Les VPN promettent la confidentialité mais offrent souvent le contraire

Internet neutrality isn’t guaranteed by swapping one watchdog for another.

Ces derniers temps, nous sommes tous de plus en plus exposés à des publicités qui nous invitent – ou nous poussent – à nous abonner à un VPN. Ils utilisent un ton presque coercitif : « Ils vous surveillent », « Votre IP n’est pas sécurisé », « Parcourez avec une vraie confidentialité ». On dit souvent que le marketing ne crée pas de besoins, il les découvre. Et peut-être que c’est vrai. Alors que nous résolvons beaucoup de nos problèmes de base – nourriture, vêtements, abri, santé, éducation – notre « moi » évolue vers de nouvelles préoccupations : nous voulons toujours vivre bien, mais maintenant aussi sans être observés. De nouvelles peurs naissent, mais aussi de nouveaux désirs.promises of solutions.

Les VPN (Virtual Private Networks) sont commercialisés comme des outils définitifs pour « éviter la censure », « protéger la vie privée » ou « naviguer librement sur Internet ». Cependant, cette perception est assez simpliste – et dans de nombreux cas, tout à fait dangereuse. Dans des contextes où la neutralité du réseau n’existe pas, ou où l’État contrôle l’infrastructure même de l’accès à Internet, les VPN ne garantissent pas la liberté de la censure ou de la préservation de la vie privée.Mais même sans intervention de l’État, nous transmettons déjà nos données à des tiers soi-disant « fiables » – comme les mêmes sociétés qui nous vendent l’illusion de la vie privée totale.Nous déléguons notre sécurité sans vraiment savoir à qui nous faisons confiance.

Dans cet article, nous allons essayer d’explorer pourquoi les VPN ne sont pas une solution magique, pourquoi il ne suffit pas de simplement « changer les mains » de celui qui contrôle le réseau, et comment cette illusion de la confidentialité peut revenir en arrière.Nous allons examiner leurs limitations techniques et juridiques, les cas réels où ils ont échoué, et pourquoi peut-être est-il temps de penser au-delà des VPN quand nous parlons – vraiment – de la liberté numérique, le genre qui pourrait devenir la vraie liberté dans un monde de plus en plus intégré dans la métaverse.

Il ne s’agit pas de savoir qui contrôle l’accès, mais que personne ne devrait le contrôler.

Il était une fois, il y avait le non-metaverse...

La métaverse n'est pas de mettre un casque 3D et de se connecter psychophysiquement à un monde virtuel -we’re already living in a primitive metaverseLorsque les conversations se produisent à travers des applications de messagerie, lorsque nos vies sont affichées de manière sélective sur les médias sociaux, et lorsque nous acquérons de plus en plus de produits et de services à travers les écrans, nous sommes déjà à l’intérieur.transactionalLa bataille pour gagner des voix ou vendre plus est également une invitation à l’algorithme et aux indicateurs sociaux. «Tout est vendu», m’a dit un ami, après avoir reçu un message texte (oui, un SMS de l’ancienne école) lui offrant une voiture — juste une semaine après avoir parcouru les prix sur le site d’un concurrent.

Google, Apple, Amazon, Cisco... les exemples sont partout. et toutes ces grandes entreprises sont déjà impliquées dans le secteur des VPN.Mais ce n’est pas seulement les entreprises qui gagnent du terrain – de nombreux gouvernements du monde entier sont maintenant activement en train de façonner la conception de l’accès à Internet, surtout quand il s’agit de la neutralité du réseau.Dans certains cas, ils le démantèlent directement, compromettant le principe d’égalité de traitement du trafic de données afin d’imposer des priorités, des contrôles ou des restrictions.





La neutralité du réseau, parfois appelée neutralité du réseau, est le principe selon lequel les fournisseurs de services Internet (ISP) doivent traiter toutes les communications sur Internet de manière égale, offrant aux utilisateurs et aux fournisseurs de contenu en ligne des taux de transfert cohérents indépendamment du contenu, du site Web, de la plate-forme, de l'application, du type d'équipement, de l'adresse source, de l'adresse de destination ou du mode de communication (c'est-à-dire sans discrimination de prix). Source : Wikipédia

Ce qui est le plus inquiétant, c’est quemost of society doesn’t even know this existsLorsqu’il apparaît dans le discours public, il est généralement caché derrière des titres vagues ou encadré comme un débat sur la question de savoir si Internet devrait être considéré comme un service public essentiel.What interests are at stake? Who benefits? Who gets left out?Il n’y a pas de véritable conversation publique – juste un agenda dirigé par ceux qui ont le plus de pouvoir – et la plus grande infrastructure – pour décider.

