Mevolaxy lance une application mobile et annonce des paiements record

Los Angeles, États-Unis, le 4 novembre 2025/Chainwire/-- , une plateforme basée aux États-Unis, a lancé une application mobile intuitive pour fournir une solution facile pour les utilisateurs qui préfèrent gérer leurs actifs en déplacement. En outre, la société a annoncé que les derniers paiements des investisseurs ont établi un autre record après celui établi en juin. Ces deux développements mettent en évidence l'engagement de Mevolaxy à fournir un maximum de commodité utilisateur dans le cadre de son approche centrée sur la communauté. Mevstake est la technologie propriétaire de la plate-forme qui verrouille dans les termes de mise en jeu de l'utilisateur pendant toute la durée de leur dépôt. Le système Mevstake permet aux utilisateurs de contribuer des fonds à un pool de liquidité bot à l'échelle du réseau et de recevoir une part des bénéfices potentiels. Le lancement récent de l'application mobile Mevolaxy signifie que les utilisateurs peuvent maintenant accéder à mevstake facilement, même en dehors de leurs ordinateurs. L'application est maintenant disponible sur l'App Store. Les premiers utilisateurs ont déjà loué sa vitesse, son interface intuitive et son design moderne. L'application permet de suivre les accumulations et les statistiques en temps réel, rendant l'interaction avec la plate-forme encore plus pratique. Mevolaxy a également annoncé les derniers paiements des investisseurs, totalisant environ 3,6 millions de dollars.Ce chiffre représente un nouveau record pour la société, dépassant les 3 millions de dollars en paiements fixés en juin 2025.Les représentants de la société ont noté que les paiements croissants sont une preuve de la durabilité de leur modèle et de la confiance de leurs utilisateurs. À propos de Mevolaxy est une société de fintech qui cherche à exposer les utilisateurs aux profits basés sur la blockchain grâce à des stratégies avancées de MEV. Le produit phare de la plateforme, la technologie mevstake, vise à briser les barrières et à rendre le MEV accessible à tous les utilisateurs, indépendamment de leur expérience avec les crypto-monnaies. L'équipe de Mevolaxy se compose de développeurs d'infrastructures blockchain, d'analystes financiers, d'ingénieurs de cybersécurité, de spécialistes de DeFi, de marketing et de gestionnaires de produits.Les ingénieurs de la société ont de nombreuses années d'expérience dans le travail avec des systèmes à forte charge et des technologies blockchain avancées d'Ethereum, Solana, Arbitrum, zkSync et d'autres réseaux. Les utilisateurs peuvent utiliser le pour accéder à des outils avancés de mise en jeu en toute sécurité et sans configuration compliquée ou frais cachés. Contacts par Andrew Prescott info@mevolaxy.com