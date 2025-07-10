VPN’ler gizlilik vaat ediyor ama çoğu zaman tam tersini sunuyor

Internet neutrality isn’t guaranteed by swapping one watchdog for another.

Son zamanlarda hepimiz bir VPN’e abone olmaya davet eden veya bizi zorlayan reklamlara daha fazla maruz kalıyoruz. Neredeyse zorlayıcı bir ton kullanıyorlar: “Seni izliyorlar,” “IP güvenli değil,” “Gerçek gizlilikle gezin.” Genellikle pazarlama ihtiyaçları yaratmıyor, onları keşfeder. Ve belki bu doğru. Yiyecek, giysi, sığınak, sağlık, eğitim gibi temel sorunlarımızdan birçoğunu çözdüğümüzde “benimiz” yeni endişelere doğru ilerliyor: hala iyi yaşamak istiyoruz, ama şimdi de izlenmeden. Yeni korkular ortaya çıkıyor, aynı zamanda yeni arzular.promises of solutions.

VPN’ler (Virtual Private Networks) “censürden kaçmak”, “özelliği korumak” veya “interneti özgürce gezinmek” için kesin araçlar olarak piyasaya sürülmektedir. Bununla birlikte, bu algı oldukça basittir – ve çoğu durumda kesinlikle tehlikelidir. İnternet tarafsızlığı olmadığı veya devletin İnternet erişiminin altyapısını kontrol ettiği bağlamlarda VPN’ler, sensörden veya gizliliğin korunmasına karşı özgürlük garanti etmez.Ancak devletin müdahalesi olmadan bile, verilerimizi zaten “güvenilir” üçüncü taraflara aktarıyoruz – aynı şirketler gibi, bize tam gizlilik illüzyonunu satanlar.Güvenliğimizi, kime güvendiğimizi gerçekten bilmeden yetkilendiriyoruz.

Bu makalede, VPN'lerin niçin sihirli bir çözüm olmadığını, neden sadece ağı kontrol edenlerin elini değiştirmek için yeterli olmadığını ve bu gizlilik illüzyonunun nasıl geri çekilebileceğini keşfetmeye çalışacağız. teknik ve yasal kısıtlamaları, başarısız oldukları gerçek dünyadaki durumları, ve neden VPN'lerin ötesini düşünmenin zamanı geldiğinde - gerçekte - dijital özgürlük hakkında konuşuyoruz.

Kimin kontrolünü yapması gerektiği değil, kimsenin kontrol etmemesi gerektiği.

Bir zamanlar metafizik olmayan bir şey vardı...

Metavers, bir 3D kulaklık takmak ve psikofiziksel olarak sanal bir dünyaya bağlanmakla ilgili değildir.we’re already living in a primitive metaverseKonuşmalar mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla gerçekleştiğinde, hayatlarımız sosyal medyada seçici bir şekilde görüntülendiğinde ve ekranlar aracılığıyla ürün ve hizmetleri giderek daha fazla satın aldığımızda, zaten içerideyiz.transactionalOy kazanmak ya da daha fazla satmak için yapılan savaş, aynı zamanda algoritmaya ve sosyal ölçümlere davettir. “Her şey satılıyor” dedi bir arkadaşım, bana bir metin mesajı (evet, eski bir okul SMS) aldıktan sonra ona bir araba sundu - rakip sitesindeki fiyatları taradıktan sadece bir hafta sonra.

Google, Apple, Amazon, Cisco... Örnekler her yerde ve tüm bu büyük şirketler zaten VPN işine dahil.Ancak sadece şirketler yer almıyor - dünya çapında birçok hükümet, özellikle de ağ tarafsızlığı söz konusu olduğunda, internet erişiminin tasarımını aktif olarak şekillendiriyor.Bazı durumlarda, öncelikler, kontroller veya kısıtlamalar koymak için veri trafiği için eşit muamele ilkesini ihlal ederek doğrudan dağıtıyorlar.





