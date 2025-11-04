Mevolaxy মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু এবং রেকর্ড পেমেন্ট ঘোষণা

লস অ্যাঞ্জেলস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 4 নভেম্বর, 2025/Chainwire/-- মার্কিন ভিত্তিক mevstake প্ল্যাটফর্ম, যারা তাদের সম্পদ পরিচালনা করতে পছন্দ করে তাদের ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সহজ সমাধান সরবরাহ করার জন্য একটি স্বাভাবিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। Mevolaxy মেডিকেল এছাড়াও, কোম্পানি ঘোষণা করেছে যে সাম্প্রতিক বিনিয়োগকারীদের পেমেন্টগুলি জুনে স্থাপিত এক পরে আরেকটি রেকর্ড স্থাপন করেছে. এই দুটি উন্নয়ন মেভোলাক্সির সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় পদ্ধতির অংশ হিসাবে সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীর সুবিধা প্রদান করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা উন্মোচন করে। Mevstake MEV বট বিকাশ এবং তারপর Mevstake সিস্টেমের মধ্যে তাদের ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞ। Mevstake প্ল্যাটফর্মের মালিকানাধীন প্রযুক্তি যা তাদের ডিপোজিটের সমস্ত সময় পর্যন্ত ব্যবহারকারীর স্ট্যাকিং শর্তগুলিতে লক করে। Mevstake সিস্টেম ব্যবহারকারীদের একটি নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক bot likvidity pool এ অর্থ প্রদান করতে এবং সম্ভাব্য লাভের একটি অংশ গ্রহণ করতে দেয়। Mevolaxy মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সাম্প্রতিক লঞ্চ মানে ব্যবহারকারীরা এখন তাদের কম্পিউটার থেকে দূরে থাকলেও সহজেই mevstake অ্যাক্সেস করতে পারেন. অ্যাপ্লিকেশনটি এখন অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যায়. প্রাথমিক ব্যবহারকারীরা ইতিমধ্যে তার গতি, অনুরূপ ইন্টারফেস, এবং আধুনিক নকশা প্রশংসা করে। Mevolaxy এছাড়াও সর্বশেষ বিনিয়োগকারীদের পেমেন্ট ঘোষণা করেছে, মোট প্রায় $ 3.6 মিলিয়ন. এই সংখ্যাটি কোম্পানির জন্য একটি নতুন রেকর্ড প্রতিনিধিত্ব করে, জুন 2025 সালে স্থাপন করা $ 3 মিলিয়ন পেমেন্ট অতিক্রম করে। Mevolaxy সম্পর্কে একটি ফিনটেক কোম্পানি যা উন্নত MEV কৌশলগুলির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ব্লকচেইন ভিত্তিক লাভের জন্য প্রবেশ করতে চায়. প্ল্যাটফর্মের ফ্ল্যাগশিপ পণ্য, mevstake প্রযুক্তি, বাধাগুলি ভেঙে ফেলার এবং MEVকে সব ব্যবহারকারীদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করার লক্ষ্য করে, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির সাথে তাদের অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন। মেডিকেল মেডিকেল Mevolaxy টিম blockchain অবকাঠামো ডেভেলপার, আর্থিক বিশ্লেষক, সাইবার নিরাপত্তা প্রকৌশলী, DeFi বিশেষজ্ঞ, বিপণনকারী, এবং পণ্য ম্যানেজার। ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারেন উন্নত স্ট্যাকিং সরঞ্জামগুলি নিরাপদে এবং জটিল সেটিংস বা লুকানো ফি ছাড়াই অ্যাক্সেস করতে পারেন। . অ্যাপ্লিকেশন Mevolaxy এখানে অ্যাপ্লিকেশন Mevolaxy এখানে যোগাযোগ অ্যান্ড্রু Prescott info@mevolaxy.com এর মাধ্যমে \n \n এই গল্পটি Chainwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. এই গল্পটি Chainwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম