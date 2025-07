VPNs පෞද්ගලිකත්වය පොරොන්දු නමුත් බොහෝ විට විරුද්ධව සපයයි

Internet neutrality isn’t guaranteed by swapping one watchdog for another.

මෑතකදී, අපි හැමෝම වැඩිදුරටත් අපව ආරාධනා කරන – හෝ අපව පීඩනය කරන – ප් රචාරණයට විරුද්ධව විවේචනය කරති. ඔවුන් බොහෝ විට අපගේ මූලික ප්රශ්න – ආහාර, ඇඳුම්, නිවාස, සෞඛ්ය, අධ් යාපනය – විසඳන අතර, අපගේ “ඔබගේ IP ආරක්ෂිත නොවේ,” “ඔබේ සැබෑ පෞද්ගලිකත්වය සමඟ පර්යේෂණ කරන්න” – අපි නිතරම කියනවා වෙළෙඳාම් අවශ්යතා නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ, එය ඒවා සොයාගෙන යනවා.promises of solutions.

VPN (වික්රීය පෞද්ගලික ජාල) යනු “සංස්කරණයෙන් පිටතට යාමට”, “පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම” හෝ “විශාලයෙන් අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කිරීමට” සැබෑ මෙවලම් ලෙස වෙළෙඳාම් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම හැඟීම ඉතා සරලයි – බොහෝ අවස්ථාවලදී, සම්පූර්ණයෙන්ම භයානකයි. අන්තර් ජාල අර්බුදයක් නොමැතිව, හෝ රාජ්යයයය විසින් අන්තර්ජාල ප්රවේශය උපාංගය පාලනය කරන විට, VPNs සංස්කරණයෙන් නිදහස් වීම හෝ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සහතික නොකරයි.නමුත් රාජ් ය මැදිහත්වීම නොමැතිව පවා, අපි දැනටමත් අපගේ දත්ත අපගේ සම්පූර්ණ පෞද්ගලිකත්වයේ ආකල්පය විකුණන සමාගම් වැනි "ප්රක්ෂිත" තුන්වන පාර්ශවයන් වෙත ලබා දෙනවා.අපි සැබෑවටම අපි කාටද විශ්වාස කරන්නේ දන්නේ නැතිව අපේ ආරක්ෂාව නියෝජනය කරනවා.

මෙම ලිපිය තුළදී, අපි VPNs මැජික් විසඳුමක් නොවන්නේ ඇයි, අන්තර්ජාලය පාලනය කරන කෙනාට පමණක් "කැමති" කිරීම ප්රමාණවත් වන්නේ ඇයි, සහ මෙම පෞද්ගලිකත්වයේ ආකර්ෂණීයත්වය කුමක්දැයි අපි සොයා බලමු.We will look at their technical and legal limitations, real-world cases where they have failed, and it’s time to think beyond VPNs when we talk – truly – about digital freedom, the kind that could become the real freedom in a world increasingly embedded in the metaverse.

ප් රශ්නය වන්නේ කවුද ප් රවේශය පාලනය කරන්නේ, නමුත් කිසිවෙකු එය පාලනය නොකළ යුතු බවයි.

එක පාරක් තිබුණේ අසාමාන් ය අර්බුදයක්...

මෙටාවර්ස් යනු 3D හිසකෙස් ඇඳීම සහ සැබෑ ලෝකයට මානසිකව සම්බන්ධ වීම ගැන නොවේ.we’re already living in a primitive metaverseපණිවුඩ යෙදුම් හරහා සාකච්ඡා සිදු වන විට, සමාජ මාධ්ය මත අපේ ජීවිතය තෝරාගැනීම් සහිතව ප්රදර්ශනය කරන විට, සහ අපි වැඩිපුරම නිෂ්පාදන හා සේවාවන් ස්කෑන් හරහා අලෙවි කරන විට, අපි දැනටමත් ඇතුළත් වේ.transactionalඡන්දය දිනා ගැනීමට හෝ වැඩි විකුණන්නට සටන් කිරීමත් සමාන ලෙස ඇල්ගාටරි සහ සමාජ ප්රතිශතයට ආරාධනා කිරීමකි. ”සියලු දේ විකුණනවා,” මිතුරෙක් එක පාරක් මට කිව්වා, ටෙක්ස්ට් පණිවුඩයක් ලැබීමෙන් පසු (ඔව්, පැරණි පාසල් SMS) ඔහුට වාහනයක් යෝජනා කිරීමෙන් පසු – තරඟකරුවෙකුගේ වෙබ් අඩවියේ මිල සොයන සතියකින් පමණි.

Google, Apple, Amazon, Cisco... උදාහරණ හැමතැනම ඇත.නමුත් එය සමාගම් පමණක් නොව, ලොව පුරා බොහෝ ආණ්ඩු දැන් ක්රියාකාරීව අන්තර්ජාල ප්රවේශය නිර්මාණය කරන අතර, විශේෂයෙන් අන්තර්ජාල අර්ධතාවය ගැන.සමහර අවස්ථාවලදී, ඔවුන් දත්ත ප් රවාහනය සඳහා සමාන ප්රතිකාර ප්රතිපත්තිය උල්ලංඝනය කිරීම, ප්රමුඛතා, පාලනය, හෝ සීමා ඉටු කිරීම සඳහා එය සෘජුවම ඉවත් කරයි.





අන්තර්ජාල සන්නිවේදන සැපයුම්කරුවන් (ISP) සියලු අන්තර්ජාල සන්නිවේදන සමාන ලෙස ප්රතිකාර කළ යුතුය, අන්තර්ජාල අන්තර්ගත අන්තර්ගතය සැපයුම්කරුවන්ට අන්තර්ගතය, වෙබ් අඩවිය, වේදිකාව, යෙදුම, උපකරණ වර්ගය, මූලාශ්රය ලිපිනය, ඉලක්ක ලිපිනය හෝ සන්නිවේදන ක්රමය (එනම්, මිල ප්රතිරෝධයක් නොමැතිව) කොන්දේසි පවතී. මූලාශ් ර: Wikipedia

