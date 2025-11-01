AI এর যুগে হাওস তৈরি করুন

এই সপ্তাহে, আমি অনেকগুলি খুব সহজ বাস্তব ঘটনাগুলির অতিরিক্ত ড্রামাটিং দেখেছি যা অনেক উপায়ে AI দ্বারা জ্বালানি করা হয় বলে মনে হয়. এখন, এইগুলি AI দ্বারা "কারণ" হয় না; আমি ভুলগুলি উল্লেখ করছি না যা লোকেরা নির্দিষ্টভাবে AI ছড়ানোর জন্য ব্যবহার করেছে, কিন্তু জিনিস যা AI খুব, খুব বাস্তব মনে হতে পারে তার সহজ দ্বারা খারাপ করা হয়েছে। Once Upon a Time একসময় একবার পঞ্চাশ বছর আগে, এই সমস্যাটি ছিল, কিন্তু আমার মতে, এটি গুরুতর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল. পার্শ্ববর্তী খবরের ধারণা কোনওভাবেই নতুন নয় এবং সংবাদটি যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি একটি সমস্যা ছিল। আমার উদ্বেগ, এবং এই মস্তিষ্ক ডাম্পের কারণ, এই আইটি দিয়ে, এই দুর্বল দলগুলি আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক নেট প্রদর্শন করতে সক্ষম বলে মনে হয়। তারা আইটি দ্বারা তৈরি নকল ভিডিওগুলির সাথে এটি নয় এমন কিছুতে বাস্তব সংবাদগুলি ছড়িয়ে দিতে পারে; তারা আইটি দ্বারা উত্পাদিত সামগ্রীপূর্ণ ইন্টারনেটটি পাম্প করতে পারে যা তারা যা চায় এবং অন্যান্য আইটি দ্বারা উত্পাদিত উত্সগুলি উল্লেখ করে, এবং তারা একটি মুহূর্তে বন্য আগুনের মতো তাদের নোংরা ছড়িয়ে দেয় এমন প্রভাবশালীদের একটি সেনাবাহিনী মোকাবেলা করতে পারে। আমি আবিষ্কার করেছি যে সম্প্রতি, যখন কোনও ধরনের মিডিয়া ব্যবহার করার সময় আমার একটি বিশাল অংশ জিজ্ঞাসা করা হয়, "এটা কি বাস্তব? A Man in the Bean Bean মধ্যে একজন মানুষ বিক্ষোভকারীদের একটি গ্রুপ (এই ক্ষেত্রে, ট্রলস) শিকাগো এর বেনে উপস্থিত হয়েছিল বলে দাবি করে যে ভেতরে একজন পুরুষ আটকে ছিল। বিক্ষোভকারীদের দাবি করা হয় যে তারা প্রমাণ পেয়েছিল যে বেন মূর্তি তৈরির সময় একটি সমৃদ্ধ জীবন সমর্থন সিস্টেম ক্রয় করা হয়েছিল, এবং এটি একটি সম্ভাব্য নিখোঁজ ব্যক্তির সাথে সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল (বাবা, আমি বিশ্বাস করি) এর নির্মাণ সময়. ট্রলস আছে. তারা সবসময় আছে এবং সবসময় হবে. এখানে সমস্যাটি হাতে থাকে না. সমস্যাটি পরবর্তী ঘটনা। এই গ্রুপ স্পষ্টতই মজার হতে চেষ্টা করেছিল, শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব বিনোদনের ড্রোল করার সময়, আমি এই ক্রয় রেকর্ডগুলির স্ক্রিনশটগুলির সাথে ডজন ভিডিও দেখতে শুরু করেছি, বেনের ভেতরে ভাসমান একজন ব্যক্তির এক্স-রিয়েন ফটোশপ এবং কেউ কেউ যে দাবি করেছিল যে তারা কাঠামোর ভেতর থেকে কাঁপতে বা কাঁপতে শুনতে পারে তার "অনুভূতি" রিপোর্ট। এছাড়াও বেন নির্মাণ করা হচ্ছে এমন ভিডিও ছিল, যেখানে আপনি স্পষ্টভাবে সরঞ্জামগুলি ভিতরে রাখা দেখতে পারেন। অধিকাংশ, যদি না সব, এইগুলি এআই দ্বারা উত্পাদিত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণরূপে ভুয়া। আমি এটি জানতাম, একটি যৌক্তিক মানুষ হিসাবে, তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে গুণ বিদেশী 3I / ATLAS এর সাম্প্রতিক