Net tarafsızlığı, bazen ağ tarafsızlığı olarak adlandırılır, İnternet hizmet sağlayıcılarının (ISP) tüm İnternet iletişimlerini eşit şekilde tedavi etmeleri gerektiği ilkesidir, kullanıcılar ve çevrimiçi içerik sağlayıcılar içerik, web sitesi, platform, uygulama, ekipman türü, kaynak adresi, hedef adresi veya iletişim yöntemi (yani, fiyat ayrımcılığı olmaksızın) tutarlı aktarım oranlarını sunmalıdır. Kaynak: Wikipedia

Net tarafsızlığı, bazen ağ tarafsızlığı olarak adlandırılır, İnternet hizmet sağlayıcılarının (ISP) tüm İnternet iletişimlerini eşit şekilde tedavi etmeleri gerektiği ilkesidir, kullanıcılar ve çevrimiçi içerik sağlayıcılar içerik, web sitesi, platform, uygulama, ekipman türü, kaynak adresi, hedef adresi veya iletişim yöntemi (yani, fiyat ayrımcılığı olmaksızın) tutarlı aktarım oranlarını sunmalıdır.



Kaynak: Wikipedia





En çok endişelenen şey, bumost of society doesn’t even know this existsHalkın konuşmasında ortaya çıktığında, genellikle belirsiz başlıkların arkasında gizlenir veya İnternet'in gerekli bir kamu hizmeti olarak kabul edilmesi gerektiğine dair bir tartışma olarak çerçevelenir.What interests are at stake? Who benefits? Who gets left out?Gerçek bir kamu konuşması yoktur - sadece karar vermek için en fazla güç ve en fazla altyapı olanlar tarafından yönlendirilen bir gündem.

Dijital gizlilik artık siber güvenlik odaklı yazılımların yalnızca alanı değildir: nerede bir ilgi varsa, bir işlem vardır - ve nerede bir işlem varsa, değer çıkarmaya çalışan aktörler vardır.Eskiden erken cypherpunks tarafından savunulan bir etik-filozof (ve hatta sınırlı) sınırdı, şimdi büyük oyuncular tarafından fethetilen bir toprak haline geldi.

Phil Zimmermann'ın büyük katkısı - 1991'de PGP (Pretty Good Privacy) yaratılması, kitlesel İnternetin uygulanmasının başlangıcında - şimdiseems to dissolve into a new possible dystopia: Gizlilik etrafındaki konuşmanın bile izlemeyi yapan varlıklar tarafından birlikte seçildiği bir konuşma.

Bu, devletleri veya büyük şirketleri şeytanlaştırmakla ilgili değildir; konu odaklanmayı kaybetmemektir - ve bu odaklanma merkezlendirilmelidir.Cypherpunks didn’t invent the VPNAma onlar yerleştirdilercultural and cryptographic foundationsBu, dijital egemenliğin daha geniş bir ekosisteminin bir parçası olarak mevcut rolünü güçlendiriyor.Tor, decentralized networks, end‑to‑end encryption, and anonymity— VPN’ler başlangıçta kurumsal dünyadan ortaya çıktı.

How VPNs work — and what they actually do

Bir VPN, kullanıcının cihazı ile uzaktan bir sunucu arasında şifrelenmiş bir tünel oluşturur, böylece bu iki düğüm arasındaki trafiği korur. OpenVPN, WireGuard veya IPSec gibi tünel ve şifreleme güvenlik protokollerini kullanarak, yerel İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) veya gözetim ajansları gibi aracıların geçişteki verileri okuma veya değiştirmesini önler.Bu fonksiyon önemli olsa da, bağlantının (yani kullanıcı) kaynağını korumak da aynı ya da daha da önemlidir.Aslında, daha önce de belirtildiği gibi, birçok VPN hizmetinin bu ikinci işlev için daha fazla pazarlanıyor.VPN, kullanıcının gerçek IP adresini uzaktan sunucunun IP adresiyle değiştirir, konumlarını gizlemeye, coğrafi kısıtlamalardan kaçmaya veya yerel sensör mekanizmalarından kaçmaya yardımcı olur.

Kaynağı

Özetle, bir VPN’in ana teknik özellikleri şunlardır:

Gizliliği korumak için trafiği şifrelemek.

Kullanıcının gerçek IP adresini ve konumunu gizler.

Başka bir konumdan bir bağlantıyı simüle ederek bölge tabanlı blokları geçmek.

Güvenli uzaktan erişim sağlama, çalışanlar veya kullanıcılar bir iç ağına bağlandığında kurumsal ortamlarda yaygın olduğu gibi.

Bu özellikler, VPN’lerin neden dijital özgürlük ve anonimlik ile ilişkilendirildiğini açıklamak için yardımcı olur.net neutralityya da sınırsız erişim.

VPNs do not prevent censorship

içindeauthoritarian regimesveyacountries where net neutrality is not guaranteed, devlet genellikle internet erişiminin ana noktalarını kontrol eder ve internet servis sağlayıcılarını (ISP'leri) izlemeye, sensörlüğe veya seçici içerik engellemeye yardımcı olmaları için yasal destek sağlar.

