Лос-Анджэлес, ЗША, 4 лістапада 2025/Chainwire/-- , амерыканская платформа mevstake, выпусціла інтуітыўнае мабільнае прыкладанне, каб прапанаваць лёгкае рашэнне для карыстальнікаў, якія любяць кіраваць сваімі актывамі на шляху. Mevstake спецыялізуецца на распрацоўцы MEV ботаў і пасля выкарыстання іх у рамках сістэмы Mevstake. Mevstake з'яўляецца патэнцыйнай тэхналогіяй платформы, якая замкне ў карыстальніка стайкі ўмовы на ўвесь час іх дэпазіту. Mevolaxy таксама абвясціла найноўшыя выплаты інвестарам, у суме прыкладна $3,6 млн. Гэта лічба ўяўляе новы рэкорд для кампаніі, перавышаючы $3 млн у выплатах, устаноўленых у чэрвені 2025 года. Наступны Mevolaxy Fintech з'яўляецца фінансавай кампаніяй, якая спрабуе вылучыць карыстальнікаў да прыбытку на аснове блокчэна праз пераданыя стратэгіі MEV. Флагманскі прадукт платформы, тэхналогія mevstake, прызначаецца для разбурэння бар'еры і зрабіць MEV даступным для ўсіх карыстальнікаў, незалежна ад іх вопыту з крыптавалютамі. Кампанія Mevolaxy складаецца з распрацоўшчыкаў blockchain інфраструктуры, фінансавых аналітыкаў, інжынераў кібербеспекі, спецыялістаў DeFi, маркетолагі і менеджеры прадукцыі. Інжынеры кампаніі маюць шматгадовы вопыт працы з высокакласнымі сістэмамі і перададзенымі тэхналогіямі blockchain з Ethereum, Solana, Arbitrum, zkSync і іншых сетак. Нашы карыстальнікі могуць выкарыстоўваць Для таго, каб атрымаць доступ да перададзеных інструментаў бяспечна і без ускладненых параметраў або схаваных падаткаў. Сцягнуць App тут Сцягнуць App тут Контакт Андрэй Прескот info@mevolaxy.com

Гэтая гісторыя была апублікавана ў якасці прэс-рэлізу Chainwire ў рамках HackerNoon's Business Blogging Program.