আবিষ্কারটি আইটি জেনারেটর এবং ষড়যন্ত্র-প্রেমীদের জন্য একটি সোনার খনি ছিল। যা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, যা খুব বেশি নয় কারণ এটি অনেকেই এই তথ্যের বিস্তার বন্ধ করার জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে মনে হয়, আমরা সবকিছু জানি যে একটি কমিট আমাদের সৌর সিস্টেমের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে। এই কমিট একটি কমিটের মতো দেখায় এবং একটি কমিটের মতো কাজ করে, কিন্তু এটি একটু দ্রুততর এবং আমাদের সূর্যকে ঘিরে না। আমার ইনস্টাগ্রাম ফিড অবিশ্বাস্যভাবে অগ্নিকাণ্ডে ছিল এই কোমিটারটির ভুয়া ভিডিওগুলির সাথে, একটি জাহাজের মতো দিক থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ে, বায়ু সরবরাহ স্পষ্টভাবে মহাকাশে বায়ুচালিত হয়, এবং ভুয়া এক্স-রিয়েন ফটো যা অভ্যন্তরীণ জাহাজের কাঠামো এবং প্রাণীগুলি দেখায়। প্রভাবশালীদের অসংখ্য ভিডিওগুলি বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রচার করে এবং সম্ভাব্য বিদেশি আক্রমণ সম্পর্কে কথা বলে। সবচেয়ে খারাপ অংশটি ছিল যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন উত্সগুলি উল্লেখ করে এবং বিভিন্ন ভিডিও সামগ্রী থেকে আঁকড়ে। এটা অনুমান করা সহজ ছিল যে "প্রভাবশালী বি এই সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে সবচেয়ে উদ্বেগজনক জিনিসটি এই ভুল তথ্যটি কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এটি কতটা অবিশ্বাস্য করতে পারে আমি জানি এটি একটি নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি নয়, এবং আমরা সবসময় সংবেদনশীল ব্যক্তিদের সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করি, কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলিতে আইটি ব্যবহার সমস্যাটি আরও প্রচুর এবং সনাক্ত করা কঠিন করে তোলে। It’s not all bad… but it’s pretty bad. সবকিছুই খারাপ নয়, কিন্তু বেশ খারাপ। এআই একটি চমৎকার সরঞ্জাম যা আমাদের জীবনকে সহজ করে তুলতে সক্ষম। আমি বিশ্বাস করি না যে এটি এখনও ক্রমাগত ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত, যদিও এটি প্রতিটি দিকে আমাদের গলায় চাপা হয়. এটি ক্রমাগত মিথ্যা দাবি করে এবং মিথ্যা দাবি করে; এটি আমার কাজকে আরো ধীরে ধীরে ধীরে দ্রুত করে তুলছে, এবং আমি এটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে উৎপাদনশীলতার একটি বাধা হয়ে গেছে। যাইহোক, আমি স্বীকার করতে পারি যে এটি একটি সম্ভাবনা আছে, এবং ছোট স্বয়ংক্রিয়করণ কাজ আছে যা আমি এর জন্য ছোট ব্যবহার খুঁজে পাচ্ছি. যদিও এটি বলা হয়, নৈতিকতা এবং কিভাবে আমরা AI ব্যবহার করা উচিত সম্পর্কে সবসময় একটি উষ্ণ আলোচনা হবে। আমি বিশ্বাস করি না যে উপরের ঘটনাগুলি আইটি ব্যবহার করার ভুল উপায় হবে, তবে কোনও বৈষম্য থাকবে না। আইটি ব্যবহার কনফারেন্স তত্ত্বগুলি জ্বালানী করার জন্য সামগ্রী উৎপাদন করে এবং তাদেরকে সত্য হিসাবে গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়, এটি বিপজ্জনক এবং, সত্যিই, ভয়ঙ্কর। ছবি: আলবার্ট অ্যান্টনি Unsplash এ অ্যালবার্ট অ্যান্টনি অশ্লীল