Net neutralityසමහර වෙලාවට කියනවා වගේnetwork neutralityඒක තමයි මූලධර්මයඅන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරු(ISP) සියලු අන්තර්ජාල සන්නිවේදන සමාන ලෙස ප්රතිකාර කළ යුතුය,පරිශීලකයින්අන්තර්ජාල අන්තර්ගත සැපයුම්කරුවන් අන්තර්ගතය, වෙබ් අඩවිය,වේදිකාව,application, උපකරණ වර්ගය, මූලාශ්රය ලිපිනය, ගමනාන්ත ලිපිනය හෝ සන්නිවේදන ක් රමය (එනම්, තොරවමිල විනිශ්චය)[4][5] තනතුර

මූලාශ් ර: Wikipedia





වඩාත් කනගාටුදායක දේ තමයි මේmost of society doesn’t even know this existsඑය පොදු කතාබහ තුළ පෙනෙන විට, එය සාමාන්යයෙන් අන්ධ ප්රවර්ග පිටුපස සැඟවෙනවා හෝ අන්තර්ජාලය අත් යවශ් ය පොදු සේවාවක් ලෙස සැලකිය යුතුද යන්න පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ලෙස සකස් කර ඇත.What interests are at stake? Who benefits? Who gets left out?සැබෑ ප් රජාතන්ත් රවාදයක් නැහැ - තීරණ ගැනීමට වඩාත් බලශක්තිමත් - සහ උපකරණයක් ඇති අය විසින් ධාවනය කරන වැඩසටහනක් පමණි.

ඩිජිටල් පෞද්ගලිකත්වය තවදුරටත් සයිබර් ආරක් ෂකයට අවධානය යොමු කරන මෘදුකාංගයේ විශේෂාංගයක් නොවේ: ප්රතිශතයක් ඇති තැනක, ගනුදෙනුවක් ඇත - සහ ගනුදෙනුවක් ඇති තැනක, වටිනාකමක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ක්රියාකරුවන් ඇත.මුල් කාලයේ cypherpunks විසින් ආරක්ෂා කරන ලද සදාචාරාත්මක-ප්රතිචාරාත්මක (විශේෂයෙන් marginal) සීමාවක් වූ දේ දැන් ප්රධාන ක්රීඩකයන් විසින් ජයග් රහණය කරන ප්රදේශයක් බවට පත් වී ඇත.

ෆිල් සයිමර්මෑන්ගේ විශාල උපකාරය - 1991 දී PGP (Pretty Good Privacy) නිර්මාණය කිරීම, අන්තර්ජාලය ප්රමාණවත් භාවිතය ආරම්භ කරන විට - දැන්seems to dissolve into a new possible dystopia: පෞද්ගලිකත්වය වටා කතාබහ පවා නිරීක්ෂණය කරන සැබෑ සංවිධාන විසින් අනුකූල වේ.

මෙය රාජ් යයන් හෝ විශාල සමාගම් දෝෂාත්මක කිරීම ගැන නොවේ; ප්රශ්නය වන්නේ අවධානය අහිමි නොකිරීමයි - එම අවධානය decentralization මත විය යුතුය.Cypherpunks didn’t invent the VPNනමුත් ඔවුන් තැබූcultural and cryptographic foundationsඑමගින් ඩිජිටල් ස්වාධීනත්වයේ පුළුල් පරිසර පද්ධතියක කොටසක් ලෙස එහි වර්තමානයේ ක්රියාකාරීත්වය ශක්තිමත් කරයි.Tor, decentralized networks, end‑to‑end encryption, and anonymityVPNs මුලින්ම ව්යාපාරික ලෝකයෙන් එළියට ආවේය.

How VPNs work — and what they actually do

VPN යනු පරිශීලකයාගේ උපාංගය සහ දුරස්ථ සේවාදායකය අතර සංකීර්ණ උගුලක් නිර්මාණය කරයි, එබැවින් මෙම දෙක අතර ගබඩාව ආරක්ෂා වේ.එය OpenVPN, WireGuard, හෝ IPSec වැනි උගුල් කිරීම සහ සංකීර්ණ ආරක්ෂක ප්රොටෝල භාවිතා කරයි, දේශීය අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරු (ISP) හෝ අධීක්ෂණය ආයතන වැනි මැදිහත්කරුවන් කියවීම හෝ පරිවර්තනය කිරීමෙන් බාධා කරයි.මෙම කාර්යය අත්යවශ්ය වන අතර, සම්බන්ධතාවයේ මූලාශ්රය ආරක්ෂා කිරීම (එනම්, පරිශීලකයා) සමාන ලෙස - හෝ ඊට වඩා - වැදගත් වේ.ඇත්ත වශයෙන්ම, මීට පෙර සඳහන් කළ පරිදි, බොහෝ VPN සේවා පළමු ප්රතිඵලයට වඩා මෙම දෙවන ක්රියාකාරීත්වය සඳහා වඩාත් වෙළඳාම් කරනු ලැබේ.VPN පරිශීලකයාගේ සැබෑ IP ලිපිනය දුරස්ථ සේවාදායකයාගේ ලිපිනයකට මාරු කරයි, ඔවුන්ගේ ස්ථානය සැඟවීමට, භූගෝලීය සීමා සඟවා ගැනීමට හෝ දේශීය සංඥා ක්රියාකාරකම් පැනවීම සඳහා උපකාරී වේ.

මූලාශ් රය

සකස් කිරීම සඳහා, VPN හි ප්රධාන තාක්ෂණික කාර්යයන්:

පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ට්රැප්ටරය සංකීර්ණ කිරීම.

පරිශීලකයාගේ සැබෑ IP ලිපිනය සහ ස්ථානය සැඟවීම.

වෙනත් ස්ථානයක සිට සම්බන්ධතාවයක් සකස් කිරීමෙන් ප්රදේශය මත පදනම් වූ බ්ලැක්ස් බාගත කිරීම.

ආරක්ෂිත දුරස්ථ ප්රවේශය ලබා දීම, ව්යාපාරික පරිසරයකදී සාමාන් ය වන පරිදි, සේවකයින් හෝ පරිශීලකයින් අභ්යන්තර ජාලයට සම්බන්ධ වේ.

මෙම ක්රියාකාරකම් පැහැදිලි කිරීමට උපකාරී වේ ඇයි VPNs ඩිජිටල් නිදහස හා අනන්යතාව සමග සම්බන්ධ වේ.එහෙත්, ඔවුන් ඔවුන්ගේ හැකියාව සහතික කිරීමට බලපාන මූලික සීමාවන් ඇතnet neutralityහෝ සීමා නැති ප්රවේශය.