Çoğu ülkede VPN'ler ISP olarak sınıflandırılmamaktadır - doğrudan İnternet erişimi sağlamazlar, ancak kullanıcının trafiğini şifreler ve yönlendirirler - telekomünikasyon üzerinde ağır devlet kontrolü olan diğer yargı alanlarında, VPN hizmetleri tedavi edilir.functionallyBu gibi durumlarda:

The state can detect and block the use of unauthorized VPNs.

VPN sağlayıcıları kullanıcı verilerini teslim etmek zorunda kalabilirler.

Devlet izni olmadan bir VPN kullanmak yasadışı ve cezalandırılabilir.

İnternet tarafsızlığı yok, yani herhangi bir trafik türüne karşı ayrımcılık yapılabilir.

Kısacası, VPN’ler sadece bir teknik araçtır – yasal çerçeve ve altyapı aktif olarak engellendiğinde özgürlüğü veya tarafsızlığını uygulayamazlar.

From discourse to reality: VPNs in the real world

Daha önce de belirtildiği gibi, VPN’ler altruist hareketlerden ya da dijital özgürlüğün savunulması için felsefi bir tepki olarak doğmadı.They were created and developed by corporations- öncelikle coğrafi olarak dağıtılan iş ağları içindeki güvenli bağlantıları sağlamak. Daha sonra - 2001'den sonra kitlesel gözetimin yükselişi ile - VPN'ler bireysel gizlilik için " çözümler" olarak popüler hale geldi.

Ama ücretsiz VPN hizmetleri sunan platformlar veya şirketler hakkında ne düşünüyorsunuz, genellikle başka bir şeyle (web tarayıcısı, güvenlik paketi vb.) bir araya getirilir?muhtemelen ürününüz» »

VPN’lerin Anası Terezyası yoktur – ve varsa, o bir türdür.

Bu hizmetlerin arkasındaki “ücretsiz” modeli açıklamaya yardımcı olan nedenlerden bazılarını inceleyelim:

Daha sonra üçüncü taraflara satılabilecek veya yüksek miktarda para kazanabilen dijital profiller oluşturmak için kullanılabilecek veri toplama ( bağlantı saatleri, IP adresleri, kullanım şekilleri).

Piyasa testleri, kullanıcı tabanını yeni hizmetlerle deneyimlemek, gerçek dünya davranışlarını ölçmek ve kullanışlılık modellerini doğrulamak için kullanır.

Marka sadakat ve itibar: Ücretsiz bir VPN sunmak pazarlama aracı, konumlandırma veya kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilir - özellikle ücretli bir ürüne eklenirken.

Freemium modelleri: Sınırlı hız versiyonları, sınırlı sayıda sunucu veya sınırlı veri izinleri – her şey ücretsiz kullanıcıları ücretli abonelere dönüştürmek için tasarlanmıştır. (Ve belki de en rahatsız edici soru: “sınırlı VPN” tam olarak ne anlama geliyor?

Tüm bunların paradoksu, insanların VPN'i kurmak için çoğu zaman olanın tam tersini yapmalarıdır: Gizliliğimizi koruduğumuzu düşünerek iletiriz.

Şimdi, VPN hizmet sağlayıcılarının sunduğu şeylerin ötesinde, bu araçlar belirli yasal ve yasal çerçevelerde çalışır. Sonuçta, kısıtlamalar aynı zamanda siyasal ve yasal. Ve bu, devletlerin eylemlerinin – ya da eylemlerinin olmaması – oynandığı yerdir: birçok kişi anonimlik araçlarına özgür erişiminin kontrol yeteneğine bir tehdit oluşturduğunu fark etmiştir.

Şimdi bu fenomenin farklı bağlamlarda nasıl ortaya çıktığına bir göz atalım.

Çin: Senzörlük ve VPN engelleme

Çin, 2017'den beri yetkisiz VPN'lerin kullanımını yasaklamıştır ve Deep Packet Inspection (DPI), port engelleme ve VPN sunucularının tam IP kara listesi gibi gelişmiş teknikleri uygular. Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, VPN'leri işletmek için lisans gereklidir, şirketlerin temel olarak "idari gizlilik simülatörlerine" güvenmeleri gerektirir.

In October 2022, China carried out mass blocking of TLS VPN servers — shutting down ports, then full IP ranges when users tried to circumvent the block (TechCrunch, 2022).

