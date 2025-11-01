Elaborar Hoaxes en l'Era de l'AI

Aquesta setmana, he vist una gran quantitat de sobre-dramatització d'esdeveniments factuals molt simples que semblen ser alimentats per la IA de moltes maneres. ara, aquests no són "causats" per la IA; no estic referint als fraus que la gent ha utilitzat específicament per difondre la IA, sinó coses que la IA ha fet pitjor per la facilitat amb què la informació falsa es pot fer semblar molt, molt real. Once Upon a Time Una vegada en un moment Fa quinze anys, aquest problema existia, però, en la meva opinió, va ser greument mut. El concepte de notícies prejudicials no és nou per cap mitjà i ha estat un problema des que les notícies han existit. Sempre hi ha hagut audiències que són més susceptibles de creure en aquestes històries inventades, escenaris i estafes, i els mitjans de comunicació sempre els han atès, guiant-los a l'aigua que volen beure. La meva preocupació, i la raó d'aquest escombraria cerebral, és que amb la IA, aquestes parts dolentes semblen ser capaços de llançar una xarxa molt més àmplia del que podien abans. poden torçar notícies reals en alguna cosa que no és amb vídeos falsos fets per la IA; poden bombar Internet ple de contingut generat per la IA que diu el que vulguin i cita altres fonts generades per la IA, i poden mobilitzar un exèrcit d'influencers que difonguin la seva brutícia com un foc en un instant. He trobat que recentment, una gran part del meu temps quan es consumeix qualsevol forma de mitjans es passa preguntant: "És real?", Jo constantment he de trobar múltiples fonts i escanejar-les manualment, buscant pistes que va ser generat per la IA, una tasca que s'està fent cada vegada més difícil a la setmana. A Man in the Bean Un home a la beina Un grup de manifestants (en aquest cas, trolls) van aparèixer a Bean de Chicago amb afirmacions que hi havia un home atrapat dins. Els manifestants van afirmar que havien trobat proves que s'havien comprat una gran quantitat de sistemes de suport a la vida durant la construcció de l'estàtua de Bean, i també van tractar de fer una connexió amb una persona potencialment desapareguda (un nadó, crec) en el moment de la seva construcció. Els trolls existeixen. Sempre hi tenen i sempre ho faran. Això no és el problema aquí. El problema és el que va succeir a continuació. Aquest grup estava clarament tractant de ser divertit, només causant una molèstia amb alguna idea radical per a la seva pròpia diversió, però Internet va utilitzar l'IA per prendre el país per temp Mentre es desplaçava, vaig començar a veure desenes de vídeos amb captures de pantalla d'aquests registres de compra, imatges de raigs X d'una persona flotant a l'interior del Bean, i informes de "testimonis oculars" d'algú que va afirmar que podien sentir trucades o rascades que venien de l'interior de l'estructura. També hi havia vídeos del Bean que es construïa, on es podia veure clarament l'equip col·locat a l'interior. La majoria, si no tots, d'aquests van ser generats per la IA i són completament falsos. Aliens El recent descobriment de 3I/ATLAS ha estat una mina d'or per als generadors d'IA i les masses amants de la conspiració. D'allò que podia trobar, que no era molt perquè sembla que molta d'aquesta informació està sent controlada per aturar la propagació de la desinformació, tot el que sabem és que un cometa està passant pel nostre sistema solar. Aquest cometa sembla com un cometa i actua com un cometa, però és una mica més ràpid i no està orbitant el nostre sol. Un científic es va aventurar a desafiar el consens de "és només un cometa" per encoratjar un pensament més crític, teoritzant que era, per descomptat, possible que fos una nau extraterrestre. El meu feed d'Instagram estava en foc absolut amb vídeos falsos d'aquest cometa amb llums emesos des dels costats com un vaixell, amb escapament clarament ventilat a l'espai, i fotos de raigs X falses que van mostrar l'estructura interna del vaixell i els éssers a l'interior. Nombrosos vídeos d'influencers van fingir ser experts en el tema i van parlar de possibles invasions extraterrestres. La pitjor part de tot això va ser que cadascú citava diferents fonts i es va treure de diferents continguts de vídeo. Era fàcil assumir que una "invasió extraterrestre potencial" era falsa; però, he d'admetre, el contingut de vídeo que van proporcionar era sorprenentment creïble. Sé que això no és una situació controlada, i sempre hem tingut persones irresponsables que gestionen comptes de xarxes socials a individus vulnerables, però l'ús de la IA en aquests camps està fent que el problema sigui més abundant i més difícil de discernir. It’s not all bad… but it’s pretty bad. No tot és dolent, però és bastant dolent. L'IA és una eina meravellosa que té el potencial de fer la nostra vida més fàcil. no crec que estigui llest per a ús constant encara, tot i que s'estén a la nostra gola al voltant de cada torn. Constantment al·lucina i fa falses afirmacions; alenta el meu treball més que l'accelera, i s'ha convertit en una barrera a la productivitat en la majoria de situacions que he intentat utilitzar. No obstant això, puc admetre que té potencial, i hi ha petites tasques d'automatització que trobo petits usos per a això. No crec que hi hagi cap desacord, però, que els casos anteriors són la manera equivocada d'utilitzar la IA. L'ús de la IA per generar contingut per alimentar teories de conspiració i difondre-les a les masses com a fets és perillós i, francament, aterridor. Imatge de Albert Antony a Unsplash Albert Antoni Unsplash