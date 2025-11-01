Elaborimi i Hoaxes në moshën e AI

Këtë javë, kam parë shumë dramatizim të ngjarjeve shumë të thjeshta faktike që duket se janë ushqyer nga AI në shumë mënyra. tani, këto nuk janë "të shkaktuara" nga AI; Unë nuk po i referohem mashtrimeve që njerëzit kanë përdorur AI posaçërisht për të përhapur, por gjëra që AI ka bërë më keq nga lehtësia me të cilën informacioni i rremë mund të bëhet shumë, shumë real. Once Upon a Time Një herë në një kohë Pesëmbëdhjetë vjet më parë, ky problem ekzistonte, por sipas mendimit tim, ishte rëndë i ngatërruar.Koncepti i lajmeve të paragjykuara nuk është i ri në asnjë mënyrë dhe ka qenë një problem për sa kohë që lajmi ka ekzistuar.Ka pasur gjithmonë audienca që janë më të ndjeshme për të besuar në këto histori të shpikura, skenarë dhe mashtrime, dhe mediat gjithmonë i kanë shërbyer atyre, duke i udhëhequr ata drejt ujit që duan të pinë. Shqetësimi im, dhe arsyeja për këtë tronditje të trurit, është se me AI, këto parti të këqija duket se janë në gjendje të hedhin një rrjet shumë më të gjerë se sa mundeshin më parë.Ata mund të shtrembërojnë lajmet e vërteta në diçka që nuk është me videot e rreme të bëra nga AI; ata mund të pompojnë internetin plot me përmbajtje të gjeneruar nga AI që thotë çfarë të duan dhe citon burime të tjera të gjeneruara nga AI, dhe ata mund të mobilizojnë një ushtri influencers që përhapin papastërtinë e tyre si zjarret e egra në një çast. Kam gjetur se kohët e fundit, një pjesë e madhe e kohës sime kur konsumoj ndonjë formë të mediave është shpenzuar duke pyetur, “A është kjo e vërtetë?” Unë vazhdimisht duhet të gjej burime të shumta dhe t’i skanoj ato manualisht, duke kërkuar për gjurmët se ishte gjeneruar nga AI, një detyrë që po bëhet gjithnjë e më e vështirë nga java në javë. A Man in the Bean Një burrë në Bean Një grup protestuesish (në këtë rast, trollët) u shfaq në Bean të Çikagos me pretendime se kishte një njeri të bllokuar brenda. Protestuesit pretenduan se kishin gjetur prova se një shumëllojshmëri e sistemeve të mbështetjes së jetës ishte blerë gjatë krijimit të statujës së Bean, dhe gjithashtu u përpoqën të lidheshin me një person të mundshëm të zhdukur (një fëmijë, unë besoj) rreth kohës së ndërtimit të saj. Trollët ekzistojnë. Ata gjithmonë kanë dhe gjithmonë do. Kjo nuk është çështja në dorë këtu. Çështja është ajo që ndodhi më pas. Ky grup ishte qartë duke u përpjekur të jetë qesharak, vetëm duke shkaktuar një shqetësim me disa ide radikale për argëtimin e tyre, por interneti përdor AI për të marrë vendin Ndërsa rrotullohej, fillova të shihja dhjetëra video me screenshots të këtyre rekordeve të blerjes, imazhe x-ray të një personi që lundron brenda Bean, dhe raporte të “dëshmitëve” nga dikush që pretendonte se ata mund të dëgjonin goditje ose gërvishtje që vijnë nga brenda strukturës. Ka pasur edhe video të Bean duke u ndërtuar, ku ju mund të shihni qartë pajisjet që vendosen brenda. Shumica, nëse jo të gjitha, këto janë gjeneruar nga AI dhe janë krejtësisht të rreme. E dija këtë, duke qenë një njeri i arsyeshëm, por mora të pranoj se cilësia krijoi prova bindëse. Me më pak kuptim të përbashkët, do të kisha qenë i mashtruar lehtësisht. jashtëtokësorët Zbulimi i kohëve të fundit i 3I/ATLAS ka qenë një minierë ari për gjeneratorët e AI dhe masat që e duan konspiracionin. Nga ajo që mund të gjeta, e cila nuk ishte shumë, sepse duket se shumë nga ky informacion po kontrollohet për të ndaluar përhapjen e dezinformimit, të gjithë ne e dimë është se një kometë po kalon nëpër sistemin tonë diellor. Ky kometë duket si një kometë dhe vepron si një kometë, por është pak më i shpejtë dhe nuk është në orbitë rreth diellit tonë. Një shkencëtar guxoi të sfidojë konsensusin “është vetëm një kometë” për të inkurajuar më shumë mendim kritik, duke teorizuar se ishte, natyrisht, e mundur që të jetë një mjet i huaj. Instagrami im ishte në zjarr absolut me video të rreme të këtij kometi me dritat që lëshoheshin nga anët si një anije, me shkarkim të qartë në hapësirë, dhe fotot e rrezeve X të rreme që treguan strukturën e brendshme të anijes dhe qeniet brenda. Video të panumërta të influencers pretendonin të ishin ekspertë në këtë çështje dhe flisnin për pushtimet e mundshme të huaj. Pjesa më e keqe e të gjithë kësaj ishte se secili citoi burime të ndryshme dhe tërhoqi nga përmbajtje të ndryshme video. Ishte e lehtë të supozohej se një "potencial pushtim i huaj" ishte i rremë; megjithatë, unë duhet të pranoj, përmbajtja video që ata ofruan ishte e pabesueshme Unë e di se kjo nuk është një situatë e kontrolluar, dhe ne kemi pasur gjithmonë njerëz të papërgjegjshëm që drejtojnë llogaritë e mediave sociale ndaj individëve të ndjeshëm, por përdorimi i AI në këto fusha po e bën problemin më të bollshëm dhe më të vështirë për të dalluar. It’s not all bad… but it’s pretty bad. Nuk është e gjitha e keqe, por është mjaft e keqe. AI është një mjet i mrekullueshëm që ka potencialin për të bërë jetën tonë më të lehtë. Unë nuk besoj se është gati për përdorim të vazhdueshëm ende, pavarësisht se ajo është shtyrë poshtë në fytin tonë rreth çdo kthese. Megjithatë, unë mund të pranoj se ka potencial, dhe ka detyra të vogla të automatizimit që unë gjej përdorime të vogla për të. Unë nuk besoj se do të ketë ndonjë mosmarrëveshje, megjithatë, se rastet e mësipërme janë mënyra e gabuar për të përdorur AI. Përdorimi i AI për të gjeneruar përmbajtje për të ushqyer teoritë e konspiracionit dhe për t'i përhapur ato në masë si fakte është e rrezikshme dhe, sinqerisht, e frikshme. Foto nga Albert Antony në Unsplash Antoninë Albert Unsplashë