VPNs do not prevent censorship

In authoritarian regimesහෝcountries where net neutrality is not guaranteed, රාජ්යය බොහෝ විට අන්තර්ජාලයට ප්රධාන ප්රවේශ ස්ථාන පාලනය කරයි සහ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවන් (ISP) අධීක්ෂණය, විනිශ්චය කිරීම හෝ තෝරාගත් අන්තර්ගත ප්රවේශ කිරීම සඳහා උපකාර කිරීම සඳහා නීත්යානුකූල සහාය ලබා ඇත.

බොහෝ රටවල VPNs අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවන් ලෙස ලියාපදිංචි නොවේ - ඔවුන් සෘජු අන්තර්ජාල ප්රවේශයක් සපයන්නේ නැත, නමුත් පරිශීලක ප්රවේශය සංකීර්ණ කිරීම සහ මාරු කිරීම සඳහා - දුරකථන පිළිබඳ දැඩි රාජ්ය පාලනය සහිත වෙනත් අධිකාරියේදී, VPN සේවා ප්රවේශය වේ.functionallyඑවැනි අවස්ථා වලදී:

රාජ්යය අවසර නොලැබෙන VPN භාවිතය හඳුනාගැනීමට සහ ප්රතික්ෂේප කළ හැකිය.

VPN සේවා සැපයුම්කරුවන්ට පරිශීලක දත්ත අතහැර දැමීමට අවශ් ය විය හැකිය.

රාජ් ය අවසරයක් නොමැතිව VPN භාවිතා කිරීම නීති විරෝධී හා දඬුවම් කළ හැකිය.

අන්තර්ජාල ස්වයංක්රීයත්වය නැති වන අතර, ඕනෑම ආකාරයක ප් රවාහනයකට විරුද්ධ විය හැක.

කෙටියෙන් කිවහොත්, VPN යනු තාක්ෂණික මෙවලමක් පමණි - ඔවුන් නීත්යානුකූල පද්ධතිය සහ ව්යුහය ක්රියාකාරීව එය සීමා කරන විට නිදහස හෝ අනාගතය තහවුරු කළ නොහැකිය.

From discourse to reality: VPNs in the real world

මීට පෙර සඳහන් කළ පරිදි, VPNs අනාගතවාදී ක්රම වලින් හෝ ඩිජිටල් නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රතිචාරයක් ලෙස ඉපදුනේ නැත.They were created and developed by corporations- ප්රධාන වශයෙන් භූගෝලීයව බෙදාහැරෙන ව්යාපාරික ජාල තුළ ආරක්ෂිත සම්බන්ධතා සහතික කිරීම සඳහා.ඔවුන්ට පෞද්ගලික පෞද්ගලිකත්වය සඳහා "සහ විසඳුම්" ලෙස VPN ප්රවර්ධනය කරන ලදී.

නමුත් නොමිලේ VPN සේවා සපයන එම වේදිකාවන් හෝ සමාගම් ගැන කුමක්ද, බොහෝ විට වෙනත් දෙයක් (උදාහරණයක් ලෙස වෙබ් බ්රවුසරය, ආරක්ෂක පැකේජය, ආදිය) සමඟ බැඳී ඇත?ඔබ සමහර විට නිෂ්පාදනයක්» »

VPN වල අම්මා ටෙරෙසියා නැහැ - එසේ නම්, ඇය එක් වර්ගයේ කෙනෙක්.

මෙම සේවා පිටුපස ඇති "තැපැල්" ආකෘතිය පැහැදිලි කිරීමට උදව් කරන හේතු කිහිපයක් බලන්න:

දත්ත රැස්වීම (ප්රවේශ කාලය, IP ලිපිනය, භාවිතය ආකෘති) පසුව තුන්වන පාර්ශවයට විකිණීමට හෝ අතිශයින් මුදල් වියදම් කළ හැකි ඩිජිටල් ප්රශ්න ගොඩනැගීමට භාවිතා කළ හැකිය.

වෙළෙඳ පරීක්ෂා කිරීම, නව සේවා අත්හදා බැලීම සඳහා පරිශීලක පදනම භාවිතා කිරීම, සැබෑ ලෝකයේ හැසිරීම් ප්රමාණය කිරීම, සහ භාවිතය ආකෘති තහවුරු කිරීම.

වෙළඳ නාමය හා ප් රසිද්ධිය: නොමිලේ VPN ලබා දීම වෙළඳාම් මෙවලමක් ලෙස, ස්ථානගත කිරීම සඳහා හෝ ව්යාපාරික සමාජ වගකීම් (CSR) උපායමාර්ගයේ කොටසක් ලෙස භාවිතා කළ හැක - විශේෂයෙන් ගෙවන නිෂ්පාදනයක් සමඟ සමන්විත වන විට.

Freemium ආකෘති: සීමිත වේගය අනුවාදය, සීමිත සේවාදායක සංඛ්යාව, හෝ සීමිත දත්ත අවසරයන් - සියලුම නොමිලේ පරිශීලකයන් ගෙවීම් ලියාපදිංචිකරුවන් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. (එත් සමහර විට වඩාත් කරදරකාරී ප්රශ්නය: "සීමිත VPN" සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

මේ සියල්ලෙහි අසාමාන්යතාවය වන්නේ, ජනතාව VPN ස්ථාපනය කරන්නේ බොහෝ විට සිදුවන දේට විරුද්ධව: අපි එය ආරක්ෂා කරන බව සිතමින් අපගේ පෞද්ගලිකත්වය නියෝජනය කරමු.

දැන්, VPN සේවා සැපයුම්කරුවන් ලබා ගත හැකි දේට වඩා, මෙම මෙවලම් විශේෂ නීතිමය හා විනිශ්චය පද්ධති තුළ ක්රියාත්මක වේ. අවසානයේදී, සීමාවන් දේශපාලන හා නීතිමය වනු ඇත. සහ මෙහිදී රාජ්යයන්ගේ ක්රියාකාරකම් - හෝ නොකියාකාරකම් - ක්රියාත්මක වේ: බොහෝ අය අනාගතය සඳහා නිදහස් ප්රවේශය ඔවුන්ගේ පාලනය කිරීමේ හැකියාව තර්ජනය කරයි බව අවබෝධ කර ඇත.

