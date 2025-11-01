Розробка квітів в епоху AI

Цього тижня я бачив багато надмірної драматизації дуже простих фактичних подій, які, здається, підсилюються штучним інтелектом багатьма способами.Тепер вони не «причиняються» штучним інтелектом; я не маю на увазі помилки, які люди використовували штучний інтелект спеціально для поширення, але речі, які штучний інтелект погіршив легкістю, з якою фальшиву інформацію можна зробити дуже, дуже реальною. Once Upon a Time Одного разу на час П'ятнадцять років тому ця проблема існувала, але, на мій погляд, була серйозно затумана. Концепція пристрасних новин ніяк не нова і була проблемою до тих пір, поки існували новини. Моя стурбованість, і причина цього мозкового відтоку, полягає в тому, що з AI ці злі партії, здається, можуть кинути набагато ширшу мережу, ніж вони могли раніше. вони можуть перевернути реальні новини в щось, що не є з фальшивими відео, зробленими AI; вони можуть насосити інтернет повним вмістом, створеним AI, який говорить все, що вони хочуть, і цитує інші джерела, створені AI, і вони можуть мобілізувати армію впливових людей, які поширюють свою брудність, як дикий вогонь в мить. Я виявив, що останнім часом величезна частина мого часу при споживанні будь-якої форми медіа витрачається на запитання: "Чи це реально?"Я постійно повинен знаходити кілька джерел і вручну сканувати їх, шукаючи підказки про те, що це було створено штучним інтелектом, завдання, яке стає все важче і важче з тижнем. A Man in the Bean Чоловік у бобові Група протестувальників (в даному випадку, тролів) з'явилася в Чикагському Беуні з твердженням, що всередині знаходився чоловік. Протестувальники стверджували, що вони знайшли докази того, що багато систем підтримки життя було придбано під час створення статуї Беуна, а також спробували зв'язатися з потенційною зниклою людиною (дитиною, я вважаю) під час її будівництва. Тролі існують. Вони завжди мають і завжди будуть. Це не проблема тут. Питання полягає в тому, що сталося далі. Ця група, очевидно, намагалася бути смішною, просто викликаючи потрясіння з деякою радикальною ідеєю для власного розваги, але Інтернет використовував AI, щоб взяти країну через шторм. Під час прокручування я почав бачити десятки відео з екранами цих записів про покупку, рентгенографічні знімки людини, що плаває всередині Bean, і "очевидці" звітів від когось, хто стверджував, що вони могли чути стукання або подряпини, що приходять зсередини структури. Були також відео з Bean будується, де ви могли чітко побачити обладнання, розміщене всередині. Більшість, якщо не всі, з них були створені AI і повністю фальшиві. інопланетяни Нещодавнє відкриття 3I/ATLAS було золотим рудником для генераторів AI і маси, що люблять змови. З того, що я міг знайти, що було не так багато, тому що здається, що багато цієї інформації контролюється, щоб зупинити поширення дезінформації, все, що ми знаємо, це те, що комета проходить через нашу Сонячну систему. Ця комета виглядає як комета і діє як комета, але трохи швидше і не обертається навколо нашого Сонця. Один вчений кинув виклик консенсусу "це тільки комета", щоб заохотити більш критичне мислення, теорію того, що це було, звичайно, можливо для нього бути інопланетним кораблем. Мій Instagram feed був на абсолютній вогні з фальшивими відео цієї комети з світлами, що випускаються з боків, як корабель, з вихлопом, що чітко вентилюється в космос, і фальшиві рентгенівські знімки, які показали внутрішню структуру корабля і істоти всередині. Безліч відео впливових осіб прикидалися експертами з цього питання і говорили про потенційні інопланетні вторгнення. Найгірша частина всього цього полягала в тому, що кожен з них цитував різні джерела і витягував з різного відеоконтенту. Легко було припустити, що "потенційне інопланетне вторгнення" було фальшивим; однак, я повинен визнати, що відеоконтент, який вони надавали, Я знаю, що це не контрольована ситуація, і у нас завжди були безвідповідальні люди, які керували акаунтами в соціальних мережах для вразливих людей, але використання штучного інтелекту в цих областях робить проблему більш рясною і важкою для розрізнення. It’s not all bad… but it’s pretty bad. Це не все погано, але це досить погано. AI - це чудовий інструмент, який має потенціал полегшити наше життя. я не вірю, що він ще готовий до постійного використання, незважаючи на те, що він підштовхує нас до горла на кожному кроці. він постійно галюцинує і робить помилкові заяви; він сповільнює мою роботу більше, ніж прискорює її, і став бар'єром до продуктивності в більшості ситуацій, я намагався використовувати його. Однак, я можу визнати, що він має потенціал, і є невеликі завдання автоматизації, які я знаходжу для нього невелике використання. Я не думаю, що буде будь-який розбіжність, однак, що вищезазначені випадки є неправильним способом використання штучного інтелекту.Використання штучного інтелекту для створення контенту, щоб підсилити теорії змови і поширювати їх до мас як факти є небезпечним і, відверто кажучи, страшним. Фото: Albert Antony на Unsplash Альберт Антоній Unsplash