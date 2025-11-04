Mevolaxy пуска мобилно приложение и обяви рекордни изплащания

Лос Анджелис, САЩ, 4 ноември, 2025/Chainwire/-- , базирана в САЩ mevstake платформа, пусна интуитивно мобилно приложение, за да осигури лесно решение за потребителите, които предпочитат да управляват активите си на път. Mevolaxy Меволаксия В допълнение, компанията обяви, че последните изплащания на инвеститорите са поставили друг рекорд след този, установен през юни. Тези две разработки подчертават ангажимента на Mevolaxy да осигури максимална удобство за потребителите като част от своя подход, ориентиран към общността. Mevstake е собствената технология на платформата, която заключва в условията на залагане на потребителя за цялата продължителност на техния депозит.Това може да помогне на потребителите да се движат по-добре нестабилността на пазара и промените в мрежата. Системата Mevstake позволява на потребителите да допринасят средства за бот ликвиден басейн в мрежата и да получат дял от потенциалните печалби. Неотдавнашното пускане на мобилното приложение Mevolaxy означава, че потребителите вече могат да получат достъп до mevstake лесно, дори когато са далеч от компютрите си. Приложението вече е достъпно в App Store. Ранните потребители вече похвалиха скоростта, интуитивния интерфейс и съвременния дизайн. Приложението позволява проследяване на натрупвания и статистика в реално време, което прави взаимодействието с платформата още по-удобно. Mevolaxy също така обяви най-новите изплащания на инвеститорите, общо около 3,6 млн. долара. Тази цифра представлява нов рекорд за компанията, надхвърляйки 3 млн. долара в изплащания, определени през юни 2025 г. Представители на компанията отбелязаха, че нарастващите изплащания са свидетелство за устойчивостта на техния модел и доверието на потребителите. Още за Mevolaxy е финтех компания, която се стреми да изложи потребителите на blockchain-базирани печалби чрез усъвършенствани стратегии за MEV. Флагманският продукт на платформата, технологията mevstake, има за цел да счупи бариерите и да направи MEV достъпна за всички потребители, независимо от опита им с криптовалути. Меволаксия Меволаксия Екипът на Mevolaxy се състои от разработчици на блокчейн инфраструктура, финансови анализатори, инженери по киберсигурност, специалисти по DeFi, маркетолози и мениджъри на продукти. Инженерите на компанията имат дългогодишен опит в работата с високотоварни системи и усъвършенствани блокчейн технологии от Ethereum, Solana, Arbitrum, zkSync и други мрежи. Потребителите могат да използват за достъп до усъвършенствани инструменти за залагане безопасно и без сложни настройки или скрити такси. . Приложението Mevolaxy тук Приложението Mevolaxy тук Контактът Андрю Прескот info@mevolaxy.com Събития \n \n Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Програмата Програмата