La confidentialité numérique n’est plus le domaine exclusif des logiciels axés sur la cybersécurité : partout où il y a un intérêt, il y a une transaction – et partout où il y a une transaction, il y a des acteurs qui cherchent à extraire de la valeur.Ce qui était autrefois une frontière éthique-philosophique (même marginale) défendue par les premiers cypherpunks est maintenant devenu un territoire conquis par les principaux acteurs.

La grande contribution de Phil Zimmermann - la création de PGP (Pretty Good Privacy) en 1991, à l'aube de l'adoption massive d'Internet - maintenantseems to dissolve into a new possible dystopia: une dans laquelle même le discours autour de la vie privée est co-opté par les entités elles-mêmes qui font la surveillance.

Il ne s’agit pas de démoniser les États ou les grandes entreprises ; le point n’est pas de perdre de l’attention – et que l’accent devrait être mis sur la décentralisation.Cypherpunks didn’t invent the VPNMais ils ont posé lescultural and cryptographic foundationsqui renforce son rôle actuel en tant que partie d'un écosystème plus large de la souveraineté numérique.Tor, decentralized networks, end‑to‑end encryption, and anonymity— tandis que les VPN sont apparus à l’origine dans le monde des entreprises.

How VPNs work — and what they actually do

Un VPN crée un tunnel crypté entre l’appareil de l’utilisateur et un serveur distant, de sorte que le trafic entre ces deux nœuds est protégé.Il utilise des protocoles de sécurité de tunneling et cryptographiques tels que OpenVPN, WireGuard ou IPSec, empêchant les intermédiaires – tels que le fournisseur local de services Internet (ISP) ou les agences de surveillance – de lire ou de modifier les données en transit.Bien que cette fonction soit essentielle, la protection de l’origine de la connexion (c’est-à-dire de l’utilisateur) est tout aussi importante, voire plus importante.En fait, comme mentionné précédemment, de nombreux services VPN sont commercialisés plus pour cette seconde fonction que la première.Le VPN remplace l'adresse IP réelle de l'utilisateur par celle du serveur distant, aidant à cacher leur emplacement, à contourner les restrictions géographiques ou à contourner les mécanismes de censure locaux.

Origine

Pour résumer, les principales fonctions techniques d’un VPN sont :

Encrypter le trafic pour protéger la vie privée.

Cacher l'adresse IP réelle et la localisation de l'utilisateur.

Éviter les blocs basés sur la région en simulant une connexion depuis un autre emplacement.

Permettre un accès à distance sécurisé, comme c’est courant dans les environnements d’entreprise lorsque les employés ou les utilisateurs se connectent à un réseau interne.

Ces fonctions aident à expliquer pourquoi les VPN sont associés à la liberté numérique et à l’anonymat.net neutralityou un accès illimité.

VPNs do not prevent censorship

dansauthoritarian regimesoucountries where net neutrality is not guaranteedL'État contrôle souvent les principaux points d'accès à Internet et dispose d'un soutien juridique pour exiger des fournisseurs de services Internet (ISP) d'aider à la surveillance, à la censure ou au blocage sélectif du contenu.

Alors que dans la plupart des pays, les VPN ne sont pas classés comme des fournisseurs d’accès Internet – car ils ne fournissent pas d’accès direct à Internet, mais cryptent et redirigent le trafic des utilisateurs – dans d’autres juridictions avec un contrôle étatique lourd sur les télécommunications, les services VPN sont traités.functionallyDans ce cas, dans ces cas :

L’état peut détecter et bloquer l’utilisation de VPN non autorisés.

Les fournisseurs de VPN peuvent être obligés de transmettre les données des utilisateurs.

L’utilisation d’un VPN sans autorisation de l’État peut être illégale et punissable.

La neutralité du réseau est absente, ce qui signifie que tout type de trafic peut être discriminé.

En bref, les VPN ne sont qu’un outil technique – ils ne peuvent pas imposer la liberté ou la neutralité là où le cadre juridique et l’infrastructure l’empêchent activement.

From discourse to reality: VPNs in the real world

Comme mentionné précédemment, les VPN ne sont pas nés de mouvements altruistes ou comme une réponse philosophique en défense de la liberté numérique.They were created and developed by corporationsCe n’est que plus tard – avec la montée de la surveillance de masse après 2001 – que les VPN sont devenus populaires en tant que « solutions » pour la vie privée individuelle.

Mais qu’en est-il de ces plateformes ou entreprises qui offrent des services VPN gratuits, souvent combinés à quelque chose d’autre (comme un navigateur Web, une suite de sécurité, etc.) ?Vous êtes probablement le produit»

Il n’y a pas de Mère Teresa des VPN – et si c’est le cas, elle est une de son genre.

Voyons quelques-unes des raisons qui aident à expliquer le modèle « gratuit » derrière ces services:

La collecte de données (temps de connexion, adresses IP, modèles d’utilisation) qui peuvent ensuite être vendues à des tiers ou utilisées pour construire des profils numériques hautement monétisables.

Test du marché, en utilisant la base d’utilisateurs pour expérimenter de nouveaux services, mesurer le comportement du monde réel et valider les modèles d’usabilité.

La fidélité et la réputation de la marque : offrir un VPN gratuit peut être utilisé comme outil de marketing, pour le positionnement ou dans le cadre d’une stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE), en particulier lorsqu’il est associé à un produit payant.

Modèles Freemium: versions à vitesse limitée, nombre de serveurs limité ou autorisations de données limitées – tous conçus pour convertir les utilisateurs gratuits en abonnés payants. (Et peut-être la question la plus troublante: que signifie exactement un « VPN limité »?

Le paradoxe de tout cela est que les gens installent un VPN pour faire exactement le contraire de ce qui arrive souvent: nous déléguons notre vie privée en pensant que nous la protégeons.

Maintenant, au-delà de ce que les fournisseurs de services VPN peuvent offrir, ces outils fonctionnent dans des cadres juridiques et juridiques spécifiques. En fin de compte, les limitations sont aussi politiques et juridiques. Et c’est là que les actions – ou les inactions – des États entrent en jeu: beaucoup ont réalisé que l’accès libre aux outils d’anonymat représente une menace pour leur capacité de contrôle.

Voyons maintenant comment ce phénomène se manifeste dans différents contextes.

Chine: la censure et le blocage des VPN

La Chine a interdit l'utilisation de VPN non autorisés depuis 2017 et applique des techniques avancées telles que l'inspection des paquets profonds (DPI), le blocage des ports et la liste noire IP complète des serveurs VPN.

In October 2022, China carried out mass blocking of TLS VPN servers — shutting down ports, then full IP ranges when users tried to circumvent the block (TechCrunch, 2022).

Users attempting to access unauthorized VPNs face fines and income confiscation, such as a case in 2023 where a developer was sanctioned (ChinaDigitalTimes, 2023).

Major tech platforms have removed VPN apps from their stores within China, including Apple (BBC, 2017) and Amazon (Infosecurity Magazine, 2017). Tim Cook justified Apple’s move by stating that the company “would prefer not to remove the apps, but complies with local laws where it operates.”



L'inspection de paquets profonds (DPI) est un type de traitement de données qui inspecte en détail les données (paquets) envoyées sur un réseau informatique, et peut prendre des actions telles que l'alerte, le blocage, le re-routage ou le journalisation en conséquence. L'inspection de paquets profonds est souvent utilisée pour baser le comportement de l'application, analyser l'utilisation du réseau, résoudre les problèmes de performance du réseau, s'assurer que les données sont dans le format correct, vérifier le code malveillant, l'écoute et la censure d'Internet,[1] entre autres fins.[2] (Source de Wikipédia)

Cette tactique technologiqueis part of a broader political strategySelon des rapports récents, la répression des VPN coïncide avec une intensification de l'appareil de propagande du Parti communiste chinois, visant à renforcer le récit officiel et à minimiser l'accès à des points de vue alternatifs ou à des dissensions (Parler à l’OuestEn 2024) de

Cependant, même si tout cela peut sembler limité à des régimes stricts ou lointains, la vérité est que nous verrons plus tard des masques plus subtils cachant des intentions similaires.

Russia and Iran: strict regulation and state control

Russia requires VPN providers to register their users and cooperate with state security. As a result, several providers have been fined or even shut down for non-compliance. To reinforce this effort, Russia passed laws that penalize the promotion of unauthorized VPNs (Investing, 2023).

