Los Angeles, USA, Nobyembre 4, 2025/Chainwire/-- , isang US-based mevstake platform, ay inilabas ng isang intuitive mobile app upang magbigay ng isang madaling solusyon para sa mga gumagamit na mas gusto na mag-manage ang kanilang mga assets sa paglalakbay. sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Gayunpaman, ang kumpanya ay inihayag na ang pinakabagong payouts sa investor ay lumikha ng isa pang record pagkatapos ng isang na-set sa Hunyo. Ang dalawang pag-unlad na ito ay nagpapakita ng pag-iisip ng Mevolaxy na magbibigay ng maximum user convenience bilang bahagi ng kanyang komunidad-centric approach. Mevstake ay ang proprietary na teknolohiya ng platform na locks sa user's staking terms para sa buong panahon ng kanilang deposito. Ito ay maaaring makatulong sa mga gumagamit upang mas mahusay na pag-navigate sa market volatility at network changes. Ang Mevstake system ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit upang mag-contribute ng pera sa isang network-wide bot liquidity pool at makakuha ng isang bahagi ng mga potensyal na kapangyarihan. Ang nakalipas na pagpapalawak ng Mevolaxy mobile app ay nangangahulugan na ang mga gumagamit ngayon ay maaaring makakuha ng access sa mevstake madaling, kahit na kapag malapit sa kanilang mga computer. Ang application ay magagamit ngayon sa App Store. Early mga gumagamit ay nawala ang kanyang speed, intuitive interface, at modernong disenyo. Ang app ay nagbibigay-daan sa pag-tracking accruals at statistics sa real-time, na gumagawa ng pag-interaction sa platform kahit na mas madaling. Mevolaxy din inihayag ang pinakabagong mga payout sa mga investor, na kumukuha ng halos $ 3.6 milyong. Ang bilang na ito ay isang bagong record para sa kumpanya, na higit sa $ 3 milyong sa mga payout na itinatag sa Hunyo 2025. Tungkol sa Mevolaxy ito ay isang fintech kumpanya na naghahanap upang i-expose ang mga gumagamit sa blockchain-based earnings sa pamamagitan ng mga advanced MEV strategies. Ang platform's flagship na produkto, ang mevstake teknolohiya, ay nagtatagumpay sa pag-unlad ng mga barya at gumawa ng MEV accessible sa lahat ng gumagamit, kahit na ang kanilang karanasan sa cryptocurrencies. sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Ang team ng Mevolaxy ay binubuo ng mga developer ng blockchain infrastructure, financial analysts, cybersecurity engineers, DeFi specialists, marketers, at product managers. Ang mga engineers ng kumpanya ay may maraming taon ng karanasan na gumana sa high-load na mga sistema at advanced blockchain teknolohiya mula sa Ethereum, Solana, Arbitrum, zkSync, at iba pang mga network. Ang mga gumagamit ay maaaring gamitin ang upang i-access ang mga advanced staking tools sa kaligtasan at nang walang komplicated na mga setting o mga hidden fee. higit pa sa Mevolaxy . Mga pahinang tumuturo here Mga pahinang tumuturo dito Kontakin ang sa pamamagitan ng Andrew Prescott sa pamamagitan ng info@mevolaxy.com \n \n Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng Chainwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program. Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng Chainwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program. Programang Programang