Com crear fluxos de treball d'IA sense codi utilitzant Activepieces i Sevalla

La intel·ligència artificial és ara part del treball diari de molts equips.La gent l'utilitza per escriure contingut, analitzar dades, respondre a sol·licituds de suport i guiar les decisions de negoci. Però la construcció de fluxos de treball d'IA encara és difícil per a molts usuaris.La majoria d'eines necessiten codi, una configuració complexa o una llarga formació. Activepieces és una eina de codi obert que permet a qualsevol persona crear fluxos de treball intel·ligents amb un simple constructor visual. Podeu barrejar models d'IA, fonts de dades i sistemes sense escriure codi. Això fa que l'automatització sigui més oberta als equips que vulguin treballar més ràpidament i reduir l'esforç manual. En aquesta guia, aprendrem què és ActivePieces, com treballar amb ell i com desplegar la nostra pròpia versió al núvol utilitzant Sevalla. Què cobrirem nosaltres? \n \n \n \n \n \n \n \n Què són els actius? Comprensió de l'ecosistema d'actius Creació d'un flux de treball en Activepieces Implementació d'ActivePieces al núvol utilitzant Sevalla Exemples del món real Limitacions de les accions Conclusió Què són els actius? és una plataforma d'automatització de codi obert que se centra en la facilitat d'ús. Activitats Podeu allotjar-lo al vostre propi servidor o utilitzar-lo al núvol. La plataforma utilitza un constructor de flux net on cada bloc representa un pas. Una peça pot trucar a una API, connectar-se a una eina com Google Sheets, executar un model d'IA o esperar a la entrada humana. Poden escoltar esdeveniments, executar anàlisis, crear contingut, avaluar dades o empènyer resultats a altres eines. Comprensió de l'ecosistema d'actius L'objectiu principal d'Activepieces és permetre que els usuaris tècnics i no tècnics construeixin fluxos de treball que incloguin AI. Els desenvolupadors poden crear noves peces en TypeScript. Aquestes peces personalitzades apareixen al constructor visual per a qualsevol persona que ho pugui utilitzar. Això manté la lògica avançada invisible darrere d'una interfície amigable. La plataforma té una biblioteca creixent de més de dues-centes peces. Inclouen eines comuns com e-mail, Slack, Google Workspace, OpenAI i Notion. També hi ha peces per llegir enllaços, analitzar text, trucar a webhooks o esperar esdeveniments temporitzats. La biblioteca creix ràpidament perquè qualsevol pot contribuir a noves peces.Cada peça és un paquet npm, de manera que s'adapta bé a l'ecosistema JavaScript més ampli. Activepieces també admet les entrades humanes. per exemple, un flux de treball pot aturar-se i esperar que algú revisi un missatge abans d'enviar-lo. Aquestes opcions permeten construir fluxos que barregen l'automatització amb el judici humà. Això és útil en tasques on el risc o la correcció compta, com ara les comprovacions de conformitat o els fluxos d'aprovació. Una part important de la plataforma és el seu disseny d'IA primer. Inclou el suport natiu per als proveïdors d'IA populars. Pots construir agents que analitzen text, reescrivint missatges, classificant contingut, extreure camps o prendre decisions. Fins i tot es pot demanar a la IA que neteja les dades dins d'un flux, sense necessitat de codi. Això fa que sigui fàcil utilitzar la IA per accelerar el treball i eliminar els passos repetitius. Creació d'un flux de treball en Activepieces Cada flux de treball comença amb un trigger. Un trigger és una acció que inicia el flux. Pot ser un nou missatge, un nou arxiu, una sol·licitud web o un horari programat. Després que el desencadenant s'iniciï, el flux s'executa pas a pas. Cada pas és una peça que seleccioneu de la biblioteca. El constructor mostra el flux en un disseny vertical simple. Podeu afegir branques, buits, retries i mapes de dades. El mapatge de dades és el procés d'explicar al flux com transmetre informació d'un pas a un altre, utilitzant una interfície senzilla on es seleccionen camps dels passos anteriors i es connecten a nous. Quan s'afegeixen peces d'IA, el flux de treball es fa més potent. Per exemple, podeu passar text d'un formulari a un model d'IA i obtenir un resum. Pots passar un enllaç de document i extreure els punts principals.Pots demanar a l'IA que respongui a una pregunta o decideixi si un missatge s'ajusta a una categoria.Aquests resultats després passen a la següent etapa, on es poden emmagatzemar o enviar. Implementació d'ActivePieces al núvol utilitzant Sevalla Per utilitzar Activepieces, podeu instal·lar-lo al vostre ordinador (no recomanable a causa de la configuració complexa), comprar una subscripció al núvol o auto-allotjar-lo. Si prefereixes instal·lar-lo al teu ordinador, . Aquí teniu les instruccions L'autoallotjament li dóna un