Users attempting to access unauthorized VPNs face fines and income confiscation, such as a case in 2023 where a developer was sanctioned (ChinaDigitalTimes, 2023).

Major tech platforms have removed VPN apps from their stores within China, including Apple (BBC, 2017) and Amazon (Infosecurity Magazine, 2017). Tim Cook justified Apple’s move by stating that the company “would prefer not to remove the apps, but complies with local laws where it operates.”



Deep Packet Inspection (DPI), bir bilgisayar ağı üzerinden gönderilen verileri (paketler) ayrıntılı olarak inceleyen bir veri işleme türüdür ve uyarı, engelleme, yeniden yönlendirme veya buna göre loglama gibi eylemler yapabilir.Deep Packet Inspection genellikle uygulama davranışını temelleştirmek, ağ kullanımını analiz etmek, ağ performansını düzeltmek, verilerin doğru biçimde olduğundan emin olmak, kötü amaçlı kodu kontrol etmek, işitme engelleme ve internet sensörlüğü için kullanılır.[1] diğer amaçlar arasında.[2] (Bilgi Kaynağı : Wikipedia )

Deep Packet Inspection (DPI), bir bilgisayar ağı üzerinden gönderilen verileri (paketler) ayrıntılı olarak inceleyen bir veri işleme türüdür ve uyarı, engelleme, yeniden yönlendirme veya buna göre loglama gibi eylemler yapabilir.Deep Packet Inspection genellikle uygulama davranışını temelleştirmek, ağ kullanımını analiz etmek, ağ performansını düzeltmek, verilerin doğru biçimde olduğundan emin olmak, kötü amaçlı kodu kontrol etmek, işitme engelleme ve internet sensörlüğü için kullanılır.[1] diğer amaçlar arasında.[2]

(Bilgi Kaynağı : Wikipedia )





Bu teknolojik taktikis part of a broader political strategySon raporlara göre, VPN'lere yönelik baskı, Çin Komünist Partisi'nin propaganda aparatındaki yoğunlaşma ile eşleşir, resmi anlatıyı güçlendirmek ve alternatif görüşlere veya muhalefetlere erişimini en aza indirmek amacıyla (Konuşma N’ West2024 yılında) için

Bununla birlikte, tüm bunlar sıkı veya uzak rejimlere sınırlı görünse de, gerçeği daha sonra benzer niyetleri gizleyen daha ince maskeleri göreceksiniz.

Russia and Iran: strict regulation and state control

Russia requires VPN providers to register their users and cooperate with state security. As a result, several providers have been fined or even shut down for non-compliance. To reinforce this effort, Russia passed laws that penalize the promotion of unauthorized VPNs (Investing, 2023).

Apple removed 25 VPN apps from its App Store in Russia at the request of Roskomnadzor , the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Reuters, 2024).

Iran, since 2024, mandates state licenses for VPNs, which includes systematic handover of user data to intelligence services. A resolution from Iran’s Supreme Council of Cyberspace imposes strict restrictions on Internet access, further reinforcing state control over tools that enable censorship circumvention (Rferl, 2024).

VPNs that have handed over user data — willingly or under pressure

Hiper bağlantılı ama yasal olarak parçalanmış bir dünyada, VPN'ler yalnız adalar olarak çalışmazlar.

In a case between Finland and Germany (2019), Finnish police forced a VPN provider to hand over user logs for a German investigation — despite the provider’s “no logs” policy (TorrentFreak, 2020).

Some free VPN services have been caught selling user data to third parties, undermining the very privacy they promised. In one incident alone, over 1.2 TB of data from seven different VPNs was leaked (NordVPN Blog, 2020).

Jurisdictions under the Five Eyes alliance — a surveillance cooperation network between the U.S., U.K., Canada, Australia, and New Zealand — require service providers to cooperate with state surveillance efforts (NordVPN Blog, 2018).

“No logs” is a policy declared by certain VPN providers stating that they do not store user activity records — such as visited websites, IP addresses, or connection duration. In theory, this means that even if a government were to request such information, there would be nothing to hand over.

— Adapted from the Electronic Frontier Foundation (EFF) and standard VPN privacy policies

The problem also lies in the fact that even where VPN use is prohibited or heavily restricted, many citizens still rely on alternative services to bypass censorship. However, when those VPNs come from unknown or untrustworthy sources, the risk doesn’t disappear — it simply changes hands. Surveillance, loss of privacy, or even identity theft may no longer come from the state, but from opaque operators with no name, no face, and no clear jurisdiction. The traffic is still being watched — just by someone else. And as we’ve suggested, this phenomenon isn’t limited to authoritarian regimes. It also occurs in contexts with strong democratic traditions.