දැන් අපි බලමු මෙම ක් රියාවලිය විවිධ කොන්දේසිවල ප්රදර්ශනය කරන්නේ කෙසේද.

චීනය: විවේචනය සහ VPN Blocking

චීනය 2017 සිට අවසර නොලැබූ VPN භාවිතය තහනම් කර ඇති අතර, Deep Packet Inspection (DPI), port blocking, සහ VPN සේවාදායකයන්ගේ සම්පූර්ණ IP blacklisting වැනි උසස් තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.

In October 2022, China carried out mass blocking of TLS VPN servers — shutting down ports, then full IP ranges when users tried to circumvent the block (TechCrunch, 2022).

Users attempting to access unauthorized VPNs face fines and income confiscation, such as a case in 2023 where a developer was sanctioned (ChinaDigitalTimes, 2023).

Major tech platforms have removed VPN apps from their stores within China, including Apple (BBC, 2017) and Amazon (Infosecurity Magazine, 2017). Tim Cook justified Apple’s move by stating that the company “would prefer not to remove the apps, but complies with local laws where it operates.”



Deep packet inspection (DPI) යනු පරිගණක ජාලය හරහා යැවීමේ දත්ත (පැකට්) විස්තරාත්මකව පරීක්ෂා කරන ලද දත්ත පරිගණක පරිගණක පරිගණක පරිගණක පරිගණක ප්රතිපත්තිය (DPI) වර්ගයකි.Deep packet inspection is often used for baselining application behavior, analyzing network usage, troubleshooting network performance, ensuring that data is in the correct format, checking for malicious code, eavesdropping, and internet censorship,[1] අනෙකුත් අරමුණු අතර. (උදාහරණයක් ලෙස Wikipedia)

Deep packet inspection(අපේDPIදත්ත පරීක්ෂා කිරීම (Data processing) දත්ත පරීක්ෂා කිරීම (පැකේජ(A) A වෙත යැවීමපරිගණක ජාලය, සහ අනතුරු ඇඟවීම, බ්ලැක්සි කිරීම, නැවත මාර්ගය කිරීම, හෝ ඒ අනුව ලියාපදිංචි කිරීම වැනි ක්රියාකාරකම් සිදු කළ හැකිය.Deep packet inspection බොහෝ විට යෙදුම් හැසිරීම baselining සඳහා භාවිතා කරයි, ජාල භාවිතය විශ්ලේෂණය කිරීම, ජාල කාර්ය සාධනය ගැටළු විසඳීම, දත්ත නිවැරදි ආකෘතිය තුළ බව සහතික කිරීම, නුසුදුසු කේතය සඳහා පරීක්ෂා කිරීම,ඇසීමසහඅන්තර්ජාල විවේචනය,[1] ප් රතිඵලඅනෙකුත් අරමුණු අතර2 )



(උදාහරණයක් ලෙස Wikipedia)





කෙසේ වෙතත්, මෙම තාක්ෂණික තාක්ෂණයis part of a broader political strategyමෑත වාර්තාවලට අනුව, VPN හි ප්රතික්ෂේප කිරීම චීන කොමිෂන් පක්ෂයේ ප් රචාරක උපාංගය ශක්තිමත් කිරීම සමඟ එකඟ වන අතර, නිල කථාව ශක්තිමත් කිරීම සහ විකල්ප දැක්මකට හෝ විරුද්ධතාවයට ප්රවේශය අවම කිරීමට ඉලක්ක කර ඇත (Talk N’ West ටී.2024 දී)

කෙසේ වෙතත්, මේ සියල්ල සීමා විය හැකි වුවද, දැඩි හෝ දුරස්ථ පද්ධතිවලට සීමා විය හැක, සත්යය වන්නේ අපි පසුව සමාන අරමුණු සැඟවුණු වඩාත් මෘදු මැකී පෙනෙනු ඇත.

Russia and Iran: strict regulation and state control

Russia requires VPN providers to register their users and cooperate with state security. As a result, several providers have been fined or even shut down for non-compliance. To reinforce this effort, Russia passed laws that penalize the promotion of unauthorized VPNs (Investing, 2023).

Apple removed 25 VPN apps from its App Store in Russia at the request of Roskomnadzor , the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Reuters, 2024).

Iran, since 2024, mandates state licenses for VPNs, which includes systematic handover of user data to intelligence services. A resolution from Iran’s Supreme Council of Cyberspace imposes strict restrictions on Internet access, further reinforcing state control over tools that enable censorship circumvention (Rferl, 2024).

VPNs that have handed over user data — willingly or under pressure

hyperconnected නමුත් නීත්යානුකූලව fragmented ලෝකයේ දී, VPNs තනි දූපත ලෙස ක්රියා නොකරයි.

In a case between Finland and Germany (2019), Finnish police forced a VPN provider to hand over user logs for a German investigation — despite the provider’s “no logs” policy (TorrentFreak, 2020).

Some free VPN services have been caught selling user data to third parties, undermining the very privacy they promised. In one incident alone, over 1.2 TB of data from seven different VPNs was leaked (NordVPN Blog, 2020).

Jurisdictions under the Five Eyes alliance — a surveillance cooperation network between the U.S., U.K., Canada, Australia, and New Zealand — require service providers to cooperate with state surveillance efforts (NordVPN Blog, 2018).

“No logs” is a policy declared by certain VPN providers stating that they do not store user activity records — such as visited websites, IP addresses, or connection duration. In theory, this means that even if a government were to request such information, there would be nothing to hand over.

— Adapted from the Electronic Frontier Foundation (EFF) and standard VPN privacy policies

The problem also lies in the fact that even where VPN use is prohibited or heavily restricted, many citizens still rely on alternative services to bypass censorship. However, when those VPNs come from unknown or untrustworthy sources, the risk doesn’t disappear — it simply changes hands. Surveillance, loss of privacy, or even identity theft may no longer come from the state, but from opaque operators with no name, no face, and no clear jurisdiction. The traffic is still being watched — just by someone else. And as we’ve suggested, this phenomenon isn’t limited to authoritarian regimes. It also occurs in contexts with strong democratic traditions.

“No logs”සමහර VPN සැපයුම්කරුවන් විසින් ප්රකාශ කරන ලද ප්රතිපත්තියක් වන අතර, ඔවුන් පරිශීලක ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ වාර්තා ගබඩා නොකරන්නේය – එවැනි වෙබ් අඩවි, IP ලිපිනය හෝ සම්බන්ධතාවය කාලය වැනි.there would be nothing to hand over.





-Electronic Frontier Foundation (EFF) සහ සම්මත VPN පෞද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තිය

එක්සත් ජනපදයේ අන්තර්ජාල ස්වාධීනත්වය: නිදහස?

Surprisingly — or perhaps not —එක්සත් ජනපද වැනි තාක්ෂණික බලපෑම සහිත රටක, අන්තර්ජාල ස්වයංක්රීයත්වය නිශ්චිත, ප්රශ්න නොලැබෙන මූලධර්මයක් නොවේ.FCC(Federal Communications Commission) සහ ප්රධාන අධිකරණ තීරණ.

වඩාත් ප් රසිද්ධ සිදුවීම් එක්ව සිදුවූයේ2014අන්තර්ජාල සැපයුම්කරුComcastහිරවෙලා හිරවෙලාNetflixඅන්තර්ගතයේ ගුණාත්මකභාවය සහ වේගය සෘජුවම බලපාන ජාල කළමනාකරණ ක්රියාකාරකම් භාවිතා කිරීම.මේ නඩුව බලපානු ලැබුවේ මහජන හා දේශපාලන ප් රතිපත්තියකින්, අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවන් සමහර සේවා වලට ප්රවේශ වීමෙන් අන්තර්ජාල නිදහස හා තරඟයට හානි කළ හැකි ආකාරය හෙළි කරයි.

පිළිතුරක් ලෙස, in2015ඇමෙරිකානු ආණ්ඩුවේ දී, FCC අන්තර්ජාල ප්රවේශය අනාවැකි ලෙස ප්රවේශ කර ඇත.telecommunications service under Title II, ප් රමුඛ ප් රමුඛතාවය තහනම් කරන නීති සකස් කිරීම, ගලවා ගැනීම සහ ප් රමුඛ ප් රමුඛතාවය ගෙවනු ලැබේ.

කෙසේ වෙතත්, in2017ට් රම්ප්ගේ ජනාධිපතිවරණයේ දී සහ FCC සභාපති ඇජිට් පයි යටතේ, මෙම නීති කළමනාකරණ නියෝග මගින් අවලංගු කර ඇති අතර, ඒවා ආයෝජන හා පෞද්ගලික ආයෝජන ආයෝජනය කිරීම සඳහා අපහසු නීති විරෝධී බව ප් රකාශ කර ඇත.

සමග The2021ආණ්ඩුවේ වෙනස්වීම්, ජනාධිපති බයිඩන් සහ FCC ආයෙත් අන්තර්ජාල ස්වයංක්රීයත්වය සඳහා ආක්රමණය කළේය.2024ඔවුන් හඳුන්වා දුන්නේ“Safeguarding Order”, reinstating many of the original protections and granting recourse mechanisms to consumers and small businesses.

එහෙත් නැවත වරක්, දේශපාලන නායකත්වයේ තවත් වෙනසක් සමඟ - ඩොනල්ඩ් ට් රම්ප්ගේ කාර්යාලයට ආපසු පැමිණීම පසු - ආර්යාව වෙනස් විය.2025TheSixth Circuit Court of Appeals(Ohio, Kentucky, Michigan, සහ Tennessee වැනි රාජ්යයන් ඇතුළත්)Ohio Telecom Association විරුද්ධව FCCFCC විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චයSafeguarding Orderඅධිකරණයේ විනිශ්චය පවා එම රටවල ක් රියාත්මක වීමට පෙර.





තීරණයේ ස්වභාවය (2 ජනවාරි 2025):

It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.

සම්පූර්ණ තීරණයක්: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html

Nature of the decision (January 2, 2025):





It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.



සම්පූර්ණ තීරණයක්: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html





But what’s the current situation, then?අපි එය මේ ආකාරයෙන් සකස් කළ හැකිය: ෆෙඩරල් මට්ටමේ දී, අධිකරණයේ තීරණයෙන් පසු ක්රියාත්මක වන සම්පූර්ණ ජාල ස්වයංක්රීයත්වය නීතිය දැනටමත් නැත. තනි රාජ්ය මට්ටමේ නීති කිහිපයක් (කොලිෆෝනියා, නිව්යෝර්ක්, සහ වොෂින්ටන් වැනි) ඔවුන්ගේම ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන ඇත. හයවන චක්රැට් තීරණය වහාම ක්රියාත්මක වේ - උසාවි අධිකරණය විසින් ප්රශ්නය කිරීම හා අවලංගු කිරීම හැර.

මෙම බෙදාහැරෙන පෘථිවිය පාරිභෝගිකයන් අන්තර්ජාල ගබඩා සමාන ප්රතිකාර සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්ය නීතිය මත රඳා පවතී - සහ උසස් අධිකරණයේ අනාගත තීරණ හෝ සභාවේ නීතිමය ක්රියාකාරකම් මත රඳා පවතී.

මෙම විරෝධී පියවර පිටුපස ඇති හේතු පෞද්ගලික සන්නිවේදනවල ආයෝජන සහ තරඟය උනන්දු කිරීම සඳහා නීත්යානුකූලතාව ප් රවර්ධනය කිරීම.මෙම ප්රශ්නය ප්රශ්නය වන්නේ පෙර නීතිමය ක්රියාත්මක කිරීම් ප්රමාණවත් හා ආර්ථික වර්ධනය වැළකී ඇති බවයි.එහෙත්, ප්රායෝගිකව, ප්රතිරෝධය බොහෝ විට ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් හානි මත විශාල සමාගම් ප්රතිලාභ ලබා දෙයි.

