強化する:我々は、すべての「単に働く」ことと引き換えに、不透明な役者に主権を委任する。

たったを通して市民意識を持つデジタル教育ハードウェアやソフトウェアを使用する方法を学ぶだけでなく、インフラストラクチャをコントロールする人、それぞれの設計に基づく価値観、そしてそれを変革するためにどのように組織することができるかを理解する上で、我々は中立性とプライバシーの真の保証を要求できる重要な市民になることができます。

市民意識を持つデジタル教育

What good is a neutral system if the path to reach it is controlled?

中立なシステムは、それに到達する道が制御されている場合に何の利点があるのでしょうか。

そして、ここに矛盾がある:the only way to preserve online freedom is to renounce passive comfort and embrace technological civics.