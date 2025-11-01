Elaborar Hoaxes en la Era de la AI

Esta semana, he visto una gran cantidad de sobre-dramatización de hechos muy simples que parecen ser alimentados por la IA de muchas maneras. ahora, estos no son "causados" por la IA; no me refiero a los fraudes que las personas han utilizado la IA específicamente para difundir, sino a cosas que la IA ha empeorado por la facilidad con la que se puede hacer que la información falsa parezca muy, muy real. Once Upon a Time Una vez en un tiempo Hace quince años, este problema existió, pero en mi opinión, fue severamente mutilado.El concepto de noticias partidistas no es nuevo por ningún medio y ha sido un problema desde que la noticia ha existido.Siempre han existido audiencias que son más susceptibles a creer en estas historias inventadas, escenarios y estafas, y los medios de comunicación siempre les han atendido, guiándolos al agua que desean beber. Mi preocupación, y la razón de este derrame cerebral, es que con la IA, estos partidos malignos parecen ser capaces de lanzar una red mucho más amplia de lo que podrían antes.Pueden transformar noticias reales en algo que no es con vídeos falsos hechos por la IA; pueden bombear la internet llena de contenido generado por IA que dice lo que quieran y cita otras fuentes generadas por IA, y pueden movilizar un ejército de influenciadores que propagan su suciedad como fuego silvestre en un instante. He descubierto que recientemente, una gran parte de mi tiempo al consumir cualquier forma de medios se pasa preguntando, “¿Es esto real?” tengo que encontrar constantemente múltiples fuentes y escanearlas manualmente, buscando pistas de que fue generado por IA, una tarea que se está haciendo más difícil y más difícil cada semana. A Man in the Bean Un hombre en el Bean Un grupo de manifestantes (en este caso, trolls) aparecieron en Bean de Chicago con alegaciones de que había un hombre atrapado dentro. Los manifestantes afirmaban que habían encontrado evidencia de que una riqueza de sistemas de apoyo a la vida había sido comprada durante la realización de la estatua de Bean, y también intentaron hacer una conexión con una persona potencialmente desaparecida (un bebé, creo) en el momento de su construcción. Los trolls existen. Siempre tienen y siempre van. Eso no es el problema aquí. El problema es lo que sucedió a continuación. Este grupo estaba claramente tratando de ser divertido, simplemente causando una ruptura con alguna idea radical para su propio entretenimiento, pero la Internet usó la IA para tomar el país por tormenta. Mientras pasaba, comencé a ver docenas de videos con capturas de pantalla de estos registros de compra, imágenes de rayos X de una persona flotando dentro del Bean, y informes de "testigos oculares" de alguien que afirmaba que podían oír golpes o rascados procedentes de dentro de la estructura. También había vídeos del Bean siendo construido, donde se podía ver claramente el equipo colocado dentro. La mayoría, si no todos, de estos fueron generados por AI y son completamente falsos. Yo sabía esto, siendo un humano sensato, pero tuve que admitir que la calidad creó pruebas convincentes. Con menos sentido común, me habría engañado fácilmente. extraterrestres El descubrimiento reciente de 3I/ATLAS ha sido una mina de oro para los generadores de IA y las masas amantes de la conspiración. De lo que pude encontrar, que no era mucho porque parece que mucha de esta información está siendo controlada para detener la propagación de la desinformación, todo lo que sabemos es que un cometa está pasando por nuestro sistema solar. Este cometa parece un cometa y actúa como un cometa, pero es un poco más rápido y no está orbitando nuestro sol. Un científico se aventuró a un desafío al consenso de “es sólo un cometa” para alentar el pensamiento más crítico, teorizando que era, por supuesto, posible que fuera una nave alienígena. Mi feed de Instagram estaba en fuego absoluto con vídeos falsos de este cometa con luces emitidas desde los lados como un barco, con escape claramente ventilado en el espacio, y fotos de rayos X falsas que mostraron la estructura interna de la nave y los seres dentro. Innumerables vídeos de influenciadores fingían ser expertos en el asunto y hablaban de posibles invasiones alienígenas. La parte peor de todo esto era que cada uno citaba diferentes fuentes y se extraía de diferentes contenidos de vídeo. Fue fácil asumir que una "invasión alienígena potencial" era falsa; sin embargo, tengo que admitir, el contenido de vídeo que proporcionaron era sorprendentemente creíble. Los "expertos" que hablaban estaban confiados y tenían mucha "investigación" para respaldarlos. Sé que esto no es una situación controlada, y siempre hemos tenido personas irresponsables ejecutando cuentas de redes sociales a individuos vulnerables, pero el uso de IA en estos campos está haciendo que el problema sea más abundante y más difícil de discernir. It’s not all bad… but it’s pretty bad. No todo es malo, pero es bastante malo. La IA es una herramienta maravillosa que tiene el potencial de hacer nuestras vidas más fáciles. no creo que todavía esté listo para el uso constante, a pesar de que nos está empujando a la garganta a cada vuelta. Sin embargo, puedo admitir que tiene potencial, y hay pequeñas tareas de automatización que encuentro pequeños usos para ello. El uso de la IA para generar contenido para alimentar teorías de conspiración y difundirlas a las masas como hechos es peligroso y, francamente, aterrador. Fotografía de Albert Antony en Unsplash Albert Antón Unosplash