Mevolaxyがモバイルアプリを立ち上げ、記録的な支払いを発表

ロサンゼルス、米国、11月4日、2025/Chainwire/-- 米国に拠点を置く mevstake プラットフォームは、移動中の資産を管理することを好むユーザーに簡単なソリューションを提供する直感的なモバイルアプリをリリースしました。 メヴォラックス メヴォラックス さらに、同社は、6月に設定されたものに続いて、最新の投資家支払いが新たな記録を樹立したと発表しました。これらの2つの開発は、コミュニティ中心のアプローチの一環として最大限のユーザーの快適性を提供するためのMevolaxyのコミットメントを強調しています。 Mevstake は、MEV ボットの開発に特化し、その後、Mevstake システム内でそれらを使用することに特化しています。Mevstake は、ユーザーの賭け条件をその預金の全期間にわたってロックするプラットフォームの独自の技術です。 Mevstakeシステムは、ユーザーがネットワーク全体のボット流動性プールに資金を寄付し、潜在的な利益の一部を受け取ることを可能にします。 Mevolaxyモバイルアプリの最近のリリースは、ユーザーが現在、コンピュータから離れたときにさえ簡単に mevstake にアクセスできることを意味します。アプリはApp Storeで利用可能になりました。早期のユーザーはすでにその速度、直感的なインターフェイス、および近代的なデザインを褒めました。 Mevolaxyはまた、投資家への最新の支払いを発表し、合計約3600万ドルを達成しました。この数字は、2025年6月に設定された300万ドルの支払いを上回る会社の新しい記録です。 Mevolaxyについて 高度なMEV戦略を通じてユーザーをブロックチェーンベースの収益にさらすことを目指すフィンテック企業です。プラットフォームのフラッグシップ製品、 mevstakeテクノロジーは、障壁を打破し、Cryptocurrenciesとの経験に関係なく、MEVをすべてのユーザーにアクセスできるようにすることを目指しています。 メヴォラックス メヴォラックス Mevolaxyのチームは、ブロックチェーンインフラストラクチャの開発者、金融アナリスト、サイバーセキュリティエンジニア、DeFiの専門家、マーケター、製品マネージャーで構成されています。 ユーザーは利用できる 複雑な設定や隠された料金なしで安全に高度なストッキングツールにアクセスできます。 . Mevolaxyアプリ ここ Mevolaxyアプリ ここ コンタクト アンドリュー・プレスコット トップページ > mevolaxy.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム