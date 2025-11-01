Elaborar Hoaxes na Era da AI

Esta semana, vi muita sobre-dramatização de eventos factuais muito simples que parecem ser alimentados pela IA de muitas maneiras.Agora, estes não são “causados” pela IA; Eu não estou me referindo a falhas que as pessoas usaram especificamente para espalhar a IA, mas coisas que a IA piorou pela facilidade com que as informações falsas podem ser feitas para parecer muito, muito reais. Once Upon a Time Uma vez por um tempo Há quinze anos, esse problema existia, mas, na minha opinião, foi severamente mutilado.O conceito de notícias viciadas não é novo por nenhum meio e tem sido um problema desde que a notícia tenha existido.Houve sempre audiências que são mais suscetíveis a acreditar nessas histórias inventadas, cenários e fraudes, e a mídia sempre lhes atendeu, guiando-os para a água que desejam beber. Minha preocupação, e a razão para este descarte cerebral, é que com a IA, esses partidos malignos parecem ser capazes de lançar uma rede muito mais ampla do que poderiam antes.Eles podem transformar notícias reais em algo que não é com vídeos falsos feitos pela IA; eles podem bombear a internet cheia de conteúdo gerado por IA que diz o que quiser e cita outras fontes geradas por IA, e eles podem mobilizar um exército de influenciadores que espalham sua sujeira como fogo selvagem em um instante. Descobri que recentemente, uma grande parte do meu tempo ao consumir qualquer forma de mídia é gasto perguntando: “Isso é real?” eu constantemente tenho que encontrar várias fontes e escaneá-las manualmente, procurando pistas de que foi gerado por IA, uma tarefa que está se tornando cada vez mais difícil a cada semana. A Man in the Bean Um homem no feijão Um grupo de manifestantes (neste caso, trolls) apareceu no Bean de Chicago com alegações de que havia um homem preso dentro. Os manifestantes alegaram que tinham encontrado evidências de que uma riqueza de sistemas de suporte à vida tinha sido comprada durante a criação da estátua do Bean, e também tentou fazer uma conexão com uma pessoa potencialmente desaparecida (um bebê, acredito) durante o tempo de sua construção. Trolls existem. Eles sempre têm e sempre vão. Isso não é o problema aqui. A questão é o que aconteceu a seguir. Este grupo estava claramente tentando ser engraçado, apenas causando uma agitação com alguma ideia radical para sua própria diversão, mas a internet usou a IA para levar o país por tempestade. Durante a rolagem, comecei a ver dezenas de vídeos com screenshots desses registros de compra, imagens de raios-X de uma pessoa flutuando dentro do Bean, e relatórios de "testemunhas oculares" de alguém que alegou que poderiam ouvir bater ou arranhar vindo de dentro da estrutura. Havia também vídeos do Bean sendo construído, onde você podia ver claramente o equipamento sendo colocado dentro. A maioria, se não todos, destes foram gerados pela IA e são completamente falsos. Eu sabia isso, sendo um humano sensato, mas tive que admitir que a qualidade criou evidências convincentes. Alienígenas A recente descoberta de 3I/ATLAS tem sido uma mina de ouro para os geradores de IA e as massas que amam a conspiração. Do que eu poderia encontrar, o que não foi muito porque parece que muitas dessas informações estão sendo controladas para parar a propagação de desinformação, tudo o que sabemos é que um cometa está passando pelo nosso sistema solar. Este cometa parece um cometa e age como um cometa, mas é um pouco mais rápido e não está orbitando nosso sol. Um cientista se aventurou em um desafio ao consenso de “é apenas um cometa” para incentivar o pensamento mais crítico, teorizando que era, é claro, possível que fosse uma nave alienígena. Meu feed do Instagram estava em fogo absoluto com vídeos falsos deste cometa com luzes emitidas dos lados como um navio, com esgoto claramente ventilando no espaço, e fotos de raios-X falsas que mostravam a estrutura interna do navio e seres dentro. Inúmeros vídeos de influenciadores fingiram ser especialistas na matéria e falavam sobre possíveis invasões alienígenas. A pior parte de tudo isso era que cada um citava diferentes fontes e tirava de diferentes conteúdos de vídeo. Foi fácil assumir que uma “invasão alienígena potencial” era falsa; no entanto, eu tenho que admitir, o conteúdo de vídeo que eles forneceram era surpreendentemente credível. Os “especialistas” falando eram confiantes e tinham muita “investigação” para apoiá-los. Eu sei que esta não é uma situação controlada, e sempre tivemos pessoas irresponsáveis executando contas de mídia social para indivíduos vulneráveis, mas o uso de IA nesses campos está tornando o problema mais abundante e mais difícil de discernir. It’s not all bad… but it’s pretty bad. Nem tudo é ruim... mas é muito ruim. A IA é uma ferramenta maravilhosa que tem o potencial de tornar nossas vidas mais fáceis.Eu não acredito que ainda esteja pronta para uso constante, apesar de ser empurrada para baixo em nossa garganta a cada turno.Ela constantemente alucina e faz alegações falsas; ela retarda meu trabalho mais do que acelera, e se tornou uma barreira para a produtividade na maioria das situações que tentei usar. No entanto, posso admitir que ele tem potencial, e há pequenas tarefas de automação que eu acho pequenos usos para ele. Eu não acredito que haverá qualquer desacordo, no entanto, que os casos acima são a maneira errada de usar a IA. O uso da IA para gerar conteúdo para alimentar teorias da conspiração e espalhá-las para as massas como fatos é perigoso e, francamente, assustador. Imagem de Albert Antony em Unsplash Albert Antônio Unsplash