Mevolaxy موبائل اپلی کیشن کا آغاز کرتا ہے اور ریکارڈ ادائیگی کا اعلان کرتا ہے

Los Angeles, USA, 4 نومبر, 2025/Chainwire/-- امریکہ میں مبنی mevstake پلیٹ فارم، نے ایک آسان حل فراہم کرنے کے لئے ایک intuitive موبائل اپلی کیشن جاری کیا ہے جو صارفین کے لئے ان کے اثاثوں کو چلنے کے لئے ترجیح دیتے ہیں. اس کے علاوہ، کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ تازہ ترین سرمایہ کاروں کی ادائیگیوں نے جون میں مقرر کردہ ایک کے بعد ایک اور ریکارڈ قائم کیا ہے. ان دو ترقیوں نے Mevolaxy کی اپنی کمیونٹی پر مبنی نقطہ نظر کے طور پر زیادہ سے زیادہ صارفین کی سہولت فراہم کرنے کی ذمہ داری ظاہر کی ہے. Mevstake MEV بوٹز کی ترقی اور بعد میں ان کو Mevstake نظام کے اندر استعمال کرنے میں مہارت ہے. Mevstake پلیٹ فارم کے نجی ٹیکنالوجی ہے جو صارفین کی شرط بندی کی شرائط میں ان کی جمع کی پوری مدت کے لئے بند کر دیتا ہے. یہ صارفین کو مارکیٹ میں تبدیلی اور نیٹ ورک میں تبدیلیوں کو بہتر طور پر چلانے میں مدد کرسکتا ہے. Mevstake نظام صارفین کو ایک نیٹ ورک بھر کے بوٹ likvidity pool میں پیسہ ادا کرنے اور ممکنہ منافع کا حصہ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے. Mevolaxy موبائل اپلی کیشن کی حالیہ شروع کا مطلب یہ ہے کہ صارفین اب ان کے کمپیوٹرز سے دور ہونے پر بھی mevstake تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں. اپلی کیشن اب ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. ابتدائی صارفین نے پہلے ہی اس کی رفتار، بصری انٹرفیس، اور جدید ڈیزائن کی تعریف کی. Mevolaxy نے بھی تازہ ترین سرمایہ کاروں کی ادائیگی کا اعلان کیا، مجموعی طور پر تقریبا $ 3.6 ملین. یہ اعداد و شمار کمپنی کے لئے ایک نیا ریکارڈ کی نمائندگی کرتا ہے، جو جون 2025 میں مقرر کردہ ادائیگی میں $ 3 ملین سے زیادہ ہے. کمپنی کے نمائندوں نے ذکر کیا کہ بڑھتی ہوئی ادائیگی ان کے ماڈل اور ان کے صارفین کی اعتماد کی ثبوت ہے. Mevolaxy کے بارے میں ایک فینٹیک کمپنی ہے جو اعلی درجے کی MEV حکمت عملی کے ذریعے صارفین کو بلاکچین پر مبنی آمدنیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے. پلیٹ فارم کے پرچم مصنوعات، mevstake ٹیکنالوجی، حائلوں کو توڑنے اور MEV کو تمام صارفین کے لئے دستیاب بنانے کا مقصد ہے، کریپٹو کرنسی کے ساتھ ان کے تجربے کے برعکس. Mevolaxy ٹیم blockchain انشورنس ڈویلپرز، مالی تجزیہ کاروں، سائبر سیکورٹی انجینئرز، DeFi ماہرین، مارکیٹرز، اور مصنوعات مینجمنٹ سے تشکیل دیا جاتا ہے. کمپنی کے انجینئرز نے Ethereum، Solana، Arbitrum، zkSync، اور دیگر نیٹ ورکوں سے ہائی لوڈ سسٹمز اور اعلی درجے کی blockchain ٹیکنالوجیوں کے ساتھ کام کرنے کے کئی سال کا تجربہ ہے. صارفین استعمال کر سکتے ہیں اعلی درجے کے سٹاکنگ اوزار کو محفوظ طریقے سے اور پیچیدہ ترتیبات یا چھپے فیسوں کے بغیر رسائی حاصل کرنے کے لئے.