“No logs”Bazı VPN sağlayıcıları tarafından belirtilen bir politikadır ki, ziyaret edilen web siteleri, IP adresleri veya bağlantı süresi gibi kullanıcı faaliyetlerinin kayıtlarını saklamazlar.there would be nothing to hand over.





- İÇİNElectronic Frontier Foundation (EFF) ve standart VPN gizlilik politikaları ile uyumlu

Amerika Birleşik Devletleri’nde İnternet Neutralitesi: Özgürlük?

Surprisingly — or perhaps not —Amerika Birleşik Devletleri gibi teknolojik açıdan etkili bir ülkede, net tarafsızlık, tartışmasız bir prensip olmaktan uzaktır.FCCFederal İletişim Komisyonu (Federal Communications Commission) ve önemli mahkeme kararları.

En önemli olaylardan biri de2014İnternet sağlayıcısı olduğundaComcastGötürüldü GötürüldüNetflixTrafik, doğrudan içerik kalitesini ve hızını etkileyen ağ yönetimi uygulamalarını uyguladı. davada, internet sağlayıcılarının belirli hizmetlere erişimine nasıl müdahale edebileceğini ortaya koyan güçlü kamu ve politik tepkiler ortaya çıktı - hem rekabet hem de çevrimiçi özgürlük için zarar.

Cevap olarak, in2015Obama yönetimi altında, FCC internet erişimi yeniden sınıflandırdıtelecommunications service under Title IITrafiğin engellenmesi, engellenmesi ve ücretli önceliklendirilmesini yasaklayan kurallar getirdi.

Bununla birlikte, in2017Trump'ın başkanlık döneminde ve FCC Başkanı Ajit Pai'nin yönetimi altında, bu kurallar, inovasyon ve özel yatırımları bastıran aşırı düzenlemeler olduğunu iddia ederek idari emirlerle iptal edildi.

ile ile2021Hükümet değişikliği, Başkan Biden ve FCC net tarafsızlık için baskı yeniden başlattı.2024Onlar da kendilerini tanıttılar.“Safeguarding Order”Birçok orijinal koruma yeniden sağlanması ve tüketiciler ve küçük işletmeler için geri dönüş mekanizmaları sağlanması.

Ancak yine de, siyasi liderlikte başka bir değişiklikle – Donald Trump’ın görevine geri dönmesinden sonra – dalgalar tersine döndü.2025Ve oSixth Circuit Court of Appeals(Ohio, Kentucky, Michigan ve Tennessee gibi eyaletleri kapsayan)Ohio Telecom Association v. FCC HakkındaFCC’nin bu kararı yerine getirme yetkisi yoktu.Safeguarding OrderHükümet, bu kararların bu ülkelerde yürürlüğe girmeden önce





Kararın doğası (2 Ocak 2025):

It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.

Tam karar: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html

Nature of the decision (January 2, 2025):





It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.



Tam kararı :https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html





But what’s the current situation, then?Bunu şu şekilde özetleyebiliriz: Federal düzeyde, şu anda mahkeme kararından sonra yürürlükte olan tam net tarafsızlık kuralı yoktur. Sadece birkaç eyalet düzeyinde yasalar (Kaliforniya, New York ve Washington gibi) kendi korumalarını korur.

Bu bölünmüş manzara, tüketicilerin İnternet trafiğinin eşit tedavisinin tamamen devlet kanunlarına ve gelecekteki Yüksek Mahkeme kararlarına veya Kongre'nin yasal eylemlerine bağlı olduğu bir konumda bırakıyor.

Bu tartışmalı hareketin arkasındaki nedenler Telekomünikasyon alanında yatırım ve rekabet teşvik etmek için deregülasyonun teşvik edilmesi.Düşünce, önceki düzenlemelerin aşırı olduğunu ve ekonomik büyümeyi engellediğini iddia ediyor. pratikte, ancak deregülasyon genellikle dijital hakların zararına büyük şirketleri tercih eder.