මෙම විරෝධී පියවර පිටුපස ඇති හේතු

උදාහරණයක් ලෙස, බොහෝ වාර්තා සහ පැමිණිලි පෙන්වා දී ඇති අතර, සමහර දුරකථන සැපයුම්කරුවන් ඔවුන්ගේම සේවා හෝ ව්යාපාරික මිතුරන්ට, ෆේස්බුක් හෝ ගූගල් වැනි වේදිකාවන්ට හානි කර ඇති අතර, සාධාරණ හා අමුද්රව්ය තරගයේ මූලධර්මය විනාශ කර ඇති බවයි.usage capsසහ නිර්මාණfast lanesප් රියතම අන්තර්ගතය සඳහා (Verge එක, 2017)

Case studies and legislation in Europe, Latin America, and Africa

Europe: Balancing Privacy and Security with Emerging Challenges to Net Neutrality

යුරෝපා සංගමයේ දී, VPN භාවිතය තහනම් නොවන අතර, එවැනි අනාගත ප්රවේශයන් පිළිබඳව ප්රශ්න වර්ධනය වී ඇත.ආරක්ෂාසහචැට් පාලනයපරිශීලකයාගේ පෞද්ගලිකත්වයට විශාල බලපෑමක් ඇතිවිය හැකි අතර, එය උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය විය හැකිය.backdoorsමෙම පියවර අන්තර්ජාලයේ ළදරු ලිංගික අපරාධ ද් රව් ය (CSAM) පරීක්ෂා කිරීම හා සටන් කිරීම සඳහා සාධාරණ හා හදිසි අවශ් යතාවය මත පදනම් වන අතර, ඔවුන් ළදරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඩිජිටල් ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් වේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙම සාකච්ඡාවේ අවධානය යොමු කළ යුත්තේ සංකීර්ණත්වය සහ අන්තර්ජාල ස්වයංක්රීයත්වය සඳහා වඩාත් පුළුල් බලපෑම ඇතුළත් කළ යුතුය.මේ අංගයන් දුර්වල කිරීම සියලු පරිශීලකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය අවදානමකට පත් කළ හැකි අතර වඩාත් අපහසුතා හා දුර්වලතා සඳහා දොර විවෘත කළ හැකිය.

At the same time, Europe has been a firm defender of net neutrality.විවෘත අන්තර්ජාල නීතිය (යුරෝපා සංගමය 2015/2120) ISPs සියලු දත්ත ප්රවාහනය සමාන ලෙස - කිසිදු විනිශ්චය, සීමා, හෝ බාධාවක් නොමැතිව - සැපයුම්කරු, ප්රසාදකරු, අන්තර්ගතය, යෙදුම, හෝ සේවාව. එහි අරමුණ අවසාන පරිශීලකයන්ගේ ප්රවේශය හා තොරතුරු නිදහස්ව බෙදා ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ තෝරා ගන්නා සේවාවන් සහ යෙදුම් ලබා දීමට හැකියාව ආරක්ෂා කිරීමයි.

කෙසේ වෙතත්, ProtectEU සහ චැට් පාලන සමඟ දැක ගත හැක්කේ වැඩිදුර නිරීක්ෂණය හා දත්ත ප්රවේශය සඳහා වර්ධනය වන පීඩනය මෙම මූලධර්මය සමඟ පීඩනයකට පත් විය හැකිය.uඅන්තර්ජාලය ආරක්ෂා කිරීමට අවශ් ය බව විවෘත අන්තර්ජාල ආකල්පය අහිමි කරයි.The real debate should center on whether security imperatives can be balanced with the fundamental right to privacy and an open internet — one that includes the uninterrupted use of VPNs (or their future alternatives) as a core component of that openness.

Latin America: Freedom within Regulatory Frameworks and Net Neutrality as a Pillar

බොහෝ ලැටිනා ඇමරිකානු රටවල, VPN භාවිතය නීත්යානුකූල වන අතර, අන්තර්ජාල ස්වයංක්රීයත්වය සහ දත්ත ආරක්ෂාව සකස් කිරීම වැදගත් වේ.The region generally leans toward protecting online freedoms, with net neutrality playing an important role in that focus.වැදගත් උදාහරණ කිහිපයක් බලන්න:

බ්රසීලය: අන්තර්ජාලය සඳහා බ්රසීලයේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් ක්රමයක් (Marco Civil da Internet) යනු අන්තර්ජාල ස්වයංක්රීයතාවය පැහැදිලිව ආරක් ෂා කරන ලද ප්රධාන නීතියකි. එය අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවන්ට දත්ත පැකේජවලට ගනුදෙනු කරන ආකාරය තුළ වෙනසක් කළ නොහැකි බව සහතික කරයි, අන්තර්ජාල සේවා සහ යෙදුම් සඳහා සමාන ක්රියාකාරී ක්රියාකාරී ක්රමයක් සහතික කරයි – VPN හරහා ප්රවේශ වන සේවා ඇතුළත් වේ.

ඔක්තෝබර්ඩියා සහ ඔක්තෝබර්ඩියා: යුරෝපා සංගමයේ සාමාන්ය දත්ත ආරක්ෂණ පරිපාලනය (GDPR) යටතේ රටවල් දෙකම ප් රමාණවත්කම තීරණයක් ලැබී ඇත. මෙම ප් රමාණවත්කම දත්ත හා සේවා නිදහස් ප් රවාහනය සඳහා ප්රයෝජනවත් පියවරක් වන අතිරේක වගකීම් සකස් කිරීමකින් තොරව ජාත්යන්තර VPN ක්රියාකාරකම් පහසු කරයි. අන්තර්ජාල නියාමනය සම්බන්ධයෙන්, ඔවුන්ගේ නීති බ්රසීලයේ මෙන් පැහැදිලි නොවන අතර, අන්තර්ජාල ප්රවේශය තුළ ප්රතික්රමයක් නොවන බව සාමාන්යයෙන් සහාය වන අතර, අන්තර්ජාලය සඳහා කිසිදු ප්රතික්රමයක් නොමැති බව ඔක්තෝබර්ඩියා ජාලය නියාමනය නීතිය (කරණ 26.522) සමහර පරිවර්තනය

චීනය: 2024 දත්ත ආරක්ෂාව නීතියේ සංස්කරණය විසින් දත්ත ආරක්ෂාව නියෝජිතයක් පිහිටුවීම සහ පරිශීලකයන්ගේ ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කර ඇත. VPN භාවිතය සෘජුවම සීමා කිරීම හෝ සීමා කිරීමක් නොවුණත්, පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂාව පිළිබඳ මෙම දියුණුව වඩාත් පුළුල් ඩිජිටල් පරිසරය සඳහා වැදගත් වේ.

