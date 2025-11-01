Израда хауса у доба АИ

Ове недеље, видео сам пуно прекомерне драматизације врло једноставних чињеничних догађаја који изгледају као да их АИ напаја на многе начине. сада, ово није "узроковано" АИ; не мислим на квакове које су људи користили АИ посебно за ширење, већ ствари које је АИ погоршала лакоћом са којом се лажне информације могу учинити да изгледају веома, врло стварно. Once Upon a Time Jednom za neko vreme Пре петнаест година, овај проблем је постојао, али по мом мишљењу, био је озбиљно замућен. Концепт пристрасних вести није нови на било који начин и био је проблем све док су вести постојале.Увек су постојале публике које су подложније веровању у ове измишљене приче, сценарије и преваре, а медији су им увек служили, водећи их до воде коју желе да пију. Моја забринутост, и разлог за овај мозговац, је да са АИ, ове зле странке изгледају да могу да бацају много ширу мрежу него што су могли раније. они могу да претварају стварне вести у нешто што није са лажним видео снимцима направљеним од стране АИ; они могу пумпати интернет пун АИ-генерисаног садржаја који каже шта год желе и цитира друге ИИ-генерисане изворе, и они могу мобилисати војску утицаја који шире своју прљавштину као дивљи ватра у тренутку. Открио сам да недавно, велики део мог времена када конзумирам било који облик медија, проводи се питајући: "Да ли је ово стварно?"Ја стално морам да пронађем више извора и ручно их скенирам, тражећи наговештаје да је то генерисано АИ, задатак који постаје све тежи и тежи сваке недеље. A Man in the Bean Човек у бобици Група демонстраната (у овом случају, тролови) појавила се у Чикашкој Беан са тврдњама да је у њој заробљен човек. Протестанти су тврдили да су пронашли доказе да је богатство система за подршку животу купљено током стварања статуе Беан, а такође су покушали да направе везу са потенцијално несталом особом (бебом, верујем) током времена његове изградње. Тролови постоје. Они увек имају и увек ће. То није проблем овде. Питање је шта се десило следеће. Ова група је очигледно покушала да буде смешна, само узрокујући неку радикалну идеју за своју забаву, али интернет је користио АИ да узме земљу олујом. Док сам се кретао, почео сам да видим десетине видео снимака са екранима ових рекорда о куповини, рендгенским снимцима особе која плута у Беан-у и извештајима о "очевидцима" од некога ко је тврдио да могу чути куцање или огреботине које долазе из унутрашњости структуре. Постоје и видео снимци Беан-а који се конструишу, где можете јасно видети опрему која се ставља унутра. Већина, ако не и сви, ови су генерисани од стране АИ и потпуно су лажни. Знала сам ово, јер сам разумна особа, али морао сам да признам да је квалитет створио убедљиве доказе. ванземаљци Nedavno otkriće 3I/ATLAS-a bilo je rudnik zlata za AI generatore i mase koje vole zaveru. Iz onoga što sam mogao da nađem, što nije bilo mnogo zato što se čini da se mnogo ove informacije kontroliše kako bi se zaustavilo širenje dezinformacija, sve što znamo je da kometa prolazi kroz naš solarni sistem. Ova kometa izgleda kao kometa i deluje kao kometa, ali je malo brža i ne orbitira naše sunce. Jedan naučnik se usudio da izazove konsenzus „to je samo kometa“ kako bi ohrabrio kritičnije razmišljanje, teoretizujući da je, naravno, moguće da bude vanzemaljsko oružje. Мој Инстаграм феед је био на апсолутном ватру са лажним видео снимцима ове комете са светлима која се емитују са стране као брод, са издувним гасом који се јасно вентилира у свемир, и лажним рендгенским снимцима који су показали унутрашњу структуру брода и бића унутар. Безбројне видео снимке утицаја претварали су се да су стручњаци о овом питању и говорили о потенцијалним ванземаљским инвазијама. Најгори део свега овога био је да је сваки цитирао различите изворе и извукао из различитих видео садржаја. Било је лако претпоставити да је "потенцијална ванземаљска инвазија" била лажна; међутим, морам признати, видео садржа Знам да ово није контролисана ситуација, и увек смо имали неодговорне људе који управљају рачунима друштвених медија за осетљиве појединце, али употреба АИ у овим областима чини проблем обилнијим и тежим за разликовање. It’s not all bad… but it’s pretty bad. Nije sve loše, ali je prilično loše. AI je divan alat koji ima potencijal da nam olakša život.Ne verujem da je još spreman za stalnu upotrebu, uprkos tome što nam se gurne u grlo na svakom koraku.To konstantno halucinira i pravi lažne tvrdnje; to usporava moj rad više nego što ga ubrzava, i postalo je prepreka produktivnosti u većini situacija koje sam pokušao da koristim. Међутим, могу да признам да има потенцијала, и постоје мали задатци аутоматизације које нађем мале употребе за то. Не верујем да ће бити неслагања, међутим, да су горе наведени случајеви погрешан начин да се користи АИ. Коришћење АИ за генерисање садржаја за гориво теорије завере и ширење их масама као чињенице је опасно и, искрено, застрашујуће. верујем да видимо само врх леденог брега, и бринем се да смо на путу ка будућности у којој више нећемо моћи да разликујемо разлику између истине и фикције. Фотографија: Albert Antony на Unsplash Алберт Антоније Unsplash