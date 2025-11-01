AIの時代における Hoaxes Elaborate

今週は、これらはAIによって「引き起こされる」ものではなく、私はAIが特に広めるために人々が使用してきたファックスに言及しているのではなく、AIが偽情報が非常に、非常に現実的に見えるようにすることができる容易さによって悪化させたものだ。 Once Upon a Time Once Upon a Time 十五年前、この問題は存在していたが、私の見解では、深刻に混乱していた。偏見のニュースの概念は、いかなる方法でも新しいものではなく、ニュースが存在している限り、問題となっている。 私の懸念、そしてこの脳投棄の理由は、AIで、これらの悪党は以前よりもはるかに広い網を投げることができるように見えます。彼らは、AIによって作られた偽のビデオでないものに実際のニュースを変換することができます。彼らは、彼らが望むことを言い、他のAIによって生成されたソースを引用するAI生成コンテンツに満ちたインターネットをポンプすることができます。 私は最近、あらゆる形のメディアを消費するときに私の時間の大きな部分が「これは本当ですか?」と尋ねることに費やされ、私は常に複数のソースを見つけて手動でそれらをスキャンし、それがAIによって生成されたというヒントを探す必要があります。 A Man in the Bean 『A MAN IN THE BEAN』 抗議者グループ(この場合、トロール)がシカゴのビーンに登場し、内部に男が閉じ込められていたと主張した抗議者たちは、彼らはビーン像の制作中に豊富な生命支援システムが購入されたという証拠を見つけたと主張し、また、その建設の時点で潜在的な行方不明者(赤ちゃん、私は信じている)とのつながりを確立しようとした。 スローリングしながら、私はこれらの購入記録のスクリーンショット、Beanの内部に浮かぶ人のX線映像、そして、構造の内部からノックやグリップを聞くことができると主張する誰かの「目撃証言」の何十ものビデオを見始めました。ビデオもビデオがあり、あなたは明らかに装置が内部に置かれているのを見ることができます。これらのほとんどは、すべてではない場合、これらはAIによって生成され、完全に偽物です。私はこれを知っていた、合理的な人間であるが、私は品質が説得力のある証拠を作ったことを認めなければならなかった。 エイリアン 最近の3I/ATLASの発見は、AI発電機と陰謀愛する大衆のための金鉱だった。私が見つけることができたことから、この情報の多くが不正情報の拡散を止めるためにコントロールされているように見えるからではないが、この星は星のように見え、星のように行動するが、少し速くなり、太陽の周りを回っているわけではない。ある科学者は、「それはただの星だ」というコンセンサスに挑戦し、より批判的な思考を奨励し、それがもちろん宇宙飛行機である可能性があると理論化した。 私のInstagramフィードは、この星の偽のビデオと、宇宙船のように側面から放出される光と、排気ガスが明らかに宇宙に吹き込まれており、内部の宇宙船の構造と内部の存在を示す偽のX線ショットで完全に炎上していました。無数の影響力者のビデオがこの問題の専門家であるふりをして、潜在的な宇宙人侵略について話しました。これらのすべての最悪の部分は、それぞれ異なるソースを引用し、異なるビデオコンテンツから抽出したことでした。それは「潜在的な宇宙人侵略」が偽物であると仮定するのは簡単でした。しかし、私は認めなければなりません、彼らが提供したビデオコンテンツは驚くほど信頼できるものでした。話 この状況全体について最も懸念されることは、この不正情報がどれほど速く広がることができ、それがどれほど絶対的に信頼できるかであることを私は知っているが、これはコントロールされた状況ではないし、我々は常に脆弱な個人に対してソーシャルメディアのアカウントを運営する無責任な人々を持っていたが、これらの分野におけるAIの使用は問題をより豊富にし、識別するのが困難になっている。 It’s not all bad… but it’s pretty bad. すべてが悪いわけではありませんが、かなり悪いのです。 AIは私たちの生活をより容易にする可能性のある素晴らしいツールです. 私はまだ常に使用する準備ができているとは信じていません. それは常に幻覚を起こし、偽りの主張をします. それはそれを加速するよりも私の仕事を遅らせ、私はそれを使用しようとしているほとんどの状況で生産性の障害となっています. しかし、私はそれが潜在的であることを認めることができますし、小さな自動化タスクがありますが、私はそれに小さな用途を見つけることができます。 私は、上記のケースがAIを使用する間違った方法であるという意見の相違があるとは思わないが、コンプライアンス理論を燃やすコンテンツを生成し、それらを事実として大衆に広めるためにAIを使用することは危険で、正直に言えば、恐ろしいと信じている。 写真:Albert Antony on Unsplash アルバート・アンソニー Unsplashについて