Apple removed 25 VPN apps from its App Store in Russia at the request of Roskomnadzor , the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Reuters, 2024).

Iran, since 2024, mandates state licenses for VPNs, which includes systematic handover of user data to intelligence services. A resolution from Iran’s Supreme Council of Cyberspace imposes strict restrictions on Internet access, further reinforcing state control over tools that enable censorship circumvention (Rferl, 2024).

VPNs that have handed over user data — willingly or under pressure

Dans un monde hyperconnecté mais juridiquement fragmenté, les VPN ne fonctionnent pas comme des îles isolées.

In a case between Finland and Germany (2019), Finnish police forced a VPN provider to hand over user logs for a German investigation — despite the provider’s “no logs” policy (TorrentFreak, 2020).

Some free VPN services have been caught selling user data to third parties, undermining the very privacy they promised. In one incident alone, over 1.2 TB of data from seven different VPNs was leaked (NordVPN Blog, 2020).

Jurisdictions under the Five Eyes alliance — a surveillance cooperation network between the U.S., U.K., Canada, Australia, and New Zealand — require service providers to cooperate with state surveillance efforts (NordVPN Blog, 2018).

“No logs” is a policy declared by certain VPN providers stating that they do not store user activity records — such as visited websites, IP addresses, or connection duration. In theory, this means that even if a government were to request such information, there would be nothing to hand over.

— Adapted from the Electronic Frontier Foundation (EFF) and standard VPN privacy policies

The problem also lies in the fact that even where VPN use is prohibited or heavily restricted, many citizens still rely on alternative services to bypass censorship. However, when those VPNs come from unknown or untrustworthy sources, the risk doesn’t disappear — it simply changes hands. Surveillance, loss of privacy, or even identity theft may no longer come from the state, but from opaque operators with no name, no face, and no clear jurisdiction. The traffic is still being watched — just by someone else. And as we’ve suggested, this phenomenon isn’t limited to authoritarian regimes. It also occurs in contexts with strong democratic traditions.

La neutralité du net aux États-Unis : la liberté ?

Surprisingly — or perhaps not —Dans un pays aussi technologiquement influent que les États-Unis, la neutralité du net est loin d’être un principe fixe et incontesté.FCC(Commission fédérale des communications) et les principales décisions des tribunaux.

L’un des cas les plus marquants a eu lieu en2014Lorsque le fournisseur d’accès à InternetComcastIl a été capturé par ThrottlingNetflixL’affaire a déclenché de fortes réactions publiques et politiques, exposant comment les fournisseurs d’accès Internet pourraient interférer avec l’accès à certains services – nuisant à la fois à la concurrence et à la liberté en ligne.

En réponse, en2015sous l'administration Obama, la FCC a reclassifié l'accès à Internet comme untelecommunications service under Title II, imposant des règles qui interdisaient le blocage, le jetage et la priorisation payante du trafic.

However, in 2017Pendant la présidence de Trump et sous le président de la FCC, Ajit Pai, ces règles ont été abrogées par ordonnance administrative, affirmant qu’elles étaient des réglementations excessives qui étouffaient l’innovation et les investissements privés.

Avec le2021Le changement d’administration, le président Biden et la FCC ont relancé la pression pour la neutralité du net.2024Ils ont introduit les“Safeguarding Order”, rétablissant de nombreuses protections originales et accordant des mécanismes de recours aux consommateurs et aux petites entreprises.

Pourtant, une fois de plus, avec un autre changement de leadership politique – après le retour de Donald Trump au pouvoir – la marée s’est inversée.2025et leSixth Circuit Court of Appeals(dont les États de l'Ohio, du Kentucky, du Michigan et du Tennessee)Ohio Telecom Association contre la FCCque la FCC n’avait pas l’autorité légale d’imposer l’ordre.Safeguarding Orderdécision judiciaire avant même qu'elle puisse entrer en vigueur dans ces États.





Nature de la décision (2 janvier 2025):

It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.

Décision complète: https://law.justia.com/cases/fédéral/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html

But what’s the current situation, then?Nous pouvons résumer cela de la manière suivante : au niveau fédéral, il n’y a actuellement aucune règle de neutralité du réseau complète en vigueur suite à la décision de la Cour. Seules quelques lois au niveau de l’État (comme celles de Californie, de New York et de Washington) conservent leurs propres protections. La décision du Sixième Circuit est immédiatement exécutoire – sauf appel et renversement par la Cour suprême. Jusqu’à ce que cela se produise, ou jusqu’à ce que le Congrès adopte une nouvelle législation, il n’y aura pas de cadre fédéral uniforme.

Ce paysage fragmenté laisse les consommateurs dans une situation où l’égalité de traitement du trafic Internet dépend entièrement du droit de l’État – et des décisions futures de la Cour suprême ou de l’action législative du Congrès.

Les raisons de ce mouvement controversé Il s’agit de promouvoir la dérégulation pour encourager l’investissement et la concurrence dans les télécommunications.L’argument prétend que les réglementations antérieures étaient excessives et empêchaient la croissance économique.En pratique, cependant, la dérégulation finit souvent par favoriser les grandes entreprises au détriment des droits numériques.

Par exemple, de multiples rapports et plaintes ont montré que certains fournisseurs de télécommunications ont accordé des privilèges à leurs propres services ou à des alliés commerciaux, au détriment de plateformes comme Facebook ou Google – compromettant le principe de concurrence loyale et neutre.usage capset la création defast lanespour le contenu préféré (Le Vergeen 2017) de

Case studies and legislation in Europe, Latin America, and Africa

Europe: Balancing Privacy and Security with Emerging Challenges to Net Neutrality

Dans l’Union européenne, alors que l’utilisation des VPN n’est pas interdite, les préoccupations s’intensifient face aux prochaines initiatives telles queProtectEUetChat Controlqui pourrait avoir un impact significatif sur la vie privée de l'utilisateur en nécessitant potentiellement l'installation debackdoorsCes mesures sont motivées par un besoin légitime et urgent d’enquêter et de lutter contre le matériel d’abus sexuels sur les enfants en ligne (CSAM) et représentent une étape importante vers la protection des mineurs et l’assurance de la sécurité numérique.

Cependant, l’accent du débat doit également inclure les conséquences plus larges pour l’intégrité du cryptage et la neutralité du réseau.L’affaiblissement de ces piliers pourrait compromettre la vie privée de tous les utilisateurs et ouvrir la porte à de plus grands abus et vulnérabilités.

At the same time, Europe has been a firm defender of net neutrality.Le règlement sur l'ouverture d'Internet (Commission européenne 2015/2120Il veille à ce que les fournisseurs de services Internet traitent tous les trafics de données de manière égale – sans discrimination, restriction ou interférence – indépendamment de l’expéditeur, du destinataire, du contenu, de l’application ou du service.

Cependant, la pression croissante pour accroître la surveillance et l’accès aux données – comme on le voit avec ProtectEU et Chat Control – pourrait créer des tensions avec ces principes.uL’idéal de l’Internet ouvert est que la neutralité du réseau est censée protéger.The real debate should center on whether security imperatives can be balanced with the fundamental right to privacy and an open internet — one that includes the uninterrupted use of VPNs (or their future alternatives) as a core component of that openness.

Latin America: Freedom within Regulatory Frameworks and Net Neutrality as a Pillar

Dans la plupart des pays d’Amérique latine, l’utilisation du VPN reste légale et sa coexistence avec la neutralité du réseau et les cadres de protection des données est essentielle.The region generally leans toward protecting online freedoms, with net neutrality playing an important role in that focus.Voyons quelques exemples pertinents :

Brésil: Le Marco Civil da Internet (Cadre brésilien des droits civiques sur Internet) est une législation phare qui protège explicitement la neutralité du réseau. Il garantit que les fournisseurs d’accès Internet ne peuvent pas discriminer en ce qui concerne la façon dont les paquets de données sont traités, garantissant ainsi des conditions de jeu équitables pour les services et applications en ligne – y compris ceux qui sont accessibles via des VPN. Il est vrai que les fournisseurs d’accès à Internet sont tenus de conserver des journaux de trafic jusqu’à 12 mois à des fins judiciaires (ce qui reflète un équilibre entre liberté et surveillance), mais l’engagement envers la neutralité du réseau demeure ferme.

Argentine et Uruguay: Les deux pays ont reçu une décision d'adéquation en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE. Cela facilite les opérations VPN transfrontalières sans imposer d'obligations supplémentaires, ce qui est une étape positive pour le libre flux de données et de services. En ce qui concerne la neutralité du réseau, alors que leurs lois ne sont pas aussi explicites que celles du Brésil, les deux cadres réglementaires soutiennent généralement la non-discrimination dans le trafic. En Argentine, la loi sur les services de communication audiovisuelle (loi 26.522) a été considérée dans certaines interprétations comme soutenant indirectement la neutralité. En Uruguay, la réglementation et la politique ont tendance à favoriser un accès non

Chili: La réforme de la loi sur la protection des données de 2024 a créé une agence de protection des données et renforcé les droits numériques des utilisateurs. Bien qu'elle ne limite pas directement ou ne limite pas l'utilisation des VPN, cette avancée en matière de protection des données personnelles est importante pour l'écosystème numérique plus large.Le Chili a été le premier pays d'Amérique latine à adopter une loi sur la neutralité du réseau - la loi 20.453 (2010) - qui interdit aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer, d'interférer, de discriminer ou de restreindre autrement le droit d'un utilisateur d'utiliser, d'envoyer, de recevoir ou d'offrir tout contenu, application ou service légal sur Internet.

Africa: Direct Restrictions and Content Control with Challenges to Net Neutrality

Dans certains pays africains, les restrictions VPN directes sont encadrées comme des efforts pour contrôler le « contenu illégal », une définition souvent laissée vague. Cela se superpose généralement à des cadres de neutralité du réseau plus faibles ou inexistants. Alors que des pays comme l’Égypte, le Maroc, l’Afrique du Sud et le Nigeria ont des approches plus flexibles ou structurées à l’utilisation du VPN – avec des limitations spécifiques – d’autres maintiennent des politiques beaucoup plus strictes.

Tanzanie (2020 règlement, en vigueur depuis 2023): Le pays interdit l'utilisation de VPN sans l'approbation préalable du régulateur. Le non-respect peut entraîner des amendes ou même des peines de prison si le service n'est pas enregistré. Il s'agit de l'une des réglementations VPN les plus restrictives au monde. L'absence de lois sur la neutralité du réseau en Tanzanie permet aux fournisseurs d'accès Internet de gérer plus librement le trafic, ce qui peut inclure le détournement ou le blocage de services - en particulier ceux jugés problématiques par le gouvernement. Cela crée un environnement dans lequel l'utilisation des VPN et l'accès au contenu sont restreints.

Convention de Malabo (en vigueur depuis juin 2023): Ce cadre pour la cybersécurité et la protection des données à l’échelle de l’Union africaine pourrait poser les bases d’une réglementation plus stricte au niveau national.Bien qu’il vise à renforcer la cybersécurité, il pourrait également ouvrir la voie à des restrictions accrues sur des outils tels que les VPN – en particulier s’il n’est pas accompagné de protections robustes en matière de neutralité du réseau.

Il convient d’ajouter que l’Egypte, le Maroc, l’Afrique du Sud et le Nigeria se distinguent en tant que acteurs clés sur le continent en raison de leurs marchés numériques plus développés et de leurs cadres réglementaires mieux définis – et c’est pourquoi ils sont mentionnés spécifiquement.Egyptapplique des pénalités strictes pour l'utilisation de VPN visant à contourner les blocs, soutenu par des techniques d'inspection de paquets profonds;Moroccoréglemente l’importation de technologies cryptographiques et exerce un certain degré de contrôle sur les contenus critiques;South Africaen général, il permet l’utilisation généralisée du VPN, mais le limite quand il s’agit de contourner les protections des droits d’auteur; etNigeriaMalgré ces différences, les quatre pays offrent un environnement relativement plus ouvert et des attentes plus élevées pour les progrès en matière de neutralité du réseau et de droits numériques par rapport aux autres pays africains.

Une question de couche : où se trouve le vrai pouvoir ?

Lorsque nous nous connectons à Internet, nous le faisons à travers une pile de protocoles qui vont du physique au logique, de ce qui transmet les données à ce qui donne du sens à cette transmission.

Interface réseau (couche physique)

La couche IP (Internet Layer)

Le transport (TCP ou UDP)

Application (ce que nous utilisons : réseaux sociaux, streaming, services, etc.).

The real dispute happens mostly between the transport and application layers.Alors que la couche de transport devrait être neutre, c’est-à-dire permettre à toutes les données de circuler sans discrimination,the application layerIl est devenu le centre de pouvoir où quelques entreprises concentrent la conception, la monétisation et le contrôle de l’expérience numérique.

Le conflit entre la couche d’application et la couche de transport n’est pas seulement technique : c’est une lutte pour le contrôle de la couche qui « ajoute de la valeur », pas nécessairement la valeur qui compte vraiment pour les utilisateurs.En d’autres termes, il s’agit de qui intermédiaire, qui capture l’attention et les données, qui définit les règles de l’expérience numérique.The layer that bills the most (or exerts the greatest political control) isn’t always the one that contributes the most.Pendant ce temps, l’utilisateur reste coincé entre des couches concurrentes, sans aucune véritable garantie de souveraineté, de confidentialité ou de véritable liberté.

Ultimately, we must ask ourselves: who intermediates and who is marginalized, who captures the data (and thus attention and decisions), and who sets the boundaries of the digital experience.

Une infrastructure de réseau décentralisée.

La véritable solution à long terme pour assurer la neutralité, la vie privée et la résistance à la censure est une infrastructure Internet décentralisée, gérée et entretenue collectivement.

Parmi les approches les plus prometteuses figurent :

Mesh et réseaux communautaires : chaque nœud est un participant actif qui fournit et reçoit à la fois l’accès.Des projets comme Althea ou LibreMesh montrent comment les communautés peuvent s’organiser pour construire des réseaux de connectivité locaux sans compter sur de grands opérateurs.

Protocoles basés sur la blockchain pour les incitations à la connectivité: des plates-formes comme Helium ou SpaceCoin utilisent des jetons pour coordonner et récompenser des nœuds qui fournissent une couverture et une largeur de bande.En outre, le succès de Bitcoin et d'autres cryptoactifs a démontré l'efficacité des mécanismes d'incitation distribués dans le défi et la réorganisation des structures de puissance établies, confirmant que les modèles basés sur la blockchain peuvent être un véritable moteur de changement dans l'écosystème des télécommunications.

Coopératives et organisations civiles : modèles de coopération tels que Guifi.net en Catalogne ou initiatives d’associations de quartiers qui gèrent l’infrastructure de fibres optiques ou de liens radioélectriques, en évitant la dépendance aux entreprises ou aux gouvernements centralisés.

Systèmes hybrides P2P-blockchain: des plates-formes qui combinent l'échange direct de données peer-to-peer avec l'enregistrement du registre distribué, permettant à la fois la transmission de paquets et la traçabilité de qui fournit quelles ressources.

These solutions eliminate single points of failure and control, raise the cost of censorship, and democratize access to the Internet.En distribuant à la fois les couches de transport et d’application entre plusieurs participants (utilisateurs, validateurs, etc.), ils favorisent unede facto neutralityIl est capable de résister aux pressions politiques et économiques.

Conclusion (necessary)

Lorsque nous parlons de neutralité, de vie privée et de résistance à la censure, il ne suffit pas de concevoir des protocoles décentralisés – nous avons besoin d’un citoyen technologiquement conscient et politiquement actif.

Lorsque le monde de la blockchain apparaît, je me rappelle souvent des classes sur Bitcoin (et ses liens forts avec la neutralité du réseau), où il est dit que si l'accès à Internet était restreint par un pays ou un fournisseur, l'utilisation d'un VPN "magique" serait suffisante pour contourner les blocs.La réalité, comme nous l'avons vu, est tout à fait différente: tout dépend du pays, de l'application spécifique, des politiques du fournisseur et du niveau de confiance que nous mettons dans chaque service.

Cette apparente facilité – ce confort numérique – crée l’illusion de liberté tout en renforçant la soumission : nous déléguons notre souveraineté à des acteurs opaques en échange de tout ce qui « juste fonctionne » sans effort.

uniquement à traversL’éducation numérique à la conscience citoyenne– où nous apprenons non seulement à utiliser le matériel ou le logiciel, mais aussi à comprendre qui contrôle l’infrastructure, quelles valeurs sous-tendent chaque conception et comment nous pouvons nous organiser pour la transformer – nous pouvons devenir des citoyens critiques capables d’exiger de véritables garanties de neutralité et de confidentialité.

What good is a neutral system if the path to reach it is controlled?

Et voici le paradoxe :the only way to preserve online freedom is to renounce passive comfort and embrace technological civics.