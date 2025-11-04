Mevolaxy lanza la aplicación móvil y anuncia pagos récord

Los Ángeles, Estados Unidos, 4 de noviembre de 2025/Chainwire/-- , una plataforma de mevstake con sede en Estados Unidos, ha lanzado una aplicación móvil intuitiva para proporcionar una solución fácil para los usuarios que prefieren gestionar sus activos en movimiento. Mequinencia Mequinencia Además, la compañía anunció que los últimos pagos de los inversores han establecido otro récord después del establecido en junio. Estos dos desarrollos resaltan el compromiso de Mevolaxy de ofrecer la máxima comodidad para los usuarios como parte de su enfoque centrado en la comunidad. Mevstake es la tecnología propietaria de la plataforma que bloquea en los términos de apuesta del usuario durante toda la duración de su depósito. puede ayudar a los usuarios a navegar mejor la volatilidad del mercado y los cambios de red. El sistema Mevstake permite a los usuarios contribuir fondos a un pool de liquidez de bot en toda la red y recibir una parte de los beneficios potenciales. El reciente lanzamiento de la aplicación móvil Mevolaxy significa que los usuarios ahora pueden acceder a mevstake fácilmente, incluso cuando están lejos de sus ordenadores. La aplicación ahora está disponible en la App Store. Los primeros usuarios ya elogiaron su velocidad, interfaz intuitiva y diseño moderno. La aplicación permite rastrear acumulaciones y estadísticas en tiempo real, haciendo la interacción con la plataforma aún más conveniente. Mevolaxy también anunció los últimos pagos a los inversores, totalizando aproximadamente 3,6 millones de dólares.Esta cifra representa un nuevo récord para la compañía, superando los 3 millones de dólares en pagos fijados en junio de 2025. Acerca de Mevolaxy Es una compañía de fintech que busca exponer a los usuarios a los ganancias basadas en blockchain a través de estrategias avanzadas de MEV. El producto flagship de la plataforma, la tecnología mevstake, tiene como objetivo romper las barreras y hacer que MEV sea accesible a todos los usuarios, independientemente de su experiencia con las criptomonedas. Mequinencia Mequinencia El equipo de Mevolaxy está compuesto por desarrolladores de infraestructuras de blockchain, analistas financieros, ingenieros de ciberseguridad, especialistas en DeFi, comercializadores y gerentes de productos. Los ingenieros de la compañía tienen muchos años de experiencia trabajando con sistemas de alta carga y tecnologías blockchain avanzadas de Ethereum, Solana, Arbitrum, zkSync y otras redes. Los usuarios pueden utilizar el para acceder a herramientas avanzadas de apuestas de forma segura y sin configuraciones complicadas o tarifas ocultas. . Aplicaciones de Mevolaxy Aquí Aplicaciones de Mevolaxy Aquí Contacto por Andrew Prescott info@mevolaxy.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa