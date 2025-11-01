AI’nin Çağında Sürpriz Yapmak

Bu hafta, AI tarafından birçok yönden beslenen çok basit gerçek olayların çok fazla dramatize edilmesini gördüm. Şimdi, bunlar AI tarafından “yönlendirilmiş” değildir; İnsanların AI'yi özellikle yaymak için kullandıkları yanlışlara değil, AI'nin sahte bilgilerin çok, çok gerçek görünmesini sağlayabileceği kolaylıkla daha kötü hale getirdiği şeylere atıfta bulunuyorum. Once Upon a Time Bir Zamanlar Bir Zamanlar Beş yıl önce, bu sorun vardı, ama benim görüşümde, ciddi bir şekilde bozuldu. önyargılı haber kavramı hiçbir şekilde yeni değildir ve haber var olduğu sürece bir sorun olmuştur. her zaman bu icat edilen hikayelere, senaryolara ve dolandırıcılıklara inanmaya daha duyarlı olan seyirciler vardı ve medya onları her zaman içmek istedikleri suya yönlendirdi. Benim endişem ve bu beyin atışının nedeni, bu kötü tarafların AI ile daha önce yapamadıkları kadar çok daha geniş bir ağ çekerken, gerçek haberleri AI tarafından yapılan sahte videolarla olmayan bir şeye dönüştürebileceklerdir; İnterneti, istediği her şeyi söyleyen ve diğer AI tarafından oluşturulan kaynaklara atıfta bulunan AI oluşturulan içeriklerle doldurabilirler ve bir anda kirlerini yangın gibi yayabilecek bir etkici ordusunu harekete geçirebilirler. Son zamanlarda, herhangi bir medya türünü tüketirken zamanımın büyük bir kısmını, “Bu gerçek mi?” diye sorarak harcadığımı buldum ve sürekli olarak birden fazla kaynak bulup onları manuel olarak taramalıyım, AI tarafından oluşturulan ipuçlarını arıyorum, haftada bir daha zorlaşıyor. A Man in the Bean Bean İçinde Bir Adam Bir grup protestocular (bu durumda, trolllar) Chicago'nun Bean'da, içeride bir adamın tuzağa düştüğünü iddia ederek ortaya çıktı. Protestocular, Bean heykeli yaparken çok sayıda yaşam desteği sisteminin satın alındığına dair kanıt bulduklarını iddia ettiler ve ayrıca inşaat sırasında potansiyel bir kayıp kişiyle (bebeğe inanıyorum) bir bağlantı kurmaya çalıştılar. Trolllar var. Onlar her zaman var ve her zaman olacaklar. Buradaki sorun bu değil. Sorun sonraki olaydır. Bu grup açıkça komik olmaya çalışıyordu, sadece kendi eğlenceleri için bazı radikal fikirlerle rahatsızlık veriyordu, ancak İnternet, ülkeyi fırtına ile ele geçirmek için AI kullanıyordu. Çevirirken, bu satın alma kayıtlarının ekran görüntüleri, Bean'ın içinde yüzen bir kişinin x-ray görüntüleri ve yapının içinden çarpan veya çarpan duyabileceğini iddia eden birinin "göz tanıkları" raporlarını görmeye başladım. Ayrıca Bean'ın yapıldığı videoları vardı, içine yerleştirilen ekipmanları açıkça görebilirsiniz. Bunların çoğu, eğer hepsi değilse, AI tarafından oluşturuldu ve tamamen sahte. Bunu biliyordum, mantıklı bir insanım, ancak kalitenin ikna edici kanıtlar yarattığını itiraf etmek zorunda kaldım. Daha az akıl ile, kolayca aldatılmış olurdum. Yabancı 3I/ATLAS'ın son keşfi, AI jeneratörleri ve komedi seven kitleler için bir altın madeni olmuştur. Bulduğum şeylerden, bu bilgilerin çoğunun dezinformasyonun yayılmasını durdurmak için kontrol edilmeye çalıştığı gibi görünmüyordu, hepimiz biliyoruz ki bir komet güneş sistemimizden geçiyor. Bu komet bir komet gibi görünüyor ve bir komet gibi davranıyor, ancak biraz daha hızlı ve güneşimizin etrafında dolaşmıyor. Bir bilim adamı, “bu sadece bir komet” konsensüsüne meydan okudu ve elbette bir uzay aracı olabileceğini ileri sürdü. Instagram akışım, bu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu kuyruklu Tüm bu durum hakkında en endişe verici şey, bu yanlış bilgi ne kadar hızlı yayılabilir ve bu durumun ne kadar kesinlikle inanılmaz hale gelebileceğini biliyorum. bu kontrol edilebilir bir durum değil ve her zaman sorumsuz insanlar vardı, sosyal medya hesapları hassas bireyler için, ancak bu alanlarda AI kullanımı sorunu daha bol ve ayırt etmek daha zordur. It’s not all bad… but it’s pretty bad. Her şey kötü değil ama oldukça kötü. AI, hayatımızı kolaylaştıracak potansiyele sahip harika bir araçtır. henüz sürekli kullanım için hazır olduğuna inanmıyorum, her seferinde boğazımıza bastırılıyor olmasına rağmen. sürekli halüsinasyon yapar ve yanlış iddialar yapar; çalışmamı daha fazla yavaşlatır, hızlandırır ve kullanmaya çalıştığım çoğu durumda üretkenliğe bir engel haline gelmiştir. Bununla birlikte, potansiyele sahip olduğunu kabul edebiliyorum ve bunun için küçük kullanımlar bulduğum küçük otomasyon görevleri var. Bununla birlikte, yukarıdaki durumların AI'yi kullanmanın yanlış bir yol olduğuna dair herhangi bir anlaşmazlık olmayacağına inanıyorum. içerik oluşturmak için AI'nin içeriğini oluşturmak ve bunları gerçekler olarak kitlelere yaymak tehlikeli ve dürüst olmak gerekirse korkutucu. Fotoğraf: Albert Antony, Unsplash Albert Antony Hakkında Unsplash Hakkında