Africa: Direct Restrictions and Content Control with Challenges to Net Neutrality

Audiovisual Communications Services නීතිය

සමහර අප් රිකානු රටවල, සෘජු VPN සීමා කිරීම "විරුද්ධ අන්තර්ගතය" පාලනය කිරීම සඳහා උත්සාහයක් ලෙස සකස් කර ඇත.මේක සාමාන්යයෙන් දුර්වල හෝ නොමැති අන්තර් ජාල ස්වයංක්රීයත්වය පද්ධති සමඟ ගැලපෙන අතර, ඊජිප්තුව, මැරොක්ස්, දකුණු අප් රිකාව සහ නයිජීරියාව වැනි රටවල් VPN භාවිතය සඳහා වඩාත් මෘදු හෝ ව්යුහගත ප්රවේශයක් ඇති අතර - විශේෂිත සීමා සහිතව - අනෙකුත් රටවල වඩාත් දැඩි ප්රතිපත්තියක් ඇත.

ටැන්සානියා (2020 නීතිය, 2023 සිට ක්රියාත්මක): නීතියට පෙර අනුමැතිය නොමැතිව VPN භාවිතය තහනම් කරයි. සේවාව ලියාපදිංචි නොවී නම් අනුමැතිය නොලැබීම දඩුවම් හෝ සිර දඬුවම් ඇති විය හැකිය. මෙය ලොව වඩාත් සීමාකාරී VPN නීතිය වලින් එකක්. ටැන්සානියා හි ශක්තිමත් අන්තර්ජාල ස්වයංක්රීයත්ව නීතියක් නොමැති වීමෙන් ISP විසින් ප් රවේශය කළමනාකරණය කිරීමට වඩාත් නිදහස ලබා ගත හැකිය.

මැලේබෝ ගිවිසුම (2023 ජූනි සිට ක් රියාත්මක): අප් රිකානු සංගමය පුරා සයිබර් ආරක්ෂාව හා දත්ත ආරක්ෂාව පිළිබඳ මෙම පද්ධතිය ජාතික මට්ටමේ දැඩි නීතිමය පදනම තැබිය හැකි අතර, එය සයිබර් ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීමට අරමුණක් දක්වන අතර, VPN වැනි මෙවලම්වලම් සඳහා වැඩි සීමා කිරීම සඳහා මාර්ගය සකස් කළ හැකි අතර, විශේෂයෙන් සයිබර් ස්වයංක්රීයත්ව ආරක්ෂාව සමඟ සකස් නොකළහොත්.

ඊජිප්තුව, මැරෝක්, දකුණු අප් රිකාව සහ නයිජීරියාව ඔවුන්ගේ වඩාත් සංවර්ධිත ඩිජිටල් වෙළෙඳපොළ සහ වඩාත් නිශ්චිත නීතිමය පද්ධති නිසා ප්රධාන ක්රීඩකයන් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.Egyptබ්ලැක්සීන් වළක්වා ගැනීම සඳහා VPN භාවිතය සඳහා දැඩි දඬුවම් ක්රියාත්මක කිරීම, ගැඹුරු පැකේජ පරීක්ෂණ තාක්ෂණය මගින් සහාය වේ;Moroccoක් රිප්ටෝගික තාක්ෂණය ආනයනය පාලනය කිරීම සහ ප්රධාන අන්තර්ගතය පිළිබඳ යම් මට්ටමක පාලනය කිරීම;South Africaසාමාන්යයෙන් ප්රමාණවත් VPN භාවිතය අවසර දීම, නමුත් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එය සීමා කරයි; සහNigeria, අඩු විශේෂිත නීතිමය පද්ධති ඇති අතර, ඩිජිටල් වර්ධනය ප්රවේශය පුළුල් කිරීම සහ මූලාශ්රය වැඩි දියුණු කිරීම මත අවධානය යොමු කර ඇත.මේ වෙනස에도 불구하고, සියලු හතරම රටවල් අනෙකුත් අප් රිකානු රටවලට වඩා අන්තර්ජාල ස්වයංක්රීයත්වය හා ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රගතිඵල සඳහා වඩා විවෘත පරිසරයක් සහ වැඩි බලාපොරොත්තුවක් සපයයි.

ප් රශ්නය: සැබෑ බලවේග කොහෙද?

අපි අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වන විට, අපි එය සිදු කරන්නේ ප්රොටෝලට් කට්ටලයක් හරහා, භෞතික සිට ලෝජිකයට යන්න, දත්ත ප්රවාහනය කරන දේ සිට එම ප්රවාහයට තේරුමක් ලබා දෙන දේ දක්වා.

ජාල පරිගණක (Physical Layer)

අන්තර්ජාලය (IP Layer)

ප් රවාහනය (TCP / UDP)

යෙදුම (අපි භාවිතා කරන දේ: සමාජ ජාල, ස්ට්රයිම්, සේවා, ආදිය).

The real dispute happens mostly between the transport and application layers.ප්රවාහන මට්ටම ස්වයංක්රීය විය යුතු අතර, එනම්, සියලු දත්ත ප්රවාහන තොරව ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ දෙන අතර,the application layerසමහර සමාගම් ඩිජිටල් අත්දැකීම් නිර්මාණය, මුදල් උපයන හා පාලනය කරන බලය මධ්යස්ථානය බවට පත් වී ඇත.

යෙදුම් මට්ටමේ සහ ප්රවාහන මට්ටමේ අතර ගැටුම පමණක් තාක්ෂණික නොවේ: එය මට්ටමේ පාලනය සඳහා සටන් කිරීමකි, එය "අධිමත් වටිනාකමක්" ලබා දෙයි, පරිශීලකයින් සඳහා සැබවින්ම වැදගත් වන වටිනාකම නොවිය යුතුය.වැඩිපුරම බදු ගෙවන (හෝ විශාලතම දේශපාලන පාලනය සිදු කරන) පරාසය සෑම විටම වඩාත් ප්රයෝජනවත් වන පරාසය නොවේ.ඒ අතරතුර, පරිශීලකයා සැබවින්ම ස්වාධීනත්වය, පෞද්ගලිකත්වය හෝ සැබෑ නිදහස සහතික කරන කිසිවකු සමඟ තරඟකාරී මට්ටම් අතර රැඳී සිටී.

වැඩිපුරම බදු ගෙවන (හෝ විශාලතම දේශපාලන පාලනය සිදු කරන) පරාසය සෑම විටම වඩාත් ප්රයෝජනවත් වන පරාසය නොවේ.