Bu tartışmalı hareketin arkasındaki nedenler

Örneğin, çeşitli raporlar ve şikayetler, bazı telekomünikasyon sağlayıcılarının kendi hizmetlerine veya ticari müttefiklerine, Facebook veya Google gibi platformların zararına, adil ve tarafsız rekabetin ilkesini bozduğunu göstermiştir.usage capsYaratılış Hakkındafast lanesTercih edilen içerikler için (Verge Hakkında2017 yılında) için

Case studies and legislation in Europe, Latin America, and Africa

Europe: Balancing Privacy and Security with Emerging Challenges to Net Neutrality

Avrupa Birliği'nde, VPN kullanımı yasaklanmasa da, gelecekteki girişimlerle ilgili endişeler artıyor.korumakveChat Kontrolükullanıcıların gizliliğini önemli ölçüde etkileyebilir, bu da potansiyel olarakbackdoorsBu önlemler, çevrimiçi çocuk cinsel istismarı materyalleri (CSAM) araştırmak ve mücadele etmek için meşru ve acil bir gereklilikten kaynaklanmaktadır ve çocukları korumak ve dijital güvenliği sağlamak için önemli bir adımdır.

Bununla birlikte, tartışmanın odak noktası da şifreleme bütünlüğü ve ağ tarafsızlığı için daha geniş sonuçları içermelidir.Bu sütunları zayıflatmak tüm kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atabilir ve daha fazla kötüye kullanıma ve savunmasızlığa kapıyı açabilir.

At the same time, Europe has been a firm defender of net neutrality.Açık İnternet Yönetmeliği (Avrupa Birliği 2015/2120) ISP'lerin tüm veri trafiğine ayrımcılık, kısıtlama veya müdahale olmaksızın, gönderen, alıcı, içerik, uygulama veya hizmetlere bakılmaksızın eşit şekilde davranmasını sağlar.

Bununla birlikte, ProtectEU ve Chat Control ile görüldüğü gibi artan gözetim ve veri erişimi için artan baskı, bu ilkelerle ilgili gerginlik yaratabilir.uİnternet tarafsızlığının korunması gerektiği açık internet idealini altüst ediyor.The real debate should center on whether security imperatives can be balanced with the fundamental right to privacy and an open internet — one that includes the uninterrupted use of VPNs (or their future alternatives) as a core component of that openness.

Latin America: Freedom within Regulatory Frameworks and Net Neutrality as a Pillar

Çoğu Latin Amerika ülkesinde, VPN kullanımı yasal kalır ve ağ tarafsızlığı ve veri koruma çerçeveleri ile birlikte varlığı anahtar.The region generally leans toward protecting online freedoms, with net neutrality playing an important role in that focus.İlgili örneklere bir göz atalım:

Brezilya: Marco Civil da Internet (İnternet için Brezilya'nın Sivil Haklar Çerçevesi) açıkça ağ tarafsızlığını koruyan önemli bir yasanın parçasıdır. Bu, ISP'lerin veri paketlerinin nasıl ele alındığı konusunda ayrımcılık yapamayacağını, çevrimiçi hizmetler ve uygulamalar için – VPN'ler aracılığıyla erişilebilenler de dahil olmak üzere – eşit şartlar sağladığını garanti eder. ISP'lerin yargı amaçlı olarak (özgürlük ve denetim arasındaki dengeyi yansıtan) 12 aya kadar trafik günlükleri tutmaları gerekmektedir.

Arjantin ve Uruguay: Her iki ülke de AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca yeterlilik kararı aldı. Bu, veri ve hizmetlerin serbest akışı için olumlu bir adımdır, ek yükümlülükler koymadan sınır dışı VPN operasyonlarını kolaylaştırır. İnternet tarafsızlığı konusunda, kanunları Brezilya'nın kanunları kadar açık değilken, her iki düzenleme çerçevesi genel olarak trafikte ayrımcılığın önlenmesini destekler. Arjantin'de, Audiovisual İletişim Hizmetleri Yasası (Kanun 26.522) bazı yorumlarda tarafsızlığı destekleyen olarak görülmüştür. Uruguay'da, düzenleme ve politika, İnternet'e ayrımcılığa aykırı erişimi teşvik etme eğilimindedir, ancak belirli bir İnternet tarafsızlığı kanunu yoktur.

Şili: 2024 veri koruma kanunu reformu bir veri koruma ajansı kurdu ve kullanıcıların dijital haklarını güçlendirdi. doğrudan VPN kullanımını kısıtlamasa da, kişisel veri koruma alanındaki bu gelişme daha geniş bir dijital ekosistem için önemlidir. Şili, Latin Amerika'daki ilk ülkedir. yasal bir ağ tarafsızlığı kanunu - 20.453 (2010) - internet sağlayıcılarının internet üzerinden herhangi bir yasal içerik, uygulama veya hizmet kullanma, gönderme, alma veya sunma hakkını engellemesini, müdahale etmesini, ayrımcılığını veya başka türlü kısıtlamalarını yasaklayan.

Africa: Direct Restrictions and Content Control with Challenges to Net Neutrality

Audiovisual Communications Services Hakkında Bilgi

Bazı Afrika ülkelerinde, doğrudan VPN kısıtlamaları “illegal içeriği” kontrol etmek için çabalar olarak çerçevelenir, bu tanım genellikle belirsiz bırakılır. Bu genellikle daha zayıf veya mevcut olmayan ağ tarafsızlığı çerçeveleriyle çerçevelenir. Mısır, Maroko, Güney Afrika ve Nijerya gibi ülkeler VPN kullanımına daha esnek veya yapısal yaklaşımlar - belirli kısıtlamalarla - diğerleri çok daha sıkı politikalar sürdürmektedir.

Tanzanya (2020 düzenlemesi, 2023'ten beri geçerli): Ülke, düzenleyicinin önceden onaylanması olmadan VPN'lerin kullanımını yasaklıyor. Uyumsuzluk, hizmet kaydedilmemişse para cezasına veya hatta hapis cezasına yol açabilir. Bu, küresel olarak en kısıtlayıcı VPN düzenlemelerinden biridir. Tanzanya'daki güçlü ağ tarafsızlığı yasalarının eksikliği, ISP'lerin trafik yönetimi için daha fazla özgürlük sağlar, bu da hükümet tarafından problemli olduğu düşünülen hizmetleri engelleyebilir veya engelleyebilir. Bu, hem VPN kullanımının hem de içeriğe erişimin kısıtlandığı bir ortam yaratır.

Malabo Sözleşmesi (2023 Haziran’dan bu yana yürürlükte): Bu Afrika Birliği kapsamındaki siber güvenlik ve veri koruma çerçevesi, ulusal düzeyde daha sıkı düzenlemeler için temel oluşturabilir. siber güvenliğin güçlendirilmesini amaçlarken, VPN’ler gibi araçlara yönelik daha fazla kısıtlama için de yol açabilir - özellikle de güçlü ağ tarafsızlığı korumaları ile eşlik etmezse.

Mısır, Maroko, Güney Afrika ve Nijerya’nın, daha gelişmiş dijital pazarları ve daha iyi tanımlanmış düzenleyici çerçeveler nedeniyle kıtada önemli oyuncular olarak ortaya çıktığı da belirtilmelidir.EgyptBlokların önlenmesini amaçlayan VPN kullanımı için derin cezalar uygulanır, derin paket denetimi teknikleri desteklenir;Moroccokriptografik teknolojilerin ithalatını düzenler ve kritik içerikler üzerinde belirli bir ölçüde kontrol eder;South Africagenel olarak yaygın VPN kullanımını sağlar, ancak telif hakkı korumalarını önlemek için kısıtlar; veNigeria, daha az spesifik düzenlemeye sahip olmakla birlikte, erişimi genişletmek ve altyapıyı iyileştirmeye odaklanarak dinamik dijital büyümeyi teşvik eder.Bu farklılıklara rağmen, dört ülke diğer Afrika ülkelerine kıyasla daha fazla açık bir ortam ve ağ tarafsızlığı ve dijital haklar konusunda ilerlemeler için daha büyük beklentiler sunmaktadır.

Bir katman sorusu: Gerçek güç nerede?

İnternet'e bağlandığımızda, verileri ne iletiyorsa o iletiye anlam veren şeye fizikselten mantıksalya giden bir paket protokoller aracılığıyla bunu yaparız.

Ağ arayüzü (Physical layer)

İnternet bağlantıları (IP layer)

Ulaşım (TCP / UDP )

Uygulama (ne kullandığımız: sosyal ağlar, akış, hizmetler vb.)

The real dispute happens mostly between the transport and application layers.Taşıma tabakası tarafsız olmalıdır - yani tüm verilerin ayrımcılık olmaksızın akmasına izin verir -the application layerBirkaç şirketin dijital deneyimin tasarımı, para kazanımı ve kontrolünü yoğunlaştığı güç merkezi haline gelmiştir.

Uygulama tabakası ile taşıma tabakası arasındaki çatışma sadece teknik değildir: “değer artıran” bir tabakaya karşı bir kontrol mücadelesi, kullanıcılar için gerçekten önemli olan değeri değil.Diğer bir deyişle, kimler aracılık eder, kimler dikkat ve verileri yakalar, kimler dijital deneyimin kurallarını tanımlar.En çok hesap veren (veya en büyük siyasi kontrolü yürüten) katman her zaman en çok katkıda bulunan değildir.Bu arada, kullanıcı rekabetçi katmanlar arasında sıkışmış kalır, hiçbirinin gerçek egemenliği, gizliliği veya gerçek özgürlüğü garanti etmemesi gerekir.

En çok hesap veren (veya en büyük siyasi kontrolü yürüten) katman her zaman en çok katkıda bulunan değildir.

Ultimately, we must ask ourselves: who intermediates and who is marginalized, who captures the data (and thus attention and decisions), and who sets the boundaries of the digital experience.

Çözüm: Decentralized network infrastructure.

Neutralite, gizliliği ve sensörlük dirençini sağlamak için gerçek uzun vadeli çözüm, toplu olarak yönetilen ve sürdürülen bir merkezli İnternet altyapısıdır.

En umut verici yaklaşımlar arasında şunlar vardır:

Mesh ve topluluk ağı: Her düğme hem erişim sağlayan hem de alıcı aktif bir katılımcıdır.Althea veya LibreMesh gibi projeler, toplulukların büyük operatörlere güvenmeden yerel bağlantı ağlarını oluşturmak için kendilerini nasıl örgütleyebileceğini göstermektedir.

Bağlantı teşvikleri için Blockchain tabanlı protokoller: Helium veya SpaceCoin gibi platformlar, kapsam ve bant genişliği sağlayan düğmeleri koordine etmek ve ödüllendirmek için tokenler kullanır.

Kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları: Katalonya'daki Guifi.net gibi kooperatif modellerini veya fiber optik veya radyo bağlantı altyapısını yöneten komşuluk örgütleri girişimlerini, merkezi şirketlere veya hükümetlere bağımlı olmaktan kaçınmak.

Hibrit P2P-blockchain sistemleri: doğrudan peer-to-peer veri alışverişi ve dağıtılmış kayıt defterini birleştiren platformlar, hem paket aktarımı hem de hangi kaynakları sağlayanların izlenebilmesini sağlar.

These solutions eliminate single points of failure and control, raise the cost of censorship, and democratize access to the Internet.Hem taşıma hem de uygulama katmanlarını birden fazla katılımcıya (kullanıcılar, validatörler vb.) dağıtarak, birde facto neutralityHem ekonomik hem de siyasi baskıya karşı direnebilir.

Conclusion (necessary)

Neutralite, gizlilik ve sansür direnişinden söz ettiğimizde, merkezli protokoller tasarlamak yeterli değildir – teknolojik olarak bilinçli ve politik olarak aktif bir vatandaşlığa ihtiyacımız var.

Blockchain dünyası ortaya çıktığında, genellikle Bitcoin (ve ağ tarafsızlığıyla güçlü bağlantıları olan) sınıflarını hatırlıyorum, internet erişimi bir ülke veya sağlayıcı tarafından kısıtlandıysa, “sihirli” bir VPN kullanmak blokları kaçırmak için yeterli olacaktır. Gördüğümüz gibi gerçeklik oldukça farklıdır: her şey ülkeye, belirli uygulamaya, sağlayıcının politikalarına ve her hizmette yerleştirdiğimiz güven seviyesine bağlıdır.

Bu görünen kolaylık – bu dijital konfor – özgürlük illüzyonu yaratır ve teslimiyetimizi güçlendirir: egemenliğimizi, “sadece çalışmadan” her şeyin karşılığında belirsiz aktörlere iletiriz.

Sadece aracılığıyladigital education with civic awarenessSadece donanım veya yazılımı nasıl kullanacağımızı değil, altyapıyı kimin kontrol ettiğini, her bir tasarımın altındaki değerleri ve onu dönüştürmek için nasıl organize edebileceğimizi de anlayabildiğimiz yerlerde, tarafsızlığın ve gizliliğin gerçek garantilerini talep edebilecek kritik vatandaşlar haline gelebiliriz.

Dijital Bilinçli Eğitim

What good is a neutral system if the path to reach it is controlled?

Buna ulaşmanın yolu kontrol ediliyorsa tarafsız bir sistem neye yarar?

İşte bu paradoks:the only way to preserve online freedom is to renounce passive comfort and embrace technological civics.