control total i sol ser preferit pels equips tècnics que volen mantenir les dades sensibles dins de casa. Podeu triar qualsevol proveïdor de núvols, com AWS, DigitalOcean o altres per configurar ActivePieces. és un proveïdor de PaaS dissenyat per a desenvolupadors i equips de desenvolupadors que proporcionen característiques i actualitzacions constantment de la manera més eficient. Ofereix allotjament d'aplicacions, base de dades, emmagatzematge d'objectes i allotjament de llocs estàtics per als vostres projectes. Segona Estic utilitzant Sevalla per dues raons: \n \n \n Cada plataforma li cobrarà per crear un recurs de núvol. Sevalla ve amb un crèdit de $ 50 per a nosaltres per utilitzar, de manera que no incórrerem cap cost per a aquest exemple. Sevalla té una plantilla per a ActivePieces, de manera que simplifica la instal·lació manual i la configuració per a cada recurs que necessitarà per a la instal·lació. Accediu a Sevalla i feu clic a Templats. Podeu veure ActivePieces com una de les plantilles. Feu clic a la plantilla “ActivePieces”.Vostè veurà els recursos necessaris per proporcionar l’aplicació.Feu clic a “Desplaçar plantilla”. Podeu veure el recurs que s'està proporcionant. Un cop finalitzada la implementació, aneu a l'aplicació ActivePieces i feu clic a "Visit app". Introduïu el vostre nom, correu electrònic i contrasenya, i us portarem al tauler. Podeu crear un flux des del zero o triar un dels molts models que ActivePieces ofereix. Anem a triar el templat "Generador d'idees de contingut de LinkedIn". Feu clic a “Use template”.Vostè veurà el flux de treball generat per a vostè.També pot afegir / eliminar components en funció de les seves necessitats. Veuràs l'opció d'actualitzar cada bloc del flux de treball. Pots crear connexions al teu correu electrònic, Google Sheets, etc., per integrar-los als blocs. En el bloc de notícies de classificació, et demanarà que triïs un model i afegiu la teva clau api. També veureu una plantilla de suggeriments pre-construïda per a vostè per utilitzar amb el seu flux de treball. Obre la clau API aquí Excel·lent! ara teniu un servidor ActivePieces de nivell de producció que funciona al núvol. Podeu utilitzar això per configurar tots els fluxos de treball. Exemples del món real Un equip de vendes pot automatitzar l'enriquiment de lead mitjançant la transmissió de nous leads a través d'un model d'IA. L'IA extreu la mida de l'empresa, la indústria i la intenció. Els resultats van a un CRM. L'equip estalvia hores de recerca manual. Un equip de contingut pot crear un assistent d'escriptura. Recull idees d'un formulari, genera esquemes utilitzant un model d'IA i emmagatzema esbossos a Google Docs. Un equip de compliment pot processar documents llargs: carreguen un arxiu, un model d'IA extreu regles clau i el flux de treball envia un resum als revisors. Un equip d'operacions pot vigilar els nous bitllets en un sistema de helpdesk. AI resumeix el bitllet. El flux de treball comprova la gravetat i l'envia a l'equip adequat. Això accelera els temps de resposta. Limitations of ActivePieces Limitacions de les accions Activpieces és poderós, però té alguns límits. Atès que encara està creixent, no totes les eines o serveis que vulgueu estan disponibles encara, de manera que pot ser que necessiteu construir peces personalitzades. Els grans fluxos de treball poden necessitar ajust per mantenir-se estables. L'autoallotjament també requereix un esforç tècnic, especialment per a les actualitzacions, l'escalabilització i la seguretat. Finalment, mentre que les característiques d'IA són útils, depenen de proveïdors externs, el que significa que heu de gestionar les claus d'API, els costos i la fiabilitat. Aquests límits no impedeixen que sigui valuós, però els usuaris han de ser conscients d'ells abans de confiar en ell per a càrregues de treball crítiques. Conclusió La idea darrere d'Activepieces és simple. Automateu el treball que us ralenti. Barregueu l'IA amb les vostres eines. Construïu fluxos de manera visual. Deixeu que els usuaris tècnics i no tècnics creïn l'automatització. Això ajuda als equips a moure's més ràpid, reduir errors i mantenir-se concentrats en el treball significatiu. L'augment de la IA significa que els equips utilitzaran models més especialitzats i també necessitaran maneres suaves de connectar aquests models amb les seves eines diàries. Les plataformes sense codi com Activepieces donen control i velocitat als equips sense demanar-los que aprenguin a programar.La plataforma continua millorant amb noves peces i característiques d'IA més fortes.A mesura que la comunitat creix, el nombre d'integracions disponibles augmentarà.

Esperem que us hagi agradat aquest article.Coneix-me a Linkedin o visiteu la meva pàgina web.