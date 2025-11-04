Mevolaxy uzsāk mobilo lietotni un paziņo par rekordlielām izmaksām

Losandželosa, Amerikas Savienotās Valstis, 4. novembris, 2025/Chainwire/-- , ASV bāzēta mevstake platforma, ir izlaidusi intuitīvu mobilo lietotni, lai nodrošinātu vieglu risinājumu lietotājiem, kuri dod priekšroku, lai pārvaldītu savus aktīvus ceļā. Mežāzis Mežāzis Turklāt uzņēmums paziņoja, ka jaunākie ieguldītāju izmaksu rādītāji ir sasnieguši vēl vienu rekordu pēc tā, kas tika sasniegts jūnijā.Šie divi notikumi uzsver Mevolaxy apņemšanos nodrošināt maksimālu lietotāju ērtību kā daļu no tās kopienas orientētās pieejas. Mevstake ir platformas īpašumtiesību tehnoloģija, kas bloķē lietotāju likmju nosacījumus visu depozīta laiku. Mevstake sistēma ļauj lietotājiem iemaksāt līdzekļus visā tīkla bot likviditātes baseinā un saņemt daļu no potenciālajiem peļņas. Nesenā Mevolaxy mobilās lietotnes izlaišana nozīmē, ka lietotāji tagad var viegli piekļūt mevstake, pat tad, ja viņi ir prom no saviem datoriem. Lietotne tagad ir pieejama App Store. Agrīni lietotāji jau slavēja savu ātrumu, intuitīvu saskarni un modernu dizainu. Lietotne ļauj izsekot uzkrājumus un statistiku reālā laikā, padarot mijiedarbību ar platformu vēl ērtāku. Mevolaxy arī paziņoja par jaunākajiem ieguldītāju maksājumiem, kuru kopējais apjoms ir aptuveni 3,6 miljoni ASV dolāru.Šis skaitlis uzņēmumam ir jauns rekords, pārsniedzot 2025. gada jūnijā noteiktos 3 miljonus ASV dolāru. Par Mevolaxy ir fintech uzņēmums, kas cenšas pakļaut lietotājus peļņai, kas balstīta uz blockchain, izmantojot uzlabotas MEV stratēģijas. platformas vadošais produkts, mevstake tehnoloģija, ir vērsta uz šķēršļu likvidēšanu un MEV padarīšanu pieejamu visiem lietotājiem, neatkarīgi no viņu pieredzes ar kriptovalūtām. Mežāzis Mežāzis Mevolaxy komanda sastāv no blockchain infrastruktūras izstrādātājiem, finanšu analītiķiem, kiberdrošības inženieriem, DeFi speciālistiem, mārketinga speciālistiem un produktu vadītājiem. Lietotāji var izmantot lai droši un bez sarežģītiem iestatījumiem vai slēptām maksām piekļūtu uzlabotiem stingrības rīkiem. . Mevolaxy aplikācija Šeit Mevolaxy aplikācija Šeit Kontakti Andrejs Preskots Informācija@mevolaxy.com \n \n Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Programmas Programmas