Ultimately, we must ask ourselves: who intermediates and who is marginalized, who captures the data (and thus attention and decisions), and who sets the boundaries of the digital experience.

විසඳුම - decentralized network infrastructure

ස්වයංක්රීයත්වය, පෞද්ගලිකත්වය සහ විනිශ්චය ප්රතිරෝධය සහතික කිරීම සඳහා සැබෑ දිගුකාලීන විසඳුම, එකිනෙකා විසින් කළමනාකරණය කරන ලද සහ සංරක්ෂණය කරන ලද අර්බුදීය අන්තර්ජාල උපාංගයකි.

වඩාත් පොරොන්දු වන ප්රවේශයන් අතර:

Mesh සහ සමාජ ජාල: සෑම නඩයම ක්රියාකාරී සහභාගී වන අතර එය ප්රවේශය ලබා දීම සහ ලබා දීමයි.Althea හෝ LibreMesh වැනි ව්යාපෘති ප්රජාවන්ට ප්රමාණවත් ක්රියාකාරීත්වයක් නොමැතිව දේශීය සම්බන්ධතා ජාල ගොඩනැගීමට ස්වයං සංවිධානය කළ හැකි ආකාරය පෙන්වයි.

සම්බන්ධතා ආධාර සඳහා Blockchain-based ප්රොටෝලට්: Helium හෝ SpaceCoin වැනි වේදිකාවන් සකස් කිරීම හා කැපවීම් සහ බැංකු පරාසය සපයන නඩත්තු සඳහා ටෝකන් භාවිතා කරයි.එහෙත්, Bitcoin සහ අනෙකුත් cryptoassets සාර්ථකත්වය ප්රදර්ශනය කර ඇත ප්රදර්ශනීය ආධාරක ක්රමයන් අභියෝග හා ස්ථාපිත බලශක්ති ව්යුහයන් වෙනස් කිරීම, තහවුරු blockchain මත පදනම් වූ ආකෘති දුරකථන පරිසරය තුළ සැබෑ වෙනසක් යන්ත්රයක් විය හැකි බව.

Cooperatives and civil organizations : cooperative models like Guifi.net in Catalonia or neighborhood association initiatives that manage fiber optic or radio link infrastructure, avoiding dependency on centralized companies or governments.

: cooperative models like Guifi.net in Catalonia or neighborhood association initiatives that manage fiber optic or radio link infrastructure, avoiding dependency on centralized companies or governments. Hybrid P2P-blockchain systems: Direct peer-to-peer data exchange හා Distributed ledger registration එකතුවෙන පද්ධති, පැකේජය ප්රවාහනය හා සපයන ප්රවේශයන් පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

These solutions eliminate single points of failure and control, raise the cost of censorship, and democratize access to the Internet.ප්රවාහන හා යෙදුම් මට්ටම් දෙකම විවිධ සහභාගිතා (විශීලකයින්, විනිවිදකයින්, ආදිය) අතර බෙදා හැරීම මගින් ඔවුන් ප්රවර්ධනය කරයි.de facto neutralityඑය දේශපාලන හා ආර්ථික පීඩනයන්ට විරුද්ධ විය හැකියි.

Conclusion (necessary)

අපි විනිශ්චය, පෞද්ගලිකත්වය, සහ විනිශ්චය ප්රතිරෝධය ගැන කතා කරන විට, අමුද්රව්ය ප්රතිපත්තිය නිර්මාණය කිරීම ප්රමාණවත් නොවේ - අපි තාක්ෂණය දැනුවත් හා දේශපාලනිකව ක්රියාකාරී පුරවැසියන් අවශ්ය.

Blockchain ලෝකය පැමිණෙන විට, මම නිතරම Bitcoin මත පන්ති මත මතක් වෙනවා (ඔබේ අන්තර්ජාල ස්වයංක්රීයත්වයට සහ එහි ශක්තිමත් සම්බන්ධතා), එය රටක් හෝ සැපයුම්කරුවෙකු විසින් අන්තර්ජාල ප්රවේශය සීමා කළහොත්, "බොකෙක්" VPN භාවිතා කිරීම බ්ලැක්සල් වළක්වා ගැනීමට ප්රමාණවත් වේ.අපි දැක ඇති පරිදි, සැබෑත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේ: සියල්ල රට, විශේෂිත යෙදුම, සැපයුම්කරුගේ ප්රතිපත්තිය, සහ අපි සෑම සේවාවක්ම ස්ථාපනය කරන විශ්වාස මට්ටම මත පදනම් වේ.

මෙම පෙනෙන පහසුකම - මෙම ඩිජිටල් පහසුකම - නිදහසේ ආකල්පයක් නිර්මාණය කරයි: අපි අපහසු ක්රියාකරුවන්ට අපහසුතාවය බෙදා හැරීම සඳහා අපගේ ස්වාධීනත්වය සපයයි.මේ නිසා සැබෑ සටන ප්රවාහන හෝ යෙදුම් මට්ටමක පමණක් නොව, මාලිංග ජාලය හෝ ස්මාර්ට් ගිවිසුමේ කේතය තුළ පමණක් නොව - එය ජනතාවගේ මනස තුළ සටන් කර ඇත.

පමණක් හරහාසිවිල් දැනුම සමඟ ඩිජිටල් අධ් යාපනය-අපි මෘදුකාංග හෝ මෘදුකාංග භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද යන්න පමණක් නොව, ආයුධය පාලනය කරන අය, සෑම නිර්මාණයකම මූලික වටිනාකම් මොනවාදැයි තේරුම් ගන්නේ කෙසේද, එය වෙනස් කිරීම සඳහා සංවිධානය කළ හැකි ආකාරය -අපි සැබෑ ස්වාධීනත්වය සහ පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ සැබෑ සහතිකයන් ඉල්ලීමට හැකි ප්රධාන පුරවැසියන් බවට පත් විය හැක.

සිවිල් දැනුම සමඟ ඩිජිටල් අධ් යාපනය

What good is a neutral system if the path to reach it is controlled?

එහි ප් රවේශය සඳහා මාර්ගයක් පාලනය කළහොත් අර්ධ පද්ධතිය කුමක්ද?

මෙන්න මේ paradoks එක:the only way to preserve online freedom is to renounce passive comfort and embrace technological civics.