Vypracovanie Hoaxes vo veku AI

Tento týždeň som videl veľa nadmernej dramatizácie veľmi jednoduchých faktických udalostí, ktoré sa zdajú byť poháňané umelou inteligenciou v mnohých ohľadoch. teraz tieto nie sú "spôsobené" umelou inteligenciou; Nehovorím o chybách, ktoré ľudia používajú umelú inteligenciu špecificky na šírenie, ale veci, ktoré umelá inteligencia zhoršila jednoduchosťou, s ktorou môžu byť falošné informácie vyrobené, aby vyzerali veľmi, veľmi skutočne. Once Upon a Time raz za čas Pred pätnástimi rokmi tento problém existoval, ale podľa môjho názoru bol vážne zmätený. Koncept zaujatých správ nie je žiadnym spôsobom nový a bol problémom tak dlho, ako novinky existovali. Vždy tam boli publikum, ktoré sú náchylnejšie veriť v tieto vymyslené príbehy, scenáre a podvody, a médiá ich vždy slúžili, vedúc ich k vode, ktorú chcú piť. Môžu otáčať skutočné správy do niečoho, čo nie je s falošnými videami vytvorenými AI; môžu pumpovať internet plný obsahu generovaného AI, ktorý hovorí, čo chcú a cituje iné zdroje generované AI, a môžu mobilizovať armádu vplyvníkov, ktorí šíria svoju špinu ako oheň v okamihu. Zistil som, že nedávno, obrovská časť môjho času pri konzumácii akejkoľvek formy médií je strávená otázkou, „Je to skutočné?“ Musím neustále nájsť viacero zdrojov a manuálne ich skenovať, hľadajúc náznaky, že to bolo generované AI, úloha, ktorá sa každý týždeň stáva čoraz ťažšou. videá sú čoraz realistickejšie, obsah je napísaný lepšie a zdroje, na ktoré som zvyknutý spoliehať, sú menej a menej dôveryhodné. A Man in the Bean Muž v fazuli Skupina demonštrantov (v tomto prípade trollov) sa objavila v Chicagu Bean s tvrdením, že tam bol muž uväznený vo vnútri. Protestujúci tvrdili, že našli dôkazy, že bohatstvo systémov na podporu života bolo zakúpené počas výroby sochy Bean, a tiež sa pokúsili vytvoriť spojenie s potenciálnou chýbajúcou osobou (dieťa, verím) v čase jej výstavby. Trollovia existujú. Vždy majú a vždy budú. To nie je otázka na dosah ruky. Problém je to, čo sa stalo ďalej. Táto skupina sa jasne snažila byť vtipná, len spôsobila nepokoj s nejakou radikálnou myšlienkou pre svoju vlastnú zábavu, ale internet používal AI, aby sa krajinu búrkou. Počas prechádzania som začal vidieť desiatky videí s screenshotmi týchto nákupných záznamov, röntgenové zábery osoby plávajúcej vo vnútri Bean a správy "očitých svedkov" od niekoho, kto tvrdil, že môžu počuť kopanie alebo poškriabanie prichádzajúce zvnútra štruktúry. Tam boli tiež videá Bean je konštruovaný, kde môžete jasne vidieť zariadenie umiestnené vo vnútri. Väčšina, ak nie všetky, z nich boli generované AI a sú úplne falošné. Vedel som to, že je rozumný človek, ale musel som pripustiť, že kvalita vytvorila presvedčivé dôkazy. mimozemšťania Nedávne objavenie 3I/ATLAS bolo zlatou baňou pre generátory AI a masy milujúce sprisahanie. Z toho, čo som mohol nájsť, čo nebolo veľa, pretože sa zdá, že veľa z týchto informácií je kontrolovaných, aby sa zabránilo šíreniu dezinformácií, všetko, čo vieme, je, že kométa prechádza naším slnečným systémom. Táto kométa vyzerá ako kométa a pôsobí ako kométa, ale je o niečo rýchlejšia a neobieha okolo nášho slnka. Jeden vedec sa pustil do výzvy konsenzu „je to len kométa“, aby podporil viac kritického myslenia, teoretizujúc, že bolo samozrejme možné, že by to bola mimozemská loď. Môj Instagram feed bol na absolútnom ohni s falošnými videami tejto kométy so svetlami vyžarujúcimi zo strán ako loď, s výfukom jasne vetraným do vesmíru a falošnými röntgenovými snímkami, ktoré ukázali vnútornú štruktúru lode a bytosti vo vnútri. Nespočetné množstvo videí vplyvníkov predstieralo, že sú odborníkmi na túto záležitosť a hovorili o potenciálnych mimozemských inváziách. Najhoršou časťou všetkého bolo, že každý citoval rôzne zdroje a čerpal z iného video obsahu. Bolo ľahké predpokladať, že „potenciálna invázia mimozemšťanov“ bola falošná; avšak, musím priznať, že video obsah, ktorý poskytli, bol o Viem, že toto nie je kontrolovaná situácia a vždy sme mali nezodpovedných ľudí, ktorí prevádzkujú účty sociálnych médií pre citlivých jednotlivcov, ale použitie AI v týchto oblastiach robí problém hojnejším a ťažšie rozlíšiť. It’s not all bad… but it’s pretty bad. Nie je to všetko zlé, ale je to dosť zlé. AI je nádherný nástroj, ktorý má potenciál uľahčiť náš život. Neverím, že je ešte pripravený na neustále používanie, napriek tomu, že sa po každom kroku tlačí na naše hrdlo. Môžem však pripustiť, že má potenciál a existujú malé automatizačné úlohy, ktoré na to nájdem malé využitie. Použitie AI na generovanie obsahu na napájanie konšpiračných teórií a ich šírenie masám ako faktov je nebezpečné a, úprimne povedané, desivé. Obrázok: Albert Antony na Unsplash Albert Antón Unsplash →